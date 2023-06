17:00

Władimir Putin podpisał ustawę procedowaną w parlamencie Rosji od kwietnia, na mocy której osobom naruszającym reżim stanu wojennego grozi zatrzymanie na 30 dni - podał w sobotę niezależny rosyjski portal Nowaja Gazieta. Jewropa.

16:45

Putin zdaje sobie z tego sprawę, że jeśli dziś nie okaże stanowczości, to system mu się rozleci - powiedział w internetowym Radiu RMF24 dr Adam Eberhardt, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych.

Z ekspertem komentującym próbę przewrotu w Rosji rozmawiał Mateusz Chłystun.

16:33

Najemnicy z Grupy Wagnera mogą dotrzeć do Moskwy w sobotę około godz. 19 czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce) - ocenia niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, odnotowując przejazd wagnerowców przez miasto Jelec w obwodzie lipieckim w środkowej Rosji.

16:10

Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna wywozi sprzęt wojskowy z okupowanej części obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy - poinformował portal Liveuamap.

Na zamieszczonych przez portal zdjęciach widać kolumnę transporterów, lawet z czołgami i oznaczonych rosyjskimi flagami samochodów osobowych.

16:08

Gubernator obwodu lipieckiego w środkowej Rosji Igor Artamonow potwierdził, że przez ten region przemieszczają się kolumny sprzętu najemników z Grupy Wagnera. Wezwał mieszkańców, by nie opuszczali domów.

Pojawiły się też doniesienia, że ograniczono połączenia autobusowe z obwodu lipieckiego do Moskwy. Artamonow informował, że na granicy obwodu lipieckiego i woroneskiego utworzyły się korki na drogach.

16:05

Bunt Grupy Wagnera w każdym scenariuszu wydarzeń osłabia reżim Putina; sytuacja jest poważna, ale wydaje się, że do przewrotu pałacowego jest jeszcze daleko, podobnie jak do stanu niebezpiecznego dla wszystkich, totalnego chaosu - uważa ekspertka PISM Agnieszka Legucka.

15:53

Jeżeli część sił rosyjskich zostanie wycofana do swojego kraju w związku z buntem Grupy Wagnera, to front ukraiński może się załamać - uważa węgierski ekspert ds. obszaru poradzieckiego Anton Bendarzevszkij.



15:45

Od soboty bilety lotnicze na bezpośrednie loty z Moskwy do Tbilisi, Astany i Stambułu nie są już dostępne - poinformował portal niemieckiego tygodnika "Der Spiegel". W sieciach społecznościowych pojawiły się spekulacje, że elita Moskwy opuści miasto w obliczu nadejścia najemników Grupy Wagnera.

15:39

Kolumny najemników z Grupy Wagnera minęły miasto Jelec w obwodzie lipieckim w środkowej Rosji, skąd w linii prostej dzieli je od Moskwy 340 kilometrów - podał niezależny rosyjski portal Mediazona; według innych źródeł wagnerowcy są we wsi Krasnoje 40 km od Jelca.

"Dane o ogólnej liczbie pojazdów i ludzi w kolumnach są rozmaite: ktoś informuje o 150 jednostkach sprzętu, ktoś o 400 jednostkach, w składzie czterech odrębnych kolumn" - podał kanał Rybar.

Wskazał, że od Jelca do Moskwy jest "340 km w linii prostej, nie uwzględniając ukształtowania terenu i punktów kontrolnych", a główne punkty kontrolne i pozycje służb siłowych znajdują się przy moście przez Okę i na trasie M4 wiodącej do stolicy.

Trasa M4 biegnie na wschód od Jelca i dociera do Moskwy od południa.

Kanał Rybar utrzymuje ponadto, że najemnicy nie wkraczali do Woroneża, ale objechali to miasto. W Rostowie nad Donem wagnerowcy zablokowali wjazd do miasta od strony Taganrogu.

15:27

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że odbył dyskusje z szefami dyplomacji państw G7 oraz wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa na temat "trwającej sytuacji w Rosji", czyli buntu najemniczej Grupy Wagnera.

14:59

To, co się obecnie dzieje w Rosji, może być nazywane puczem czy wojną domową, przygotowanym działaniem przez właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, ale na tej sytuacji może przy okazji skorzystać Ukraina - uważa były ambasador RP w Kijowie, Jan Piekło.

14:46

Rada Bezpieczeństwa Białorusi stwierdziła, że Mińsk był i pozostaje sojusznikiem Rosji, w pełni podzielając cele operacji specjalnej.

Każdy konflikt wewnętrzny w kręgach wojskowych i politycznych oraz w społeczeństwie obywatelskim jest darem dla kolektywnego Zachodu - stwierdziła Rada Bezpieczeństwa Białorusi, której oświadczenie cytuje rosyjska agencja RIA Novosti.

14:44

Kreml poinformował o rozmowie telefonicznej Putina z Erdoganem, podczas której prezydent Turcji "wyraził pełne poparcie dla kroków podjętych przez kierownictwo Federacji Rosyjskiej w sytuacji próby buntu" - podaje agencja Interfax.

14:42

"Kryzys w Rosji był nieunikniony i otworzył okno możliwości dla Ukrainy" - oświadczyła ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar na Telegramie.

14:36

Wielka Brytania wzywa wszystkie strony do wykazania się odpowiedzialnością i chroniły życie cywilów - oświadczył premier Rishi Sunak, odnosząc się do sytuacji w Rosji.

14:33

Najnowsze wydarzenia w Rosji dowodzą tego, że agresja na Ukrainę powoduje niestabilność także wewnątrz Federacji Rosyjskiej - oświadczyła kancelaria premier Włoch Giorgii Meloni. Ministerstwo spraw wewnętrznych w Rzymie apeluje do Włochów przebywających w Rosji o ostrożność.

14:31

Polskie siły zbrojne są w stałej gotowości od lutego 2022 r., jej poziom nie został zmieniony w reakcji na ostatnie wydarzenia. Monitorujemy sytuację wraz z sojusznikami i traktujemy to jako wewnętrzną sprawę Rosji - napisał w mediach społecznościowych szef BBN Jacek Siewiera.

14:26

Właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył, że jego żołnierze nie musieli oddać ani jednego strzału, żeby zająć sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem na południu Rosji.

Prigożyn przekazał też, że siły Grupy Wagnera zostały ostrzelane przez artylerię i śmigłowce w drodze do miasta.

Wyraził przekonanie, że ma poparcie rosyjskiego narodu w swym - jak to nazwał - "marszu sprawiedliwości".

14:24

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję RIA Novosti poinformował, że Putin wciąż jest na Kremlu.

14:21

Szef administracji miasta Rostów nad Donem Aleksiej Łogwinienko wezwał mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności "w związku z możliwym przejazdem sprzętu wojskowego ulicami miasta".

"Dla własnego bezpieczeństwa nie wychodźcie z domów, wykluczajcie wycieczki do centralnej części Rostowa i nie zostawiajcie dzieci bez opieki" - napisał na Telegramie.

14:18

Premier Estonii Kaja Kallas poinformowała, że w związku z sytuacją w Rosji na wschodnich granicach rządzonego przez nią kraju wzmocniono kontrole graniczne. Estońskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało swoich obywateli do opuszczenia Rosji przy najbliższej możliwej okazji.

13:50

To wewnętrzna sprawa Rosji; monitorujemy sytuację - przekazał korespondentom w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, pytany o wydarzenia związane z buntem Jewgienija Prigożyna przeciwko Kremlowi.

13:43

Sytuacja w Rostowie nad Donem, gdzie - jak twierdzi szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn - wagnerowcy zajęli wszystkie obiekty wojskowe, jest spokojna, ale jednocześnie bardzo niejasna - powiadomił niezależny rosyjski portal Meduza.

13:36

Premier Mateusz Morawiecki przeprowadza dalsze konsultacje w sprawie aktualnej sytuacji w Rosji. Rozmawiał dzisiaj m. in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem - poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller.

13:31

Uważnie przyglądamy się sytuacji w Rosji i jesteśmy w stałym kontakcie z liderami państw Unii Europejskiej i G7 - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, komentując bunt Jewgienija Prigożyna przeciwko rosyjskiej armii.

13:26

Unia Europejska prowadzi wewnętrzne konsultacje na wszystkich szczeblach w związku z działaniami szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Uważnie śledzimy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z naszym ambasadorem w Moskwie oraz kontynuujemy wewnętrzne konsultacje z naszymi państwami członkowskimi - przekazała RMF FM Nabila Massrali, rzeczniczka szefa dyplomacji UE Josepa Borrella.

13:25

NATO monitoruje sytuację w Rosji - powiadomiła rzeczniczka Sojuszu Północnoatlantyckiego Oana Lungescu.

Biały Dom oznajmił natomiast, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden został poinformowany o wydarzeniach związanych z buntem Jewgienija Prigożyna.

13:23

Dwa najważniejsze pytania dotyczące tzw. buntu Prigożyna brzmią: dlaczego zaczął się on właśnie teraz i kto stoi za szefem najemniczej Grupy Wagnera - powiedziała w rozmowie z PAP Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

13:19

Portal 161.ru poinformował, że czeczeńscy bojownicy, podlegli Ramzanowi Kadyrowowoi, zostali wysłani do obwodu rostowskiego.



Rostów nad Donem jest pod kontrolą najemników Grupy Wagnera.

13:13

W pobliżu siedziby głównej Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, okupowanej przez najemników Grupy Wagnera, doszło do eksplozji i strzelaniny.

13:09

Agencja RIA Nowosti poinformowała o "twardym lądowaniu" śmigłowca Mi-8 w obwodzie woroneskim. Według wstępnych danych, przekazanych przez służby ratunkowe, jedna osoba została ranna.

Wcześniej pojawiły się informacje o zestrzeleniu śmigłowca.

13:05

Transport na rzece Moskwa w stolicy Rosji został tymczasowo wstrzymany.

13:01

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, że od piątkowego wieczora w Moskwie, w ramach kontroli obiektów infrastruktury miejskiej, sprawdzane są m.in. piwnice w prywatnych domach.

12:55

W kilku obwodach Rosji występują awarie w działaniu komunikatora Telegram.

12:47

Pożar składu ropy naftowej w obwodzie woroneskim.

12:42

"Następne 48 godzin zdecyduje o nowej Rosji; dojdzie do wojny domowej, negocjacji dotyczących przejęcia władzy lub chwilowego odroczenia upadku reżimu Putina" - napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

12:37

Rosja prowadzi wojnę przeciwko samej sobie; nieudane wojny zazwyczaj kończą się tam konfliktami domowymi - oceniła minister obrony Czech Jana Czernochova.

Jak dodała, Ukraina będzie mogła wykorzystać bunt Jewgienija Prigożyna i podjąć pewne działania w ramach kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom.

12:26

Chociaż brzmi to naprawdę dziwnie, uważam, że rosyjscy przeciwnicy wojny na Ukrainie powinni wesprzeć dziś szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - ocenił opozycjonista i krytyk Kremla Michaił Chodorkowski.

12:20

Bunt Jewgienija Prigożyna stanowi kulminację wielotygodniowego konfliktu pomiędzy nim i dowodzoną przez niego Grupą Wagnera a kierownictwem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza ministrem obrony Siergiejem Szojgu i szefem Sztabu Generalnego generałem Walerijem Gierasimowem - ocenił ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) Marek Menkiszak.

12:13

W miejscowości Rogaczówka w obwodzie woroneskim trwają walki pomiędzy wagnerowcami a regularną armią rosyjską.

12:07

Zaplanowane kontrole obiektów infrastruktury miejskiej, w tym piwnic domów, trwają w Moskwie od piątkowego wieczora - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na źródła będące blisko władz miasta.

Źródła zaznaczyły, że ogłoszony w Moskwie reżim "operacji antyterrorystycznej" dopuszcza wprowadzenie godziny policyjnej. Taka decyzja miała jeszcze nie zapaść.

12:00

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zadeklarował po przemówieniu Władimira Putina, że jego bojownicy nie poddadzą się w walce z regularną rosyjską armią - poinformowała agencja Reutera.

Nie chcemy dłużej, żeby nasz kraj żył (pogrążony) w korupcji, kłamstwach i biurokracji. Nikt nie podda się na żądanie ani prezydenta, ani Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), ani nikogo innego - oznajmił Prigożyn, cytowany przez Reutersa i niezależne rosyjskie media.

Szef wagnerowców podkreślił również, że Putin głęboko się mylił zarzucając mu zdradę, gdyż żołnierze Grupy Wagnera są patriotami.

11:54

"Każdy, kto wybiera ścieżkę zła, sam siebie niszczy. Wysyła kolumny wojskowe, aby niszczyły życie innego kraju i nie powstrzymać ich przed ucieczką i zdradą, gdy życie walczy. Terroryzuje rakietami, a kiedy zostają zestrzelone, poniża się, żeby dali (irańskie) Shahedy. Gardzi ludźmi i rzuca setki tysięcy na wojnę, by ostatecznie zabarykadować się w rejonie Moskwy przed tymi, których sam uzbroił" - napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do próby przewrotu wojskowego w Rosji.

11:50

Władze obwodu woroneskiego w Rosji poinformowały o podjęciu "niezbędnych działań militarnych" w ramach operacji przeciwko zbuntowanej Grupie Wagnera - poinformowała agencja Reutera.

Wcześniej tego dnia źródło w rosyjskich służbach bezpieczeństwa powiadomiło w rozmowie z Reutersem, że żołnierze Grupy Wagnera przejęli kontrolę nad obiektami wojskowymi w Woroneżu, mieście położonym 500 km na południe od Moskwy.

Reuters podkreślił, że nie był w stanie potwierdzić tej informacji z niezależnych źródeł.

Woroneż znajduje się w połowie drogi między Rostowem nad Donem, gdzie - jak twierdzi właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn - Grupa Wagnera także zajęła wszystkie obiekty militarne, a Moskwą.

11:43

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl wezwał uczestników buntu do "myślenia głową" i podkreślił poparcie dla Władimira Putina.

11:36

Gubernator obwodu włodzimierskiego Aleksandr Awdiejew poinformował, że sytuacja w regionie jest spokojna, ale wszystkie organy ścigania, wszystkie służby "zostały postawione w stan podwyższonej gotowości".

11:30

Jeśli Ukraińcy będą w stanie w inteligentny sposób rozmieścić w ciągu najbliższych kilku dni osiem nienaruszonych brygad, mogą zachwiać solidną do tej pory rosyjską obroną - ocenił węgierski ekspert ds. bezpieczeństwa Attila Demko.

11:23

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew wezwał do "skupienia się wokół prezydenta, Naczelnego Wodza". Wyraził tym samym poparcie wobec Władimira Putina.

11:16

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał bunt Grupy Wagnera "haniebną zdradą". "Wszystko, co się dzieje, to nóż w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!" - czytamy w komunikacie na jego kanale telegramowym.

11:12

W Rosji trwa próba przewrotu wojskowego - bojownicy Grupy Wagnera wystąpili zbrojnie przeciwko władzom w Moskwie. Na sytuację zareagował prezydent Andrzej Duda, który poinformował, że "przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany".

11:07

Gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusev poinformował, że oddziały regularnej armii rosyjskiej prowadzą w regionie "niezbędne działania operacyjne i bojowe".

10:55

Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji". Szef Grupy Wagnera, oskarżający siły rosyjskie o atak na jego oddziały, oznajmił, że wycofał swoich żołnierzy z Ukrainy i zgromadził ich w Rostowie nad Donem.

10:41

Wagnerowcy w obwodzie woroneskim mieli zestrzelić śmigłowiec należący do regularnej armii rosyjskiej.

10:34

Przywódcy Rosji nie są w stanie opanować sytuacji w mediach w związku z rebelią Jewgienija Prigożyna. Panuje tam medialny zamęt - zauważył były estoński dyplomata i ekspert ds. bezpieczeństwa Rainer Saks.

10:22

To już nie jest drobny bunt. Trwająca od ponad 500 dni wojna wywołała ogromne frustracje wśród kremlowskiej elity, a Prigożyn to ujawnił - komentuje sytuację w Rosji dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Adam Eberhardt.

10:15

Brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej wyraził przekonanie, że Grupa Wagnera "prawie na pewno" zamierza dotrzeć do Moskwy.

10:09

Władimir Putin nazwał zdrajcami żołnierzy najemniczej Grupy Wagnera, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko Kremlowi i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność przed prawem i narodem, a Rosja zostanie obroniona - powiadomiły agencje Reutera i AFP za rosyjskimi państwowymi mediami relacjonującymi wystąpienie prezydenta.

Władimir Putin oznajmił, że bunt Grupy Wagnera to "śmiertelne zagrożenie" dla państwa rosyjskiego, dlatego zostaną podjęte "zdecydowanie działania" w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem, gdzie znajduje się obecnie Grupa Wagnera. W ocenie prezydenta Rosji sytuacja w tym mieście jest "trudna".

Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to - oznajmił dyktator.

"Z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy wynika, że przejmuje on pełną kontrolę nad wszystkimi działaniami" - oceniła na Twitterze analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Maria Dyner.

09:58

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn albo zwariował, albo ma poważne wsparcie wewnątrz reżimu - ocenił Kalev Stoicescu, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ekspert estońskiego think tanku International Centre for Defence and Security (ICDS).

09:51

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, po raz pierwszy skomentował bunt najemników Grupy Wagnera. Według niego, problemy kraju "zawsze występowały tylko z powodu zdrady elit i wewnętrznego rozłamu".



09:44

Mer Petersburga Aleksandr Biegłow stwierdził, że sytuacja w mieście jest pod kontrolą. "Działania organów ścigania, w tym te w głównej siedzibie Grupy Wagnera, nie wpływają na życie miasta" - przekazał.

09:37

Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji".

09:32

"W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z Premierem i MON, a także z Sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.