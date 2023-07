Śledztwo w sprawie katastrofy śmigłowca, w którym zginęło kierownictwo ukraińskiego MSW, wskazuje, że nie był to zamach. W rosyjskim ataku na Krzywy Ród zginęło pięć osób, w tym 10-letnie dziewczynka. W tym tygodniu Ukraina ma rozpocząć rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie gwarancji bezpieczeństwa do czasu wstąpienia Kijowa do NATO. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar przekazała, że siły rosyjskie próbowały wypędzić Ukraińców z odbitych pozycji w północno-wschodniej części kraju. W nocy Rosjanie zaatakowali Charków rakietami S-300. „Ukraina rośnie w siłę, a wojna stopniowo wraca na terytorium Rosji, do jej symbolicznych ośrodków i baz wojskowych” – powiedział Wołodymyr Zełenski w swoim niedzielnym wystąpieniu. Poniedziałek 31 lipca 2023 r. jest 523. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O najważniejszych informacjach dotyczących wojny piszemy w naszej relacji.