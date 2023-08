Trwa ostrzał obiektów cywilnych w obwodzie chersońskim. Ukraińska armia twierdzi, że zdobywa kolejne terytoria na południu kraju i odnosi częściowe sukcesy w pobliżu wioski Robotyne. „Są wyzwolone wioski. Siły obrony kraju pracują” – napisał gen. Ołeksandr Tarnawski na Telegramie. 17 ukraińskich dronów zaatakowało nocą z piątku na sobotę bazę logistyczną rosyjskiego wojska na okupowanym Krymie, zabitych i rannych zostało kilkudziesięciu rosyjskich żołnierzy. Rosyjski okręt wojenny oddał w niedzielę strzały ostrzegawcze w kierunku statku handlowego pod banderą Palau, który zmierzał na Morzu Czarnym w kierunku Ukrainy – podała agencja Reutera, powołując się na rosyjski resort obrony. Najważniejsze wydarzenia z 536. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 13.08.2023 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

14:13

W ramach wsparcia Ukrainy w walce z rosyjską inwazją, niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall zamierza do końca roku dostarczyć zaatakowanemu krajowi nieznaną na razie liczbę dronów rozpoznawczych. Mogą one posłużyć m.in. do podsłuchiwania - poinformowała dpa.

Po amunicji, czołgach, obronie przeciwlotniczej i pojazdach wojskowych, koncern zbrojeniowy Rheinmetall potwierdził dostarczenie Ukrainie dronów. Odpowiednie zamówienie zostało już złożone - potwierdził w niedzielę rzecznik firmy Rheinmetall w Duesseldorfie.

Na Ukrainę trafią drony rozpoznawcze Luna NG, które nie będą uzbrojone. Są one w stanie pokonywać kilkaset kilometrów, przechwytując lub blokując komunikację wroga. Dostawa nastąpi do końca roku, nie podano jednak wielkości zamówienia.

Zamówienie pochodzi od rządu niemieckiego. Niedawno Rheinmetall zakupił 50 czołgów Leopard 1 od belgijskiej firmy OIP Land Systems, które mają zostać wyremontowane w zakładach koncernu w Duesseldorfie. Docelowo ok. 30 czołgów zostanie dostarczonych na front na Ukrainie.

"Rheinmetall chce również podpisać kontrakt bezpośrednio z Kijowem na budowę fabryki czołgów na Ukrainie" - podała dpa.

14:07

Rosjanie prowadzą masowy ostrzał obwodu chersońskiego. Według informacji Ukraińców do tej pory w wyniku ataków zginęło 7 cywilów, w tym dwójki dzieci.

W ciągu ostatniej doby okupanci przeprowadzili 61 ostrzałów w regionie, wystrzeliwując 365 pocisków z moździerzy, artylerii, dronów i BMP-2.

"Rosyjskie wojsko celowało w dzielnice mieszkalne na zaludnionych obszarach regionu" - informuje szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.