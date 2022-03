Armia powstrzymuje rosyjską ofensywę na Ukrainie – zapewnił w nocy sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Według Ukraińców, Rosjanie nadal próbują zamknąć w okrążeniu Kijów. Tymczasem rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki ostrzegła, że „powinniśmy uważać na możliwe użycie przez Rosję broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie”. Jak informuje UNICEF, w ciągu niespełna dwóch tygodni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad milion dzieci uciekło z terenów objętych konfliktem do krajów sąsiednich. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, zdjęcia i filmy, a także reakcje świata znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 10.03.2022r.

Ukraińscy żołnierze przykryli trumnę Ukraińską flagą narodową podczas ceremonii pogrzebowej trzech ukraińskich żołnierzy poległych w walkach z siłami rosyjskimi we Lwowie / MYKOLA TYS / PAP/EPA

07:33

W ciągu ostatnich dwóch tygodni około 100 amerykańskich wielkich biznesów opuściło rosyjski rynek - poinformowała w czwartek na Facebooku ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa.



"Każda decyzja firmy o opuszczeniu rynku kraju terrorystycznego, który rozpoczął agresję zbrojną i codziennie popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie to zwycięstwo zasad nad chciwością. Dziękuję tym firmom za opowiedzenie się po stronie dobra, za odmowę splamienia swojej reputacji krwią niewinnych Ukraińców, za wspieranie Ukrainy. Pracujmy dalej!" - napisała Markarowa.

07:25

Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują natarcie wojsk rosyjskich m.in. w kierunku donieckim, bronią Charkowa i Ochtyrki. Koncentrują się na tym, by nie dopuścić do posuwania się wroga naprzód w kierunku południowo-wschodnim - podał w czwartek sztab generalny.



Jednocześnie trwa uszczelnianie granicy z Białorusią oraz obrona otoczonego Mariupola.

07:22

Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśliło w oświadczeniu, że Białoruś nadal wspiera wojska okupacyjne, stwarzając możliwość transportu paliwa i wykorzystania infrastruktury kolejowej oraz sieci lotnisk.

07:20

"Siły zbrojne Ukrainy dają godny odpór i powstrzymują operacje natarcia sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na wszystkich kierunkach. Na niektórych z nich wojska okupacyjne straciły zdolność bojową i wprowadzają rezerwy" - poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy.



Ministerstwo podało, że w celu zwiększenia możliwości bojowych wojska rosyjskie przemieszczają do granic Ukrainy jednostki wojskowe z innych strategicznych kierunków.

07:12

"Nocą, w wyniku kolejnego ostrzału małej wioski Slobozhanske w gminie Balakliia w dystrykcie Izium, pocisk uderzył w prywatny dom. W wyniku zniszczenia budynku pod gruzami zginęły 4 osoby: 2 kobiety i 2 dzieci. 5-letniej dziewczynce udało się przeżyć. Została ranna. Zespół lekarzy hospitalizował ją w szpitalu w Pierwomajsku" - czytamy w oświadczeniu ukraińskich służb, cytowanym przez Ukrinform.

07:09

W nocnym ostrzale w okolicach Charkowa zginęły dwie kobiety i dwoje dzieci.

07:05

Zdjęcia satelitarne udostępnione przez firmę Maxar Technologies. Widać na nich zniszczony Mariupol z dnia 9 marca 2022 r.

Miasto kilka dni znajdowało się pod rosyjskim ostrzałem - odnotowano rozległe uszkodzenia infrastruktury cywilnej w mieście i wokół niego, w tym domów mieszkalnych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych, czy sklepów spożywczych.

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

/ MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

06:42

Wczoraj w Mariupolu pochowano ludność cywilną masowych grobach - informuje Nexta. Jak dodaje, ze względu na ciągły ostrzał miasta niemożliwe było zorganizowanie tradycyjnych pogrzebów.

06:38

10 młodych piłkarek ręcznych z Lwowa zamieszkało w Chorzowie po wybuchu wojny na Ukrainie. Akcja była szybka, w nocy z niedzieli na poniedziałek wysłaliśmy naszego klubowego busa na granicę i je przywieźliśmy - powiedział PAP prezes spółki KPR Ruch Chorzów Krzysztof Zioło. Dodał, że szczypiornistki przekroczyły polską granicę pieszo, co zajęło im ok. 20 godzin.



Szły parę kilometrów na mrozie. W zaprzyjaźnionym hotelu udało się załatwić noclegi. Bardzo pomogło nam miasto Chorzów. Jest zabezpieczone wyżywienie. Chcemy, żeby dziewczyny miały dostęp do hali sportowej, wszystko jest w trakcie ustalania. W czwartek potrenują z naszymi zawodniczkami - stwierdził Zioło.

06:32

Od początku wojny w Mariupolu zginęło ponad 1200 cywilów - informuje ukraińskie MSW.

06:28

Mężczyzna ze zdjęcia stracił całą rodzinę w ostrzale miejscowości Markhalivka - pisze Nexta, publikując zdjęcie mężczyzny, trzymającego na rękach kota. Jak czytamy w opisie - przeżyć udało się tylko jemu i zwierzęciu.

06:25

Strona ukraińska potwierdza o poranku cywilne ofiary nocnego ostrzału Ochtyrki. To trzy osoby - dwie kobiety i 13-letni chłopak.

06:23

Zacumowany w Marina di Carrara, w Toskanii, jacht o wartości 700 mln dolarów jest przedmiotem dochodzenia policji. Pojawiają się spekulacje, że może należeć do rosyjskiego oligarchy, a nawet do Władimira Putina. Zaprzecza temu kapitan jednostki - napisał "New York Times".

06:20

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział, że budowany przez jego kraj satelita szpiegowski ma dostarczać w czasie rzeczywistym informacji o działaniach wojskowych Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników - podały północnokoreańskie media.

06:18

W ciągu niespełna dwóch tygodni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad milion dzieci uciekło z terenów objętych konfliktem do krajów sąsiednich - poinformowała szefowa Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Catherine Russell.

Uchodźcy z Ukrainy nocują na dworcu Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

06:15

06:10

Obrońcy Mariupola w ciągu ostatnich 24 godzin, 9 marca, zniszczyli 4 rosyjskie czołgi, 1 bojowy wóz piechoty, a także zniszczyli i uszkodzili jeszcze 11 jednostek wrogich pojazdów opancerzonych - pisze Ukrinform, publikując zdjęcia zniszczonego sprzętu.

06:07

Alarmy przeciwbombowe słychać o poranku w Czernihowie i regionie - donosi Ukrinform.

06:03

Według amerykańskiego Departamentu obrony od początku wojny Rosja wystrzeliła 710 pocisków na obiekty w Ukrainie. "To są pół tonowe bomby, które spadają na nasze miasta" - mówił w nocy prezydent Zełenski i poinformował, że co najmniej 17 osób zostało poważnie rannych w wyniku ostrzału szpitala dziecięcego i szpitala położniczego w Mariupolu.

06:00

Rosyjskie lotnictwo dokonało kolejnego nocnego nalotu na przedmieścia Sum i Ochtyrki - tak przekazał szefa władz obwodowych. Wciąż nie ma informacji o ofiarach.