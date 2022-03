Trwa 30. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nawet 300 osób mogło zginąć pod gruzami zbombardowanego teatru dramatycznego w Mariupolu. Według Pentagonu Rosjanom kończy się broń precyzyjna. Rząd Ukrainy prosi o większe dostawy broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Dziś prezydent Joe Biden przyleci do Polski. Najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny w Ukrainie znajdziesz w drugiej części naszej relacji minuta po minucie z 25.03.2022 r.

Barykady na jednej z ulic Kijowa / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Około 300 osób poniosło śmierć w teatrze dramatycznym w Mariupolu, zbombardowanym w połowie marca.

Joe Biden przylatuje dziś do Polski. W planie ma spotkanie z uchodźcami i amerykańskimi żołnierzami.

Pięć osób zginęło, a osiem odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy.

Prawie 16 100 żołnierzy i 115 samolotów straciła Rosja od początku agresji na Ukrainę - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu miesiąca walk na Ukrainie Rosja straciła więcej ludzi niż w ciągu 2,5 roku walk w Czeczenii i niż w ciągu trwającej 10 lat wojny w Afganistanie.

14:01

13:51

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa zaapelowała do państw europejskich o przeciwdziałanie handlowi ukraińskimi kobietami i dziećmi, które zmuszone były opuścić kraj z powodu działań wojennych.

13:46

Z Ukrainy od początku wojny ewakuowano ok. 550 dzieci onkologicznych, które są leczone przede wszystkim w Polsce, ale także w innych krajach europejskich - przekazało PAP biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

13:44

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikował w piątek listę 667 Czeczenów popełniających zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Znajdujący się na liście żołnierze należą do 50. pułku artylerii samobieżnej 42. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych. Pełna lista do zobaczenia >>>TUTAJ<<<

Służba wywiadowcza podkreśliła, że wszyscy zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem i będą ścigani za zbrodnie popełnione przeciwko ludności cywilnej Ukrainy.

13:40

Żaden kraj nie zrobił więcej w kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy niż Polska - napisał w najnowszym numerze tygodnika "The Spectator" były brytyjski premier David Cameron, który w zeszłym tygodniu pojechał ciężarówką do Polski, zawożąc pomoc humanitarną dla Ukraińców.

13:37

Mieszkańcy obwodu chersońskiego protestują przeciwko rosyjskiej okupacji.

13:33

Od poniedziałku 28 marca do odwołania zawieszony zostanie kolejowy ruch pasażerski między stolicą Finlandii, Helsinkami, a Sankt Petersburgiem z powodu międzynarodowych sankcji nałożonych na Koleje Rosyjskie RŻD. Dwa ostatnie kursy pociągu Allegro odbędą się w niedzielę zgodnie z rozkładem - poinformował w piątek fiński przewoźnik kolejowy VR.

13:31

Ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że Niemcy przyjęli już ponad 250 tys. uchodźców z Ukrainy.

13:24

Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zawierające dokumenty dotyczące sowieckich represji wobec ludności ukraińskiej w obwodzie czernihowskim zostało zniszczone - poinformował szef Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow.

"Wiemy też o uszkodzeniu co najmniej kilku budynków, w tym w Charkowie, ale według informacji na dzisiaj dokumenty ocalały. Ale nie wiemy, co się dzieje z niektórymi oddziałami rejonowych administracji państwowych na tymczasowo okupowanych terytoriach. Niestety nie ma wieści o stanie budynków i o losie archiwistów, którzy tam zostali" - zacytowała Chromowa agencja Interfax-Ukraina.

Chromow dodał, że rzeczywisty stan archiwów będzie można poznać dopiero po uwolnieniu tych terenów i sprawdzeniu zasobów.

13:20

Wrogowi nie udało się osiągnąć głównych celów - blokady Kijowa i dostępu do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. Rosjanom udało się stworzyć korytarz lądowy między Krymem a częścią obwodu donieckiego. Tak w najnowszym komunikacie sytuację wojenną w Ukrainie opisuje sztab generalny armii ukraińskiej.

13:16

"Nie ma takiej możliwości, aby NATO bezpośrednio zaangażowało się w tę wojnę" - mówił o konflikcie trwającym na terenie Ukrainy gen. Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Jakiekolwiek komunikaty w stronę prezydenta Rosji w chwili obecnej nie mają większego znaczenia. To, co się liczy teraz, to realne działania" - podkreślał w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM.

13:13

Rosyjska rakieta trafiła w punkt z paliwem w pobliżu Kijowa.

13:07

Philip Morris International (PMI) zamierza wyjść z Rosji. Firma ogłasza kroki związane z wygaszaniem planowanych inwestycji i ograniczaniem działalności na rosyjskim rynku oraz zamiar wyjścia z Rosji.

13:04

W pobliżu Czernihowa na północy Ukrainy siły ukraińskie zniszczyły kolejną kolumnę wojsk rosyjskich - poinformowało w piątek na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne Wojsk Lądowych "Północ".

13:01

Nasze stanowisko w sprawie przekazania S-400 Ukrainie jest niezmienne. Temat nie istnieje, ponieważ to element naszego systemu obrony - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez turecką gazetę "Habertürk".

12:51

Dyrektorka Misji Obserwacyjnej ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie Matilda Bogner poinformowała, że istnieją dowody na istnienie masowych grobów w położonym na południowym wschodzie Ukrainy mieście Mariupol, które jest oblegane przez rosyjskie wojska. W jednym z nich miało być ok. 200 ciał. Część dowodów pochodzi ze zdjęć satelitarnych.

Bogner dodała, że od początku inwazji w Ukrainie zginęło co najmniej 1035 cywilów oraz że jej zespół bada zmasowane ataki obu stron konfliktu.

12:49

Nasiliły się represje wobec Tatarów krymskich w związku ze zwiększoną obecnością wojsk rosyjskich na Krymie - oświadczył szef działającego na Ukrainie samorządu tatarskiego, Medżlisu, Refat Czubarow w stacji Espreso TV.

12:46

Mer Kijowa Witalij Kliczko złożył swojemu bratu życzenia urodzinowe: "Przyjaciele! Dzisiaj są urodziny najbliższej mi osoby. Łączy nas silna więź, nawet gdy jestrśmy daleko od sebie. W tym krytycznym dla Ukrainy czasie jesteśmy razem w Kijowie. Obok siebie. Czuję wsparcie i pomoc mojego brata każdego dnia i w każdej minucie".

12:40

James Vaquez, 47-letni weteran armii USA, który służył w Iraku i w Afganistanie, pojechał walczyć na Ukrainę. "Nie mogę na to patrzeć w telewizji, muszę pomóc tym chłopakom" - powiedział.

12:37

Litewski minister energetyki Dainius Kreivys powiedział dziennikarzom, że litewska rafineria PKN Orlen otrzymała ostatnie dostawy rosyjskiej ropy drogą morską w połowie marca i nie zamierza kontynuować importu z tego kraju - przekazał w piątek Bloomberg.

12:34

Indie i Chiny są zgodne, że należy doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni w Ukrainie - poinformował w piątek w Delhi po rozmowach z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi szef dyplomacji indyskiej Subrahmanyam Jaishankar, cytowany przez agencję Reutera.

12:28

Ochtyrka w obwodzie sumy.

12:20

Ukraiński urząd dozoru jądrowego informuje o trwających pożarach lasów w okolicy Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia, że nie powodują one zagrożenia radiologicznego dla Polski.

12:17

"Jestem przekonany, że w oparciu o nasze wczorajsze uzgodnienia już wkrótce wypracowany zostanie kolejny pakiet sankcji (wobec Rosji - przyp. red.)" - powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu ocenił, że rację mają przede wszystkim ci, którzy wskazują na to, iż sankcje muszą być bardzo intensywne tu i teraz. "Ponieważ ich wpływ w średnim i długim terminie oczywiście będzie ważny dla Rosji, będzie negatywny dla Rosji, ale nie wpływa na podejmowanie decyzji wobec Ukrainy tu i teraz" - zauważył.

12:12

"W ciągu jednego miesiąca wojny 3,7 mln osób zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy. To najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej" - przekazała ONZ.

12:02

Nawet 300 osób zginęło w zbombardowanym przez Rosjan teatrze w Mariupolu - pisze AFP powołując się na świadków. Gmach teatru, w którym schronienia szukali mieszkańcy, został zbombardowany w połowie marca. Przez kolejne dni akcję ratunkową uniemożliwiał nieustający ostrzał. Pojawiło się także pierwsze nagranie ze zbombardowanego teatru. Widać na nim uciekające matki z dziećmi na rękach.

11:56

Sztab putinowskiej partii Jedna Rosja otworzyli w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy rosyjscy okupanci - poinformowała stacja Espreso TV, powołując się na radę miejską.

Według mieszkańców, którzy pozostali w Mariupolu, w sztabie są rozdawane partyjne gazetki, prowadzona jest agitacja na rzecz Rosji, a także są rozdawane karty operatora mobilnego Feniks, który od 2014 r. działa na okupowanych terenach obwodu donieckiego.

11:52

Setkom emerytów w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej agresji udało się dostarczyć emerytury, artykuły spożywcze i inne towary pierwszej potrzeby - poinformował w piątek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj w Telegramie.

11:47

Niemcy do lata br. prawdopodobnie zmniejszą o połowę import rosyjskiej ropy, a na przełomie lata i jesieni będą mogły zrezygnować z dostaw rosyjskiego węgla - zapowiedział podczas konferencji prasowej w piątek minister gospodarki Robert Habeck. W przypadku gazu uniezależnienie się od rosyjskich dostaw jego zdaniem powinno być możliwe do lata 2024 roku.

11:40

W ciągu miesiąca walk na Ukrainie Rosja straciła więcej ludzi niż w ciągu 2,5 roku walk w Czeczenii i niż w ciągu trwającej 10 lat wojny w Afganistanie.