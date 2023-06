12:04

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow, komentując pogłoski o swej śmierci, oświadczył, że jego kraj ma "oddział nieśmiertelnych", który będzie straszył we śnie Rosjan dążących do podbicia Ukrainy. Wśród "nieśmiertelnych" wymienił postacie historyczne.



Jak przypomina Kyiv Post, pogłoski o śmierci Budanowa pojawiły się w mediach społecznościowych od czasu rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów 29 maja br. Propagandowe media rosyjskie podchwyciły te plotki. Krążyły również pogłoski o rzekomej śmierci generała Załużnego

11:17

Rosjanie utworzyli na okupowanych terenach Ukrainy więzienia dla swoich wojskowych odmawiających pójścia na front. Od początku inwazji powstało co najmniej 15 takich miejsc, niekiedy to po prostu piwnice budynków - podał niezależny rosyjski kanał ASTRA.



Informację o publikacji ASTRA, kanału działającego w serwisie Telegram, podało w poniedziałek wieczorem Radio Swoboda.



Kanał ASTRA opublikował nagranie wideo z piwnicy, w której przetrzymywani są wojskowi odmawiający udziału w walkach. Znajduje się ona w miejscowości Rozsypne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, na terytorium tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL). ASTRA określa to miejsce jako nielegalne więzienie. Na kadrach widać piwniczne pomieszczenia bez źródła światła z zewnątrz, postacie ludzkie siedzące na betonie lub na deskach. Radio Swoboda wyjaśnia, że plastikowe butelki, które widać na nagraniu służą jako toaleta.

Telegram

10:26

Po aneksji Krymu przez Rosję dokonanej w 2014 roku w kolejnych latach ponad 40 tys. mieszkańców półwyspu zostało powołanych do armii rosyjskiej - poinformowała ukraińska działaczka Olha Skrypnyk, cytowana we wtorek przez agencję Ukrinform.



"Według naszych danych nielegalnie wezwano do armii co najmniej 40 tys. mieszkańców Krymu w ciągu całego okresu okupacji półwyspu" - powiedziała Skrypnyk, szefowa Krymskiej Grupy Obrony Praw Człowieka.



Podkreśliła, że nie chodzi o służbę kontraktową, ale obowiązkową służbę wojskową, której "nie można w zasadzie uniknąć, bo grozi za to odpowiedzialność karna". Kary wahają się od grzywny do dwóch lat pozbawienia wolności i "nawet jeśli ktoś został ukarany, to i tak musi odbyć służbę, i tak zostanie powołany" - tłumaczyła Skrypnyk.

10:03

Podczas nocnego ataku dronów zostało uszkodzonych kilka domów prywatnych w obwodzie kijowskim. Na szczęście nie było ofiar - poinformował szef Obwodowej Administracji Państwowej Rusłan Krawczenko.