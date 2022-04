Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy. Głównym celem jest zdobycie kontroli nad obwodem chersońskim, podbicie Mariupola i przełamanie ukraińskiej obrony w rejonie Iziumu. Wywiad wojskowy przekazał, że Rosjanie chcą przeprowadzić przymusową mobilizację na okupowanych terytoriach w dwóch regionach – zrekrutowani Ukraińcy mają zostać potem wysłani na front. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że strona rosyjska przekazała Kijowowi projekt “traktatu pokojowego”. Pułk Azow przekazał, że leżący nad morzem Mariupol jest "całkowicie zniszczony". "Setki martwych ciał na ulicach" - napisali bojownicy. Najważniejsze wydarzenia związane z 56. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 20.04.2022 r.

Ukraińscy żołnierze na Wschodzie / STR / PAP/EPA

- Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy, próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Iziumu, zdobyć Mariupol, a także uzyskać kontrolę nad całym obwodem chersońskim - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

- W Odessie słychać było wybuchy. Takie informacje przekazał szef regionalnej administracji wojskowej Serhej Bratczuk.

- Ukraina osiągnęła wstępny etap porozumienia z Rosją o utworzeniu korytarza humanitarnego dla kobiet, dzieci i osób starszych z oblężonego Mariupola.

- Rosja prowadzi przymusową mobilizację na okupowanych terenach w obwodach zaporoskim i chersońskim. Chcą wysłać Ukraińców na front.

- Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że przekazano stronie ukraińskiej projekt "traktatu pokojowego".

- Czym jest dziś Mariupol? To całkowicie zniszczone przez Rosjan miasto, to setki martwych ciał na ulicach - napisał pułk Azow.

17:06

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę w Kijowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Rozmowa dotyczyła m.in. sankcji przeciwko Rosji i wsparcia w dziedzinie obronności i finansów dla Ukrainy.

Wielki przyjaciel Ukrainy - przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel (jest) dziś w Kijowie. Omówiliśmy sankcje wobec Rosji, wsparcie obronne i finansowe naszego państwa oraz odpowiedzi w ankiecie dotyczącej zgodności z kryteriami unijnymi. Dziękuję za znaczące spotkanie i solidarność z narodem Ukrainy! - napisał Zełenski na Facebooku.

17:02

Żołnierze ukraińskiej piechoty morskiej oraz pułku Azow uratowali w Mariupolu pół tysiąca okrążonych w porcie funkcjonariuszy policji i służby granicznej. O brawurowej akcji piszą ukraińskie media.

Z doniesień z Mariupola wynika, że stacjonujący na terenie kombinatu Azowstal komandosi 36. brygady morskiej oraz członkowie pułku Azow, wyruszyli z zakładów do mariupolskiego portu. Tam broniło się około 500 funkcjnonariuszy. Zaczynało im już brakować amunicji. Misja ratunkowa przedarła się do nich, zapewniła ochronę i przeeskortowała oddziały na teren zakładów Azowstal.

Mariupol jest oblegany przez Rosjan od początku marca. Teraz zdecydowali o całkowitym zniszczeniu kombinatu metalurgicznego, gdzie kryją się obrońcy miasta. Na zakłady z bomboców zrzucane są między innymi potężne łądunki burzące.

16:57

Ukraińscy negocjatorzy powinni się skupić na znalezieniu "realistycznych opcji" porozumienia pokojowego z Rosją - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa.

16:55

W wyniku rosyjskiego ostrzału w samym Kijowie zniszczonych zostało 200 budynków. To m.in. domy, szkoły i przedszkola.

16:42

Izrael przekaże Ukrainie hełmy i sprzęt ochronny - przekazało w środę w oświadczeniu izraelskie ministerstwo obrony po rozmowie telefonicznej szefa resortu Beniego Ganca z jego ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem.

W świetle prośby ze strony ukraińskiej Izrael dostarczy sprzęt ochronny na potrzeby ukraińskich służb ratowniczych - poinformowało ministerstwo cytowane przez agencję Reutera.

Stanowi to część wzmożonych wysiłków Izraela, mających na celu zapewnienie pomocy humanitarnej, w tym stworzenie szpitala polowego, przyjmowanie uchodźców i migrantów, zapewnienie żywności i pomocy medycznej - napisano.

16:09

Gubernator obwodu chersońskiego Henadyj Łaguta poinformował w środę, że Rosjanie planują nielegalne "referendum" w regionie na początek maja. Szef władz obwodowych cytowany przez portal RBK jest przekonany, że wyniki "głosowania" zostaną sfałszowane.

Niestety, słyszy się takie rozmowy, że okupanci przygotowują coś na pierwsze dni maja: "referendum", czy jak to nazwać. Mogę tylko tak skomentować: cały region chersoński czeka na wyzwolenie, jest on ukraiński - powiedział Łaguta.

16:08

Przed wojną w Mikołajowie mieszkało około 500 tys. osób, to było półmilionowe miasto. Brakuje dokładnych danych o liczbie osób, które wyjechały, nie prowadzimy takich zapisów, jednak wnioskując na podstawie ilości śmieci i zużywanej wody pitnej, miasto opuściło już 40 proc. obywateli - powiedział mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz.

Sienkewycz poinformował, że aktualnie wyjazd z miasta jest możliwy, a władze zapewniają bezpłatny transport służący do ewakuacji ludności. Z takiej możliwości miało już skorzystać około 12 tys. mieszkańców Mikołajowa.

15:42

Doradca prezydenta Ukrainy i członek zespołu negocjacyjnego Mychajło Podoliak przekazał, że Kijów otrzymał od Rosji projekt "traktatu pokojowego". Ukraińcy będą teraz badali propozycję.

15:40

91-letnia Wanda Obiedkowa, która przetrwała II wojnę światową ukrywając się w piwnicy przed Niemcami, zginęła w Mariupolu.

15:38

Mer Irpienia Aleksander Markuszyn przekazał, że bomba lotnicza znaleziona w mieście została zneutralizowana.

15:31

Czym jest dziś Mariupol? To całkowicie zniszczone przez Rosjan miasto, to setki martwych ciał na ulicach - napisał pułk Azow, broniący tego oblężonego miasta na południowym wschodzie Ukrainy.

Czym dzisiaj są Mariupol i mieszkańcy Mariupola? To całkowicie zniszczone, zbombardowane, spalone i zgwałcone przez rosyjskich okupantów miasto. To setki martwych ciał na ulicach. To pochówek członków rodziny na podwórkach, w przedszkolach, stałe ostrzały dzielnic mieszkalnych przez rosyjskich zabójców - pisze Azow na Twitterze, publikując nagranie z oblężonego miasta.

[UWAGA, DRASTYCZNE NAGRANIE]

15:30

Żołnierze ukraińskiej straży granicznej osiągnęli linię granicy państwowej w obwodzie kijowskim, sumskim i czernihowskim - poinformował w środę szef służby Andrij Demczenko w rozmowie z portalem informacyjnym Ukrainska Prawda.

W ramach przywrócenia kontroli nad granicą państwową w obwodzie kijowskim, czernihowskim i sumskim, skąd obrońcy Ukrainy wypędzili okupantów, straż graniczna udała się na wszystkie posterunki - powiedział Demczenko.

Szef ukraińskich pograniczników zwrócił uwagę, że mowa tu o odcinku granicy o długości 1200 km.

14:53

Ukraińskie wojska zatrzymały natarcie sił rosyjskich z miasta Izium w kierunku pobliskiego Słowiańska - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz, cytowany przez agencję informacyjną Reutera.

Skupili tam swoje siły, tam próbują się rozwijać, ale jak dotąd im się to nie udaje - powiedział Arestowycz.

Podkreślił również, że w oblężonym Mariupolu siły ukraińskie wciąż się utrzymują, mimo nieustannych rosyjskich ataków na kombinat metalurgiczny Azowstal.

14:50

Nastoletni mieszkaniec jednej z wiosek w obwodzie kijowskim jest podejrzany o przekazywanie rosyjskim żołnierzom informacji m.in. o sąsiadach i budynkach, w których mogą znajdować się wartościowe przedmioty w zamian za korzyści materialne - podała w środę kijowska prokuratura miejska.

Według śledczych podczas rosyjskiej okupacji jednej z wiosek na terytorium rejonu buczańskiego w obwodzie kijowskim 17-letni miejscowy mieszkaniec dobrowolnie przeszedł na stronę wroga.

Chłopak przekazywał rosyjskiej armii informacje o mieszkańcach wsi, sklepach, budynkach, w których mogą znajdować się wartościowe przedmioty oraz inne informacje. W Telegramie prokuratura napisała, że nastolatek informował też o siłach zbrojnych Ukrainy. W zamian otrzymywał materialne wynagrodzenie i przywileje od przedstawicieli okupacyjnego wojska.

14:41

Władze Rumunii wycofujące z użytku myśliwce MIG-21 będą mogły je przekazać walczącej z rosyjską inwazją Ukrainie, poinformował bukareszteński dziennik “Romania Libera".

Gazeta przypomniała, że w połowie kwietnia ministerstwo obrony narodowej Rumunii ogłosiło, że zawiesza loty maszyn MIG-21. Decyzję tę argumentowano tym, że eksploatacja tych samolotów “stała się wyjątkowo niebezpieczna".

“Romania Libera" zaznaczyła, że obecnie rumuńskie siły zbrojne korzystają z około 20 myśliwców MIG-21. Odnotował, że maszyny te są zmodernizowaną wersją radzieckich odrzutowców, a w Rumunii są wytwarzane od 1993 r.



14:34

Wiktor Medwedczuk, prorosyjski oligarcha, wprowadzał rosyjskie władze w błąd, przekazując za pieniądze nieprawdziwe informacje o prorosyjskich nastrojach na Ukrainie - powiedział doradca szefa biura prezydenta Mychajło Podolak w wywiadzie dla portalu nv.ua.

Podolak uważa, że z tego powodu Rosja nie jest zainteresowana jego wymianą (został aresztowany na Ukrainie-PAP) na ukraińskich jeńców, zatrzymanych przez rosyjskie wojska.

Medwedczuk to element wojny, to człowiek, który m.in. sprowokował agresję na nasz kraj ze strony Federacji Rosyjskiej - powiedział Podolak.

14:29

W zeszłym tygodniu na Morzu Czarnym zatopiony został potężny krążownik "Moskwa". Strona ukraińska przekonuje, że okręt został trafiony dwoma pociskami Neptun. Rosjanie natomiast przekonują, że doszło do wybuchu amunicji na pokładzie, w wyniku czego pojawił się pożar, a sam okręt zatonął w wyniku sztormu. Armia rosyjska przekonuje, że wszystkich ewakuowano, jednak pojawiają się liczne informacje o zgonach marynarzy. Wiele rodzin wciąż nie wie, co z ich dziećmi, które służyły na "Moskwie".

14:07

W pobliżu szpitala wojskowego w Irpieniu znaleziono potężną bombę lotniczą, którą będą rozbrajać saperzy. Władze zalecają wszystkim w okolicy ewakuację do centralnej części miasta.

13:59

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja przekazała Ukrainie projekt "traktatu pokojowego", który zawiera "jasne, dopracowane sformułowania". Piłka jest po ich stronie, czekamy na odpowiedź - powiedział rzecznik Putina.

13:45

Co najmniej 2 tys. rodzin zostało bez dachu nad głową w Irpieniu - przekazał Ołeksij Kuleba, szef kijowskiego sztabu pomocy humanitarnego.

13:19

Prezydent Rosji Władimir Putin chce przeprowadzić przymusową mobilizację na okupowanych terytoriach obwodów zaporoskiego i chersońskiego - informuje ukraiński wywiad wojskowy.

W tym celu Rosjanie chcą przeprowadzić pseudoreferenda, by zebrać dane mieszkańców, a następnie "zmobilizowani" Ukraińcy mają zostać wysłani na front, gdzie mają miejsce najostrzejsze walki.

13:14

Do końca rosyjskiej agresji nie uda się przywrócić zaopatrzenia w wodę, prąd i gaz miast Popasna i Rubiżne w obwodzie ługańskim - oświadczył szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Jak zaznaczył, nie sposób na razie oszacować strat w infrastrukturze miast i wsi. Rosjanie niszczą przepompownie, zajmują miasta, a potem nie mogą tam niczego naprawić. “Ruski mir" pozbawia miejscową ludność gazu, wody i światła - żyją przez te półtora miesiąca tak, jak większość Rosjan przez całe życie - napisał Hajdaj na Telegramie.

Szef władz obwodu ługańskiego przypomniał, że we wtorek wojska rosyjskie uszkodziły linię wysokiego napięcia, w związku z czym ponad 200 miejscowości straciło dostawy prądu.

12:53

Rosyjscy dowódcy wydają rozkazy atakowania celów cywilnych, nie interesują się losem swoich podwładnych i zastraszają ich - wynika z rozmowy jednego z rosyjskich żołnierzy z bratem, przechwyconej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, a następnie opublikowanej przez agencję UNIAN.

Zapomnieli o nas, zostawili na trzy dni w lesie bez jedzenia i wody. Rozkazują strzelać do cywilów i grożą postępowaniem karnym w sprawie dezercji, jeśli ktoś opuści posterunek - opowiada rosyjski wojskowy w rozmowie z bratem. Informuje również o bardzo trudnym położeniu wojsk najeźdźcy na Ukrainie - ciężkich walkach, ciągłych ostrzałach i problemach z wyposażeniem oddziałów.

Żołnierz zapowiada, że po powrocie do Rosji poinformuje prokuraturę wojskową o postępowaniu dowództwa swojej formacji podczas wojny na Ukrainie. Oni (dowództwo - PAP) otrzymali żywność, papierosy. Wiesz, co wtedy zrobili? Uciekli. Zostawili nas i po prostu uciekli. (...) Napiszę o tym cały tom w prokuraturze - deklaruje rosyjski wojskowy.

12:50

Cały demokratyczny świat zjednoczył się w pomocy dla Ukrainy. Bardzo ważną rolę do odegrania ma dyplomacja parlamentarna; bez legislacji, za którą odpowiadamy, pomoc Ukrainie byłaby niemożliwa - mówiła w Chełmie marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marszałek Witek wraz z dziewięcioma kobietami - przewodniczącymi parlamentów państw UE i Ukrainy odwiedza województwo lubelskie i teren przy granicy polsko-ukraińskiej.

12:41

Według ukraińskiej straży granicznej do Ukrainy wrócił milion mieszkańców. Rzecznik ukraińskiej Państwowej Straży Granicznej Andrij Demczenko przekazał, że wracają nie tylko mężczyźni, ale i kobiety.

W ciągu ostatnich tygodni zauważamy pewien wzrost liczby obywateli, którzy wracają do domu, i nie są to już przeważnie mężczyźni, ale także kobiety, dzieci i osoby starsze. Wcześniej ratowali się przed wojną, a teraz widzą, że sytuacja w zachodnich obwodach jest z grubsza spokojna - powiedział.

12:40

Pierwotny cel, który zakładał zdobycie całej Ukrainy, w tej chwili jest nieosiągalny i Rosjanie już z tym się pogodzili - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM gen. Mieczysław Cieniuch. Czy Rosji uda się zawładnąć Donbasem? Dzisiaj za wcześnie to powiedzieć, że osiągną sukces lub nie, natomiast wydaje mi się, że mają małe szanse - powiedział były szef sztabu generalnego WP.

12:30

Potwierdzamy, że w ramach sojuszniczej pomocy wojskowej Ukraina otrzymała części zamienne i podzespoły do samolotów, ale nie całe samoloty - poinformowało dowództwo ukraińskiego lotnictwa wojskowego, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi rzecznika Pentagonu Johna Kirby'ego.

12:29

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że ewentualny zakaz udziału rosyjskich tenisistów w wielkoszlemowym Wimbledonie jest niedopuszczalny i zaszkodziłby samemu turniejowi.

Biorąc pod uwagę, że Rosja jest silnym krajem tenisowym, turnieje (które podejmą taką decyzję - PAP) ucierpią na tym. Uczynienie ze sportowców zakładników politycznych intryg jest niedopuszczalne - powiedział Pieskow podczas telekonferencji prasowej.

12:28

Ukraińskie zakłady metalurgiczne powoli wznawiają produkcję stali - informuje bank UBS. Wskazuje jednocześnie, że zakłady dostarczające 40 proc. ukraińskiej stali znajdują się w ogarniętym walkami Mariupolu i nie wiadomo, kiedy zostaną uruchomione.

12:27

Mamy ogromne trudności z ustaleniem rzeczywistej sytuacji w kręgach władzy na Kremlu. Nawet jeżeli coś wiemy, to wcale nie możemy być pewni, że to jest prawdziwa informacja - mówi Vincent Severski, były agent wywiadu, obecnie pisarz, autor szpiegowskich powieści. Ta wojna dała kamień węgielny pod przyszłą Ukrainę, jakiej nie znaliśmy do tej pory. Właśnie w takim momencie, tych najtragiczniejszych, bolesnych momentach wykuwa się, zapisuje się historią swoją krwią. Po zatopieniu "Moskwy" Rosjanie teraz zaczną jeszcze brutalniej atakować Ukrainę, aby odbudować swój prestiż w swoim własnym narodzie - dodaje Severski w wywiadzie z dziennikarką RMF FM Aleksandrą Wojciechowską.

12:04

Rosyjskie władze okupacyjne nakazały instytucjom kultury na terenie obwodu zaporoskiego Ukrainy zorganizowanie koncertów z okazji 9 maja, dnia w którym Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa - poinformowały na Telegramie władze obwodowe.



12:03

Premier Węgier Viktor Orban zostanie jutro przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka - poinformował Watykan. Franciszek i szef węgierskiego rządu widzieli się we wrześniu zeszłego roku w Budapeszcie podczas krótkiej papieskiej wizyty z okazji Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

Watykan przekazał dziennikarzom, że audiencja rozpocznie się o godz. 11.00.

12:02

W Odessie słychać było wybuchy. Takie informacje przekazał szef regionalnej administracji wojskowej Serhej Bratczuk. Jak dodał, w mieście działała obrona powietrzna.

11:45

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa aresztowała tzw. ministra spraw wewnętrznych samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej generała Ihora Korneta. Jest to prawdopodobnie początek "czystki" we władzach tej struktury - poinformował na Telegramie wywiad wojskowy Ukrainy.

11:34

Duże zniszczenia spowodował nocny atak sił rosyjskich na Awdijiwkę w obwodzie donieckim, połowa miasta jest obecnie pozbawiona prądu - poinformowała przedstawicielka władz obwodowych Tetiana Ihnatczenko-Tiurina, cytowana przez portal Nastojaszczeje Wriemia.



11:32

Takie lizaki są sprzedawane w Rosji.

11:31

Rozmawiałem z władzami Bułgarii o pomocy wojskowej dla Ukrainy, mówiliśmy też o sytuacji uchodźców i europejskich aspiracjach Ukrainy - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w wywiadzie dla bułgarskiej telewizji BTV. Kułeba od dwóch dni przebywa z wizytą w Sofii.

11:29

To od Amerykanów Ukraińcy mieli otrzymać współrzędne krążownika "Moskwa". O nowych okolicznościach ataku na rosyjski okręt wojenny pisze brytyjski dziennik "The Times".

11:00

Papież Franciszek podziękował Polakom za miłosierdzie wobec uchodźców z Ukrainy. Szczególnie dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem - dodał.



10:59

Do 9 maja władze Rosji chcą zademonstrować swojemu społeczeństwu zdobycie Donbasu i korytarza lądowego na Krym, ale to nie wyczerpuje ich celów - powiedział rzecznik resortu obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk. Rosja będzie chciała iść dalej, m.in. zająć cały obwód chersoński - ocenił.

Teraz ich cel jest jasny - wyparcie sił ukraińskich poza administracyjne granice obwodów donieckiego i ługańskiego, a także utrzymanie korytarza lądowego na tymczasowo okupowany Krym. Właśnie takie "zwycięstwo" ich władza próbuje sprzedać swojemu społeczeństwu. Ale Rosja z całą pewnością się do tego nie ograniczy - powiedział Motuzianyk w wywiadzie dla RBK-Ukraina.

10:37

Szpitale są zapełnione rosyjskimi rannymi żołnierzami, ciała poległych są wywożone ciężarówkami w okolice Ługańska, a wiele jednostek sprzętu wojskowego najeźdźcy pozostaje porzuconych na polu walki - relacjonuje na Telegramie szef ługańskiej administracji obwodowej Serhij Hajdaj.

10:36

Węgry otrzymały kolejna porcję paliwa nuklearnego z Rosji dla elektrowni atomowej w Paksu - poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w nagraniu zamieszczonym w środę na Facebooku.



Zaznaczył, że paliwo zostało dostarczone drogą lotniczą przez Białoruś, Polskę i Słowację, gdyż transport lądowy uniemożliwia tocząca się na Ukrainie wojna. Wcześniej, jak powiedział, paliwo docierało koleją.

10:35

Około 20 900 żołnierzy straciło wojsko rosyjskie od początku inwazji na Ukrainę - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Siły rosyjskie straciły dotąd 815 czołgów, 2087 transporterów opancerzonych, 391 systemów artyleryjskich, 136 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 67 systemów obrony przeciwlotniczej, 171 samolotów, 150 śmigłowców, 1504 samochody, osiem okrętów, 76 cystern z paliwem oraz 165 samolotów bezzałogowych.

10:01

Najsłynniejszy tenisowy turniej na świecie bez Rosjan? Według cytowanego przez agencję Reuters portalu Sportico rosyjscy tenisiści nie będą mogli w tym roku wystąpić w wielkoszlemowym Wimbledonie. Organizatorzy turnieju na razie tego nie potwierdzili.

10:00

Czeczeńscy żołnierze rosyjskiej Gwardii Narodowej, tzw. kadyrowcy, brutalnie zabili trzech rosyjskich wojskowych, którzy odmówili udziału w walkach na Ukrainie - poinformowały władze obwodu zaporoskiego.

09:59

W Ukrainie po stronie rosyjskiej walczy od 10 do 20 tys. najemników z grupy Wagnera lub bojowników z Syrii bądź Libii - przekazała agencja AFP powołująca się na jednego z europejskich urzędników.

09:17

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 205 dzieci, a 373 zostało rannych - poinformowało biuro ukraińskiego Prokuratora Generalnego.

09:11

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyjechał do Kijowa. "Dziś w Kijowie. W sercu wolnej i demokratycznej Europy" - napisał polityk na Twitterze i zamieścił zdjęcie z kijowskiego dworca.

Wcześniej stolicę Ukrainy odwiedzili m.in. szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

08:45

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,86 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. We wtorek funkcjonariusze odprawili 25 tys. podróżnych, a w środę do godziny 7 rano - 6 tys. We wtorek z Polski do Ukrainy wyjechało 18,8 tys. osób.

08:43

Norwegia przekazała Ukrainie około 100 systemów obrony przeciwlotniczej Mistral, pociski zostały już wysłane - poinformowało ministerstwo obrony w Oslo. Wcześniej Norwegia przekazała ukraińskiemu wojsku 4 tys. granatników przeciwpancernych oraz sprzęt ochronny.

08:38

Putin jest zbrodniarzem wojennym, co do tego nie ma wątpliwości"- mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski. Trudno sobie wyobrazić, że stanie przed trybunałem, ale taki sąd powinien się odbyć nawet bez jego obecności - dodał gość Roberta Mazurka.

08:32

Siły ukraińskie zaatakowały krążownik Moskwa, gdy okręt zmierzał w stronę Odessy, gdzie miał wziąć udział w operacji desantowej - poinformowała matka jednego z rosyjskich marynarzy, którzy mieli przeżyć ostrzał okrętu. Jej słowa cytuje ukraińskie Radio Swoboda.

Według matki żołnierza syn przekazał jej, że na okręcie znajdowało się około 510 osób, spośród których co najmniej 40 zginęło. Nie żyją wszyscy, którzy przebywali na pokładzie i pomoście bojowym (mostku kapitańskim), czyli osoby kierujące okrętem i pełniące wartę. Uderzenie nastąpiło właśnie w tym miejscu. Wielu rannych ma urwane kończyny - powiedziała.

08:27

Ukraina osiągnęła wstępny etap porozumienia z Rosją o utworzeniu korytarza humanitarnego dla kobiet, dzieci i osób starszych z oblężonego Mariupola - taką informację przekazuje wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Mer miasta Wadym Bojczenko liczy, że dziś uda się wywieźć 6 tys. osób. Dodał, że do ewakuacji zostanie użytych 90 autobusów. Według Bojczenki w mieście pozostało ok. 100 tys. cywilów, a "dziesiątki tysięcy" zginęły.

08:26

Tak wygląda zniszczony przez Rosjan szpital pod Mikołajewem.

08:24

Pochodzący z Rosji dzik o imieniu Putin z rezerwatu w Bawarii na południowym wschodzie Niemiec dostał nowe imię - jego opiekunowie zdecydowali się na zmianę z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

08:21

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o przechwyceniu rozmowy rosyjskiego żołnierza z matką, w której mężczyzna przyznaje się o zabijania cywilów, w tym dzieci. Kobieta nie wierzy synowi.

07:58

Pomoc humanitarna w związku z wojną na Ukrainie będzie potrzebna bardzo długo i ciągle, systemowo, a świat musi mieć tego świadomość. Jest to walka Putina z całym narodem, to jest próba unicestwienia narodu, mamy do czynienia z ludobójstwem - mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To są kobiety, które mają wpływ na to, co można jeszcze zrobić - powiedziała marszałek Witek o przewodniczących parlamentów państw UE, z którymi w środę odwiedzi województwo lubelskie i teren przy granicy polsko-ukraińskiej.



07:57

Władimir Putin jest paranoikiem, który zgromadził wokół siebie ogromny aparat bezpieczeństwa, a także lojalnych podwładnych - stwierdził były dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) David Petraeus w rozmowie z austriackim dziennikiem "Der Standard".

07:42

Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy, próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Iziumu, zdobyć Mariupol, a także uzyskać kontrolę nad całym obwodem chersońskim - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"Na kierunku donieckim przeciwnik prowadził szturm w rejonie Marjinki. Główne wysiłki skupia na zdobyciu Mariupola, kontynuując atak w rejonie kombinatu Azowstal. Prowadzi również działania bojowe w rejonie miejscowości Wełyka Nowosiłka, Riwnopil, Storożewe" - czytamy w komunikacie.

Rosjanie kontynuują częściową blokadę Charkowa i intensywny ostrzał miasta. Przegrupowują również i uzupełniają swoje wojska w tym regionie. W okolicach Iziumu próbują przełamać obronę ukraińską w kierunku miejscowości Sułyhiwka, Dibriwne.

Intensywne walki toczą się także w obwodzie ługańskim, m.in. w okolicy Kreminnej (już kontrolowanej przez wojska rosyjskie) oraz na północy obwodu donieckiego. Przeciwnik przegrupowuje siły, by następnie poprowadzić ofensywę w kierunku Łymanu.

Rosjanie kontynuują ataki w Popasnej w obwodzie ługańskim. Po próbach szturmu Rubiżnego i Siewierodniecka do miejscowego szpitala miało trafić ok. 130 rannych żołnierzy rosyjskich.

07:14

W ruinach Mariupola - portowego miasta, w którym walki trwają już 8 tygodni - Rosja dała kolejne ultimatum obrońcom, utrzymującym się w ostatnim bastionie - zakładach metalurgicznych Azowstal: poddajcie się albo zginiecie. W bunkrze pod zakładami schroniło się ok. 1000 cywilów. "Zostało nam kilka godzin" - apeluje o pomoc dowodzący obroną Serhiy Volyna. Według przechwyconej komunikacji Rosjan, dostali oni rozkaz zrównania Mariupola z ziemią.

07:10

Prawie 300 tys. osób ewakuowano dotąd na Ukrainie korytarzami humanitarnymi - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na biuro prasowe ministerstwa integracji.

"Od początku wojny rząd ukraiński zaproponował ponad 340 korytarzy humanitarnych. Okupanci uzgodnili około 200, a faktycznie było ich 176. Przyczyna to regularne naruszanie przez wroga 'zasady ciszy' oraz zatrzymywanie i przejmowanie autobusów ewakuacyjnych i transportów humanitarnych" - podał resort. Jak podkreślono, z powodu intensywnych ostrzałów nie otwarto korytarzy w Donbasie. "Okupanci odmawiali też otwarcia ich z Mariupola, w tym z kombinatu Azowstal: dla kobiet, dzieci i innych osób cywilnych" - zaznaczyło ministerstwo.

07:00

Rosja deportowała siłą około pół miliona Ukraińców, w tym 121 tysięcy dzieci. Takie informację na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przekazał przedstawiciel Ukrainy Serhij Kysłycia. Dodał, że obywatelom wydawane są dokumenty, które zabraniają im opuszczenia rosyjskich regionów przez dwa lata. Wcześniej ukraińska Komisarz Praw Człowieka informowała o obozach dla Ukraińców oddalonych tysiąc kilometrów od granicy Ukrainy.



06:20

Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie przez Rosjan w Buczy mężczyzny o nazwisku Nawalny. Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny zareagował na zamordowanie przez Rosjan w Buczy mężczyzny o nazwisku Nawalny. "Wszystkie okoliczności wskazują na to, że zabili go z powodu nazwiska. Najwyraźniej mieli nadzieję, że to krewny" - napisał Aleksiej Nawalny.

05:30

Belgia zapowiedziała wysłanie ekspertów medycyny sądowej na Ukrainę w celu zebrania dowodów na rosyjskie zbrodnie wojenne. To pierwszy krok w kierunku ścigania barbarzyńców - powiedział premier Aleksander De Croo.



05:09

Naszą relację z 56. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- "Znów eksplozje w Mikołajowie" - napisał wczesnym rankiem na Telegramie mer miasta Ołeksandr Senkiewicz. Zaapelował do mieszkańców miasta, aby nie zbliżali się do okien i pozostali w bezpiecznych miejscach. Według ukraińskiej agencji informacyjnej Unian, mieszkańcy miasta informowali również, że w niektórych miejscach wybuchły pożary.

- Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że przywrócono bezpośrednią łączność pomiędzy krajowym regulatorem a elektrownią jądrową w Czarnobylu . Stało się to ponad miesiąc po tym, jak kontakt ten został utracony, gdy siły rosyjskie przejęły kontrolę nad elektrownią.

- Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje, że ponad pięć milionów osób musiało uciec z Ukrainy.

Do tej liczby trzeba dodać 7,1 milionów uchodźców wewnętrznych, które opuściły swoje domy na terenie Ukrainy.

- W programie niemieckiej telewizji publicznej ZDF "heute journal" ambasador Ukrainy Andrij Melnyk odniósł się do listy możliwych dostaw broni, którą Ukraina otrzymała od Niemiec kilka tygodni temu. Według ambasadora nie ma na niej broni ciężkiej, która jest niezbędna, aby stawić czoła rosyjskiemu najeźdźcy.

- Niemiecki producent opon Continental ogłosił, że tymczasowo wznawia produkcję w swoim rosyjskim zakładzie w Kałudze. Jak wyjaśniła firma, krok ten jest podyktowany troską o lokalnych pracowników, którzy w przeciwnym razie zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Koncern wyjaśnił, że jego produkty są z zasady przeznaczone do użytku cywilnego.