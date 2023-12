Rosyjskie wojska nocą z piątku na sobotę zaatakowały Ukrainę 31 dronami bojowymi typu Shahed, 30 z nich strącono - poinformował w sobotę rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Partyzanci w okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu wysadzili w powietrze auto z rosyjskim oficerem - poinformował w sobotę Petro Andriuszczenko, lojalny wobec Kijowa doradca mera tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy. Według ukraińskiej armii w ciągu doby w Ukrainie zginęło 930 Rosjan. Ukraińcy bronią swoich pozycji w pobliżu Marjinki. Sobota, 16 grudnia 2023 r., to 661. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

10:54

W wyniku operacji partyzantów oficer stojący na czele jednej z kaukaskich jednostek rosyjskiej armii został ranny i trafił do szpitala w Mariupolu - przekazał Andriuszczenko. Do wpisu dołączył zdjęcia przedstawiające zniszczony samochód.

10:15

W obwodzie chersońskim w wyniku nocnego ostrzału Rosjan rannych zostało trzech mężczyzn. Poinformował o tym szef chersońskiej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin.

"W nocy okupanci splądrowali obwód chersoński. W wyniku ‘przybycia’ do Chersonia ludzie zostali ranni. 55-letni mężczyzna ma obrażenia kończyn. 51-letni obywatel ma uraz głowy odłamkiem" - napisał Prokudin.

09:55

Przedstawiony przez niemiecką gazetę "Bild" rosyjski plan dalszego zajmowania ukraińskich ziem jest zbieżny z prowadzonymi przez Rosję miejscowymi operacjami ofensywnymi - pisze amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według informacji dziennika "Bild" Rosja pracuje nad wdrożeniem nowego średnioterminowego planu wojennego przeciw Ukrainie, który po raz kolejny przewiduje podbój dużych obszarów sąsiedniego kraju. Rosja liczy na dalszy spadek poparcia Zachodu dla Ukrainy - a także na pozorowane negocjacje mające na celu wprowadzenie świata w błąd co do "pokojowych intencji" Rosji.

Kreml wyznaczył również konkretne cele dla swojej armii w zakresie nowych podbojów na Ukrainie - wynika z informacji wywiadowczych udostępnionych "Bildowi".

08:42

W piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 24,5 tys. osób, a 22 tys. z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna na platformie X. Od 24 lutego 2022 r. - początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17 719 000. wjazdów do Polski i ponad 15 921 000 wyjazdów na Ukrainę.

08:21

W ciągu minionej doby doszło do 96 starć na froncie - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie. Armia podkreśliła, że powstrzymuje ataki Rosjan w pobliżu Marjinki.

08:05

W Kirgistanie produkowane są rosyjskie pojazdy opancerzone - poinformował w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW w swojej informacji wskazuje również na wypowiedź ministra obrony Kirgistanu Baktybek Bekbołotow, który podczas konferencji prasowej powiedział, że modyfikacja rosyjskich GAZ-66M jest wykonywana w mieście Bałykczy.

Dodał, że Rosja dostarczyła niektóre części potrzebne do budowy pojazdów opancerzonych, a sam proces ich produkcji odbywa się w rosyjskiej bazie remontowej w Bałykczy. Szef resortu nie sprecyzował, ile pojazdów będzie tam produkowanych.

08:00

Armia rosyjska zaatakowała dronami m.in. Kijów. Jak przekazały władze ukraińskiej stolicy, atak przeprowadzono falami, z różnych kierunków. Obrona powietrzna strąciła wszystkie cele. Nikt nie został ranny.

Był to już szósty atak powietrzny na Kijów od początku miesiąca - podkreśliły władze.