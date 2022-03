Toczą się walki na Ukrainie, gdzie kolejną dobę trwa rosyjska inwazja. Agresorzy ostrzeliwują m.in. Kijów i Mariupol, kontrofensywa wojsk ukraińskich prze właśnie w Charkowie. Rosja coraz bardziej izoluje swoje społeczeństwo od informacji – zablokowany został Facebook i Twitter, a prezydent Władimir Putin podpisał ustawę karzącą za „nieprawdziwe informacje” o konflikcie na Ukrainie. W związku z sytuacją wiele mediów wycofuje się ze swojej działalności w Rosji. Najnowsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 05.03.2022.

Zniszczony budynek w Irpieniu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

- W piątek NATO zdecydowało się nie zamykać przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Decyzja spotkała się z krytyką prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który oskarżył Sojusz o dawanie "zielonego światła" dla dalszych bombardowań.

- Według ukraińskiej armii od początku inwazji zginęło ponad 9166 rosyjskich żołnierzy. Wiele osób dostało się do niewoli. Ukraińskie wojsko sporządza listę jeńców.

- Zaporoska Elektrownia Atomowa po walkach w nocy z czwartku na piątek została przejęta przez rosyjskie wojsko.

- Ukraińcy wyparli Rosjan z miasta Mikołów nad Morzem Czarnym.

04:25 Film z wewnątrz elektrowni atomowej w trakcie ostrzału

Film z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej sprzed doby, gdy Rosjanie prowadzili ostrzał w Enerhodarze. Można usłyszeć komunikaty nadawane do agresora, nawołujące do wstrzymania ognia.

04:22 Rosyjski portal zaprzestaje pisania o wojnie na Ukrainie

Rosyjski portal taiga.info ogłosił, że nie będzie już pisał o wojnie na Ukrainie ze względu na nowe przepisy kryminalizujące "nieprawdziwe informacje" o działaniach wojsk rosyjskich.

Redakcja pisze, że w obecnej sytuacji prawnej niemal wszystkie informacje różniące się od oficjalnych rządowych danych można uznać za "nieprawdziwe", a przedruk komunikatów nie jest dziennikarstwem. Portal usunął także wcześniej opublikowane materiały, by nie narażać dziennikarzy.

04:13 Ukraina zachowała "znaczną większość" sił powietrznych

Ukraina zachowała nadal "znaczną większość" sił powietrznych, w tym samolotów i śmigłowców bojowych oraz maszyn bezzałogowych i systemów ziemia-powietrze - powiedział agencji Reutera w piątek (czasu lokalnego) przedstawiciel resortu obrony USA.



Fakt, że dziewięć dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji ukraińskie lotnictwo nadal przeprowadza operacje, a tamtejszy system obrony przeciwpowietrznej uważa się nadal za sprawny, zaskoczył ekspertów wojskowych - pisze Reuters.

03:59 Mariupol okrążony przez Rosjan

Mer miasta Wadym Bojczenko poinformował w sobotę rano, że Mariupol jest "okrążony i bezlitośnie atakowany" przez siły rosyjskie. Naszym priorytetem jest zawieszenie broni, (...) by ustanowić korytarze humanitarne - dodał mer, cytowany przez AFP.

Zawieszenie broni jest konieczne, by "przywrócić funkcjonowanie podstawowych infrastruktur i ustanowić korytarze humanitarne, by sprowadzić żywność i leki do miasta" - wyjaśnił Bojczenko

Miasto pozostaje bez wody i elektryczności.

03:43 Ukraińcy zagłuszają rosyjską komunikację

Ukraińscy wojskowi zagłuszają komunikację Rosjan puszczając im hymn.

03:39 Kolejna federacja wyklucza sportowców z Rosji i Białorusi

Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna zawiesiła rosyjskich i białoruskich sportowców w zawodach z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Decyzja będzie obowiązywała od 7 marca do odwołania.

Sportowcy nie będą mogli wziąć udziału m.in. w mistrzostwach świata w gimnastyce akrobatycznej w Baku w Azerbejdżanie, które odbędą się w dniach 10-13 marca.

03:01 Prezydent Meksyku nie wyśle broni Ukrainie

Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, odpowiedział w piątek odmownie na prośbę grupy ukraińskich parlamentarzystów, którzy zwrócili się do tego kraju o udzielenie Kijowowi pomocy w postaci broni i sprzętu wojskowego.

Odmowa nastąpiła mimo oficjalnego potępienia przez rząd prezydenta Obradora rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Wyjaśniając jej przyczyny, Lopez Obrador oświadczył na piątkowej konferencji prasowej: My nie wysyłamy broni. Jesteśmy pacyfistami.

W reakcji na krytykę, z jaką odmowa udzielenia konkretnej pomocy dla walczącej Ukrainy spotkała się ze strony opozycji, meksykańskie ministerstwo spraw zagranicznych zapewniło w oficjalnym oświadczeniu: "rząd prezydenta Lopeza Obradora nie jest w żadnym wypadku sprzymierzeńcem Putina, łączy go bowiem sojusz z Białym Domem".

02:32 Rosjanie zrzucili bombę kasetową w obwodzie odeskim

Rosjanie zrzucili bombę kasetową na kurort Zatoka w obwodzie odeskim - podaje portal śledczy Bellingcat.

To pierwszy przypadek zrzuconej z powietrza amunicji kasetowej, jaki zaobserwowałem. To (typ) RBK-500, według doniesień w Zatoce, Odessie - napisał na Twitterze śledczy Bellingcata, były brytyjski wojskowy Nick Waters.

Oznajmił też, że lokalne władze w Zatoce poinformowały, że znalazły jeszcze inny typ takiej bomby - RBK-250.

02:29 Andrzej Duda o sytuacji uchodźców

Byłem dziś na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej i w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy. Agata (Kornhauser-Duda) była w miejscach zakwaterowania kobiet i dzieci z Ukrainy. Mówiłem wieczorem do Wołodymyra Zełenskiego: "Powiedz swoim Chłopakom, że mogą spokojnie walczyć. Ich Rodziny są u nas bezpieczne" - napisał na Twitterze Andrzej Duda.

02:21 Białoruski żołnierz przeszedł na stronę ukraińską

Spadochroniarz z Białorusi został zatrzymany na Wołyniu. Mężczyzna wpadł w ręce służb w okolicach Szacka.

Jak przekazał szef lokalnej policji Ewheni Żukow, żołnierz miał powiedzieć, że przechodzi na stronę Ukrainy, bo nie chce walczyć. Mówi o pozycjach oraz liczebności wojsk na granicy - napisał Żukow na Facebooku.

02:09 Rosjanie w pobliżu kolejnej elektrowni atomowej

Amerykańska ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield przekazała, że rosyjskie siły zbliżają się do Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej w obwodzie mikołajowskim. To druga największa elektrownia atomowa w Ukrainie.

Według słów dyplomatki Rosjanie są ok. 32 km od obiektu.

02:05 Eksplozje w Charkowie

Kilka eksplozji słychać było w Charkowie. Mieszkańcy miasta proszeni są o udanie się do schronów.

01:53 Premier Ukrainy chce misji pokojowych do elektrowni atomowych

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zaapelował do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i UE o wysłanie misji pokojowych do wszystkich ukraińskich elektrowni atomowych.

Wzywam wspólnotę międzynarodową, reprezentowaną przez MAEA i Unię Europejską, by sprawiły, że misje pokojowe złożone z przedstawicieli UE, MAEA i państwowego inspektoratu nuklearnego Ukrainy przybyły do wszystkich pięciu elektrowni nuklearnych na Ukrainie. To kwestia bezpieczeństwa światowego! - powiedział Szmyhal w nagraniu wideo, które cytuje Ukrinform.

01:52 Elektrownia w Enerhodarze w rękach Ukraińców

Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze jest zarządzana przez Ukraińców - przekazał doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko.

01:19 Rosyjskie straty sprzętowe

Od początku wojny ukraińska obrona powietrzna zniszczyła co najmniej 39 rosyjskich samolotów i 40 śmigłowców - podaje dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak dodaje resort obrony, Rosjanie stracili także 251 czołgów, 939 bojowych wozów opancerzonych, 18 systemów obrony przeciwlotniczej, 50 wyrzutni MLRS, 404 pojazdy, 60 zbiorników z paliwem, 105 systemów artyleryjskich i 3 drony.

01:13 Kułeba też krytykuje NATO

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba skrytykował NATO za odmowę zamknięcia przestrzeni powietrznej nad jego krajem. Podkreślił, że trwają prace nad zaopatrzeniem ukraińskich sił w myśliwce z innych krajów.

Podkreślił, że chodzi o państwa członkowskie NATO. Nie podał nazw krajów, by nie narażać ich na ataki rosyjskich agentów.

01:11 Ukraińcy podsumowują kolejny dzień inwazji

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podsumowuje kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Jak wskazują wojskowy, w piątek Rosjanie skupiali się na próbie oblężenia Kijowa oraz Charkowa. Agresorom zależy także na utworzeniu korytarza lądowego między okupowanym Krymem a samozwańczymi republikami Doniecka i Ługańska.

W Borodziance Rosjanie próbują zablokować drogę. Prawdopodobnie potem ruszą w kierunku Kijowa.

Wciąż atakowany jest Mariupol, w którym jest katastrofalna sytuacja. Mieszkańcy nie mają wody, ogrzewania i prądu.

Rosjanie wycofali część okrętów, z których mieli zaatakować Odessę. Wiąże się to z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi na Morzu Czarnym.

Na granicy białorusko-ukraińskiej nadal znajdują się białoruskie bataliony.

00:51 Zełenski: Nie uciekłem z Kijowa

Wołodymyr Zełenski pozostaje w Kijowie. Na filmie umieszczonym na Instagramie zaprzecza, że uciekł z ukraińskiej stolicy.

Co dwa dni pojawiają się informacje, że gdzieś uciekłem - z Ukrainy, z Kijowa, z urzędu. Widzicie, jestem tutaj właśnie. Andrej Borysowicz (Ermak, szef prezydenckiej administracji - przyp. red.) jest tutaj. Nikt nie uciekł, więc pracujemy. Kochamy biegać, ale teraz nie ma czasu na różne treningi cardio, więc pracujemy. Chwała Ukrainie - powiedział.

Instagram Wideo (IGTV)

00:36 Samsung przestanie dostarczać telefony do Rosji

Samsung przestał dostarczać telefony i chipy do Rosji - podał "Bloomberg". Według "Kommiersanta", na rosyjskim rynku smartfonów Samsung był na drugim miejsce, tuż za Xiaomi.

00:31 Media amerykańskie zawieszają działalność w Rosji

Telewizja CNN zawiesza nadawanie w Rosji w związku z nową ustawą, która ma surowo karać za "fałszywe informacje" o inwazji na Ukrainę. Także "Bloomberg" ogłosił, że tymczasowo wstrzymuję pracy swoich dziennikarzy w Rosji.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą za "fałszywe informacje" - w rozumieniu rosyjskim jest to np. pisanie inwazji lub wojnie, a nie "operacji wojskowej" - grozić może nawet 15 lat więzienia.

00:16 Johnson do Ukraińców: Wolny świat przeciwstawia się barbarzyństwu Putina

Wolny świat wspólne przeciwstawia się barbarzyństwu Władimira Putina i niezależnie, jak długo to potrwa i jak żmudne to będzie, prezydent Rosji przegra - oznajmił brytyjski premier Boris Johnson zamieszczonym w piątek wieczorem na Twitterze przesłaniu do Ukraińców.

Podobnie jak w poprzednim takim nagraniu sprzed tygodnia, Johnson kilka zdań powiedział po ukraińsku.

Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co teraz przeżywacie, ani jakie musicie odczuwać oburzenie i ból serca, gdy wszystko, co znacie i kochacie, zostaje w tak niewytłumaczalny i brutalny sposób zniszczone. To, co dzieje się w waszej ojczyźnie, jest odrażające i podobnie jak ludzie w całej Wielkiej Brytanii jestem przygnębiony z powodu zniszczeń i śmierci - mówił Johnson.

00:11 Rosjanie mają problem z zapasami

Dziennikarz śledczego portalu Bellingcat Christo Grozew przekazał, że zasoby rosyjskiego wojska na Ukrainie są prawie wyczerpane i prawdopodobnie wystarczą im do niedzieli. Jak zaznacz - nowe dostawy będą, jednak to "logistyczny koszmar".

00:07 Ukraina ściga reżysera Nikitę Michałkowa

Ukraiński sąd aresztował zaocznie rosyjskiego reżysera Nikitę Michałkowa za wspieranie rosyjskiej inwazji. Prokuratura generalna ogłosiła, że jest także poszukiwany na arenie międzynarodowej.

00:02 Brytyjscy dziennikarze zaatakowani

Dziennikarze brytyjskiej telewizji SkyNews zostali ostrzelani przez rosyjskie wojska na Ukrainie w poniedziałek. Korespondent stacji został ranny. Telewizja opublikowała właśnie film z tego zdarzenia.

00:01 Uchodźcy z Ukrainy w Mołdawii

Na terenie Mołdawii znajduje się już 27 tys. dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy - podało w piątek wieczorem w komunikacie MSW w Kiszyniowie. Przekazało, że większość uchodźców traktuje Mołdawię jako kraj tranzytowy.

Resort sprecyzował, że w sumie od wybuchu wojny na Ukrainie do Mołdawii wjechało ponad 173 tys. uchodźców, z których 100 tys. udało się już do innych państw.

Według szacunków mołdawskiej agencji prasowej IPN dotychczas do zajęć szkół i przedszkoli w tym kraju udało się włączyć kilkaset dzieci, które z powodu rosyjskiej inwazji opuściły Ukrainę.

00:01 Zełenski krytykuje NATO

Wołodymyr Zełenski skrytykował także dzisiejszy szczyt NATO, gdzie odmówiono zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Nie wszyscy uważają walkę o wolność za cel numer jeden dla Europy - powiedział.

Dzisiaj przywódcy NATO dali zielone światło dla dalszego bombardowania ukraińskich miast i wsi, odmawiając stworzenia strefy zakazu lotów - powiedział.