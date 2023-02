15:45

Uchodźcy z Ukrainy w Unii Europejskiej cierpią z powodu obaw finansowych, problemów na rynku pracy i psychologicznych konsekwencji wojny - wynika z badania, które zostało opublikowane przez Agencję Praw Podstawowych UE w Wiedniu.

15:37

Rosja próbowała kupić byle co i byle gdzie, ale Serbia, pomimo wielkich nadziei Kremla, odmówiła wysłania uzbrojenia - powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji rozgłośni Głos Ameryki szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow.

Jedyny kraj, który wysyła Rosji w miarę poważne uzbrojenie, to Iran. Pojawiały się informację o sprzęcie z Korei Północnej, ale nie mamy żadnego potwierdzenia - przyznał Budanow. Teraz próbują kupić coś w Birmie - dodał.

15:30

W Sewastopolu na anektowanym przez Rosję Krymie zatrzymana została 62-letnia kobieta, która namalowała flagi ukraińskie na ławkach w parku i ogrodzeniach - podał niezależny portal Mediazona. Wobec kobiety wszczęto sprawę karną.

Mieszkanka Sewastopola została oskarżona o wandalizm z motywów politycznych, co grozi wyrokiem prac poprawczych, ograniczenia bądź pozbawienia wolności do trzech lat.

15:21

Hiszpańska armia przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainy pięć pocisków przeciwokrętowych Harpoon - podał hiszpański portal Infodefensa, precyzując, że chodzi o typ AGM 84. Dodano, że wszystkie pociski Harpoon wysłane z Hiszpanii znajdują się już na terytorium Ukrainy.

Portal odnotował, że poza Hiszpanią pociski Harpoon wojskom ukraińskim przekazały też armie USA, Danii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.

Według Infodefensa, właśnie dzięki rakietom Harpoon udało się w kwietniu 2022 roku zatopić na Morzu Czarnym rosyjski krążownik "Moskwa".



15:15

Wielotysięczny prorosyjski marsz w stolicy Mołdawii. W Kiszyniowie na ulice miasta wyszli przeciwnicy obecnego prozachodniego rządu.

15:10

Sąd w Moskwie skazał Fundację Wikimedia (organizację non-profit administrującą Wikipedią) na grzywnę w wysokości 2 milionów rubli, czyli około 118 tys. złotych, za publikowanie "fałszywych informacji".

To kolejny rosyjski wyrok na fundację. W ubiegłym roku została ona ukarana za pozostawienie w serwisie artykułów związanych z wojną, w tym jednego dotyczącego "ocen inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku". Oskarżenie głosiło wówczas, że informacje publikowane w Wikipedii "stwarzają ryzyko masowych naruszeń porządku publicznego w Rosji".

Fundacja Wikimedia wydała w odpowiedzi oświadczenie, w którym stwierdziła m.in., że informacje "są oparte na faktach i zweryfikowane przez wolontariuszy, którzy stale edytują i poprawiają artykuły na stronie; ich usunięcie stanowiłoby zatem naruszenie praw ludzi do swobodnego wyrażania opinii i dostępu do wiedzy."

Najnowsza grzywna została nałożona po oskarżeniu fundacji o "szerzenie dezinformacji" w artykułach o rosyjskich jednostkach wojskowych - podała Wikimedia Rosja. Organizacja nie podjęła jeszcze decyzji ws. odwołania się od wyroku. Jak informuje szef rosyjskiego oddziału Stanisław Kozłowskij, rosyjskie sądy tylko raz uznały apelację organizacji.

14:59

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów artyleryjskich w obwodzie chersońskim. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, ponieważ lekarze walczą o życie kilkorga cywilów - powiadomiły na Telegramie władze tego regionu na południu Ukrainy.

14:51

Wykorzystanie doświadczeń z kryzysów do zwiększenia odporności Polski i krajów bałtyckich na zagrożenia oraz do budowania interoperacyjności służb ratowniczych i ochrony ludności było jednym z tematów międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef BNN Jacek Siewiera podkreślił znaczenie zdolności pozamilitarnych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Los stawia przed nami wyjątkowo trudne zadania w wyjątkowo trudnych czasach - powiedział Siewiera, wskazując na "wyzwania, z jakimi przyszło się mierzyć instytucjom państw, obywatelom w okresie pandemii koronawirusa, później w okresie kryzysu granicznego, licznych kryzysach w różnych częściach świata, aż wreszcie największej wojny w Europie od czasów II wojny światowej".

14:45

Wsparcie wojskowe dla Ukrainy jest koniecznością, nie ma dla niego alternatywy, nie ma też powrotu do dawnych relacji z Rosją - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Helsinkach. Premier Finlandii Sanna Marin podkreśliła, że gdyby jej kraj nie złożył wniosku o członkostwo w NATO, byłby w gorszej sytuacji.

Gdyby Putin wygrał wojnę na Ukrainie, to utwierdziłby innych autorytarnych przywódców, że agresja i użycie siły się opłaca - powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wziął udział w odbywającym się w stolicy Finlandii dorocznym posiedzeniu Nordyckiego Komitetu Współpracy Partii Socjaldemokratycznych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców (SAMAK).

14:36

W poniedziałek wieczorem na Placu Wolności w estońskim Tallinie doszło do bójki pomiędzy mężczyznami posługującymi się językami rosyjskim i estońskim. Do awantury doszło po tym, gdy grupa ludzi złożyła kwiaty pod postawionym na placu rosyjskim czołgiem, który został wcześniej zniszczony w Ukrainie. Zostały one następnie sprzątnięte przez osoby posługujące się językiem estońskim.

Konflikt rozpoczął się, gdy dwie osoby umieściły kwiaty w pobliżu czołgu, a trzy inne je zabrały - powiedział estońskiemu dziennikowi jeden z policjantów. Kiedy na miejsce przybył patrol, część młodych ludzi odeszła. Po krótkiej rozmowie z policją sytuacja się uspokoiła - dodał, stwierdzając, że policja otrzymała w ostatnim czasie więcej zawiadomień o podobnych incydentach.

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przedstawił plan przewiezienie czołgu - który na centralny plac estońskiej stolicy trafił w sobotę - do innych miast kraju, w tym do położonej na granicy z Rosją Narwy, której zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy rosyjskojęzyczni.

Burmistrz miasta Rakvere sprzeciwiła się publicznemu eksponowaniu w mieście czołgu w trakcie tygodnia przedwyborczego, który kończą niedzielne wybory parlamentarne.

14:27

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w sprawie Ukrainy waha się, zwleka i podejmuje decyzje tylko pod presją - ocenił przewodniczący opozycyjnej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Friedrich Merz w poniedziałek wieczorem w programie telewizji ARD.

14:20

Setki żołnierzy amerykańskich przybędą w najbliższych dniach do portu Aleksandropolis w północno-wschodniej Grecji, aby uczestniczyć w transporcie sprzętu do baz NATO w Europie Środkowo-Wschodniej - poinformował portal Greek Reporter.

14:10

Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej oskarżyło Ukrainę o próby ataków przy użyciu dronów w Kraju Krasnodarskim i Adygei - innym regionie na południu Rosji. Zapewniło przy tym, że próby te nie spowodowały żadnych szkód - podała agencja Reutera.

14:07

Tuż po zniszczeniu samolotu zwiadowczego na lotnisku w Mińsku na Białorusi, wokół kompetencji stacjonujących tam Rosjan pojawia się coraz więcej pytań. Oliwy do ognia postanowił dolać generał Ołeksandr Matownikow, czyli zastępca dowódcy wojsk lądowych Rosji.

14:03

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział przedstawicielom Federalnej Służby Bezpieczeństwa, aby zintensyfikowali swoje działania w celu zapobiegania operacjom Ukrainy i Zachodu przeciwko Rosji.

W przemówieniu do urzędników FSB Putin powiedział, że agencja musi powstrzymać "grupy sabotażowe" przedostające się z Ukrainy do Rosji, zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej i zapobiegać wszelkim próbom "ożywienia komórek terrorystycznych" na terytorium Rosji".

13:56

Fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto powiedział, że Węgry zamierzają wysłać delegację parlamentarną do Finlandii około 9 marca, aby omówić kwestię członkostwa tego kraju w NATO.

Węgry i Turcja to jedyne kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nie ratyfikowały jeszcze wniosków Finlandii i Szwecji o przystąpienie do paktu.

13:48

Wydawało się, że projekt powołania komisji weryfikacyjnej ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce będzie szybciej procedowany, ale z uwagi na perturbacje jest dzisiaj z powrotem w komisji - powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

13:40

Podczas walki w miesiącach zimowych wyzwaniem są nie tylko odmrożenia czy odpowiednie racje żywnościowe, ale też funkcjonowanie urządzeń elektronicznych, które szybko się rozładowują; dlatego powerbanki stają się w Donbasie sprawą życia lub śmierci - czytamy w reportażu niezależnej rosyjskiej telewizji Nastojaszczeje Wriemia, opisującym warunki, w których walczą ukraińscy żołnierze.

W nocy, gdy jest najzimniej, mróz doskwiera nie tylko ludziom, ale także nowoczesnym urządzeniom, szczególnie dronom. Przydatność bezzałogowców, które działają na prąd elektryczny, zmniejsza się wprost proporcjonalnie do spadku temperatury - informuje opozycyjna telewizja z siedzibą w Pradze.

13:35

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowę ramową na dostawę blisko 1400 nowych pojazdów dla Wojska Polskiego, w tym blisko 1000 gąsienicowych bojowych wozów piechoty Borsuk wraz z pojazdami towarzyszącymi. Nowe pojazdy mają zastąpić skonstruowane w ZSRR wozy BWP-1.

13:26

Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (IIB) z siedzibą w Budapeszcie, który jest nazywany "bankiem szpiegów" i w którym niemal połowa udziałów należy do Rosji, jest w krytycznej sytuacji w związku z nałożonymi na Kreml po agresji na Ukrainę sankcjami - poinformował węgierski portal HVG.

"Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, Euroclear zablokował warte dziesiątki miliardów dolarów papiery wartościowe będące w posiadaniu Rosjan" - napisał portal. Euroclear to europejski depozytariusz z siedzibą w Brukseli. Według HVG, bank wykorzystał niemal wszystkie swoje płynne rezerwy i grozi mu upadłość.

13:21

Znaczki pocztowe wydane w Ukrainie podczas wojny można od dziś oglądać w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Upamiętniają ważne wydarzenia, jak na przykład obrona Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

13:15

Rosjanie przygotowują się do długiej wojny w Ukrainie. Użycie przez nich broni nuklearnej wydaje się nieprawdopodobne - to wnioski z ogłoszonego raportu włoskich służb specjalnych dla parlamentu.

Według wywiadu, należy spodziewać się dalszych cyberataków ze strony Rosji oraz prób ingerencji w politykę państw NATO.

13:06

Na początku 2023 roku Polska zmniejszyła import rosyjskiej ropy do 10 proc., a w lutym, marcu tego roku będzie to zero lub bliskie zeru - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

12:48

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że w pobliżu miasta Kołomna zestrzelono drona. Samorządowiec dodał, że żadna infrastruktura nie została uszkodzona; nikt nie został również ranny.

12:39

Nie ma oznak, aby Putin dążył do pokoju i zmienił swoje plany. W kwestii bezpieczeństwa jesteśmy w krytycznym momencie - oświadczył w Helsinkach sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Priorytetem jest, aby Finlandia i Szwecja weszły do NATO możliwie szybko, ale to i tak jest najszybszy proces akcesyjny w historii Sojuszu - zaznaczył.

12:16

Zachowanie Rosjan na Krymie, m.in. wznoszenie fortyfikacji na północy półwyspu, świadczy o tym, że okupanci przygotowują się do odparcia kontrofensywy Ukrainy w celu wyzwolenia wschodniej części obwodu chersońskiego, a następnie Krymu - powiadomił szef Medżlisu Tatarów krymskich Refat Czubarow.

12:14

Ukraińskie dzieci z okupowanych przez Rosję terenów obwodu zaporoskiego na południu kraju są zmuszane w szkołach do śpiewania rosyjskiego hymnu i pisania listów ze "słowami wsparcia" dla żołnierzy wroga - poinformował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

12:10

Na froncie z bronią w ręku walczy ponad 3,5 tys. ukraińskich urzędników państwowych; 108 zginęło, 80 jest rannych a 200 zaginionych - informuje portal "Ukrainska Prawda", powołując się na ministra Gabinetu Ministrów Ukrainy Ołeha Nemczinowa.

Zaznaczono, że dane dotyczą stanu po 12 miesiącach od rozpoczęcie prowadzonej na pełną skalę rosyjskiej inwazji.

Urzędnicy bronią Ukrainy nie tylko w szeregach Sił Zbrojnych, ale także w formacjach całego sektora bezpieczeństwa: w Gwardii Narodowej, Straży Granicznej, Służbie Bezpieczeństwa i innych - przypomniał Nemczinow, sprawujący funkcję odpowiednika polskiego szefa kancelarii premiera.

11:28

Polska pełni rolę mediatora w celu przełamania blokady w sprawie unijnych sankcji wobec Białorusi - dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Chodzi o sporną kwestię importowania z Białorusi nawozów sztucznych, która wywołała impas w negocjacjach już na początku lutego.

10:45

Sytuacja w rejonie Bachmutu jest nadzwyczaj napięta, Rosjanie rzucili do szturmu najlepiej przygotowane oddziały najemników z Grupy Wagnera - poinformował gen. Ołeksandr Syrski, dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej informowano, że oddziały Grupy Wagnera biorą udział w walkach na północ od Bachmutu.

10:07

Wirtualny model ukraińskiego transportowca Mrija - największego samolotu świata - pojawił się w programie Microsoft Flight Simulator; dochody z jego użytkowania zostaną przeznaczone na odtworzenie oryginalnej maszyny zniszczonej przez wojska rosyjskie na początku inwazji.

09:41

Rafineria w mieście Tuapse w Kraju Krasnodarskim, na południu w Rosji, została zaatakowana przy użyciu dwóch dronów, które prawdopodobnie nie dotarły do wyznaczonego celu i rozbiły się w pobliżu magazynu ropy naftowej; do incydentu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza.