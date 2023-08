Drony rosyjskiej armii w nocy pojawiły się nad portem Izmaił w pobliżu granicy ukraińsko-rumuńskiej i zaatakowały magazyny ze zbożem. Rosjanie odpalili w sumie co najmniej 28 pocisków manewrujących różnych typów. Siły ukraińskie zestrzeliły 16 z tych rakiet. Łotewski minister obrony nakazał armii wspomóc straż graniczną wobec groźby wzrostu ataków hybrydowych. Strażnikom granicznym odwołano urlopy. Rosjanie twierdzą, że nad ranem zniszczyli trzy drony w obwodzie kałuskim. Środa, 16 sierpnia to 539. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące wojny znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w Łucku po rosyjskim ataku / Volyn Region Prosecutor's Office HANDOUT / PAP/EPA

07:31

Ukraińska armia twierdzi, że odbiła wioskę Urożajne w obwodzie donieckim.

07:22

Stacja CNN opublikowała nowe nagranie pokazujące atak na most Krymski. Na wideo widać ekran operatora drona na kilka sekundę przed tym, jak 850 kg ładunków wybuchowych uderza w filar mostu.

Wideo youtube

06:16

USA naciskają na Iran, by przestał sprzedawać Rosji drony - podaje "The Financial Times" powołując się na swoje źródła.

06:07

Dwie osoby, które walczyły po stronie samozwańczych republik (Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej) - zostały skazane na 15 lat więzienia.

"Dwóch obywateli Ukrainy zostało skazanych za zdradę stanu i udział w nieprzewidzianych prawem formacjach zbrojnych (...). Zostali skazani na 15 lat więzienia z konfiskatą mienia" - podaje Ukrinform.

05:50

Nad Morzem Czarnym w kierunku południowej Odessy przemieszczają się kolejne rosyjskie bezzałogowce - podała w nocy agencja Ukrinform powołując się na ukraińskie siły zbrojne.

05:25

Rosyjskie systemy obrony powietrznej zniszczyły w obwodzie kałuskim trzy ukraińskie drony. Nie ma informacji o ofiarach i szkodach.

05:10

Siły powietrzne Ukrainy podały, że duża grupa rosyjskich dronów pojawiła się nad ujściem Dunaju i skierowała się w stronę portu Izmaił przy granicy z Rumunią.