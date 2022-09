Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pochwaliła w Kijowie władze Ukrainy za „ogromne postępy” na drodze integracji europejskiej, zapowiedziała przekazanie 100 mln euro pomocy na remont zniszczonych podczas wojny z Rosją szkół i oświadczyła, że UE chce zwiększyć dostawy energii z Ukrainy. Samochód wiozący Wołodymyra Zełenskiego uczestniczył w wypadku drogowym w Kijowie. Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przyjęła polsko-kanadyjską rezolucję wzywającą rosyjskie wojska do opuszczenia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Prezydent Ukrainy nie jest poważnie ranny - poinformował sekretarz prasowy w administracji Zełenskiego Serhij Nikiforow. Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy. Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach ukraińskie wojska budują i umacniają fortyfikacje, które mają służyć do obrony w razie ponownego ataku Rosjan. Najważniejsze wydarzenia z 204. dnia wojny mamy dla Was w naszej relacji minuta po minucie z 15.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy w Iziumie. W ostatnich dniach Ukraińcy odbili te miejscowość / ANASTASIA VLASOVA / PAP/EPA

21:47

Portal czeskiej gazety Denik N napisał w czwartek, że wieloletni pracownik czeskiego MSZ współpracował z rosyjskim wywiadem i przekazywał tajne informacje. Informację tę potwierdzili dziennikarzom premier Petr Fiala, szef MSZ Jan Lipavsky oraz Służba Informacji Bezpieczeństwa (BIS).

21:44

21:36

"Wojna jest na Ukrainie, a Ukraina jest niedaleko was" - powiedział w czwartek w Poczdamie podczas uroczystości rozdania nagród M100 Media Award były pięściarz Wołodymyr Kliczko, który odebrał ją w imieniu narodu ukraińskiego.

21:32

Obecni i byli przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) kontaktowali się z rosyjskim agentem GRU i wspierali interesy Kremla w tej organizacji, wynika z dokumentów "Dossier Center", organizacji pozarządowej utworzonej przez Michaiła Chodorkowskiego. Dotyczy to m.in. holenderskiego senatora z Partii Socjalistycznej (SP) i od stycznia br. szefa ZPRE Tiny Koxa.

21:19

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poinformował w czwartek, że rosyjskie służby graniczne nie pozwalają na wjazd do kraju osobom, które otrzymały paszport Rosji po 2014 roku na okupowanych terytoriach ukraińskich.

21:01

Papież wzywa Ukrainę do tego, by była otwarta na dialog z Rosją. Franciszek stwierdził też, że dostarczanie broni Ukrainie jest moralnie dopuszczalne, jeśli sprzęt służy do samoobrony.

20:43

Ukraińcy poczęstowali szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen melonami i arbuzami pochodzącymi z miejscowości, które w ostatnich dniach udało się odbić z rąk wojsk rosyjskich.

20:26

Rząd Rumunii, któremu przewodzi premier Nicolae Ciuca, zatwierdził przepisy zakazujące urzędom państwowym w tym kraju do korzystania z oprogramowania antywirusowego pochodzącego od rosyjskich spółek informatycznych.

20:24

Ramzan Kadyrow w poście na Telegramie wezwał rosyjskie regiony do "samomobilizacji". Kadyrow już od jakiegoś czasu żądał zmian w sposobie, w jaki Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie. Po porażce Rosjan w okolicach Charkowa czeczeński lider powiedział, że rosyjskie ministerstwo obrony powinno uczyć się na błędach. Jego zdaniem w Rosji powinien zostać wprowadzony stan wojenny.

"Rosja to państwo federalne, w którym regiony mogą być inicjatorami wszelkich przedsięwzięć. A jednym z tych dzisiejszych przedsięwzięć powinna być samomobilizacja" - napisał na Telegramie Kadyrow.

20:03

W wojnie przeciwko Ukrainie bierze udział 10 tysięcy kryminalistów zwerbowanych w rosyjskich więzieniach - poinformowała Olga Romanowa, działaczka rosyjskiej niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca.

Więcej o tej sprawie piszemy w artykule:

19:16

Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wzywa Rosję do "bezzwłocznego zaprzestania wszystkich działań w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i przeciwko niej, jak i każdego innego obiektu nuklearnego na Ukrainie". Za rezolucją padło 26 głosów, przeciwne były dwa kraje: Rosja i Chiny. W dokumencie podkreślono że MAEA "ubolewa nad uporczywymi brutalnymi działaniami Federacji Rosyjskiej przeciwko obiektom jądrowym na Ukrainie, w tym nad ciągłą obecnością sił rosyjskich i personelu Rosatomu w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej". Rada oceniła, że rosyjska okupacja ukraińskiej siłowni znacznie zwiększa ryzyko wypadku nuklearnego.

19:05

"Polsko-kanadyjska rezolucja wzywająca rosyjskie wojska do opuszczenia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej! 26 państw głosowało za, 2 przeciw (Rosja i Chiny), a 7 wstrzymało się od głosu" - przekazała na Twitterze minister Anna Moskwa. W poniedziałek szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował, że władze Ukrainy i Rosji są zainteresowane propozycją utworzenia strefy ochronnej wokół okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która ma zapobiec ostrzałom elektrowni.

18:41

Administracja USA ogłosiła w czwartek wprowadzenie dodatkowych środków kontroli eksportu wysokich technologii do Rosji oraz nałożyła sankcje na 22 osoby i 2 podmioty. Wśród nich jest powiązana z grupą Wagnera neonazistowska bojówka Rusicz, a także rodzina czeczeńskiego dyktatora Ramzana Kadyrowa.

18:00

We wtorek pierwszy raz od kwietnia komercyjny samolot wyleciał z Ukrainy - potwierdziły linie Wizz Air. Chodzi o maszynę, która pokonała trasę ze Lwowa do Katowic.

17:45

Ukraina i Unia Europejska powinny wspólnie odpowiedzieć na wyzwania nadchodzącej zimy - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie. Omówiliśmy kwestie wyzwań energetycznych. Widzimy, jak rosyjski wróg atakuje nasze elektrociepłownie i infrastrukturę energetyczną. Takich wyzwań będzie wiele podczas nadchodzącej zimy. Należy to rozumieć i pracować razem. Ponieważ państwa UE także stoją przed skomplikowanymi wyzwaniami i rozumiemy, że musimy sobie nawzajem pomagać - powiedział. Zełenski podziękował jednocześnie UE za możliwość przyłączenia sieci energetycznych Ukrainy do europejskich.

17:43

Siły ukraińskie wyzwoliły kilka kolejnych wiosek w obwodzie chersońskim - podał przewodniczący rady okręgowej Dmytro Sływczenko.

17:31

Niemcy dostarczą Ukrainie dodatkowe dwie wyrzutnie rakiet i rakiety, aby wzmocnić jej obronę - poinformowała w Berlinie minister obrony Christine Lambrecht.

17:21

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pochwaliła w czwartek w Kijowie władze Ukrainy za "ogromne postępy" na drodze integracji europejskiej, zapowiedziała przekazanie 100 mln euro pomocy na remont zniszczonych podczas wojny z Rosją szkół i oświadczyła, że UE chce zwiększyć dostawy energii z Ukrainy.

"Proces uzyskiwania członkostwa (Ukrainy w UE) trwa. Pragnę zauważyć, że Ukraina czyni ogromne postępy na tej drodze" - powiedziała von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

16:49

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z przedstawicielami ośrodków analitycznych z Europy i Stanów Zjednoczonych przekonywał, że należy wzmacniać wsparcie obronne dla Ukrainy, zwłaszcza w zakresie obrony przeciwlotniczej.

16:33

Władimir Putin jest mocno obciążony tym, co dzieje się na Ukrainie, dlatego stara się przymilać do Pekinu - powiedział w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, komentując spotkanie liderów Rosji i Chin w Samarkandzie. Zapowiedział też wysłanie kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy.

15:34

Administracja Joe Bidena prawdopodobnie nie zmieni znacząco swojego podejścia do pomocy udzielanej Ukrainie - podaje CNN powołując się na swoje źródła. Amerykańscy dziennikarze zaznaczają jednak, że Waszyngton odrzuca niektóre prośby Ukraińców o kolejne dostawy systemów rakietowych dalekiego zasięgu.

15:17

Chiny i Rosja chcą wnieść stabilność w chaotyczny świat - przekazał przywódca Chin Xi Jinping na spotkaniu w Samarkandzie z prezydentem Władimirem Putinem. Xi zadeklarował, że Pekin jest gotów do podjęcia swej roli światowego mocarstwa.

Więcej o spotkaniu prezydentów piszemy w artykule:

14:22

Kolejny rosyjski pocisk manewrujący uderzył w Krzywy Róg - podał szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu Ołeksandr Wikuł.

We wpisie na Telegramie Wikuł przekazał, że pocisk uderzył w zakład przemysłowy. "Zniszczenia są poważne" - dodał.

14:14

Woda po rosyjskich atakach rakietowych w tamę w Krzywym Rogu cofa się- poinformował szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu. Ołeksandr Wikuł przekazał, że Rosjanie przeprowadzili siedem ataków rakietowych na tamę. Zniszczenie infrastruktury spowodowało powodzie.

14:02

Xi Jinping i Władimir Putin spotkali się w Uzbekistanie. Dwaj skonfliktowani z Zachodem autorytarni przywódcy stali się bliskimi partnerami w ostatnich latach - podaje CNN.

13:27

Wicepremier Rosji Aleksander Nowak poinformował, że eksport rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej w tym roku zmaleje o 50 mld metrów sześciennych - podaje agencja Interfax.

13:14

Ursula von der Leyen podziękowała Wołodymyrowi Zełeńskiemu za odznaczenie, jakie otrzymała od ukraińskiego prezydenta.

13:00

Zniszczona rosyjska baza w Nowej Kachowce.

12:54

Parlament Europejski zatwierdził przekazanie Ukrainie 5 mld euro w charakterze pożyczki. To druga transza pomocy makrofinansowej o łącznej wartości 9 mld euro.

Pożyczki dla Ukrainy będą zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez państwa członkowskie UE, które uzupełnią rezerwy dostępne z unijnego budżetu. Pożyczki będą w pełni zabezpieczone na 70 proc. ich wartości. Po zatwierdzeniu nowej transzy pomocy przez PE i Radę, KE ma szybko wypłacić Ukrainie 5 miliardów euro.

12:43

Urzędnik: Rosja rozpoczyna atak rakietowy na Krzywy Róg.

Ołeksandr Wilkul, szef administracji wojskowej Krzywego Rogu, kazał mieszkańcom pozostawać w schronach. Nie podano żadnych dalszych informacji.

12:27

Lisiczańsk w obwodzie ługańskim.

12:01

Ukraińska straż graniczna poinformowała o uwolnieniu pięciorga nastolatków, których wojsko rosyjskie zamknęło w piwnicy w Kupiańsku w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Miasto kilka dni temu ukraińskie siły odbiły z rąk rosyjskich. Strażnicy znaleźli pięć osób w wieku 15-17 lat, zamkniętych przez Rosjan w piwnicy, po otrzymaniu informacji od miejscowych mieszkańców.

Cztery dziewczyny i chłopak - uczący się na pracowników medycznych - przebywali w zamknięciu siedem dni. Po uwolnieniu opowiedzieli strażnikom, że Rosjanie prowadzili wobec nich działania filtracyjne, po czym bez żadnych wyjaśnień zamknęli ich w piwnicy.

11:47

Prezydent Rosji Władimir Putin jest zaniepokojony częstym spożywaniem alkoholu w swoim najbliższym otoczeniu - pisze portal Meduza. Według źródeł niezależnego serwisu urzędnicy na najwyższych szczeblach zaczęli więcej pić, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę.



"Ludzie od lutego tak rozładowują stres. Ministrowie, ich zastępcy, nawet niektórzy wicepremierzy, pracownicy administracji prezydenta i Rady Bezpieczeństwa, część kierowników państwowych korporacji, gubernatorzy" - powiedziało Meduzie źródło zbliżone do administracji Putina.



Według rozmówcy główną przyczyną stresu są szkody spowodowane przez rosyjską inwazję i sankcje.





11:26

Rosyjscy turyści wracający do ojczyzny, w obawie przed konfiskatą euro przez fińskich celników, ukrywają gotówkę w fińskich lasach. Podobnie było z Finami za czasów ZSRR, którzy za wschodnią granicą chowali ruble - pisze dziennik "Ilta-Sanomat".

"Zawinęłam 300 euro w folię i włożyłam do półlitrowej butelki. Wracając z Lappeenranta (miasto przygraniczne) zakopałam pod drzewem. Na początku października jedziemy z powrotem. Miejmy nadzieję, że nikt ich nie znajdzie przed nami" - opisywała jedna z turystek.

Zgodnie z obecnymi sankcjami nałożonymi na Rosję, wywóz walut krajów UE w banknotach jest zabroniony. Dlatego część Rosjan, przed powrotem do kraju, wymienia je np. dolary czy funty.

11:02

Rozporządzenie, które m.in. ogranicza wjazd Rosjan do Polski, będzie nowelizowane - zapowiedział w Studiu PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Polskie przepisy mają być spójne z przepisami w krajach bałtyckich.

Grodecki zaznaczył, że wciąż obowiązuje tzw. rozporządzenie graniczne, które MSWiA wprowadziło w związku pandemią Covid-19. Obecnie obejmuje ono granice z Rosją i z Białorusią. Zgodnie z nim z tych krajów do Polski mogą przybywać - zarówno drogą lądową, jak i lotniczą - jedynie określone kategorie osób (obywatele RP, kierowcy transportowi, członkowie misji dyplomatycznych i inni). Prawa do przyjazdu nie mają np. Rosjanie posiadający tylko wizy turystyczne.

10:43

Władimir Putin przybył do Samarkandy na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

10:39

Prezydent Andrzej Duda zapowiada w wywiadzie dla "Wprost", że tematami jego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ będą rosyjska agresja na Ukrainę i jej konsekwencje: problemy uchodźców i potencjalnego głodu w Afryce. "Jadę tam po zgromadzeniu pewnej istotnej dla mnie wiedzy" - mówi prezydent.

Zwrócił również uwagę, że był w Egipcie, a także w trzech innych krajach afrykańskich, gdzie rozmawiał o problemie potencjalnego głodu w Afryce, który może być wywołany rosyjską napaścią na Ukrainę i ograniczeniem dostaw z Ukrainy zboża, ale także oleju słonecznikowego. "Trudno jest może w to uwierzyć, ale Ukraina plus Rosja to jest 75 proc. światowego zapotrzebowania na olej tego typu. Rozmawiałem na ten temat z sekretarzem generalnym ONZ, gdy był tutaj w Polsce i udało się wynegocjować porozumienie pomiędzy ONZ, a Rosją i Turcją" - mówił Duda.

10:35

Władze w Kijowie szacują, że na odbudowę Ukrainy potrzeba 350 mld dolarów - powiedział minister gospodarki Niemiec Robert Habeck po spotkaniu ze swoją ukraińską odpowiedniczką Julią Swyrydenko. Zapowiedział też zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy.

Na odbudowę Ukrainy potrzebne są "ogromne pieniądze", większe, niż te, które można uzyskać z publicznych źródeł, dlatego potrzebny jest "instrument, fundusz, który stworzy silne i stabilne możliwości inwestowania dla firm" - zaznaczył Habeck.

10:29

10:26

Siły obronne Ukrainy zaatakowały pozycje rosyjskie na wschód od obwodu charkowskiego, na północ i zachód od obwodu ługańskiego oraz na północ od obwodu donieckiego w obwodzie łymańskim - przekazuje w raporcie Instytut Studiów nad Wojną.

09:52

Wideo z wypadku z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.

09:44

Rosjanie najprawdopodobniej zaatakowali infrastrukturę hydrotechniczną w obwodzie dniepropietrowskim, aby zakłócić zdolność sił ukraińskich do działań wokół rzeki Ingulec. Kontynuowali również ataki lądowe wokół Bachmutu i Doniecka - ocenia ISW.



Think tank zwraca również uwagę, że szef prywatnej rosyjskiej firmy najemniczej, tzw. Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, określany jako "kucharz Putina", osobiście werbował więźniów na wojnę na Ukrainie. Prigożyn miał również potwierdzić, że rosyjscy więźniowie walczą na Ukrainie od 1 lipca i odegrali ważną rolę w zajęciu Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej w obwodzie donieckim.



Według ISW Prigożyn staje się w Rosji twarzą "specjalnej operacji wojskowej", jak propaganda Kremla określa inwazję na Ukrainę. Usiłuje on odzyskać poparcie nacjonalistów i blogerów, rozczarowanych porażkami Rosji w obwodzie charkowskim, zrzucając winę za te niepowodzenia na ministra obrony Siergieja Szojgu - twierdzą eksperci.

09:34

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z brytyjskim aktorem Benedictem Cumberbatchem. "Takie znane osoby pomagają nam dotrzeć do narodów tych krajów, których władze nie wspierają Ukrainy" - uważa szef państwa.

"Rozmawiałem z brytyjskim aktorem Benedictem Cumberbatchem. Jestem mu bardzo wdzięczny za solidarność z naszym państwem i obywatelami" - napisał prezydent w Telegramie.

Telegram

09:12

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła do Kijowa, gdzie przeprowadzi rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Von der Leyen poinformowała o swoim przyjeździe do ukraińskiej stolicy na Twitterze.

"W Kijowie podczas mojej trzeciej wizyty, od kiedy Rosja rozpoczęła wojnę. Tyle się zmieniło. Ukraina jest teraz kandydatem do UE. Omówię z prezydentem Zełenskim i Denysem Szmyhalem jak kontynuować zbliżanie ukraińskiej i europejskiej gospodarki i ludzi, póki Ukraina robi postępy na drodze integracji" - napisała szefowa KE.

09:06

Okupanci wyłączyli mobilny internet w obwodzie ługańskim, by utrzymać kontrolę nad informacjami, podczas gdy rosyjskie wojska, urzędnicy i kolaboranci uciekają z wyzwolonej przez Ukraińców części obwodu charkowskiego - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Ukraińska kontrofensywa w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, w dalszym ciągu osłabia rosyjskie wojska, zagrażając rosyjskiej artylerii i obronie przeciwlotniczej - napisano w najnowszym raporcie think tanku.

08:36

53 850 żołnierzy, 2193 czołgi, 250 samolotów i 1295 systemów artyleryjskich - tak przedstawiają się straty rosyjskich żołnierzy od początku inwazji na Ukrainę.

08:11

Część rosyjskich jednostek w panice uciekła z wyzwalanych przez Ukrainę obszarów obwodu charkowskiego, porzucając bardzo wartościowy sprzęt, taki jak radar rozpoznania artyleryjskiego Zoopark - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ukazuje to dezorganizację w odwrocie części rosyjskich jednostek i najpewniej załamanie dowodzenia w niektórych miejscach - napisano.

07:46

Władze Krzywego Rogu zarządziły częściową ewakuację mieszkańców tego miasta w środkowej Ukrainie, po wczorajszym ataku rakietowym Rosjan na tamę na rzece Ingulec. Z powodu poważnych uszkodzeń infrastruktury hydrotechnicznej jest groźba powodzi.

07:35

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Samarkandy w Uzbekistanie, gdzie weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i spotka się m.in. z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - podała agencja Reutera, cytując rosyjski Interfax.

Spotkanie Putina z Xi w kuluarach szczytu SzOW przewidywane jest w czwartek po południu czasu miejscowego. Tego dnia przywódcy Chin i Rosji mają również uczestniczyć w trójstronnych rozmowach z prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Churelsuchem - podał Reuters, cytując program wizyty przekazany mediom przez rosyjską delegację.

07:19

2 osoby zginęły w ostrzale Mikołajowa, zniszczonych zostało 13 budynków.

07:02

W obecnych warunkach, kiedy w Ukrainie toczy się wojna, energia energetyczna, którą Polska będzie kupować z tego kraju, nie może być podstawą stabilizującą nasz rynek elektroenergetyczny - uważa dr hab. Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej (PRz).



"Trzeba pamiętać, że na Ukrainie trwa wojna i jest duże ryzyko przerw w dostawach energii. Musimy brać to pod uwagę. Dlatego, w tych warunkach, ta linia nie może być podstawą stabilizującą rynek energetyczny Polski" - podkreśla Ruszel.

06:50

Pekin udziela Moskwie wsparcia politycznego i mimo inwazji na Ukrainę deklaruje zamiar pogłębiania współpracy z Rosją. Według ekspertów oba kraje łączy chęć podkopania pozycji USA na świecie, a Rosja jest dla Chin użyteczna m.in. dlatego, że wspiera ich kluczowe interesy, odwraca uwagę Zachodu, jest źródłem surowców i technologii wojskowych.



"Rosja działa jako wielki dystraktor. Odciąga uwagę USA, pozwala testować rożnego rodzaju agresywne działania na arenie międzynarodowej. Robi rzeczy, których Pekin sam by się bał podjąć. Jest w tym trochę nieprzewidywalna, ale to cena za sojusz, którą Pekin godzi się jak do tej pory płacić" - ocenia w rozmowie z PAP ekspert ds. chińskich z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) dr Michał Bogusz.



Jego zdaniem Chińczycy liczą, że prędzej czy później Moskwa osiągnie swoje cele na Ukrainie, a Europa Zachodnia nie wytrzyma kosztów sankcji i dojdzie do rozłamu pomiędzy "starą UE", a "nową" i USA.

06:13

Alarmy przeciwlotnicze w ukraińskich miastach rozlegają się cały czas, bywa, że kilka razy dziennie. Kiedy taki alarm jest ogłoszony, to w szkole natychmiast przerywana jest lekcja i wszyscy uczniowie schodzą do schronu - powiedziała wicedyrektorka ukraińskiej szkoły w Warszawie Larysa Vychivska.

Ukraińskie dzieci i młodzież rozpoczęły rok szkolny tylko na tych terenach, które nie są okupowane i nie toczą się tam żadne działania wojenne. Ze względu na migracje wewnętrzne grono dzieci zostało zapisanych do nowych szkół w Kijowie czy Lwowie, a część z nich wyjechała razem z rodzinami do Polski.

05:48

Dom w miejscowości Wysokopilla w obwodzie chersońskim, w którym w trakcie okupacji mieszkali Rosjanie.

05:11

Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim po rosyjskim ostrzale.

05:06

Zełenski w środę był w Iziumie i Bałaklii, miastach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. W Iziumie wziął udział w uroczystości podniesienia ukraińskiej flagi państwowej. Ceremonia odbyła się na głównym placu miasta z udziałem żołnierzy.



"To powtórka Buczy. Znów widzimy tortury, znów widzimy ruiny" - mówił Zełenski na odbitym od Rosjan terenie. "Żaden okupant nie zdoła zdobyć serc Ukraińców; można okupować terytorium, ale nie uda się okupować narodu" - podkreślił.

05:00

Samochód wiozący Wołodymyra Zełenskiego uczestniczył w wypadku drogowym w Kijowie. Prezydent Ukrainy nie jest poważnie ranny - poinformował sekretarz prasowy w administracji Zełenskiego Serhij Nikiforow.



"W Kijowie jakiś samochód zderzył się z samochodem prezydenta Ukrainy i pojazdami eskortującymi. Towarzyszący głowie państwa medycy udzielili pierwszej pomocy kierowcy, po czym zabrała go karetka pogotowia. Prezydent został zbadany przez lekarza, nie stwierdzono poważnych obrażeń" - napisał Nikiforow.