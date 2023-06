Ukraińska armia informuje o pierwszych wioskach wyzwolonych w ramach kontrofensywy. Chodzi m.in. o wieś Błahodatne w obwodzie donieckim. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej domaga się większego dostępu do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Agencja twierdzi, że musi sprawdzić znaczące różnice dotyczące poziomu wody w zbiorniku wykorzystywanym do chłodzenia reaktorów elektrowni. W Paryżu spotkają się Emmanuel Macron, Andrzej Duda i Olaf Scholz. Trzej przywódcy omówią niezbędną europejską koordynację pomocy wojskowej, która ma być udzielona Ukrainie. Dziś rozpoczynają się największe ćwiczenia lotnicze w historii NATO – Air Defender 2023. Poniedziałek 12 czerwca to 474. dzień inwazji Rosji na Ukrainę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia po rosyjskim ataku we wsi Tsyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA 05:30 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej domaga się większego dostępu do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Agencja twierdzi, że musi sprawdzić znaczące różnice dotyczące poziomu wody w zbiorniku wykorzystywanym do chłodzenia reaktorów elektrowni. Szef MAEA, który odwiedził zakład przekazał, że poziom wody w badanym dotychczas miejscu był stabilny przez około dobę w weekend. "Jednak poziom nadal spada w innym miejscu zbiornika. Różnica to ok. 2 m" - przekazał Grossi w oświadczeniu. 05:10 Ukraińska armia przekazała w niedzielę informacje o postępach kontrofensywy. Żołnierze mieli wyzwolić pierwsze miejscowości w ramach kontrataku. Siły wierne Kijowowi opublikowały filmy przedstawiające żołnierzy wywieszających ukraińskie flagi w miejscowości Błahodatne w obwodzie donieckim. Nicole Makarewicz