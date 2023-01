Francja i Niemcy będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne" i "będziemy niezachwiani" przeciwko rosyjskiej agresji - zapewnili kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron podczas uroczystości na paryskiej Sorbonie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę. Najważniejsze informacje związane z 333. dniem wojny zebraliśmy dla Was w naszej relacji z 22.01.2023 r.

13:19

Papież Franciszek ponownie wezwał wiernych, by nie zapominali o cierpiącym narodzie udręczonej Ukrainy. Niech Pan Bóg pocieszy i wspiera ten naród, który bardzo cierpi, cierpi bardzo - mówił Franciszek.

13:08

Francja i Niemcy będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak będzie to konieczne" i "będziemy niezachwiani" przeciwko rosyjskiej agresji - zapewnili kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron podczas uroczystości na paryskiej Sorbonie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego.

Będziemy nadal udzielać Ukrainie, tak długo, jak będzie to konieczne, wszelkiej potrzebnej jej pomocy - powiedział Scholz podczas uroczystości.

Z kolei Macron potwierdził "niezachwiane wsparcie" obu krajów dla narodu ukraińskiego "we wszystkich dziedzinach". Po 24 lutego nasz sojusz nie uchylał się od swoich obowiązków - dodał francuskie prezydent.

"Przyszłość, podobnie jak przeszłość, zależy od współpracy naszych dwóch krajów, jako lokomotywy zjednoczonej Europy" - zadeklarował kanclerz Niemiec, określając "francusko-niemiecki mechanizm" jako "maszynę kompromisu", "pozwalającą przekształcać kontrowersje i rozbieżne interesy w zbieżne działania".



12:44

Wielka Brytania nadal popiera międzynarodowe porozumienie, którego efektem byłoby przekazanie Ukrainie czołgów niemieckiej produkcji - powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

Będę nadal prowadził rozmowy z naszymi sojusznikami z NATO i przyjaciółmi, aby ułatwić przekazanie Ukrainie najlepszego sprzętu wojskowego, który pomógłby im bronić się przed tą brutalną inwazją - powiedział Cleverly w rozmowie ze stacją Sky News.

12:43

W siłach zbrojnych Ukrainy tworzone są nowe jednostki w związku z oczekiwaniem na przekazanie Ukrainie czołgów zachodnich - powiedział telewizji CNN dowódca Połączonych Sił Zbrojnych gen. Serhij Najew. Podkreślił, że Kijów potrzebuje "dużej liczby" tych maszyn.



Generał dodał, że najskuteczniejsze jest tworzenie osobnych oddziałów wyposażonych w nowoczesne uzbrojenie, wyszkolenie żołnierzy, a następnie integrowanie tych oddziałów do istniejących już grup w siłach zbrojnych. Nasze dalsze działania zależą od zdolności bojowej (nowych jednostek), tak więc, wsparcie Zachodu jest bardzo ważne - powiedział Najew.



11:50

Po raz pierwszy od wielu miesięcy ma pojawić się propozycja unijnych sankcji wobec Białorusi. Komisja Europejska rozpoczyna dzisiaj o godz. 14 konsultacje z ambasadorami UE nie tylko 10 pakietu sankcji wobec Rosji, ale także sankcji wobec Białorusi.

11:35

Włochy udzieliły Ukrainie pomocy wojskowej o wartości około miliarda euro i przygotowują szósty pakiet pomocowy, w którym będą systemy obrony przeciwlotniczej - powiedział szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera".

W rozmowie z gazetą szef dyplomacji podkreślił: Włochy "popierają każdą możliwą ścieżkę, by osiągnąć sprawiedliwy pokój na Ukrainie, który oznacza jej niepodległość i integralność terytorialną".

10:28

Finlandia zamroziła aktywa rosyjskie o wartości 187 mln euro w ramach sankcji nałożonych na Rosję za napaść na Ukrainę; wśród tego majątku są m.in. jachty, nieruchomości i samoloty - podała niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta.Jewropa".

Gazeta powołuje się na dane ogłoszone przez MSZ Finlandii, które oświadczyło, że chodzi o "bardzo rozmaite mienie, przedstawiające wartość".

Wśród rosyjskich oligarchów z otoczenia Władimira Putina mających aktywa w Finlandii, media fińskie wymieniały: braci Borisa i Arkadija Rotenbergów i Giennadija Timczenkę. Wiosną 2022 roku komornicy zajęli należący do Borisa Rotenberga jacht i nieruchomość w Laponii.

09:17

Obrona Bachmutu w obwodzie donieckim ma sens pod względem strategicznym; siły ukraińskie przetrzymują tam wojska rosyjskie, ale efekt jest osłabiany z powodu zwłoki Zachodu w dostarczaniu broni potrzebnej do kontrofensywy - ocenia Instytut Studiów nad Wojną.

Amerykański ośrodek w najnowszej analizie podkreśla, że mimo kosztów, jakie ponoszą Ukraińcy broniąc Bachmutu, wysiłek ten jest "strategicznie rozsądny". Samo miasto "nie jest znaczące pod względem operacyjnym czy strategicznym", ale gdyby Rosjanie zajęli je szybko, mogliby myśleć o rozszerzeniu swoich operacji. "Siły ukraińskie już wcześniej stosowały podobny model wyniszczania" - zauważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przypominając, że Rosjanie tracili miesiącami ludzi i sprzęt oblegając Siewierodonieck czy Lisiczańsk.

08:55

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius planuje wkrótce odwiedzić Ukrainę, ponieważ Berlin jest pod presją, by wyraził zgodę na wysyłkę niemieckich czołgów na Ukrainę - informuje "Bild am Sonntag".

Pewne jest, że szybko pojadę na Ukrainę. Prawdopodobnie nawet w ciągu najbliższych czterech tygodni - powiedział Pistorius w wywiadzie dla "Bilda".

Zapytany o czołgi dla Ukrainy, Pistorius powiedział: "Prowadzimy w tej sprawie bardzo ścisły dialog z naszymi międzynarodowymi partnerami, przede wszystkim z USA".

Pistorius powiedział także "Bildowi", że będzie dążył do tego, aby armia niemiecka przejęła wiodącą rolę w Unii Europejskiej. Niemcy są największą gospodarką w Europie, więc naszym celem powinno być również posiadanie najsilniejszej i najlepiej wyposażonej armii w UE - stwierdził.

08:50

Ogłoszone przez Rosję plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych sygnalizują, że jej przywódcy oceniają, iż zwiększone zagrożenie konwencjonalne potrwa jeszcze wiele lat - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że 17 stycznia minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plany poważnych zmian w strukturze sił zbrojnych, które mają być wprowadzone w życie w latach 2023-2026, a obejmować mają zwiększenie liczebności wojska do 1,5 mln - co stanowiłoby wzrost o 11 proc. w stosunku do zapowiadanego wcześniej zwiększenia do 1,35 mln.

Szojgu zapowiedział również przywrócenie okręgów wojskowych moskiewskiego i leningradzkiego, co stanowi częściowy powrót do organizacji sił w zachodniej Rosji z czasów sowieckich, a nowy korpus wojskowy ma powstać w Karelii, w pobliżu granicy z Finlandią.



08:49

Jeśli nie będzie zgody Niemiec w sprawie Leopardów, będziemy budować "mniejszą koalicję" państw gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącej Ukrainy. Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia. Ukraina i Europa wygrają tę wojnę - z Niemcami czy bez - powiedział w wywiadzie dla PAP premier Mateusz Morawiecki.