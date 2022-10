Od rana napływają informację o wybuchach m.in. w obwodzie kijowskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wojska ukraińskie odparły „zaciekłą” ofensywę w obwodzie donieckim. ONZ, Turcja i Ukraina zgodziły się w niedzielę na plan odblokowania 14 statków, które znajdują się na wodach tureckich, dzień po tym, jak Rosja zawiesiła swój udział w inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym. Umowa pozwoliła na eksport żywności z ukraińskich portów. W sumie z powodu decyzji Rosji zablokowanych jest ponad 200 statków. Alaksandr Łukaszenka zaakceptował projekt porozumienia z Rosją o powołaniu ośrodków szkoleniowo-bojowych, służących wspólnemu przygotowaniu wojskowych z Rosji i Białorusi - podało niezależne Radio Swaboda. Poniedziałek 31.10. 2022 r. jest 250. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje w naszej relacji minuta po minucie.

Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego na terytorium całego kraju, media tradycyjne i społecznościowe poinformowały o wybuchach m.in. w obwodzie winnickim, kijowskim, czerkaskim, połtawski, Zaporożu, Dnieprze.

"Kolejna seria rosyjskich pocisków uderzyła w infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Zamiast walczyć na polu bitwy, Rosja walczy z cywilami. Nie usprawiedliwiajcie tych ataków, nazywając je 'odpowiedzią'. Rosja robi to, bo nadal ma pociski i wolę zabijania Ukraińców" - stwierdził po porannych atakach ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Po ataku rakietowym Rosji woda nie dociera do 80 proc. użytkowników - powiadomiło stołeczne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Brakuje również prądu. Rosyjskie rakiety nie trafiły w cele w samej stolicy - powiadomiły władze.

W Mołdawii rankiem rosyjska rakieta spadła na wieś Nasławcza na północy kraju. Według MSW kraju pocisk został zestrzelony przez ukraiński system obrony przeciwlotniczej i spadł w północnej części miejscowości położonej przy granicy z Ukrainą.

W sobotę Rosja ogłosiła, że opuszcza tzw. inicjatywę zbożową dotyczącą transportu żywności z ukraińskich portów. Jako powód podała atak ukraińskich sił na Sewastopol.

Również w sobotę Ukraińcy mieli zaatakować dronami bazę rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu.

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Rosja, wycofując się z umowy zbożowej, sztucznie próbuje wywołać głód w krajach rozwijających się. Prezydent Ukrainy wzywa ONZ i G20 do zdecydowanej reakcji.

Według ukraińskiego resortu obrony zaciekłe walki toczyły się pod Bachmutem. Ukraińcy mieli też odeprzeć ataki Rosjan w pobliżu Awdijiwki i Wuhłedaru.

Alaksandr Łukaszenka zaakceptował projekt porozumienia z Rosją o powołaniu ośrodków szkoleniowo-bojowych służących wspólnemu przygotowaniu wojskowych z Rosji i Białorusi -informuje niezależne Radio Swaboda.

18:54

Ministerstwo spraw zagranicznych Mołdawii poinformowało w poniedziałek, że uznało przedstawiciela rosyjskiej ambasady w Kiszyniowie za "persona non grata" po tym, jak odłamki rosyjskiej rakiety spadły na terytorium Mołdawii.

Mołdawskie MSZ nie określiło rangi dyplomaty, który został zobowiązany do opuszczenia terytorium kraju. Jako powód podało "zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane "atakami rakietowymi na sąsiedni kraj (tj. Ukrainę)" i "rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Mołdawii" z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie obiekty energetyczne.



18:44



Po porannym rosyjskim ostrzale nadal 270 tys. mieszkań w Kijowie nie ma prądu, a 40 proc. odbiorców nie ma wody - poinformował w poniedziałek wieczorem mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Dodał, że prace nad przywróceniem elektryczności i wody trwają.



Mer wyjaśnił, że odbiorcy w dzielnicach na lewym brzegu Dniepru mają już wodę, a trwają prace nad wznowieniem dostaw do dzielnic na prawym brzegu.





18:06

Alaksandr Łukaszenka zaakceptował projekt porozumienia z Rosją o powołaniu ośrodków szkoleniowo-bojowych służących wspólnemu przygotowaniu wojskowych z Rosji i Białorusi - podało w poniedziałek niezależne Radio Swaboda.



Według ukraińskiego wywiadu wojskowego na Białorusi przebywa ok. 4,3 tys. rosyjskich wojskowych, w 80 proc. są to niedawno zmobilizowani. Na obecnym etapie nie ma ryzyka wtargnięcia na Ukrainę z terytorium Białorusi, jednak sytuacja ta może się zmienić - oceniał wywiad.

17:48

MSZ Ukrainy zaapelowało w poniedziałek o sankcje wobec Rosji w związku z jesiennym poborem do wojska prowadzonym wśród Ukraińców - mieszkańców terenów okupowanych przez Rosję, a w szczególności anektowanego Krymu. Pobór ten ma się rozpocząć 1 listopada.





17:18

"Bez demokratyzacji Białorusi nie będzie długoterminowej stabilności w naszym regionie" - powiedział w poniedziałek ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski na forum Rady Bezpieczeństwa. Wezwał władze w Mińsku, by przestały pomagać Rosji w agresji przeciwko Ukrainie.

"Jako sąsiad Białorusi Polska jest głęboko zaniepokojona białoruską współodpowiedzialnością w rosyjskiej agresji. Nasze przesłanie dla władz w Mińsku jest jasne: +pomyślcie o wszystkich negatywnych efektach swojego zaangażowania po stronie agresorów, wycofajcie swoje wsparcie i pomóżcie zatrzymać rozlew krwi u swojego sąsiada+" - zakończył.







16:44

Aresztowano agenta rosyjskich służb, który miał za zadanie zamordować ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa i szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanowa – poinformowało w poniedziałek biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Do aresztowania doszło w obwodzie wołyńskim na północnym zachodzie Ukrainy.

Za zabicie każdego z nich miał dostać 100 tys. dolarów.

16:08

Rosja wykorzystuje przestrzeń powietrzną Mołdawii do ataków na Ukrainę, ponadto siły ukraińskie zarejestrowały rosyjskie drony koło granic Rumunii, co jest prowokowaniem NATO - powiedział w poniedziałek rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat.



15:39

Podczas porannych ostrzałów rosyjskich ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 80 proc. wystrzelonych rakiet - poinformował w poniedziałek premier Ukrainy Denys Szmyhal. Przyznał, że ataki mają "katastrofalne skutki" dla infrastruktury cywilnej.

"Praktycznie 80 proc. wystrzelonych rakiet zniszczyła dzisiaj nasza obrona przeciwlotnicza. Zapobiegło to oczywiście szkodom dla infrastruktury, a także dla życia i zdrowia Ukraińców. Niestety, część rakiet doleciała do celu. Ma to katastrofalne skutki z punktu widzenia naszej infrastruktury energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej" - powiedział premier.





15:02

Ukraińscy śledczy ustalili, że Rosjanie deportowali 9400 dzieci z terytorium Ukrainy, co można uznać za zbrodnię wojenną i element ludobójstwa. Liczby te mogą być wyższe - poinformował w poniedziałek prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.





14:38

Dwa rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52 uległy całkowitemu zniszczeniu w wyniku wybuchu na lotnisku wojskowym w obwodzie pskowskim w Rosji – powiadomił ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Wartość jednego śmigłowca to ok. 16 mln. dol. – wskazano w komunikacie.





14:17



"Od jutra (1 listopada) zwiększamy gotowość sił zbrojnych" - ogłosił w poniedziałek premier Norwegii Jonas Gahr Store. Nadzwyczajny krok uzasadnił "agresywną wojną Rosji".

"Rosyjska agresja doprowadziła do najpoważniejszej sytuacji w polityce bezpieczeństwa od dziesięcioleci. (...) Duże straty sprawiły, że Rosja ucieka się do nowych środków w wojnie przeciwko Ukrainie" - podkreślił Store. Jak dodał, "nic nie wskazuje, aby Rosja rozszerzyła działania wojenne na inne kraje". "Jednak wszystkie państwa NATO, w tym Norwegia, muszą być czujne na zagrożenia, działalność wywiadowczą czy próbę kształtowania opinii" - zauważył.



14:09

Kreml nie odpowiada na pytanie, kiedy rosyjska mobilizacja zakończy się oficjalnie – informuje niezależna telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Bez prezydenckiego dekretu nie można mówić o oficjalnym zakończeniu mobilizacji - uważają eksperci.



W ubiegłym tygodniu o zakończeniu „częściowej mobilizacji” powiadomił minister obrony Siergiej Szojgu. W połowie miesiąca Putin zapowiadał, że potrwa ona jeszcze około dwóch tygodni.



13:47

Władze Kijowa przekonują, że awarię wodociągową powstałą po rosyjskich atakach uda się usunąć w ciągu najbliższych 3-4 godzin. Najpierw woda ma wrócić do odbiorców lewobrzeżnej stolicy, potem stopniowo do mieszkańców prawego brzegu Dniepru. Przywracane są też dostawy energii elektrycznej. Już zapowiedziano jednak, że Kijów musi się liczyć z awaryjnymi wstrzymaniami dostaw.

13:34

Nie perwszy raz Rosjanie przez Mołdawię atakują południowy zachód Ukrainy. Nie pierwszy raz obserwujemy tam też rosyjskie bezzałogowce, które latają od 5 do 10 kilometrów od rumuńskiej granicy. To prowokowanie NATO - tak poranne rosyjskie ataki skomentował dowódca ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Wojskowy podkreślił, że wykorzystywanie przez Rosję przestrzeni suwerennego państwa do ataków na Ukrainę, to kolejny przejaw terroryzmu.

13:27

Ukraińska policja powiadomiła, że w wyniku poniedziałkowego zmasowanego ataku rakietowego ze strony Rosji obrażeń doznało 13 osób. Premier Denys Szmyhal przekazał, że uszkodzonych zostało 18 obiektów w 10 regionach kraju. Dane, dotyczące 13 rannych osób pochodzą z godz. 11.30 czasu ukraińskiego.

13:01

Turcja będzie kontynuować wysiłki w ramach tzw. inicjatywy zbożowej, mającej na celu eksport zboża z Ukrainy przez korytarz humanitarny na Morzu Czarnym, pomimo wahań Rosji - oświadczył w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Nawet jeśli Rosja zachowuje się niepewnie (...), będziemy zdecydowanie kontynuować nasze wysiłki na rzecz służby ludzkości - powiedział w przemówieniu Erdogan.

12:38

Po tym, jak rosyjska rakieta spadła w Mołdawii, Ukraina wzywa do jak najszybszego dostarczenia jej systemów przeciwlotniczych i obrony przeciwrakietowej.

12:28

"Mapa alarmów powietrznych dziś rano. Rosja kontynuuje ataki terrorystyczne na infrastrukturę cywilną Ukrainy. 50 pocisków to także 50 policzków (dla) społeczności międzynarodowej. Rosja łamie prawo i zasady ONZ" - napisał w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

12:01

Po ataku rakietowym Rosji woda nie dociera do 80 proc. użytkowników - powiadomiło stołeczne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Brakuje również prądu. Rosyjskie rakiety nie trafiły w cele w samej stolicy - powiadomiły władze. "Dzięki skutecznej obronie powietrznej nie było trafień w Kijowie" - przekazały władze miasta.

Poinformowały, że doszło do ataków na obiekty infrastruktury w obwodzie kijowskim. "W niektórych dzielnicach miasta są już problemy. Wszystkie służby pracują w celu ich usunięcia" - podano.

11:26

Trzy rosyjskie pociski zostały skierowane na Krzywy Róg. Dwa zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą, jeden uderzył w przedsiębiorstwo przemysłowe. "Są zniszczenia, ale bez ofiar" - poinformował na Telegramie Ołeksandr Wilkul, szef administracji wojskowej Krzywego Rogu.

11:20

W Mołdawii rankiem rosyjska rakieta spadła na wieś Nasławcza na północy kraju. Według MSW kraju pocisk został zestrzelony przez ukraiński system obrony przeciwlotniczej i spadł w północnej części miejscowości położonej przy granicy z Ukrainą.

11:11

Rosja będzie kontynuować wojnę konwencjonalną z Ukrainą w 2023 roku i jest mało prawdopodobne (choć nie całkowicie wykluczone), że użyje taktycznej broni jądrowej w celu eskalacji - ocenia w poniedziałek amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Putin najprawdopodobniej będzie kontynuował działania konwencjonalne na Ukrainie w celu utrzymania obecnie okupowanych terenów, zajęcia nowych i stworzenia warunków do załamania zachodniego wsparcia dla Ukrainy, do którego, jak oczekuje, dojdzie wiosną - twierdzi ISW.

10:28

Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły na południu rosyjski śmigłowiec Ka-52 - podaje agencja Ukrinform.

10:19

"Cywilne statki towarowe nigdy nie mogą być celem działań wojennych, ani być porywane" - oświadczył w poniedziałek Amir Abdulla, koordynator ONZ ds. eksportu zboża z Ukrainy, po tym, gdy Rosja w sobotę wycofała się z umowy, dotyczącej bezpiecznego eksportu ukraińskich produktów przez Morze Czarne.

Abdulla dodał, że "żywność musi płynąć".

09:30

"Rosja atakuje cele cywilne, bo nadal ma wolę zabijania Ukraińców i służące do tego pociski" - skomentował na Twitterze ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, odnosząc się do poniedziałkowych ataków rakietowych Rosji na różne cele w jego kraju.

"Kolejna seria rosyjskich pocisków uderzyła w infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Zamiast walczyć na polu bitwy, Rosja walczy z cywilami. Nie usprawiedliwiajcie tych ataków, nazywając je 'odpowiedzią'. Rosja robi to, bo nadal ma pociski i wolę zabijania Ukraińców" - napisał Kułeba.



09:25

W rejonie Czerniowiec doszło do uszkodzenia obiektu infrastruktury krytycznej - podała agencja Ukrinform cytując Rusłana Zaparaniuka, szefa czerniowieckiej obwodowej administracji państwowej.

09:17

O powtórnych wybuchach w Dnieprze i Zaporożu informuje w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina. Rano miejscowości te stały się już celem ataku w trakcie rosyjskiego ostrzału rakietowego szeregu regionów Ukrainy.

Jak podają media, w pierwszej serii ataków rakietowych ucierpiały m.in. obiekty energetyczne.

09:13

Nexta powołując się na lokalne władze informuje o rosyjskim ataku na Krzemieńczucką Elektrownie Wodną.

09:10

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił, że rozmawiał telefonicznie z szefem MSZ Chin Wangiem Yi o "odpowiedzialnym zarządzaniu rywalizacją" pomiędzy obu krajami, a także o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Relacje USA-Chiny są obecnie napięte.

"Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wangiem Yi o naszych wysiłkach na rzecz odpowiedzialnego zarządzania rywalizacją pomiędzy naszymi dwoma krajami, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i wsparciu dla Haiti" - napisał Blinken na Twitterze.

Departament Stanu USA poinformował w komunikacie, że Blinken poruszył z Wangiem temat wojny na Ukrainie i zagrożeń, jakie niesie ona ze sobą dla światowego bezpieczeństwa i stabilności; odnotował również pogarszającą się sytuację humanitarną na Haiti.

08:55

Jak podaje niezależny białoruski portal Nexta, Rosjanie zaatakowali Dnieprzańską Elektrownię Wodną.

08:48

Rosyjskie samoloty zaatakowały cele na Ukrainie, wystrzeliwując ponad 20 rakiet - powiadomił rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ihnat. Jak dodał, może dojść do powtórnego ataku.

Ihnat, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda, powiedział, że ataków dokonano z bombowców strategicznych Tu-95 i Tu -160 z obwodu rostowskiego w Rosji.

"Wystrzelili ponad 20 rakiet. Możliwe, że będą kolejne (ataki). Pociski nadlatują zarówno z kierunku północnego, jak i z południa, okrążając Ukrainę i celując w obiekty infrastruktury krytycznej" - powiedział Ihnat na antenie telewizji.

08:41

W Kijowie uszkodzony został zakład energetyczny, który dostarcza prąd do około 350 000 mieszkań w mieście - poinformował mer Witalij Kliczko. Dodał, że służby pracują nad przywróceniem zasilania.

08:28

"W Winnicy zestrzelona rakieta raszystów spadła na obiekty cywilne. Są zniszczenia" - podał gubernator o obwodu winnickiego Serhiy Borzov.

08:24

Zmobilizowani rosyjscy rezerwiści są słabo uzbrojeni, najczęściej w stare karabinki AKM, które wymagają innej amunicji niż ta używana przez regularne oddziały, a wiele z nich ledwo nadaje się do użytku - poinformowało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Rosja od połowy października wysłała na linię frontu na Ukrainie kilka tysięcy nowo zmobilizowanych rezerwistów. W wielu przypadkach są oni słabo wyposażeni, a we wrześniu rosyjscy oficerowie byli zaniepokojeni, że część zmobilizowanych niedawno rezerwistów przyjeżdża na Ukrainę bez broni.

07:59

Rosjanie zaatakowali dziś także Charków. Jak przekazał mer miasta, celem również była infrastruktura krytyczna. W mieście po tym ataku stanęło metro. Podobne doniesienia płyną z Czerkas, Zaporoża, Mikołajowa i Winnicy, w której udało się zestrzelić jedną z rakiet armii Putina.

07:53

W wyniku ataku Rosji w niektórych częściach Kijowa nie ma wody i prądu - informuje na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

07:50

40 rosyjskich pocisków manewrujących wystrzelono w stronę Ukrainy - napisał na Twitterze Anton Geraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. W kolejnym wpisie stwierdził, że Rosjanie atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną i podkreślił, że wszystkie osoby przebywające w Ukrainie powinni pozostać w schronach.

07:45

Rano wróg zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej. W związku z atakiem w mieście pojawiają się przerwy w dostawach prądu - poinformował sekretarz rady miejskiej Zaporoża Anatolij Kurtiew.

07:40

Media informują o odgłosach dwóch wybuchów we Lwowie na zachodzie Ukrainy, a także o atakach na Kijów, Charków, Zaporoże, obwody winnicki, czerkaski, połtawski, a także inne regiony.

W poniedziałek rano władze ogłosiły alarm przeciwlotniczy na terenie całego kraju, a w przestrzeń powietrzną Ukrainy wleciały rosyjskie pociski rakietowe, wystrzelone z różnych kierunków.

07:36

O wybuchach w Kijowie informują w poniedziałek rano media i ukraińskie kanały w Telegramie. Pojawiły się również doniesienia o wybuchach w Charkowie i innych miejscach w kraju, m.in. w Zaporożu i obwodzie winnickim.

Wcześniej na terytorium całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a media powiadomiły o wystrzeleniu rosyjskich rakiet m.in. z regionu Morza Kaspijskiego i z terytorium Rosji.

07:15

W Kijowie słyszano wybuchy - podają agencje Ukrinform i Reuters.

07:12

Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego na terytorium całego kraju media tradycyjne i społecznościowe informują o odgłosach wybuchów, m.in. w obwodzie winnickim, Zaporożu i Dnieprze.

Portal Suspilne powiadomił, że w obwodzie winnickim działała obrona przeciwlotnicza. Niepotwierdzone informacje o zestrzeleniu rosyjskiej rakiety nadeszły z obwodu kijowskiego.

06:46

Na całym terytorium Ukrainy w poniedziałek rano ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Kanały w Telegramie informują o rosyjskich pociskach rakietowych, wystrzelonych m.in. z regionu Morza Kaspijskiego.

Alarm przeciwlotniczy obowiązuje również w obwodach zachodnich.

O "wysokim poziomie zagrożenia" powiadomiły władze obwodu rówieńskiego. Władze obwodu mikołajowskiego podały, że kierunek rakiet wskazuje na możliwy atak na zachodzie i północnym zachodzie.

06:24

W okupowanym Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy powstał obóz dla zmobilizowanych Rosjan - poinformował mer tego miasta w obwodzie ługańskim Ołeksandr Striuk.

Szef władz miejskich przekazał, że w Siewierodoniecku wzrosła liczba rosyjskich wojskowych. W mieście otwarto obóz szkoleniowy dla zmobilizowanych żołnierzy sił rosyjskich.

06:10

ONZ, Turcja i Ukraina zgodziły się w niedzielę na plan odblokowania 14 statków, które znajdują się na wodach tureckich, dzień po tym jak Rosja zawiesiła swój udział w inicjatywie zbożowej na Morzu Czarnym, która pozwoliła na eksport żywności z ukraińskich portów - poinformowała w niedzielę agencja Reutera.

W oświadczeniu podanym przez Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) w Stambule powiedziano, że trzy delegacje zgodziły się również na zapewnienie inspekcji w poniedziałek dla 40 statków wypływających z Morza Czarnego.

JCC dodało, że delegacja rosyjska została poinformowana o obu planach