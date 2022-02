Jedni nie dopuszczają do siebie myśli, że Rosja zaatakuje Ukrainę, inni wysyłają swoje rodziny z dala od Kijowa na zachód. W stolicy Ukrainy spokojny poranek, choć specjalni wysłannicy RMF FM do Kijowa widzieli ludzi ustawionych w kolejkach przed bankami, żeby wypłacić swoje oszczędności. Mateusz Chłystun i Piotr Bułakowski są tam, by opisać dla Was codzienność Ukraińców, nad którymi wisi groźba wojny z Rosją.

