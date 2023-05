14 amerykańskich kongresmenów - demokratów i republikanów - wystosowało list do prezydenta USA Joe Bidena z wnioskiem o natychmiastowe przekazanie Ukrainie myśliwców F-16. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow ocenił, komentując rosyjski atak na Kijów, że wymierzony był on w symboliczne miejsca miasta i że stolica Ukrainy jest "maniakalnym i niedosiężnym celem" Władimira Putina. Możliwa jest watykańska misja w sprawie pokoju na Ukrainie - poinformował religijny portal Il Sismografo. Najważniejsze wydarzenia związane z 449. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 18.05.2023 r.

Odessa, Ukraina / IGOR TKACHENKO / PAP/EPA

16:12

Amerykańska firma Red Cat Holdings przekaże 200 dronów swojej produkcji walczącym z Rosją siłom zbrojnym Ukrainy - poinformowało przedsiębiorstwo w oświadczeniu prasowym.

Według producenta, drony te mają wysoki stosunek mocy do masy, co zapewnia szerokie możliwości manewrowe. Bezzałogowe statki Red Cat mogą być używane w walce, kiedy brakuje sygnału GPS i jest on blokowany przez systemy walki elektronicznej - opisał portal Militarnyj.

Firma planuje dostarczyć drony na Ukrainę w czerwcu bieżącego roku. Na liście znajdują się m.in. nowe "nocne" statki Teal 2 - są one specjalnie przystosowane do wykonywania trudnych zadań bojowych w nocy, wyposażone w kamerę termowizyjną Hadron 640R amerykańskiej firmy Teledyne FLIR. Teal 2 może przebywać w powietrzu przez 30 minut i wykonywać zadania w promieniu do 5 km na wysokości do 3 tys. metrów.

16:07

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale w mieście Oczaków w obwodzie mikołajowskim:

/ Alena Solomonova / PAP

15:57

Musimy pokazać jedność przeciwko rosyjskiej agresji. Rosja jest wyzwaniem na skalę globalną - powiedział minister Kułeba podczas dyskusji zatytułowanej "Strategic Utility of Unity" w ramach konferencji Stategic Ark 2023 zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biorą w niej udział ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Zbigniew Rau i Dmytro Kułeba oraz szef PISM Sławomir Dębski.

15:40

14 amerykańskich kongresmenów - demokratów i republikanów - wystosowało list do prezydenta USA Joe Bidena z wnioskiem o natychmiastowe przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 - poinformowała agencja Ukrinform.

Wstępne wahania krajów sojuszniczych dotyczące tego, czy dostarczyć Ukrainie czołgi, dowiodły, iż "przykład Stanów Zjednoczonych ma fundamentalne znaczenie" w kwestii militarnego wsparcia dla Kijowa - napisali parlamentarzyści w liście zainicjowanym przez demokratycznego kongresmena Jareda Goldena.

Sygnatariusze pisma podkreślili, że dostawy maszyn F-16 są niezmiernie ważne dla Ukrainy i "skutecznego rozwiązania rosyjsko-ukraińskiej wojny na uczciwych warunkach" - relacjonuje Ukrinform. Agencja przypomniała, że przedstawiciele Pentagonu poinformowali, iż nie przeciwstawialiby się przekazaniu myśliwców F-16 Ukrainie przez kraje trzecie.

15:16

Możliwa jest watykańska misja w sprawie pokoju na Ukrainie - poinformował religijny portal Il Sismografo. Według tego źródła, na taką misję wysłanników papieża Franciszka zgodzili się osobno zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jak i Władimir Putin.

Portal religijny podaje, że obaj prezydenci wyrazili osobno zgodę na rozmowy ze specjalnymi wysłannikami papieża na temat możliwości zawieszenia broni. Wysłannikiem na Ukrainę miałby być przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Maria Zuppi, a w Rosji arcybiskup Claudio Gugerotti, prefekt dykasterii ds. Kościołów Wschodnich i były nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Białorusi, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie.

O możliwej misji pokojowej Franciszek powiedział po raz pierwszy dziennikarzom 30 kwietnia w drodze powrotnej z Budapesztu do Rzymu.

14:55

Nexta opublikowała krótkie nagranie z ukraińskiego Bachmutu.

Bachmut to miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Przed wojną zamieszkiwały je ponad 72 tysiące osób.