Pułk Azow, który w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji bronił Mariupolu na południu Ukrainy, wrócił na front Ukraińska Prawda przekazała, że siły ukraińskie zestrzeliły rano dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52. Wartość jednej maszyny to ok. 16 mln dolarów. "Siły obronne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunkach bachmuckim, melitopolskim i berdiańskim. Na południe od wsi Urożajne odniosły sukces, umocniły się na zdobytych pozycjach, zadają ciosy artylerią na cele wroga, prowadzą walkę przeciwbateryjną" - poinformował rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowaliow. Czwartek to 540. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 17.08.2023 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w towarzystwie ukraińskich wojskowych / Office of the President of Ukraine HANDOUT / PAP/EPA 12:15 Francja normalizuje stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą, które pozostawały napięte po nieuznaniu przez Paryż reelekcji prezydenta Nicolasa Maduro w 2018 roku - napisał dziennik "Le Monde". Kluczowym czynnikiem ma być konflikt w Ukrainie, bo Europa potrzebuje dywersyfikacji dostaw ropy. 12:08 Rosja wzbogaciła się w ubiegłym roku o 600 miliardów dolarów, a liczba milionerów i osób o bardzo wysokim dochodzie rośnie, pomimo trwającej inwazji Rosji na Ukrainę - dowodzi w najnowszym raporcie szwajcarski bank UBS. W tym samym czasie Stany Zjednoczone i Europa straciły majątek warty biliony dolarów. 12:00 Trzy samoloty rosyjskich linii lotniczych - Rossija, Ural Airlines i Nordwind Airlines - przekroczyły przestrzeń powietrzną Finlandii i Estonii z powodu burzy, kiedy leciały do ​lub z Królewca. 11:49 Na międzynarodowym forum wojskowo-technicznym Armia-2023 pod Moskwą nieokreślona chińska firma zaprezentowała samoloty bezzałogowe przypominające irańskie drony kamikadze Shahed-136 - poinformował portal Defence Express, powołując się na udostępnione zdjęcia. Sam fakt prezentacji broni budzi obawy, że chińskie koncerny zbrojeniowe mogą robić interesy z Rosją. 11:40 Oddziały Gwardii Narodowej Ukrainy przeprowadziły rozminowanie miejscowości Urożajne w obwodzie donieckim po jej wyzwoleniu przez siły ukraińskie. 11:33 Pułk Azow, który w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji bronił Mariupol na południu Ukrainy, wrócił na front - poinformował przedstawiciel Gwardii Narodowej Ukrainy Mykoła Urszałowicz, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Legendarna brygada specjalnego przeznaczenia Azow rozpoczęła misje bojowe w rejonie Serebrianki (w obwodzie donieckim - przyp. red.) - powiedział. Wojskowy dodał, że żołnierze pułku Azow "niezawodnie utrzymują swoje linie i zadają przeciwnikowi miażdżące straty w sile roboczej i sprzęcie". 11:26 Brytyjskie dostawy broni dla obrońców Ukrainy nie zostaną zaburzone. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii zapobiegło strajkowi, który mógł do tego doprowadzić Zobacz również: Dobre wieści dla Ukrainy. Brytyjczycy zapobiegli strajkowi 11:17 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył telekonferencję, na której omówiono dostawy amunicji i sprzętu, plany wojsk rosyjskich, a także przygotowania ukraińskiego systemu energetycznego i obrony powietrznej do zimy. Telegram 11:10 Ukraińskie media publikują zdjęcie, na którym rzekomo widać rosyjski śmigłowiec Ka-52 zestrzelony w rejonie Robotyne w obwodzie zaporoskim. Wcześniej siły ukraińskie poinformowały, że rano zestrzeliły dwa Ka-52 (drugi rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim). Telegram 11:00 Posłowie Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji złożyli w Dumie Państwowej projekt ustawy, w której proponują zapewnienie dzieciom uczestników "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.) prawa do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. 10:52 Moskiewski sąd ukarał Google grzywną w wysokości 3 mln rubli za nieusuwanie filmów zawierających - zdaniem rosyjskich władz - fałszywe informacje o wojnie w Ukrainie. O wyroku poinformowała agencja TASS. 10:30 Grupa Wagnera została zarejestrowana na Białorusi jako "organizacja edukacyjna". To już drugie przedsiębiorstwo zarejestrowane w tym kraju, które jest związane z rosyjską prywatną firmą wojskową. Zobacz również: Wagnerowcy i katecheza. Na Białorusi zarejestrowano nową spółkę 10:14 Około 80 proc. mieszkańców samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej otrzymało rosyjskie paszporty - poinformował telegramowy kanał ASTRA. 10:06 W ciągu trzech dni Ukraińcy przekazali 235 mln hrywien (ok. 6,3 mln dolarów) na produkcję 10 tys. dronów-kamikadze - poinformował minister transformacji cyfrowej Michaił Fiodorow. Telegram 09:59 Ukraińscy piloci muszą nieustannie przemieszczać się między wojskowymi bazami lotniczymi i cywilnymi lotniskami z powodu nasilenia rosyjskich nalotów w głąb Ukrainy - donosi brytyjski dziennik "Financial Times". 09:51 Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa opublikowała nagranie, na którym widać zatrzymanie obywatela Ukrainy. Próbował on przedostać się na terytorium obwodu pskowskiego, rzekomo na polecenie ukraińskich służb specjalnych. Telegram 09:44 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy przedłużające stan wojenny i mobilizację na 90 dni, czyli do 15 listopada. Przepisy wejdą w życie jutro. 09:36 Mimo ciągłej presji wojennej, ukraińskie wysiłki w celu gromadzenia zapasów paliwa prawdopodobnie zakończą się sukcesem, zapewniając wystarczające rezerwy paliwa podczas zbliżającego się okresu zimowego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Ukraina skutecznie zmobilizowała swój sektor wydobywczy do utrzymania produkcji, zapewniając ciągłe dostawy węgla dla elektrowni cieplnych i ciepłowni w okresie zimowym, a znaczne zapasy gazu stanowią dodatkową rezerwę. "Pomimo rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, które prawdopodobnie będą kontynuowane tej zimy, Ukraina pokazała zeszłej zimy, że posiada wykwalifikowanych pracowników i wiedzę niezbędną do obsługi i utrzymania sieci energetycznej, nawet w warunkach wojennych" - napisano. 09:30 W związku z rozpoczęciem przez siły rosyjskie inwazji na Ukrainę, Moskwa musi uciekać się do bardziej ryzykownych metod szpiegowskich - czytamy w brytyjskim "Guardianie". Wynika to z faktu, że z krajów europejskich wydalonych zostało wielu szpiegów, którzy działali pod osłoną dyplomatyczną. Zobacz również: Rosja zmienia metody szpiegowskie. Aktywuje "uśpione komórki" 09:24 Siły ukraińskie zestrzeliły dziś rano dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52 - pisze Ukrainska Prawda. Wartość jednej maszyny to ok. 16 mln dolarów. Pierwszą maszynę strącono na odcinku bachmuckim na wschodzie kraju, drugą w okolicy miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim. Pod koniec czerwca rosyjskie niezależne media podały, że rosyjska armia straciła dotąd na Ukrainie ponad 25 proc. najnowocześniejszych śmigłowców szturmowych Ka-52, ale faktyczna skala strat może być nawet dwa razy większa. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował dziś rano, że rosyjskie wojska od początku inwazji straciły 315 samolotów i 314 śmigłowców. 09:13 Rosja opracowała aplikację Radar.RF, która pozwala informować o widzianych dronach, eksplozjach, pociskach i dywersantach. 09:04 Bułgarski rząd zatwierdził decyzję o przystąpieniu do deklaracji państw G7 dot. udzielenia Ukrainie długoterminowego wsparcia bezpieczeństwa - podała rosyjska redakcja BBC. 08:55 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły ukraińskie próbowały zaatakować terytorium obwodu biełgorodzkiego dronem uderzeniowym. Bezzałogowiec miał zostać zestrzelony; resort poinformował, że nikomu nic się nie stało. 08:47 20 tys. mieszkańców okupowanej przez rosyjskie siły Gorłówki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło na wojnie - informuje utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy portal Sprotyw. Według serwisu, okupacyjna administracja Gorłówki poskarżyła się Moskwie na duże straty wśród zmobilizowanych na wojnę mieszkańców miasta.

08:39 Działania Moskwy na Morzu Czarnym mogą doprowadzić do bezpośredniej wojny z Sojuszem Północnoatlantyckim. Chodzi przede wszystkim o przechwytywanie statków na wodach międzynarodowych i próby nałożenia kagańca ekonomicznego na Ukrainę. Przed takim scenariuszem ostrzega na łamach Politico były naczelny dowódca sił zbrojnych NATO w Europie (SACEUR), admirał marynarki wojennej USA James Stavridis. Zobacz również: Ekspert: Na Morzu Czarnym może dojść do starcia Rosji z NATO 08:30 Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował, że w wyniku ostrzału Kupiańska zginął 55-letni mężczyzna, który wczoraj trafił do szpitala w stanie ciężkim. Trwa ustalanie tożsamości zmarłego. 08:22 W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 33,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 31,6 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 14,676 mln wjazdów do Polski i 12,934 mln wyjazdów na Ukrainę. 08:15 Dziś rano siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na obwód dniepropietrowski - poinformował gubernator Serhij Łysak. Jak przekazał, nikomu nic się nie stało. 08:07 Wagnerowcy nie mają nic do stracenia. Przyszli walczyć dla pieniędzy i skrócenia kary więzienia, różnią się też wyglądem i mają inne mundury - powiedział fotoreporterowi PAP Leszkowi Szymańskiemu dowódca ukraińskiego plutonu zwiadowczego Mykoła Snitko. 07:59 Inwigilacja na Białorusi jest powszechna i rozwinięta do tego stopnia, że swobodnie można rozmawiać tylko w lesie - powiedział PAP prezes Fundacji Dom Białoruski, opozycjonista Aleś Zarembiuk. Dodaje, że na Białorusi istnieje jeszcze z czasów ZSRR dość rozpowszechniony system donosicieli, którzy obserwują sąsiadów i informują, kto, gdzie i z kim się spotka. 07:52 Czasami pole bitwy było tak usłane rannymi, że samochody ewakuujące poszkodowanych przez przypadek przejeżdżały po ich ciałach - powiedział gazecie "New York Times" ukraiński wojskowy Władysław Ruziew. 28-letni żołnierz przyznał, że ma traumę po tym, co widział na wojnie z Rosją. Zaznaczył, że ma powtarzające się koszmary o tym, jak jego jednostka zimą mierzyła się z ciągłymi atakami ze strony rosyjskich wojsk, a wielu wojskowych traciło kończyny. 07:42 "Siły obronne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunkach bachmuckim, melitopolskim i berdiańskim. Na południe od wsi Urożajne odniosły sukces, umocniły się na zdobytych pozycjach, zadają ciosy artylerią na cele wroga, prowadzą walkę przeciwbateryjną" - przekazał rzecznik Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych Andrij Kowaliow, informuje Ukrinform. 07:30 Ukraińska armia zestrzeliła rosyjski śmigłowiec Ka-52. "Minus jeden raszystowski Ka-52 na kierunku bachmuckim. Dziękuję jednostce Wojsk Obrony Powietrznej Sił Powietrznych za pracę bojową" - napisał dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Olesczuk. Telegram 07:10 "Wróg zaatakował okolice rakietami. W dzielnicy Nowomoskowsk było głośno. Na szczęście okoliczni mieszkańcy nie ucierpieli" - przekazał Serhij Łysak, szef obwodu dniepropietrowskiego. Telegram 06:58 Ukraińska armia podaje, że od 24 lutego 2022 roku do 17 sierpnia 2023 roku na froncie zginęło 256 050 Rosjan. W ostatniej dobie rosyjska armia straciła 480 Rosjan. 06:33 W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 20 starć bojowych. Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunku melitopolskim i berdiańskim - wynika z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:01 Francuski koncern zbrojeniowy Thales testuje prototyp nowego karabinu automatycznego w Ukrainie - donoszą paryskie media. Ta nowoczesna broń, która może m.in. być używana z pociskami różnego kalibru, została darmowo dostarczona ukraińskiej armii przez australijską filię tego koncernu. Zobacz również: Francuzi testują prototyp nowego karabinu ACAR w Ukrainie 05:28 W rejonie Tawrii ukraińskie wojsko przeprowadziło prawie 1400 ostrzałów. W ciągu ostatniej doby nieprzyjaciel stracił 265 zabitych, rannych i wziętych do niewoli (95 zabitych, 159 rannych, 11 wziętych do niewoli) - przekazał dowódca operacyjno-strategicznej grupy wojsk "Tawria" Ołeksandr Tarnawski. 05:10 Ukraina nie będzie tej jesieni i zimy korzystać z amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-16. To już oczywiste, nie damy rady bronić Ukrainy myśliwcami F-16 tej jesieni i zimy - podał rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. Ukraina wielokrotnie wzywała swoich sojuszników do dostarczenia jej F-16. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, byłby to sygnał, ze inwazja Rosji zakończy się klęską. >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZE ŚRODY ZNAJDZIECIE TUTAJ<<< Nicole Makarewicz, Cezary Faber