Ataki dronów na Zaporoską Elektrownię Atomową nie zagroziły bezpieczeństwu nuklearnemu - oświadczyła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) na platformie X. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow rozpoczyna dzisiaj dwudniową wizytę w Chinach, gdzie spotka się z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. Rozmowy mają dotyczyć wojny w Ukrainie i pogłębiającego się partnerstwa Moskwy i Pekinu. Poniedziałek jest jest 775. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

W obwodzie żytomierskim Ukrainy nie notuje się obecnie żadnych zanieczyszczeń, a działania podejmowane w mieście Zwiahel mają charakter zapobiegawczy - podały władze obwodowe w Radiu Swoboda. Władze Zwiahla informowały wcześniej, że wskutek rosyjskiego ataku doszło tam do skażenia powietrza.

"Inspekcja ochrony środowiska pracuje obecnie nad uspokojeniem obywateli. (...) Pożar w obiekcie infrastrukturalnym został zlokalizowany" - czytamy na kanale Radia Swoboda na Telegramie.



W rezultacie ataku sił rosyjskich na obiekt infrastruktury krytycznej w Zwiahlu w obwodzie żytomierskim, w środkowej Ukrainie, doszło do skażenia powietrza - poinformowały władze tego miasta. Wezwano mieszkańców do pozostania w domach.



Podjęto decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego w szkołach (...). Jeśli chodzi o placówki edukacji przedszkolnej, to zorganizowane będą grupy dla rodziców, którzy nie mają z kim zostawić swoich dzieci - czytamy w komunikacie Rady Miejskiej Zwiahla.



Rada przekazała informację, że obecnie w mieście jest "bezpośrednia groźba" kontaktu ze skażonym powietrzem i dlatego zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien.

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła lotniczy pocisk kierowany Ch-59 i 17 z 24 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.



Wróg przeprowadził atak z użyciem pocisku kierowanego Ch-59 z przestrzeni powietrznej okupowanej części obwodu zaporoskiego oraz 24 dronów typu Shahed-131/136 z przylądka Czauda na okupowanym Krymie, a także z okolic Kurska i Jejska w Federacji Rosyjskiej - napisał generał na Telegramie.



W rezultacie boju powietrznego Siły Obronne Ukrainy zestrzeliły pocisk kierowany Ch-59 nad obwodem dniepropietrowskim i 17 dronów bojowych Shahed-131/136 nad obwodami odeskim, mikołajowskim, kirowohradzkim, chmielnickim i żytomierskim - dodano w komunikacie.



Niedzielne ataki dronów na kontrolowaną przez Rosję Zaporoską Elektrownię Atomową w Enerhodarze na Ukrainie spowodowały uszkodzenia budynku, w którym znajduje się jeden z sześciu reaktorów, ale bezpieczeństwo nuklearne nie zostało zagrożone - oświadczyła w niedzielę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) na platformie X.

"Stwierdzono jedną ofiarę. Uszkodzenia bloku 6 nie zagroziły bezpieczeństwu jądrowemu, ale jest to poważny incydent" - stwierdziła MAEA, która wcześniej podała, że elektrownia została w niedzielę zaatakowana przez drony, ale nie wskazała, która ze stron wojny na Ukrainie dokonała tego ataku.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow rozpoczyna dzisiaj dwudniową wizytę w Chinach, gdzie spotka się z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. Rozmowy mają dotyczyć wojny w Ukrainie i pogłębiającego się partnerstwa Moskwy i Pekinu.

