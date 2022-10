Jedna z dzielnic Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim Ukrainy oraz cztery okoliczne gminy zostały pozbawione prądu i wody w wyniku nocnych ostrzałów wojsk rosyjskich - przekazał gubernator obwodu Walentyn Rezniczenko. Agencja Interfaks-Ukraina informuje także o nocnym ostrzale Enerhoadru w obwodzie zaporoskim, który pozbawił część miasta dostępu do wody i prądu. W kraju utrzymuje się groźba rosyjskich nalotów rakietowych i powietrznych, a także użycia przez Rosjan bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136 wystrzeliwanych z terytorium Białorusi - przekazał sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy. Najważniejsze informacje z 238. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji ze środy 19.10.2022 r.

Budynek administracji w Charkowie zniszczony w rosyjskim ostrzale

08:09

Cztery osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów miejscowości w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, 12 osób jest rannych - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



"18 października Rosjanie zabili czterech cywilów, mieszkańców obwodu donieckiego" - poinformował Kyryłenko na serwisie Telegram. Jak dodał, zginęli mieszkańcy miejscowości: Kurachowe, Bachmut, Kurdiumiwka i Siwersk.



Podkreślił, że władze ukraińskie nie mają danych o ofiarach z okupowanych miast obwodu donieckiego: Mariupola i Wołnowachy.





07:51

Okolice Nikopola były przez całą noc ostrzeliwane rakietami systemów Grad i Uragan oraz ciężką artylerią. Uszkodzono budynki mieszkalne, nie ma doniesień o ofiarach.

W nocy wojska rosyjskie ostrzelały też Enerhodar w obwodzie zaporoskim - przekazała agencja Interfaks-Ukraina, powołując się na lojalnego wobec Kijowa mera miasta, Dmytro Orłowa.

"W nocy Enerhodar został ponownie ostrzelany. Miasto częściowo pozbawione jest prądu i wody. Ostrzał strefy przemysłowej, a później i samego miasta rozpoczął się koło północy i nie ustał do rana" - napisał Orłow na Telegramie. Docierają do nas informacje o uszkodzeniu infrastruktury energetycznej i jednego z budynków władz miejskich, nie ma doniesień o ofiarach - uzupełnił.

07:48

W nocy siły rosyjskie ostrzelały okolice Krzywego Rogu i Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim na południu Ukrainy. W atakach na Krzywy Róg poważnie uszkodzono infrastrukturę energetyczną - jedna z dzielnic miasta i miejscowości w czterech okolicznych gminach są pozbawione elektryczności, a z powodu awarii stacji wodociągowej występują tam również przerwy w dostawach wody.

07:44

Nierównomierna mobilizacja w Rosji powoduje rozłamy w społeczeństwie - chronieni są etniczni Rosjanie i bogatsi obywatele, a główne brzemię ponoszą grupy biedniejsze i mniejszości etniczne - ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:38

Najważniejsze wydarzenia wieczoru: Mieszkańcy zgłosili wybuchy w Zaporożu, obwodzie zaporoskim i Krzywym Rogu. Szef Administracji Wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkul potwierdził nocne wybuchy.

07:24

Ogłoszenie mobilizacji przez Władimira Putina, to krok desperacki. Uruchamia on mechanizmy, których nawet bardzo autorytarny system nie jest w stanie w pełni kontrolować - mówi w rozmowie z PAP Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie, a obecnie ekspert Fundacji im Kazimierza Pułaskiego.



"Władimir Putin został prawdopodobnie zmuszony do podjęcia decyzji o mobilizacji przez wojskowych, którzy nakreślili mu obraz sytuacji, który do niego dotarł. Ukraina odnosi bardzo duże sukcesy, a jedną z głównych bolączek oddziałów rosyjskich jest po prostu brak ludzi. Przyparty do muru Putin zdecydował się na krok, którego chciał za wszelką cenę uniknąć. Jest to desperacja. Działanie to uruchamia mechanizmy, których nawet ten bardzo autorytarny system nie jest w stanie w pełni kontrolować" - podkreśla Pszczel.

06:59

Ze zburzonej kamienicy w Kijowie we wtorek wydobyto zwłoki 59-letniej kobiety. Dom, poważnie uszkodzony w poniedziałkowym ataku dronów kamikadze, nie nadaje się do odbudowy, a uratowani mieszkańcy usiłują wywieźć z niego rzeczy. W pobliskich budynkach brak prądu i wody.



Wokół zburzonej kamienicy unosi się zapach spalenizny. Mimo sporej liczby ludzi, którzy się tam zebrali, jest stosunkowo cicho. Ulica, przy której stał dom, jest nieprzejezdna. Trwają prace rozbiórkowe.

06:51

Cierpień i traum, jakie przyniosła mieszkańcom Charkowa wszczęta przez Rosję wojna, nie da się opisać - mówił PAP doktor Michał Hampel z polskiego Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, który z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działał na wschodzie Ukrainy.

"Chcieliśmy pomóc przede wszystkim w organizacji podstawowej opieki medycznej, której tu bardzo brakuje. Obserwowaliśmy także ogromną traumę. Na kilkunastu pacjentów, których przyjęliśmy w małej miejscowości pod Charkowem, kilka osób płakało, bardzo mocno przeżywając to, co się dzieje i widać, że problemem nie jest tylko kwestia leczenia ciała, ale także problemy psychologiczne i obciążenie, z jakim borykają się ci ludzie na co dzień" - powiedział.

06:35

Sztab Generalny: Rosjanie podejmują działania w celu tajnego rozmieszczenia sprzętu i personelu wojskowego. W tym celu w osadach Tawriisk i Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim Rosjanie blokują operatorów komórkowych i internetowych.

06:32

W związku z problemami energetycznymi w Ukrainie, do Polski zimą może przyjechać kolejna fala uchodźców - ocenia agencja pracy Gremi Personal. Podkreśla, że wiązać się to będzie z koniecznością udzielenia im pomocy m.in. zapewnienia lokum i pracy.

Gremi Personal zwraca uwagę, że Rosja od ponad tygodnia atakuje krytyczną infrastrukturę Ukrainy, w tym tę energetyczną, co skutkuje odcinaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz ciepłej wody w wielu miastach. To z kolei powoduje, że zakłady produkcyjne na niektórych obszarach muszą być tymczasowo zamykane. Według szacunków ok. 1,5 mln osób na Ukrainie jest obecnie bez prądu.

05:59

Konsekwencje detonacji ładunku UR-77 "Meteoryt". Dron, który zrzucił minę, został zniszczony przez falę uderzeniową.

05:42

Ołeksandr Wilkul, szef administracji wojskowej Krzywego Rogu, potwierdził, że obiekt infrastruktury energetycznej został zniszczony w obwodzie krzyworoskim w wyniku ostrzału rosyjskiego podczas ostatniego nalotu. Wiele osiedli w Krzywym Rogu jest pozbawionych elektryczności.

05:29

Okupanci uderzyli w obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie krzyworoskim.

05:21

W nocy alarmy przeciwlotnicze usłyszeli mieszkańcy obwodów donieckiego, czernichowskiego i sumskiego.

05:01

Premier kanadyjskiej prowincji Alberta Danielle Smith, którą od kilku dni opozycja wzywała do przeprosin za komentarze, iż Ukraina powinna być neutralna, wycofała się z tych wypowiedzi i przeprosiła za nie.

Smith jest premierem Alberty od tygodnia, a media przypomniały w ub. weekend jej wypowiedzi, że mieszkańcy niektórych części Ukrainy lepiej się czują w Rosji, a Ukraina powinna być neutralna.