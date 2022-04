W nocy wojska rosyjskie rzadziej ostrzeliwały obwód charkowski na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się jednak w rejonie Iziumu, a także - w obwodach ługańskim i donieckim. Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny. Najważniejsze wydarzenia związane z 57. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 21.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w pobliżu Charkowa / STR / PAP/EPA

80 proc. terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

W nocy wojska rosyjskie rzadziej ostrzeliwały obwód charkowski na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się jednak w rejonie Iziumu, a także - w obwodach ługańskim i donieckim .

. Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny.

Ukraina poparła inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych. Rosja tę propozycję jednak odrzuciła.

Najważniejsze wydarzenia związane z 56. dniem wojny w Ukrainie można przeczytać w naszej relacji z 20.04.2022 r. i podsumowaniu dnia .

09:02

W nocy wojska rosyjskie rzadziej ostrzeliwały obwód charkowski na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się jednak w rejonie Iziumu, a także - w obwodach ługańskim i donieckim - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionów.

Pod ostrzałami rakietowymi znalazł się w nocy Mikołajów. W obwodzie dniepropietrowskim zaś wojska rosyjskie ostrzelały z systemów rakietowych Uragan przedmieścia Zełenodolska.

Trudna sytuacja jest w obwodzie ługańskim, gdzie toczą się ciężkie walki pozycyjne w rejonie miast Popasna i Rubiżne. Walki wyrządziły w Rubiżnem znaczne zniszczenia.

W obwodzie donieckim ostrzeliwana była całą linia rozgraniczenia walczących stron. Wojska rosyjskie podjęły nad ranem aktywniejsze działania w pobliżu Marjinki i Nowomychajliwki.

W obwodzie chersońskim, graniczącym z anektowanym Krymem, sytuacja jest krytyczna. Wybuchy i ostrzały słychać we wszystkich rejonach. Infrastruktura jest zniszczona. Na razie brak informacji o zabitych i rannych.

08:52

Rosja zapewne zintensyfikuje działania militarne we wschodniej Ukrainie, ponieważ chce zademonstrować osiągnięcie znaczącego sukcesu przed 9 maja, kiedy obchodzony jest tam Dzień Zwycięstwa - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie posuwają się obecnie z rejonów postoju w Donbasie w kierunku Kramatorska, który nadal cierpi z powodu ciągłych ataków rakietowych. Utrzymuje się wysoki poziom rosyjskiej aktywności powietrznej, ponieważ Rosja stara się zapewnić bliskie wsparcie lotnicze dla swojej ofensywy we wschodniej Ukrainie, aby stłumić i zniszczyć ukraińskie zdolności obrony powietrznej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:44

Litwa wysłała nową partię pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym ciężkie moździerze - powiedział minister obrony Arvydas Anuszauskas. Zastrzegł, że jego resort nie ogłosi publicznie, ile dokładnie moździerzy otrzymała Ukraina.

Litwa dostarcza Ukrainie również amunicję i uzbrojenie przeciwpancerne. Ogólna wartość przekazanego uzbrojenia to dziesiątki milionów euro - powiedział szef resortu obrony Litwy.

08:43

Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne w wyniku nocnych rosyjskich ostrzałów Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował w czwartek szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.



Wieczorem mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz przekazał, że w mieście słychać eksplozje. "Przyjaciele, znowu słyszymy wybuchy w Mikołajowie. Pozostawajcie w schronach albo przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Trzymajcie się z dala od okien!" - napisał mer w serwisie Telegram.

08:37

47 osób z Ukrainy chce zdawać w Polsce maturę, a blisko siedem tysięcy - egzamin ósmoklasisty. Spodziewam się, że te 47 osób mówi w języku polskim - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Mamy udogodnienia jeśli chodzi o matematykę, będą polecenia i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim - mówił gość Roberta Mazurka o egzaminie ósmoklasisty.

08:35

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,885 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze odprawili 22,3 tys. podróżnych, a w czwartek do godziny 7 rano - 5,6 tys.



08:26

W wyniku rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainie zginęło 208 dzieci - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. 376 dzieci doznało różnego stopnia obrażeń.

Jak przekazało biuro prokuratora generalnego, wczoraj wskutek rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego wsi Nowa Zoria w obwodzie chersońskim pocisk trafił w budynek mieszkalny. Dwie osoby, w tym 16-latek, zginęły. Tego samego dnia w ostrzale infrastruktury cywilnej Mikołajowa ranna została 11-latka.

Podczas działań śledczych w podkijowskiej Borodziance znaleziono zwłoki 15-latki, która doznała obrażeń płuc.



08:25

Dlaczego to się dzieje? - takie pytanie często padało z ust 91-letniej Wandy Semjonowej Obiedkowej, mieszkanki Mariupola, która ostatnie dni życia spędziła w piwnicy, chroniąc się przed rosyjskim ostrzałem. Kobieta podczas II wojny światowej przeżyła niemiecką okupację Mariupola. Naziści zastrzelili wtedy jej matkę, która była Żydówką.

08:19

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow twierdzi, że Mariupol i Azowstal dziś upadną. Przed obiadem albo po obiedzie Azowstal będzie pod kontrolą rosyjskich oddziałów - oświadczył Kadyrow, który jest uważany za bliskiego sojusznika Putina.

08:15

Rosyjscy okupanci chcą jak najszybciej przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej"; zostanie ono przyspieszone i odbędzie się nie na początku maja, lecz już 27 kwietnia - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wyznaczenie daty tzw. referendum na dzień powszedni, w środku tygodnia (na środę - PAP), dowodzi, że wroga nie interesuje wola lokalnych mieszkańców. Scenariusz tego przedsięwzięcia został już opracowany, a jego rezultat jest znany" - wskazano w komunikacie dowództwa na Facebooku.



08:14

W Irpieniu w obwodzie kijowskim zatrzymano dwie osoby z rosyjskiej grupy dywersyjnej; poszukiwanych jest jeszcze siedmiu uczestników tej grupy - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na oświadczenie władz miejskich Buczy. Według jej komunikatu celem dywersantów jest uprowadzenie wojskowych ukraińskich, konkretnie - oficerów. Nie jest jasne, ilu ludzi działa w tych grupach. Rada zaapelowała do mieszkańców o ostrożność.

08:00

Rosja przeprowadziła test superciężkiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat, zwanego potocznie przez Zachód "Szatanem 2". Władimir Putin nazywa tę broń unikatową. Jego zdaniem skłoni ona wrogów Rosji do przemyśleń.

07:45

Jacek Polewski pojechał do ukraińskiej Buczy po wyzwoleniu jej z rąk Rosjan. Zabrał z Polski 500 kg mąki i wziął się do pracy. "Rosjanie urządzili sobie w piekarni bazę; my, po jej oczyszczeniu, zaczęliśmy rozdawać stąd mieszkańcom świeży chleb, który jest symbolem domowego ciepła i bezpieczeństwa - powiedział piekarz z Poznania.

06:57

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy Rosjanie planują zorganizować przymusową mobilizację mieszkańców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu w obwodzie chersońskim "kontynuowane jest terroryzowanie mieszkańców", a wojska rosyjskie chcą całkowicie zablokować pomoc humanitarną ze strony ukraińskich władz.

06:56

Rzecznik Pentagonu John Kirby odwołał swoje słowa o tym, że Ukraina otrzymała myśliwce. Jak uściślił, Kijów otrzymał części zamienne, dzięki którym mógł zwiększyć liczbę funkcjonujących maszyn w swojej flocie.

06:19

Rosja odrzuciła propozycję sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa wprowadzenia czterodniowej "Wielkanocnej przerwy humanitarnej" na Ukrainie - poinformował na Twitterze stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca.

05:33

Władze Mołdawii otrzymają od Szwajcarii kwotę 3,2 mln dolarów na pomoc w zarządzaniu kryzysem migracyjnym, w tym m.in. na ośrodki dla uciekinierów wojennych z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - podał rząd Natalii Gavrility. Z szacunków MSW Mołdawii wynika, że w kraju tym przebywa obecnie ponad 90 tys. uchodźców z Ukrainy.

05:31

Rząd Kanady w porozumieniu z miejscowymi liniami lotniczymi i organizacjami charytatywnymi utworzył fundusz, pomagający w opłaceniu biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy, których nie stać na kupno biletu.

Celem jest ufundowanie biletów dla 10 tys. Ukraińców, którzy zdecydują się na kanadyjską wizę - poinformował minister imigracji Sean Fraser.

Kanadyjskie linie lotnicze Air Canada wniosły 100 mln punktów lojalnościowych na rzecz funduszu i umożliwiły firmom oraz osobom prywatnym ich przekazywanie. Linie poinformowały w komunikacie, że punkty mogą być przekazywane także z lotów w połączeniach partnerskich, w tym z PLL LOT.



05:30

Brytyjski premier Boris Johnson porównał negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem do układów z krokodylem. Jak można negocjować z krokodylem, gdy ma on twoją nogę w paszczy - oto trudność, z jaką borykają się Ukraińcy. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie, jak Ukraińcy mogą teraz negocjować z Putinem, biorąc pod uwagę jego oczywisty brak dobrej woli - mówił Johnson.

Wskazał, że Putin może podjąć negocjacje tylko wtedy, gdy zdobędzie silną pozycję na Ukrainie, ale wtedy rosyjski przywódca może podjąć próbę ponownego ataku na stolicę kraju, Kijów.

05:28

Przedstawiciele Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Unii Europejskiej demonstracyjnie opuścili salę obrad w trakcie spotkania krajów G20 w Waszyngtonie podczas wystąpienia Rosjan.

Wicepremier i minister finansów Kanady Chrystia Freeland napisała na Twitterze, że "dziś przedstawiciele Kanady i innych demokratycznych partnerów wyszli z plenarnego posiedzenia G20, kiedy przedstawiciele Rosji chcieli zabrać głos".

Na zdjęciu widać m.in. także szefa banku centralnego Kanady Tiffa Macklema, amerykańską sekretarz skarbu Janet Yellen, szefa amerykańskiego Fed Jeroma Powella i prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

W Waszyngtonie jest obecny także minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko.

Freeland dodała, że "nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę jest poważnym zagrożeniem dla światowej gospodarki, Rosja nie powinna uczestniczyć w tych spotkaniach, ani być na nie zapraszana". Po rozmowie z Yellen Freeland napisała, że "razem z USA pracujemy nad tym, by reżim Putina zapłacił pełny koszt swojej brutalnej wojny".



05:06

Naszą relację z 57. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- 80 proc. terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Podkreślił, że Rosjanie dokładają wszelkich starań, aby szturmować Rubiżne, Popasne i Zołote, ale do tej pory nie udało im się to.

- Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny w obwodzie ługańskim - poinformowała agencja Ukrinform. "To jawna zbrodnia wojenna, pogwałcenie prawa międzynarodowego i kolejny uderzający przykład, że rosyjska armia to mordercy, gwałciciele i szabrownicy, a w żadnym wypadku nie są to żołnierze" - napisał wywiad w komunikacie.



- W Donbasie żołnierze sił ukraińskich skutecznie odparli dziewięć ataków Rosjan i zniszczyli rosyjski sprzęt, a także skład amunicji - podał na Facebooku sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskiego dowództwa operacyjnego działającego w tym regionie. "W szczególności ukraińscy obrońcy zniszczyli jeden system rakiet przeciwlotniczych, jeden czołg, jeden system artyleryjski, 10 jednostek pancernych, 2 jednostki inżynieryjne, 2 jednostki pojazdów mechanicznych i skład amunicji wroga" - napisano w komunikacie. Ukraińska armia dodała, że jednostki jej obrony przeciwlotniczej zestrzeliły jeden pocisk manewrujący i 3 bezzałogowe statki powietrzne Orłan-10.



- Ukraina popiera inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych - poinformowało ukraińskie MSZ. "W pełni podzielamy pogląd, że jest ona konieczna dla bezpiecznej ewakuacji tysięcy cywilów, którzy chcą opuścić niebezpieczne strefy trwających i możliwych działań wojennych, zwłaszcza z atakowanego od dawna Mariupolu" - napisano w komunikacie resortu.



- Przedstawiciele rosyjskiej inteligencji postulują w liście otwartym o zawieszenie wojny z Ukrainą przynajmniej na kilka dni przed prawosławną Wielkanocą - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na niezależną "Nową Gazietę Europa". Wśród osób, które zgłosiły postulat, znalazły się m.in. działaczka na rzecz praw człowieka Zoja Swietowa, filozof Mychajło Epstein oraz aktor i reżyser Aleksandr Fieklistow.

- Niektórzy członkowie NATO chcą, aby wojna na Ukrainie była kontynuowana po to, aby jeszcze bardziej osłabić Rosję - powiedział w CNN minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu. Turecki dyplomata skomentował też możliwość spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Według niego, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest w stałym kontakcie z oboma przywódcami. Zaznaczył, że spotkanie Putina i Zełenskiego w Turcji jest nadal możliwe. W zasadzie obydwaj pozytywnie mówią o spotkaniu się w sprzyjających warunkach - stwierdził.