Pożar na „Moskwie”, nie ma strat w ludziach, okręt zostanie odholowany – taka jest wersja Rosjan w sprawie krążownika Floty Czarnomorskiej, który według Ukraińców tonie. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki i Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka udali się do Kijowa - podało rano Centrum Informacyjne Senatu. Najważniejsze wydarzenia związane z 50. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 14.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Spalone samochody zwożone przed centrum handlowe w Kijowie / Mateusz Chłystun / RMF FM

Jak podało rosyjskie Ministerstwo Obrony, na krążowniku rakietowym Moskwa na Morzu Czarnym w wyniku pożaru wybuchła amunicja. Kilka godzin wcześnie Telewizja Nexta poinformowała w Telegramie, że Siły Zbrojne Ukrainy trafiły krążownik dwiema rakietami .

Do potężnego wybuchu doszło w nocy na okupowanym przez Rosjan lotnisku w Chersoniu.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że siły specjalne armii ukraińskiej wysadziły w powietrze most, niszcząc kolumnę wojsk rosyjskich kierującą się na Izium.

Marszałek polskiego Senatu prof. Tomasz Grodzki i Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka u dali się do Kijowa .

Najważniejsze informacje związane z 49. dniem wojny zebraliśmy w relacji z 13.04.2022 i w podsumowaniu dnia .

12:51

Specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun dotarł do centrum handlowego Retroville w Kijowie, na które rosyjska rakieta spadła 20 marca. Na miejscu trwa odgruzowywanie. Na parking zwożone są też spalone auta z Irpienia i część zniszczonego sprzętu rosyjskiego - np. fragment śmigłowca, kawałki czołgów czy transportery opancerzone.

Zniszczenia w centrum handlowym w Kijowie Mateusz Chłystun / RMF FM

Zniszczenia w centrum handlowym w Kijowie Mateusz Chłystun / RMF FM

Zniszczenia w centrum handlowym w Kijowie Mateusz Chłystun / RMF FM

12:45

Szesnastoletnia Karyna z Buczy została zgwałcona przez rosyjskich żołnierzy, a następnie zabita strzałem w głowę; poszukiwania dziewczyny zakończyły się odnalezieniem jej ciała - poinformowała na Twitterze deputowana do ukraińskiego parlamentu Łesia Wasyłenko.

12:38

Pociągi kijowskiego metra, które obecnie jeżdżą co godzinę, od piątku będą kursowały dwa razy częściej - poinformowały władze ukraińskiej stolicy. Metro w Kijowie wciąż pełni funkcję nie tylko środka komunikacji, ale i schronu.

12:30

Ropy naftowej na świecie jest mnóstwo. Mamy na szczęście naftoport, który spokojnie przeładuje wolumeny ropy potrzebne zarówno Orlenowi, Lotosowi, a także dwóm rafineriom w Niemczech - powiedział w Rozmowie w Południe w RMF FM Maciej Szozda, ekspert rynku paliw.

12:24

Rosyjscy hakerzy masowo rozpowszechniają na Ukrainie domniemane rejestry osób wyznaczonych do mobilizacji wojskowej; dokumenty te zawierają złośliwe oprogramowanie przechwytujące dane osobowe - ostrzegła na Telegramie Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji.

Służby specjalne Kremla mają posługiwać się w tym celu dokumentami o nazwie "Rejestr mobilizacyjny", zapisanymi w formacie XLS. Otwarcie pliku na komputerze użytkownika prowadzi do zainstalowania tam złośliwego oprogramowania IcedID, znanego też jako BankBot i wykorzystywanego do wykradania danych osobowych.



12:23

Są nowe nieoficjalne informacje w sprawie ukraińskiego ataku na rosyjski krążownik rakietowy "Moskwa". Jak donoszą ukraińskie media, użyto do niego także drona. Kijów mówi o skutecznym ataku na flagowy okręt Floty Czarnomorskiej , Moskwa potwierdza jedynie pożar i wybuch amunicji na pokładzie. Według ukraińskiej armii jednostka tonie.

11:38

Rosyjscy żołnierze, którzy odmawiają udziału w inwazji na Ukrainę, otrzymują "karne" adnotacje w książeczkach wojskowych. Wyprodukowano w tym celu specjalne pieczątki ze stwierdzeniem "skłonny do zdrady, kłamstwa i oszustwa" - poinformował rosyjski opozycyjny portal Meduza.

11:36

Polska wspólnie ze Słowenią zorganizują tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy. Pierwotnie mistrzostwa miały odbyć się w Rosji, lecz światowa federacja odebrała jej prawo gospodarza w związku z inwazją na Ukrainę.

11:19

W wyniku ostrzału regionu charkowskiego zginęły 4 osoby, a 10 zostało rannych - podały władze regionu.

11:12

Dzieci przymusowo deportowane z Ukrainy do Rosji mogą być nielegalnie adoptowane przez rosyjskie rodziny - alarmuje w oświadczeniu MSZ Ukrainy. Szczególny niepokój resortu wywołują porozumienia Moskwy w tym względzie z samozwańczymi Doniecką i Ługańską Republiką Ludową.

"Ministerstwo oświaty Rosji zamierza zawrzeć porozumienia z okupacyjnymi władzami tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Na mocy tych 'umów' można byłoby przekazywać do rosyjskich rodzin dzieci nielegalnie wywiezione z Ukrainy" - przekazał resort dyplomacji.

11:11

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 19,9 tys. żołnierzy, a także 753 czołgi, 1968 pojazdów opancerzonych, 160 samolotów i 144 śmigłowce - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od 24 lutego do 14 kwietnia siły rosyjskie straciły również 366 systemów artyleryjskich, 122 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 64 systemy przeciwlotnicze, 1437 samochodów, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 134 bezzałogowe statki powietrzne i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

11:07

Na mocy postanowienia kijowskiego sądu ukraiński skarb państwa przejął 154 aktywa należące do prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka i jego żony Oksany Marczenko - poinformowało Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy. To m.in. domy, mieszkania, działki, samochody i jacht motorowy.



11:04

Komisja Europejska nie powinna przyspieszać procedury przystąpienia "skorumpowanej" Ukrainy do UE - napisał holenderski dziennik "De Volkskrant". Gazeta wskazuje, że nie tylko premier Holandii Mark Rutte jest temu przeciwny, ale także większość partii politycznych.

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Kijowie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen obiecała Ukrainie przyspieszoną procedurę przystąpienie do UE.

Spotkało się to z negatywnym odbiorem w Holandii. Deklaracje von der Leyen skrytykowali nie tylko prawicowi populiści z PVV Geerta Wildersa mówiąc, że to "niemądra decyzja", czy tradycyjnie antyeuropejska Partia Socjalistyczna - sprawa "wzbudza niepokój i chaos", ale także współrządząca krajem od 2010 roku liberalna VVD.

10:24

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba zaadoptował szczeniaka urodzonego w Mariupolu. Piesek wabi się Marik.

W domu ministra szczeniak dołączył do dwóch innych psów, Gustawa i Bendżiego, które, jak napisał Kułeba, "zyskały nowego przyjaciela".



Instagram Post

10:23

Obrona Mariupola przez Ukraińców wiąże znaczną liczbę rosyjskich żołnierzy i sprzętu, których Rosja potrzebuje do przeprowadzenia planowanej ofensywy w Donbasie - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wystąpienie prezydenta (Rosji Władimira) Putina we wtorek podkreśliło jego stałe zainteresowanie Donbasem, gdzie Rosja uderza w siły ukraińskie, przygotowując się do wznowienia ofensywy. W trakcie całego konfliktu ośrodki miejskie były obiektem prowadzonych na oślep ataków ze strony Rosji. Miasta Kramatorsk i Konstantynówka prawdopodobnie staną się celami Rosjan przy użyciu podobnego poziomu przemocy" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



"Połączenie szeroko zakrojonych uderzeń rakietowych i artyleryjskich z działaniami zmierzającymi do koncentracji sił przed ofensywą stanowi powrót do tradycyjnej rosyjskiej doktryny wojskowej. Będzie to jednak wymagało znacznych sił. Trwająca obrona Mariupola przez Ukrainę wiąże obecnie znaczną liczbę rosyjskich żołnierzy i sprzętu" - dodano.

10:22

Rosja ostrzega, że jeśli Szwecja i Finlandia przystąpią do NATO, będzie musiała wzmocnić swoją obronę i nie będzie już można mówić o "wolnym od atomu" Bałtyku.

10:11

Delegacja Senatu RP na czele z marszałkiem izby Tomaszem Grodzkim dotarła do Kijowa; wraz z delegacją Senatu Czech chce okazać wsparcie parlamentarzystom i narodowi ukraińskiemu w wojnie z Rosją - poinformował Senat. Delegację powitał ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki.



10:10

Do polskich szpitali w najbliższych dniach ma zostać zorganizowany duży transport poszkodowanych w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę - dowiedział się reporter RMF FM. Pacjenci mieliby przyjechać pociągiem sanitarnym.

10:00

Jakie skarby kryje ukraińska ziemia? Dlaczego Rosjanie tak zaciekle walczą o Mariupol i całą wschodnią część Ukrainy? Dlaczego agresorom zależy na zdobyciu drogi lądowej na Krym i posiadaniu szerokiego dostępu do Morza Czarnego? O to wszystko w rozmowie "7 pytań o 7:07" Michał Zieliński pytał na antenie internetowego radia RMF24 byłego, głównego geologa kraju, profesora Mariusza Oriona Jędryska.

09:33

Na wschodzie Ukrainy, w obwodach charkowskim, ługańskim, donieckim i chersońskim w nocy trwały rosyjskie ostrzały, słychać było eksplozje - podał ukraiński portal Hromadske, powołując się na władze regionów.

Armia rosyjska nadal ostrzeliwuje sąsiadujący z Rosją obwód charkowski; walki toczą się w rejonie miasta Izium. Po całonocnych ostrzałach trwa ustalenia liczby osób poszkodowanych. Ogółem w ciągu minionej doby w obwodzie charkowskim zginęło czterech cywilów, a dziesięciu zostało rannych.

W leżącym bardziej na południe obwodzie ługańskim Rosjanie prowadzili ataki z moździerzy i systemów rakietowych. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie miasta Zołote. W sąsiadującym obwodzie donieckim wojska rosyjskie atakują na całej linii frontu ostrzeliwując Awdijiwkę, Marjinkę, hromady (gminy) Oczeretyne i Torećk.

Nie zmieniła się sytuacja oblężonego Mariupola - miasto jest zablokowane, ostrzeliwane przez rosyjskie lotnictwo i artylerię.

W obwodzie chersońskim, sąsiadującym z anektowanym Krymem, słychać było w nocy ostrzały i wybuchy. Trwa ocenianie skutków tych ataków.

09:30

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała, że dziś zostało ustalone z Rosjanami otwarcie dziewięciu korytarzy humanitarnych.

Ewakuacja z Mariupola będzie możliwa przy użyciu prywatnych samochodów, podobnie jak z miast Berdiańsk, Tokmak i Enerhodar, leżących w obwodzie zaporoskim.

Drogi ewakuacji będą także poprowadzone w obwodzie ługańskim z miast Siewierodonieck, Lisiczańsk, Popasna i Rubiżne oraz z jednej wsi.

Korytarze humanitarne z obwodu ługańskiego zostaną otwarte, jeśli wojska okupantów zaprzestaną ostrzału - podkreśliła Wereszczuk.

09:28

Część żołnierzy 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, broniącej Mariupola, trafiła do rosyjskiej niewoli podczas próby połączenia się z innymi ukraińskimi formacjami - przekazał doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz w rozmowie z rosyjskim opozycjonistą Markiem Fejginem.

Rosjanie nie pojmali jednak tysiąca naszych wojskowych, jak twierdzą ich propagandyści w mediach. Ta liczba była kilkakrotnie mniejsza. Część 36. brygady przebijała się na pozycje zajmowane przez pułk Azow , a część rozdzieliła się i poszła w innym kierunku. Druga z tych grup została ostrzelana z samolotów i systemów artyleryjskich, poniosła duże straty i po walce trafiła do niewoli - relacjonował Arestowycz.

09:26

Rosja nie zgadza się na zwiększenie liczby państw, które byłyby gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy - powiedział w ukraińskiej telewizji Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Podolak poinformował, że Ukraina chciałaby, żeby państw gwarantujących jej bezpieczeństwo było jak najwięcej, jednak Rosja się na to nie zgadza.

Pod koniec marca podczas prowadzonych w Turcji negocjacji z przedstawicielami Rosji władze Ukrainy zaproponowały przyjęcie przez ich kraj statusu państwa neutralnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa. Oznaczałoby to, że Ukraina nie mogłaby dołączyć do żadnego sojuszu militarnego, a na jej terytorium nie zostałyby rozlokowane obce bazy wojskowe. Wśród gwarantów tego mechanizmu Ukraina widziałaby stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael.

09:25

70 żołnierzy rosyjskich zginęło w Melitopolu na południowym wschodzie Ukrainy z rąk "nieznanych patriotów" - podaje ukraiński wywiad wojskowy. Wśród nich przeważająca część to tak zwani "kadyrowcy" - członkowie oddziałów, które przyjechały z Czeczenii.

09:24

Ukraińcy są niezwykle dzielni, bohaterscy, ponoszą straszliwe straty. Rosjanie mordują kobiety i dzieci, gwałcą, burzą domy - mówił Andrzej Duda, który dzisiaj wrócił z Ukrainy. Mamy nadzieję, że był to widomy znak wsparcia dla obrońców Ukrainy, że nasz głos z Kijowa został usłyszany na świecie - podkreślił prezydent.

08:22

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy miała być nie tylko symbolem, ale przede wszystkim rozmową o tym, jak wygląda sytuacja Ukrainy, jakie są jej aktualne potrzeby. Wbrew dość pozytywnym militarnym nastrojom ostatnich dni, kiedy Rosja zaczęła wycofywać się spod Kijowa, to w rzeczywistości sytuacja jest dużo poważniejsza - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.

08:21

Ostrzał parku w Charkowie.

08:20

Zniszczona siedziba straży pożarnej w jednej z dzielnic Kijowa.

08:18

Jeden z najważniejszych okrętów wojennych Rosji, krążownik rakietowy Moskwa, dryfuje opuszczony, a być może spoczywa na dnie Morza Czarnego; to olbrzymi cios dla rosyjskich sił zbrojnych - pisze portal CNN, cytując ekspertów.

Tylko strata okrętu podwodnego zdolnego wystrzeliwać pociski balistyczne albo Kuzniecowa (jedynego lotniskowca Rosji) byłaby większym ciosem dla rosyjskiego morale i reputacji marynarki wojennej w rosyjskim społeczeństwie - powiedział emerytowany kapitan amerykańskiej marynarki Carl Schuster, były dyrektor operacji w połączonym centrum wywiadu dowództwa USA na Pacyfiku.

08:17

Co najmniej 197 dzieci zginęło, a 351 odniosło obrażenia w wyniku działań zbrojnych od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna na Telegramie.



Prokuratura podała, że podczas badania zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie w miasteczkach Hostomel i Bucza w obwodzie kijowskim odnaleziono ciała dzieci w wieku 4 i 10 lat, a także spalone ciało 17-latka.

07:58

W ciągu kilku tygodni od wybuchu wojny na Ukrainie tysiące Finów zapisało się na szkolenia wojskowe i z pierwszej pomocy. Po raz pierwszy w historii Finlandii większość obywateli opowiada się za przystąpieniem do NATO - pisze portal USA Today.

07:50

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że siły specjalne armii ukraińskiej wysadziły w powietrze most, niszcząc kolumnę wojsk rosyjskich kierującą się na Izium. Kolumna miała wzmocnić siły rosyjskie w obwodzie charkowskim.

W składzie kolumny był wóz opancerzony Tigr i cztery ciężarówki. Cała kolumna została zniszczona - zapewnił sztab na Facebooku.

07:48

Jedna piąta populacji świata, czyli około 1,7 mld osób, odczuje negatywne konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, szczególnie klęskę głodu - ocenił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w artykule opublikowanym w dzienniku "USA Today". W ocenie Guterresa, wojna może skutkować zubożeniem ludności "na skalę nie widzianą od dekad".

07:09

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała, że w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę kończy współpracę z rosyjską agencją Roskosmos w trzech misjach księżycowych.

06:57

To jedna z tych wizyt zagranicznych, którą zapamiętam do końca życia, zwłaszcza wrażenie, jakie zrobiła Borodianka - miasteczko pod Kijowem zniszczone przez rosyjskie samoloty i rakiety - mówił w Przemyślu, tuż po powrocie z Ukrainy, prezydent Andrzej Duda. Na Ukrainie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zobaczył ogrom tragedii w związku z inwazją Rosji.

06:51

Rosyjska armia chce przymusowo zmobilizować 70 tysięcy poborowych na tymczasowo okupowanych obszarach obwodu ługańskiego i donieckiego. Poinformował o tym w najnowszym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii. Według ukraińskiego dowództwa, rosyjscy wojskowi wyciągają poborowych z domów.

Na froncie, jak wynika z komunikatu sztabu, główne walki trwają w trzech miejscach. To Ługańszczyzna, okolice Popasnej, Rubieżnego i Lisiczańska. Tam minionej doby Ukraińcy odparli 8 ataków wroga. Poza tym w obwodzie charkowskim i oczywiście w Mariupolu. Armia zwraca też uwagę na kontynuowanie przez Rosjan "budowy grupy lotniczej w pobliżu wschodniej granicy". Wciąż jest ryzyko ataków rakietowych w całym kraju, natomiast te ataki, a także naloty na infrastrukturę cywilną i wojskową trwają w obwodach: charkowski, donieckim i zaporoskim.



06:50

Marszałek polskiego Senatu Tomasz Grodzki i Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka udają się do Kijowa - podało rano Centrum Informacyjne Senatu.

"Marszałkowi Senatu RP towarzyszą Wicemarszałkowie Senatu RP: Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marcin Bosacki" - podano.

06:40

Niemcy zajęły największy na świecie superjacht Dilbar. Jednostka należy do objętej sankcjami siostry rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Informację przekazał na Twitterze Federalny Urząd Śledczy (Bundeskriminalamt - BKA).

06:20

Dron, który 10 marca rozbił się w stolicy Chorwacji Zagrzebiu, przenosił podczas lotu bombę lotniczą - podała komisja powołana do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

06:06

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz wyraził nadzieję, że papież Franciszek nie spotka się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem. To byłoby tak, jakby "spotkał się z duchowym liderem Państwa Islamskiego"- powiedział dyplomata włoskiej agencji Agi.

Media jako możliwe miejsce rozważanego spotkania papieża i rosyjskiego patriarchy wskazują ostatnio Jerozolimę w połowie czerwca.

06:00

Do potężnego wybuchu doszło w nocy na okupowanym przez Rosjan lotnisku w Chersoniu.

05:36

Sąd na wyspie Jersey na kanale La Manche zamroził aktywa powiązane z rosyjskim miliarderem Romanem Abramowiczem o wartości ponad 7 miliardów dolarów. To około połowy jego szacowanej fortuny - informuje Bloomberg.

Jersey jest własnością korony Elżbiety II, wyspa nie jest częścią Wielkiej Brytanii, ale podlega sankcjom finansowym ogłoszonym przez rząd brytyjski.



05:10 Naszą relację z 50. dnia wojny zaczynamy od przeglądu najważniejszych doniesień z nocy:

- Urzędnicy amerykańscy przeprowadzili wewnętrzne wstępne rozmowy w związku z wizytą w Ukrainie wysokiej rangi urzędnika, ministra obrony Lloyda Austina lub sekretarza stanu Anthony'ego Blinkena - poinformowała CNN. Negocjacje w tej sprawie są na wstępnym etapie, nie jest zatem wykluczone, że do niej nie dojdzie - spekuluje CNN, powołując się na anonimowe źródła rządowe .

- Australia nałożyła ukierunkowane sankcje finansowe na 14 rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, w tym na podmioty związane z obronnością, takie jak producent ciężarówek Kamaz oraz firmy transportowe SEVMASH i United Shipbuilding Corp. Sankcje w związku z inwazją Moskwy na Ukrainę obejmą również firmę elektroniczną Ruselectronics, odpowiedzialną za produkcję około 80 proc. wszystkich rosyjskich komponentów elektronicznych, a także Koleje Rosyjskie.

Australia w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę dotychczas nałożyła sankcje na około 600 osób i podmiotów, w tym na większość rosyjskiego sektora bankowego i wszystkie organizacje odpowiedzialne za dług państwowy tego kraju.