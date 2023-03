14:17

Z Rosji na tymczasowo okupowany Krym jeździ obecnie więcej niż zazwyczaj pociągów pasażerskich i towarowych; być może są to przygotowania do ewakuacji - poinformował w ukraińskiej telewizji Freedom Denys Czystikow, zastępca stałego przedstawiciela prezydenta Ukrainy na Krymie.

Najeźdźcy tłumaczą to tym, że rzekomo rozpoczyna się sezon turystyczny. Należy jednak zauważyć, że po wybuchach w Dżankoju i Sewastopolu Rosjanie zaczęli odwoływać swoje rezerwacje i rezygnować ze spędzania urlopu na tymczasowo okupowanym Krymie - powiedział Czystikow.

13:44

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty poinformował, że na kierunku Bachmutu, w obwodzie donieckim, rosyjscy najemnicy z Grupy Wagnera ponoszą duże straty i wzmacniają ich regularne oddziały powietrznodesantowe. W ciągu doby zginęło 332 Rosjan - dodał.

12:55

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że w pobliżu Odessy zniszczyło hangar, w którym składowane były drony należące do ukraińskiej armii.

11:40

Ukraina odzyskała ciała 83 żołnierzy poległych podczas wojny, którą prowadzi przeciw niej Rosja. Ministerstwo ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów ukraińskich w Kijowie poinformowało, że przekazanie szczątków odbyło się w zgodzie z konwencją genewską.

11:39

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat powiadomił, że w nocy Rosjanie ponownie przeprowadzili ataki w różnych regionach Ukrainy. Do jednego z nich użyli około 10 myśliwców wielozadaniowych Su-35, z których wystrzelono lotnicze bomby kierowane.

10:13

Ponad tysiąc rosyjskich żołnierzy - według ukraińskiego sztabu - zginąć miało ostatniej doby. Jedna trzecia tych ofiar to oddziały Rosjan atakujące Bachmut. W ostatnich godzinach Bachmut i okolice były ostrzelane blisko 300 razy. W samym mieście - jak mówił w ukraińskiej telewizji Sierhij Czerewaty z dowództwa Wschód - doszło do 28 stać z siłami wroga - to głównie oddziały najemników z grupy Wagnera.



10:12

Lotnicze bomby kierowane, pociski przeciwradarowe Ch-31 i drony Shahed produkcji irańskiej zastosowała w nocy armia rosyjska w ataku na Ukrainę - powiadomił rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat.

(Atak) rozpoczął się wieczorem, gdy przeciwnik zaatakował obwód odeski, zniszczyliśmy dwie rakiety Ch-59. W nocy atak był kontynuowany i z kierunku północnego ok. 10 samolotów Su-35 zaatakowało obwód sumski kierowanymi bombami lotniczymi - mówił Ihnat w telewizji ukraińskiej.



10:11

Węgry przystąpią do 7-letniego programu ramowego Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w sprawie wspólnych zakupów amunicji. Nie będziemy jednak wysyłać amunicji Ukrainie - poinformował minister obrony Węgier Kristof Szalay-Bobrovniczky.

09:09

Liczba ataków rakietowych Rosji na cele wojskowe i cywilne w Ukrainie maleje, co wskazuje na wyczerpywanie się zapasów pocisków precyzyjnych - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Amerykański think tank przytacza wypowiedź Wadyma Skibickiego, zastępcy szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), dotyczącą możliwej zmiany rosyjskiej taktyki ataków rakietowych. Według wojskowego Rosjanie mogą przekierować swoje ataki rakietowe w większym stopniu na cele wojskowe, gdyż próby zniszczenia infrastruktury energetycznej przez trwające od jesieni zmasowane ostrzały rakietowe nie przyniosły pożądanych efektów.



09:08

Niewykluczone, że w celu zakończenia konfliktu ukraińskiego wojska rosyjskie będą musiały udać się do Lwowa lub Kijowa - powiedział wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

09:07

Polska będzie nadal zabiegać o zwiększenie o 3,5 mld euro Funduszu Pokojowego, z którego finansowane są dostawy broni dla Ukrainy - ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Wczoraj mimo polskich zabiegów nie udało się w Brukseli osiągnąć porozumienia. Suma ta nie jest więc wymieniona w konkluzjach ze szczytu.

08:17

Liczba najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, walczących pod Bachmutem na wschodzie Ukrainy, zmniejszyła się z ponad 45 tys. do około 7 tys.; w porównaniu ze stanem sprzed kilku miesięcy można ocenić, że ta formacja istnieje już tylko w teorii - oznajmił major ukraińskiej armii Ołeksij Hetman.

08:16

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęły cztery osoby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy i jedna osoba w obwodzie chersońskim na południu kraju - powiadomiły rano władze tych regionów i ukraińska Prokuratura Generalna w komunikatach na Telegramie.

06:22

Szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł poinformował, że wojska rosyjskie wczesnym rankiem zaatakowały za pomocą dronów irańskiej produkcji miasto Krzywy Róg - podał portal "The Kyiv Independent".

Ukraiński portal poinformował, że do ataku na miasto użyto dronów irańskiej produkcji typu Shahed.

Alarm przeciwlotniczy był aktywny w mieście od 2:50 do 5:07 czasu lokalnego.

Wiłkuł nie podał, jakie cele w mieście zostały trafione, ani czy ktoś został poszkodowany.

05:06

Za około 2-3 tygodnie będzie dla Polski kolejne 200 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Pokojowego, które przeznaczymy na politykę obronną - powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek wieczorem w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE. Szef rządu zadeklarował też, że Polska będzie się starała o większe środki z Unii Europejskiej na wsparcie sprzedaży ukraińskiego zboża. Morawiecki na konferencji zapewniał też, że nie ma żadnego problemu z wypłatami z Funduszu Spójności.

05:04

Uprowadzanie i deportowanie ukraińskich dzieci do Rosji, to zbrodnia wojenna; wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nakaz aresztowania Władimira Putina jest w związku z tym jak najbardziej uzasadniony - oświadczyła w czwartek wieczorem na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

05:02

W kontrolowanej przez Kijów części obwodu chersońskiego ponad 50 wsi jest prawie całkowicie zniszczonych przez rosyjskie wojska - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W czwartek złożył on wizytę w tym regionie na południu Ukrainy.

Zełenski podkreślił na opublikowanym wieczorem nagraniu, że w przypadku niektórych wsi zniszczonych jest ponad 90 proc. budynków. Mimo to - jak dodał - nawet do takich miejscowości wracają ludzie. To dowód, że życie zwycięża - oznajmił prezydent.

Szef państwa podziękował wszystkim, którzy pomagają w "przywróceniu normalnego życia po rosyjskim źle", w tym m.in. osobom biorącym udział w rozminowywaniu terenu.

Tak przyjemnie widzieć, kiedy oczyszczone z rosyjskich min i pocisków pola obwodu chersońskiego znowu są uprawiane, znowu żyją. Oczywiście na razie tych ziem jest jeszcze niewiele i nasi saperzy mają dużo pracy... Ale jestem przekonany, że oczyścimy naszą ziemię ze wszystkich śmiercionośnych przejawów Rosji. Cała Ukraina będzie żyć - podsumował.