Ukraińcy dotarli do Kupiańska w obwodzie charkowskim. Pojawiają się także doniesienia, że armia zdobyła także znajdujący się nieopodal Izium. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że w obwodzie charkowskim wojsko odbiło 30 miejscowości. Posuwa się kontrofensywa sił ukraińskim. To już 199. dzień wojny. Najnowsze informacje z rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

12:20

Tzw. wiceminister informacji samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Danił Bezsonow potwierdził, że Rosjanie opuścili miasto Izium w obwodzie charkowskim.

Tak, opuścili Izium, a także kilka innych osad na kierunku charkowskim. Oczywiście to źle. Oczywiście to wynik błędów naczelnego dowództwa - podkreślił.

Stwierdził, że nie należy szukać ukrytych motywów i podejrzewać kogokolwiek o zdradę. Po prostu walczymy najlepiej, jak potrafimy (...). Gdzieś lepiej, gdzieś gorzej - stwierdził Bezsonow.

Telegram

12:14

W Dnieprze ukraińskie służby zatrzymały agentkę FSB, która przekazywała Rosjanom informacje o "strategicznym przedsiębiorstwie przemysłu obronnego", w którym pracowała. Informowała także o lokalizacji ukraińskiego wojska.

12:11

Przejęcie kontroli nad Kupiańskiem oznacza nie tylko odcięcie Iziumu, ale i bardzo duże ograniczenie dla całej logistyki, która północną drogą docierała do rosyjskich wojsk w Donbasie - dodaje w rozmowie z PAP Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

11:46

Szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow oficjalnie ogłosił odbicie miasta Bałaklija. Na swoim kanale w aplikacji Telegram zamieścił film na tle podniesionej flagi Ukrainy.

Telegram

11:27

Na anglojęzycznym koncie na Twitterze byłego właściciela Jukosu Michaiła Chodorkowskiego opublikowano rzekome pismo Ministerstwa Finansów o odszkodowaniach wypłaconych rodzinom rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli na froncie w Ukrainie.

Według pisma, na stan z 28 sierpnia wypłacono 361,4 mld rubli. Skoro za każdego żołnierza wypłaca się 7,4 mln rubli odszkodowania, oznaczałoby to, że na froncie zginęło 48 759 wojskowych.

Autentyczność tego dokumentu nie została w żaden sposób zweryfikowana.

11:18

Trwają walki na obrzeżach miasta Łyman - informują prorosyjskie kanały na Telegramie.

11:10

Po kontrnatarciu sił ukraińskich 202. pułk rosyjskiej armii wycofywał się z Bałakliji w obwodzie charkowskim na piechotę, połowa ludzi znalazła się w niewoli - mówi jeden z Rosjan w rozmowie telefonicznej przechwyconej przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Z rozmowy, opublikowanej w sobotę, wynika, że wojskowy, który dzwoni do żony, oczekuje, iż jego oddział będzie wycofywany. Opowiada on, że "siedzi na walizkach". Skarży się następnie, że "pod Bałakliją 202. pułk odszedł do Ługańska, a połowa znalazła się w niewoli". Wyjaśnia, że uciekający szli na piechotę. Między Bałakliją i Ługańskiem jest ponad 270 km.

Portal Ukraińska Prawda, który opublikował rozmowę, wyjaśnia, że rozmówca to wojskowy z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, powołanej przez prorosyjskich separatystów.

09:48

Okupacyjna administracja prowadzi "ewakuację" ludności cywilnej z miasta Izium - podaje agencja TASS, powołując się na słowa przedstawiciela rosyjskich okupantów Witalija Ganczewa.

Oprócz tego mieszkańcom miejscowości Wełykyj Burłuk zaoferowano wyjazd "do bezpieczniejszych osiedli" typu miejskiego.

Mieszkańcy obwodu charkowskiego są wywożeni do Rosji i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej.

09:42

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, od początku ofensywy w obwodzie charkowskim Ukraińcy odbili 2,5 tys. kilometrów kwadratowych terytorium.

09:41

Administracja okupacyjna działająca na przejętych przez Rosję terenach obwodu charkowskiego przekonuje, że urzędnicy w Kupiańsku pozostają na miejscu "pomimo nieustannego ostrzału ukraińskich sił zbrojnych".

W komunikacie przesłanym agencji RIA Nowosti dodano natomiast, że "część (urzędników) opuszcza obszar, by towarzyszyć cywilom podczas ewakuacji".

09:35

Wczoraj wieczorem pojawiły się pierwsze doniesienia, że armia ukraińska weszła do miasta Izium w obwodzie charkowskim, przy granicy z obwodem donieckim.

Pojawiają się także doniesienia, że miasto zostało odbite.

09:30

Ukraińcy mieli wejść do Kupiańska w obwodzie charkowskim. Według niektórych doniesień Rosjanie mieli nie stawiać znacznego oporu.

Wczoraj Instytut Badań nad Wojną przekonywał, że Ukraińcy są w stanie zdobyć Kupiańsk w ciągu 72 godzin.

09:21

Ukraińska operacja ofensywna na południu obwodu charkowskiego prawdopodobnie zaskoczyła Rosjan, w jej wyniku siły ukraińskie posunęły się do 50 km i zajęły lub otoczyły kilka miejscowości - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

6 września 2022 roku siły ukraińskie rozpoczęły operacje ofensywne na południu obwodu charkowskiego. Czołowe elementy posunęły się na wąskim froncie do 50 km w głąb wcześniej zajmowanego przez Rosjan terytorium. Siły rosyjskie zostały prawdopodobnie zaskoczone. Sektor ten był tylko lekko obsadzony, a jednostki ukraińskie zdobyły lub otoczyły kilka miejscowości. Siły rosyjskie w okolicach Izium są prawdopodobnie coraz bardziej izolowane. Jednostki ukraińskie zagrażają obecnie miejscowości Kupiańsk; jej zdobycie byłoby znaczącym ciosem dla Rosji, ponieważ leży ona na szlakach zaopatrzeniowych linii frontu w Donbasie. Ponieważ ukraińskie działania trwają również w Chersoniu, rosyjski front obronny jest pod presją zarówno na północnej, jak i południowej flance - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:35

W obwodzie charkowskim w piątek ostrzeliwany był m.in. Charków oraz wyzwolona przez wojska ukraińskie Bałaklija. Tylko w Charkowie 14 osób zostało rannych, wśród nich jest troje dzieci.

08:25

W obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły dwie osoby, a kolejne pięć zostało rannych - przekazał szef obwodowej administracji Pawło Kyryłenko.

08:20

Ciała dwóch mężczyzn zabitych podczas okupacji rosyjskiej ekshumowano we wsi Hrakowe w obwodzie charkowskim wyzwolonej przez siły ukraińskie - podał portal Suspilne. Miejsce pochówku wskazał mieszkaniec, któremu Rosjanie kazali zakopać ciała.

Mężczyźni zostali zabici jeszcze w marcu. Siły ukraińskie odbiły Hrakowe przed dwoma dniami i wówczas mieszkaniec, któremu Rosjanie kazali pochować ciała wskazał to miejsce policji.

Szef policji obwodu charkowskiego Wołodymyr Tymoszko powiedział, że zabici nie pochodzili z tej wsi. Na ciałach ofiar znaleziono ślady tortur. Mężczyzna, któremu Rosjanie kazali pochować ciała powiedział, że zabici byli młodymi ludźmi.

08:04

Rosyjskie zgrupowanie na południu kraju w okupowanym obwodzie chersońskim zostało wzmocnione oddziałami tzw. kadyrowców z Czeczenii, liczącymi 1300 osób - podał sztab generalny ukraińskiej armii w sobotę.

W ciągu doby, podano, przeciwnik przeprowadził na terytorium Ukrainy 13 ataków rakietowych i 23 lotnicze. Wzdłuż linii frontu od obwodu charkowskiego przez doniecki po zaporoski i chersoński przeciwnik prowadził ostrzały infrastruktury cywilnej i wojskowej.

Jak podał sztab, ukraińskie siły obrony skutecznie odparły ataki przeciwnika w obwodzie donieckim w pobliżu miejscowości Zajcewe, Weseła Dołyna, Sołedar, Bachmut i Perwomajske.

07:25

Ukraina zażąda od Rosji 300 miliardów dolarów odszkodowania za straty poniesione w wyniku inwazji - ogłosił ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maliuska w rozmowie z "Deutsche Welle".

07:11

Zniszczony rosyjski sprzęt w Nowej Kachowce.

07:10

Rosja popełnia błędy w kampanii informacyjnej na temat wojny na Ukrainie, bo opisuje inwazję jako operację prowadzoną bez wysiłku i bez błędów; to sprzyja złej ocenie sytuacji - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Analitycy wyciągają ten wniosek z reakcji rosyjskich blogerów wojennych na sukcesy ukraińskiego natarcia w rejonie Bałaklii w obwodzie charkowskim. Do tej pory w większości blogerzy "popierali narrację ministerstwa obrony Rosji o tym, że kontrofensywa ukraińska w obwodzie chersońskim jest zupełnie nieudana"- przypomina ISW. Teraz część z nich krytykuje rosyjskie dowództwo za to, że nie przygotowało się do nadciągającej kontrofensywy.

Zmiana w sposobie, jaki blogerzy oceniają postępy rosyjskie na Ukrainie może być częściowo wynikiem błędów w rosyjskiej kampanii informacyjnej podczas wojny - ocenia ISW. Jako jeden z takich błędów wymienia postawę ministerstwa obrony Rosji, które nie radzi sobie z nagłymi operacjami sił ukraińskich. Dzieje się tak dlatego, że resort oparł swą strategię informacyjną na przedstawianiu inwazji "jako operacji łatwej i prowadzonej bezbłędnie". Jak zauważa ISW, sprzyja to brakowi wiedzy na temat faktycznej sytuacji, zarówno w rosyjskiej przestrzeni medialnej, jak i na Kremlu.

06:20

Ukraińskie wojsko na południu wepchnęło rosyjskich najeźdźców w pułapkę. Około 25 batalionów wroga zostało otoczonych - powiedział w nocy z piątku na sobotę doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję Ukrinform.

Arestowycz podkreślił, że "najlepiej zmotywowana piechota najeźdźców" znalazła się w beznadziejnej pułapce.

Pokonujemy przejścia przez rzekę, bardzo skutecznie pokonaliśmy jedno przejście siedmioma pontonami, metodycznie ich wybijamy - powiedział Arestowycz.

Podkreślił, że do utrzymania zdolności bojowej Rosjanie potrzebują 4-5 tys. ton zaopatrzenia, a otrzymują 1,3-1,4 tys.

06:12

Były dowódca armii amerykańskiej w Europie generał Ben Hodges uważa, że Ukraina może odzyskać wszystkie swoje terytoria, w tym Krym, w 2023 roku - pisze w piątek "Newsweek".

Generał zauważył, że pół roku po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę "podobno druga najlepsza armia na świecie jest teraz drugą co do wielkości armią na Ukrainie".

Po tym czasie Rosja nadal kontroluje mniej niż 20 proc. terytorium Ukrainy, a jej zdolność do prowadzenia dalszych działań ofensywnych jest praktycznie wyczerpana - dodał.

06:00

Ukraińskie siły odbiły już z rąk Rosjan ponad 30 miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski.

Nasza armia, wywiad i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy kontynuują aktywne działania na kilku kierunkach operacyjnych. Pomyślnie kontynuują - powiedział prezydent na nagraniu.

W części miejscowości regionu trwają działania, obejmujące kontrole i zabezpieczenia terytorium, stopniowo przejmujemy kontrolę nad kolejnymi miejscowościami, wszędzie przywracamy ukraińską flagę i ochronę dla naszych obywateli - dodał.