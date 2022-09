W nocy Rosjanie dokonali ostrzału rakietowego Charkowa. Jedna z rakiet trafiła w budynek mieszkalny. Reuters podaje - powołując się na separatystycznego urzędnika - że siły ukraińskie zaatakowały miasto Bałaklija znajdujące się w obwodzie charkowskim. Szef ONZ Antonio Guterres wezwał Rosję i Ukrainę do uzgodnienia kwestii demilitaryzacji Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Wskutek ran odniesionych w wybuchu samochodu w szpitalu zmarł wierny komendant władz okupacyjnych Berdiańska. Środa to 196. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Ekspert bada fragmenty rosyjskiego pocisku S-300 po tym, jak uderzył w budynek mieszkalny w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA

Agencja Bloomberg dotarła do tajnego raportu rosyjskich władz , z którego wynika, że z powodu sankcji rosyjska gospodarka ma się znacznie gorzej niż przedstawia to Moskwa.

Rosyjski prezydent może próbować wykorzystać obawy dotyczące zagrożeń, związanych z rosyjskimi działaniami w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by doprowadzić do de facto uznania rosyjskiej kontroli nad obiektem, a także okupacji na południu Ukrainy - pisze w środę Instytut Studiów nad Wojną.

Raport MAEA z 6 września potwierdził informacje, że na terenie elektrowni znajduje się rosyjski sprzęt wojskowy oraz pracownicy Rosatomu, co zagraża bezpieczeństwu siłowni zarówno w bezpośrednim sensie militarnym, jak i w kwestii zarządzania działaniem siłowni.

Biały Dom uważa, że Rosja może kupić "dosłownie miliony" pocisków artyleryjskich od dawnego sojusznika - Korei Północnej.

Gazprom twierdzi, że podpisał porozumienie ws. zamiany waluty, w której dokonywane będą płatności za gaz. Chińczycy będą opłacać dostawy rublami i juanami.

Wołodymyr Zełenski został pierwszym przywódcą, który rozmawiał z nową premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Szefowa brytyjskiego rządu i Zełenski omówili działania niezbędne do tego, by odciąć fundusze napędzające machinę wojenną prezydenta Rosji Władimira Putina i potępili używanie przez niego energii jako broni.

08:32

Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że Moskwa zrobiła wszystko co mogła, by zapewnić Ukrainie możliwość eksportu zboża. Podkreślił też, że prawdopodobnie problemy na światowym rynku żywnościowym będą się pogłębiać, a katastrofa humanitarna się zbliża.

08:20

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie wskazuje na możliwe próby wykorzystania obaw związanych z raportem MAEA na tematy sytuacji Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZEA) na rzecz de facto uznania rosyjskiego prawa do zarządzania tym obiektem jądrowym.

"Władimir Putin może próbować wykorzystać obawy, które wywołują jego działania, by przymusić MAEA i społeczność międzynarodową do de facto uznania prawa Rosji do udziału w zarządzaniu ZEA, co następnie może chcieć przedstawić jako de facto uznanie rosyjskiej okupacji południa Ukrainy" - piszą eksperci ISW w najnowszym raporcie.

08:15

Sankcje są niebezpieczne dla całego świata - stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin. Jego zdaniem Zachód dokonuje krótkowzrocznych decyzji w zakresie polityki bezpieczeństwa i gospodarki. Zachód wciąż dąży do tego, aby utrzymać porządek, który mu odpowiada - dodał.

08:00

Ukraińskie wojsko poinformowało, że siły lądowe zaatakowały siedem rosyjskich punktów dowodzenia i 13 miejsc, gdzie "skoncentrowana jest rosyjska siła robocza". Ukraińcy przekazali też, że odparli rosyjskie ataki w kilku miastach znajdujących się w obwodzie donieckim, w tym w Bachmucie.

07:48

Rosja zażądała dodatkowych wyjaśnień od Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w sprawie raportu MAEA o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - przekazał Siergiej Ławrow.

06:50

Crowdfunding nad Wisłą wciąż rośnie - królują jednak akcje charytatywne, bo trudna sytuacja gospodarcza i szalejąca inflacja powstrzymują internautów od finansowania online nowych biznesów - podaje w środę "Rzeczpospolita".

Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", na platformie Zrzutka.pl dokonano właśnie okrągłej, 10- mln wpłaty. "W sumie ten najpopularniejszy portal zebrał już od 2014 r. łącznie ponad 800 mln zł. Eksperci mówią, że Polacy chętnie pomagają online - właśnie akcje charytatywne dominują w polskim crowdfundingu" - pisze dziennik.

Podkreśla przy tym, że bank rozbiły akcje związane z pomocą dla Ukrainy, które momentalnie stały się największymi zbiórkami w historii. "Pierwsze miejsce to zrzutka internautów na drona Bayraktar (25 mln zł), ale duże pieniądze przyciągnęły też akcje #RazemdlaUkrainy (4 mln zł) oraz Ukraine Emergency Aid (3 mln zł)" - informuje gazeta.

06:41

Putin podbił Trzeci Świat. Wywołany przez Rosję kryzys energetyczny i żywnościowy spycha zainteresowanie Ukrainą na dalszy plan - pisze środowa "Rzeczpospolita".

"80 proc. Brazylijczyków, Meksykanów i Kolumbijczyków obawia się, że ich rodziny będą głodować - takie szokujące liczby przynosi sondaż przeprowadzony w 22 krajach świata przez fundację Open Society" - pisze gazeta w najnowszym wydaniu.

Jak zaznacza, ten strach w Ameryce Łacińskiej jest szczególnie mocny, ale nieodosobniony.

"Podobne obawy żywi 60 proc. mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, a nawet 22 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych i 15 proc. ludności Europy Zachodniej" - zauważa dziennik.

06:05

Siły ukraińskie zaatakowały miasto Bałaklija znajdujące się w obwodzie charkowskim - poinformował separatystyczny urzędnik.

Gubernator obwodu Ługańskiego Serhij Hajdaj przekazał w rozmowie z telewizją, że "kontratak trwa" a ukraińskie siły "odnoszą sukcesy". Nie podał jednak dokładnej lokalizacji działań Ukraińców.

05:54

"Rosja nie ma prawa wykorzystywać zaporoskiej elektrowni jądrowej w swojej brudnej wojnie, musi powstrzymać agresję i wycofać swoje wojska z Ukrainy" - powiedział we wtorek przedstawiciel USA w ONZ ambasador Jeffrey DeLaurentis, informuje Ukrinform.

05:35

W wyniku ostrzału rakietowego w środę w dzielnicy Niemyszlanskiej w Charkowie zapalił się budynek produkcyjny i kilka samochodów, poinformował w Telegramie mer Charkowa Ihor Terechow, donosi Ukrinform.

"O wpół do drugiej w nocy rakieta uderzyła w Charków. Do tej pory wiadomo o uderzeniu w dzielnicy Niemyszlanskiej. Według wstępnych informacji pali się tam kilka samochodów i budynek produkcyjny - napisał burmistrz.

05:05

W ciągu ostatniego tygodnia Niemcy przekazały Ukrainie stację radarową Cobra i pięć przeciwlotniczych instalacji artyleryjskich Gepard, poinformowała we wtorek "Ukraińska Prawda" na podstawie komunikatu niemieckiego rządu. Technologia radarowa firmy Cobra (Counter Battery Radar) to system rozpoznania artylerii, który umożliwia wykrywanie wrogich haubic i moździerzy kalibru 80 mm. Według instrukcji obsługi radar jest w stanie wykryć 40 pozycji strzeleckich w ciągu dwóch minut. Eksperci szacują koszt systemu COBRA na 50 mln euro.