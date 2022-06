Kończy się budowa bariery fizycznej na granicy polsko-białoruskiej - poinformowała Straż Graniczna. Czwartek to również ostatni dzień obowiązywania zakazu przebywania w 183 miejscowościach w woj. podlaskim i w woj. lubelskim.

Zapora na granicy Polski z Białorusią w Tołczach / Artur Reszko / PAP

Budowa bariery fizycznej, która stanie na 187 km podlaskiego odcinka granicy polsko-białoruskiej, rozpoczęła się 25 stycznia.



Teraz na około 170 km ustawiono przęsła. "Cały czas na bieżąco odbieramy kolejne odcinki bariery fizycznej. Po kilka odcinków dziennie. Odbiory, tak samo jak i instalacja przęseł, trwają do późnych godzin wieczornych" - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Na odcinkach zapory, które SG już odebrała, ruszyła także budowa bariery elektronicznej, która zabezpieczy granicę na 202 kilometrach. "Pierwsze słupy pod instalacje kamer już stoją" - przekazała rzeczniczka SG.



"Bariera elektroniczna będzie uruchamiana na kolejnych odcinkach po kolei, aby finalnie po 60 dniach od zakończenia bariery fizycznej oddać całą barierę elektroniczną. Przez kolejne 30 dni będzie czas na tzw. kalibrację, czyli zgranie wszystkich systemów" - dodała.



Dlatego od 1 lipca pewne restrykcje będą obowiązywać już tylko na Podlasiu, gdzie będzie ona instalowana. Wojewoda podlaski wprowadzi zakaz przebywania na 200 metrów od linii granicy. W Lubelskiem, gdzie granica przebiega po Bugu, ograniczeń nie będzie.

Koniec stanu wyjątkowego

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim weszło w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej - od 2 września do 30 listopada 2021 r. - na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.



Powstająca bariera fizyczna to pięciometrowe stalowe ogrodzenie zwieńczone concertiną. Do jej powstania zużyto ponad 50 tysięcy ton stali, m.in. ponad 40 tys. stalowych przęseł. Bariera elektroniczna zasięgiem działania obejmie wszystkie odcinki zapory fizycznej, a także część wód granicznych. Zastosowane zostaną nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu, kamery) - informują polskie służby.





Barierę fizyczną budują Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex. Jej stalowe elementy wykonało konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Wartość umów z tymi firmami to razem 1 mld 233 mln zł. Wraz z umową na barierę elektroniczną, którą SG podpisała z Elektrotimem, daje to koszt 1 mld 565 mln złotych.