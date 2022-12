"To był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, odnosząc się do powrotu z rosyjskiej niewoli kolejnych ukraińskich żołnierzy. Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. "Działania Rosji wskazują, że jest zdeterminowana, by w dalszym ciągu zabijać ukraińskich cywilów" - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Najważniejsze wydarzenia związane z 283. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 03.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ukraińscy żołnierze na froncie w okolicy Bachmutu / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA 06:41 Luksemburg przeznaczył 16 proc. budżetu obronnego kraju na pomoc Ukrainie, informuje ministerstwo obrony. 06:29 Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek po południu w Kijowie z grupą byłych ukraińskich jeńców i wręczył im odznaczenia.



W tym tygodniu doszło między Rosją i Ukrainą do kolejnych wymian jeńców. W ten sposób, jak poinformował Zełenski, od początku wojny z rosyjskiej niewoli powróciło już w sumie 1331 ukraińskich żołnierzy. 06:25 "To był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, odnosząc się do powrotu z rosyjskiej niewoli kolejnych ukraińskich żołnierzy.



"Nie pozostawimy żadnego Ukraińca w rosyjskich więzieniach, obozach lub w innych formach izolacji. Myślimy o wszystkich" - zapewnił Zełenski. Zobacz również: Zełenski: Nie pozostawimy żadnego Ukraińca w rosyjskich obozach 06:09 Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow po spotkaniu w Odessie z szefową hiszpańskiego resortu obrony Margaritą Robles.



Na Ukrainę mają dotrzeć kolejne wyrzutnie tego typu. Żołnierze ukraińscy, którzy będą obsługiwać tę broń, przeszli wcześniej przeszkolenie w Hiszpanii. Justyna Lasota-Krawczyk