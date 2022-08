Ponad 100 rosyjskich żołnierzy zginęło w wyniku ataku sił ukraińskich z użyciem amerykańskich systemów rakietowych HIMARS w nocy z niedzieli na poniedziałek w okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy - poinformował Iwan Fedorow, mer miasta. Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że Kolejne dwa statki, transportujące soję warzywną i kukurydzę, wypłynęły z Ukrainy. Pięciu mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy zginęło w niedzielę w wyniku ostrzałów rosyjskich, 17 osób zostało rannych - przekazał w komunikacie na Telegramie szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. Informacje, zdjęcia i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 08.08.2022 r.

/ ERDEM SAHIN / PAP/EPA

12:20

"Rosja osiągnie swoje cele w Ukrainie na własnych warunkach" - powiedział były prezydent i obecny wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Według niego Zachód ma długoterminowy plan zniszczenia Rosji.

12:12

Ukraiński koncern Enerhoatom zaapelował o zdemilitaryzowanie terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i o to, by znalazły się tam siły pokojowe. Koncern oskarżył wojska rosyjskie o groźbę zniszczenia elektrowni.

10:49

"Rosja konsekwentnie nie rezygnuje z podboju Ukrainy. Może to zająć lata. Troszeczkę przypomina to sytuację XVII-wieczną, kiedy to carskie imperium podbijało i Ukrainę, i później Chanat Krymski. Te wojny trwały latami" - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch na antenie Polsatu.

"Myślę, że takie jest nastawienie elit rosyjskich. Dobrze, nie podbijemy teraz w tej kampanii całej Ukrainy, to będziemy mielić ją po kawałku" - dodał.

10:30

Mieszkaniec Charkowa, na północnym wschodzie Ukrainy, zginął w poniedziałek rano w wyniku ostrzału tego miasta przeprowadzonego przez wojska rosyjskie - poinformował mer Charkowa Ihor Terechow.

"Potwierdziła się informacja o jednym zabitym. Cywil; po prostu wyszedł z domu i dostał się pod ostrzał" - napisał Terechow na Telegramie.

09:48

Ponad 12 tys. osób wyjechało w niedzielę z Polski na Ukrainę przez przejścia graniczne w województwie lubelskim. W przeciwnym kierunku granicę przekroczyło ponad 10 tys. osób.

09:30

Pięciu mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy zginęło w niedzielę w wyniku ostrzałów rosyjskich, 17 osób zostało rannych - przekazał w komunikacie na Telegramie szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko. O czterech ofiarach śmiertelnych informowała wcześniej Prokuratura Generalna Ukrainy.

Według Kyryłenki dwie osoby zginęły w Sołedarze, a po jednej w Bachmucie, Marjince i Selidowem.

Gubernator podkreślił, że obecnie niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ofiar w okupowanych przez wojska rosyjskie Mariupolu i Wołnowasze.

09:02

Kolejne dwa statki, transportujące soję warzywną i kukurydzę, wypłynęły dziś z Ukrainy - poinformowało tureckie ministerstwo obrony. Z czarnomorskich portów ukraińskich wyruszyło od zeszłego tygodnia łącznie 10 statków przewożących produkty rolne.

08:38

Rosja najprawdopodobniej rozmieszcza wzdłuż swych linii obronnych w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, miny przeciwpiechotne, w tym pochodzące z sowieckich zapasów PFM-1 i PFM-1S, które stanowią duże zagrożenie dla ludności cywilnej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:30

W obwodzie orenburskim w Rosji powstaje 72. samodzielna brygada zmotoryzowana, prawdopodobnie w niej będą służyć ochotnicy werbowani ostatnio w obwodzie penzeńskim na wojnę z Ukrainą - wskazuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:49

Siły ukraińskie wykryły i unieszkodliwiły grupy dywersyjno-zwiadowcze w rejonie atakowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu i pobliskich miejscowości w obwodzie donieckim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie.

Z komunikatu sztabu wynika, że na kilku kierunkach frontu w Donbasie (kierunki: Słowiańska, Kramatorska, Awdijiwki) nie milkną ostrzały prowadzone przez siły rosyjskie z użyciem lotnictwa, artylerii lufowej i rakietowej.

Wciąż ostrzeliwane są też miejscowości w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy. Rosjanie ostrzeliwują też infrastrukturę wojskową i cywilną na południu Ukrainy, w obwodzie zaporoskim.

07:09

"Ponad 100 rosyjskich żołnierzy zginęło w wyniku ataku sił ukraińskich z użyciem amerykańskich systemów rakietowych HIMARS w nocy w okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, na południu Ukrainy" - poinformował Iwan Fedorow, mer miasta lojalny wobec władz w Kijowie.

"Dziś w nocy nastąpiło uderzenie z użyciem precyzyjnych rakiet HIMARS na punkty tymczasowej dyslokacji wojsk okupacyjnych" - oświadczył Fedorow. Jak dodał, Rosjanie stacjonowali w tymczasowych koszarach w obiektach przemysłowych w różnych częściach Melitopola, miasta w obwodzie zaporoskim.

W komunikacie na Telegramie mer napisał, że w wyniku ostrzału Rosjanie stracili ponad 100 ludzi i znaczną ilość sprzętu wojskowego.

06:53

Stawianie tezy o szerokiej kontrofensywie ukraińskich wojsk przeciwko rosyjskim siłom na południowym odcinku frontu jest ryzykowne; Można raczej mówić o operacjach ofensywnych na ograniczoną skalę, służących pokrzyżowaniu politycznych planów Kremla" - ocenił w rozmowie z PAP ekspert warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski.

06:37

Siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na kilka celów wojskowych w obwodzie winnickim, w środkowej Ukrainie. Są poszkodowani - poinformowały ukraińskie siły powietrzne w komunikacie na Telegramie.

Do ataku doszło późnym wieczorem w niedzielę.

Jak informuje portal "Ukrainska Prawda", wieczorem w obwodzie winnickim i głównym mieście, Winnicy, słychać było kilka eksplozji. Dwie z nich nastąpiły przed alarmem przeciwlotniczym.

05:57

Okupanci oferują mieszkańcom okupowanego obwodu chersońskiego 10 tys. rubli za głosowanie w pseudoreferendum - informuje obwodowa administracja państwowa w Chersoniu.

"Okupanci chcą 'kupić' głosy mieszkańców obwodu chersońskiego przed przeprowadzeniem fałszywego referendum. W regionie otwiera się coraz więcej instytucji, w których wszystkim chętnym obiecuje się pomoc finansową w wysokości 10 000 rubli" - przekazano.

05:10

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że po dziesięcioleciach powróciło znów zagrożenie wybuchu konfliktu nuklearnego. Wezwał kraje dysponujące taką bronią do zobowiązania, że nie użyją jej jako pierwsze.

Guterres podkreślił, na konferencji prasowej w Tokio, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem".

Ustosunkował się w ten sposób do doniesień o powtarzających się rosyjskich ostrzałach artyleryjskich Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, największej elektrowni jądrowej w Europie.

05:03

Prezydent podkreślił, że sytuacja w Donbasie, we wschodniej części kraju, jest nadal bardzo trudna, ale trudna pozostaje też w obwodzie charkowskim i na południu. Powtórzył, że kluczowe znaczenie dla jego kraju ma broń.

Zełenski powiedział, że rozmawiał w niedzielę z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem i poinformował go o sytuacji, w tym o ponownym ostrzale terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

"Nie ma na świecie narodu, który może się czuć bezpieczny, kiedy państwo-terrorysta ostrzeliwuje elektrownię atomową.(...) Już teraz jest potrzebna zasadnicza odpowiedź wspólnoty międzynarodowej na rosyjskie ataki na Zaporoską Elektrownię Atomową, największą w Europie" - oświadczył ukraiński prezydent.

05:00

Mnożą się doniesienia, że rosyjscy okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa Ukrainy, ale nie oddamy im tego, co nasze - oświadczył wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu.

"Pojawia się coraz więcej doniesień, że okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa naszego kraju. Chcę powiedzieć(...), że wszyscy, którzy pomagają okupantom zrealizować ten zamiar, będą odpowiadać przed Ukrainą. Stanowisko naszego państwa pozostaje takie jak dotąd: nie oddamy tego, co nasze" - oznajmił Zełenski na Facebooku.