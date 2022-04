Dania i Włochy dołączają do grupy państw, które wyrzucają rosyjskich dyplomatów. Władze w Kopenhadze zakomunikowały, że ten kraj musi opuścić 15 Rosjan. Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio przekazał z kolei informację o wydaleniu 30 rosyjskich dyplomatów.

Rosyjska flaga. / Shutterstock

Oficerowie rosyjskich służb w ambasadzie w Kopenhadze

"Wydalamy 15 rosyjskich dyplomatów, którzy w Danii prowadzili działalność szpiegowską" - poinformowało duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według duńskich władz, "osoby zidentyfikowane jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych pracowały jako dyplomaci w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Kopenhadze".

Nie będziemy akceptować działań szpiegowskich na duńskiej ziemi - podkreślił szef MSZ Danii Jeppe Kofod, który o decyzji poinformował już stronę rosyjską. Wskazani dyplomaci, wśród których nie ma ambasadora Rosji w Kopenhadze, mają 14 dni na opuszczenie Danii.

Duńskie MSZ dodało, że "nie chce zrywać stosunków dyplomatycznych z Rosją", a ambasador Rosji jest "głównym kanałem przekazywania jasnych komunikatów bezpośrednio Kremlowi".

Jak informują duńskie media, decyzja o wydaleniu dyplomatów jest konsekwencją wojny w Ukrainie, a zwłaszcza ostatnich doniesień o zbrodniach wojennych w Buczy pod Kijowem.

Bezpieczeństwo narodowe Włoch

Ze względu na bezpieczeństwo narodowe Włochy wydaliły 30 rosyjskich dyplomatów - ogłosił minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio podczas wizyty w Berlinie. Rano sekretarz generalny resortu Ettore Sequi wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Razowa, by zawiadomić go o decyzji rządu o wydaleniu dyplomatów, uznanych za personae non gratae.

Taki krok, podjęty w porozumieniu z innymi partnerami europejskimi i atlantyckimi, okazał się konieczny z powodów związanych z naszym bezpieczeństwem narodowym, w kontekście aktualnego kryzysu w konsekwencji nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę ze strony Federacji Rosyjskiej - oświadczył minister Di Maio.

Dania solidarna z Ukrainą

Dania i Węgry dołączyły tym samym do grupy europejskich państw, które zdecydowały o wyrzuceniu ze swoich krajów rosyjskich dyplomatów.

Wczoraj szefowa dyplomacji Niemiec Annalena Baerbock poinformowała w komunikacie, że niemiecki rząd uznał 40 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane, a ponadto podjął decyzję o zwiększeniu wsparcia dla sił ukraińskich i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Około 30 rosyjskich dyplomatów wydaliła z kolei Francja. Agencja AFP, powołując się na źródła w resorcie, przekazała, że chodzi o 35 osób. "Francja podjęła w poniedziałek wieczorem decyzję o wydaleniu z Francji wielu rosyjskich pracowników ze statusem dyplomatycznym, których działalność jest sprzeczna z naszymi interesami bezpieczeństwa" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Przeczytaj więcej: Niemcy i Francja wyrzucają rosyjskich dyplomatów

Późnym wieczorem Litwa przekazała informację o wydaleniu ze swojego kraju ambasadora Rosji, zamknięciu konsulatu w Kłajpedzie i wezwaniu swego ambasadora z Moskwy. Władze w Wilnie wezwały do podobnych działań wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Od rozpoczętej 24 lutego przez Rosję wojny przeciw Ukrainie rosyjskich dyplomatów wydalono między innymi również ze Słowacji, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Czarnogóry, Czech, Irlandii, Holandii, Polski, USA, Belgii, Holandii i ONZ.