Holandia, Japonia i Australia ogłosiły, że nakładają kolejne sankcje na Rosję. To odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę.

/ PAP/EPA/TOMS KALNINS / PAP

Rząd Japonii zapowiedział w piątek wprowadzenie sankcji wobec 15 osób fizycznych i 6 rosyjskich firm. Jak głosi komunikat objęci nimi będą wysokiej rangi przedstawiciele ministerstwa obrony oraz państwowa firma Rosoboronoexport zajmująca się eksportem broni. Sankcję, które obejmują również zamrożenie aktywów, to kolejne tego rodzaju posunięcia Japonii w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Australia nałożyła z kolei w piątek sankcje na rosyjskie ministerstwo finansów i 11 innych banków i organizacji rządowych, obejmując nimi większość rosyjskich aktywów oraz instytucji zajmujących się zarządzaniem długiem Rosji - poinformowała szefowa MSZ Australii Marise Payne.

Włączając Bank Centralny Rosji, Australia objęła sankcjami wszystkie rosyjskie instytucje rządowe odpowiedzialne za emisję i zarządzenie zadłużeniem tego kraju - oświadczyła Payne.

Władze holenderskie zamroziły lub skonfiskowały ponad 200 mln euro aktywów należących do osób fizycznych i firm z Rosji, które zostały objęte sankcjami w rezultacie rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował prezes banku centralnego Holandii Klaas Knot. Wcześniej holenderski minister finansów informował parlament, że Niderlandy zamroziły jedynie 6 mln euro rosyjskich aktywów.

To rzeczywiście było niewiele, ale to była wielkość sprzed tygodnia. Mogę powiedzieć, że od tego czasu zamroziliśmy lub skonfiskowali dobrze ponad 200 mln euro i spodziewamy się, że będzie to jeszcze więcej- powiedział Knot.