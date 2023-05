16:20

Przygotowania do kontrofensywy sił ukraińskich są na ostatniej prostej - oświadczył w telewizji minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Wyraził przekonanie, że zrobiono dużo, by kontrofensywa była pomyślna.

Dziś wchodzimy na ostatnią prostą, kiedy można powiedzieć, że wszystko jest gotowe, a później to już zależy od decyzji i oceny sytuacji na polu bitwy ze strony sztabu generalnego; naczelny dowódca i jego zespół będą wiedzieć jak, gdzie i kiedy - podkreślił Reznikow.

Zaznaczył, że do powodzenia kontrofensywy potrzebne są trzy czynniki: uzbrojenie, przygotowanie i wyszkoleni obrońcy, którzy znają swój plan oraz zagwarantowanie ofensywie "wszelkich potrzebnych rzeczy".

15:37

W Kijowie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza armii ukraińskiej, byłego dziennikarza, Oleksandra Bondarenki.

44-letni Oleksandr zginął 22 kwietnia podczas rosyjskiego ostrzału w okolicach miasta Kreminna, w obwodzie ługańskim.

15:15

Rosyjski prezydent Władimir Putin zostanie poproszony przez władze Republiki Południowej Afryki, by wziął udział w szczycie państw BRICS jedynie w formie zdalnej, bo inaczej będzie musiał być aresztowany - podał południowoafrykański "Sunday Times".

Putin został zaproszony do RPA w związku z mającym się tam odbyć w sierpniu szczytem przywódców pięciu gospodarek wschodzących, które tworzą grupę BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Ale wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu jego aresztowania w związku ze zbrodniami wojennymi na Ukrainie postawiło gospodarzy w trudnej sytuacji.

Jak informuje gazeta, kilka dni temu prezydent RPA Cyril Ramaphosa powołał specjalną komisję rządową pod przewodnictwem wiceprezydenta, która ma rozważyć opcje dla kraju po wydaniu nakazu aresztowania Putina. Według źródła cytowanego przez "Sunday Times", komisja nie jest w stanie znaleźć innych opcji niż to, by Putin uczestniczył w szczycie poprzez wideokonferencję z Moskwy.

Nie ma opcji, by nie aresztować Putina - jeśli tu przyjedzie, musimy go aresztować. Jedyną opcją, jaką mamy dla niego, jest połączenie przez Teams lub Zoom z Moskwy - powiedział wysoki rangą urzędnik, który miał wgląd w opinię prawną. Potwierdził, że Pretoria prowadzi w tej sprawie negocjacje z Moskwą.

14:49

W czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej będziemy czynili wszystko, żeby Ukraina stała się razem z Mołdawią częścią UE - powiedział prezydent Andrzej Duda w 19. rocznicę przystąpienia Polski do UE. Dodał, że trzeba przyjąć także państwa Bałkanów Zachodnich.



14:07

Fińscy celnicy odnotowali na wschodniej granicy wiele prób przemytu różnego rodzaju towarów objętych międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Rosję. W ubiegłym roku dochodzenie wszczęto w ponad 300 przypadkach. W poprzednich latach takich spraw było po kilka na rok - wynika z okresowego raportu służby celnej.

W 2022 r. celnicy skontrolowali ok. 20 tys. transportów do Rosji. Koncentrowali się na przewozie elektroniki, w tym sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych, dronów a także sprzętów i akcesoriów potrzebnych do transportu morskiego, w tym w szczególności sprzętu podwójnego zastosowania, czyli służącego do celów cywilnych oraz wojskowych - wskazano w rocznym raporcie służby celnej (Tulli).

Do szczegółowej kontroli wytypowano ok. 1,2 tys. przewozów. Dochodzenie wszczęto w 306 przypadkach. W poprzednich latach rocznie było ich poniżej pięciu. Sankcję próbowano obchodzić na wiele różnych sposobów - podkreślono w zestawieniu.

13:35

W Wielkiej Brytanii norwescy eksperci uczą ukraińskich żołnierzy walki na terenach zalesionych - poinformował Szat Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak donosu Ukrinform, już ponad 10 tys. ukraińskich żołnierzy przeszło szkolenie w Wielkiej Brytanii.

13:24

W Zaporoskiej Elektrowni Atomowej odbyła się kolejna rotacja personelu stałej misji obserwacyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

12:25

Według wyliczeń ukraińskiego wojska, w kwietniu na Ukrainie zginęło 16 970 rosyjskich żołnierzy. Ukraińska armia twierdzi też, że zniszczyła w ubiegłym miesiącu 84 rosyjskie czołgi, 211 bojowych wozów opancerzonych, 238 systemów artyleryjskich, 17 dział przeciwlotniczych, 16 systemów obrony powietrznej.

12:17

25600 rosyjskich okupantów walczy siłami ukraińskimi w Bachmucie. Rosjanie zaangażowali też dziesiątki czołgów i 450 pojazdów opancerzonych - poinformował Serhij Czerewaty, rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Czerewaty dodał, że codziennie w Bachmucie Rosjanie tracą około 100 żołnierzy.

12:00

Ukraińscy obrońcy odparli wszystkie ataki wroga w kierunku Łymanu i schwytali 10 okupantów. W Bachmucie siły obronne zmusiły wroga do opuszczenia niektórych zajętych pozycji kontratakami - poinformowało biuro prasowe Wojskowego Centrum Medialnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pomimo znacznych strat nowe grupy szturmowe wagnerowców, bojownicy innych firm i spadochroniarze nieustannie pędzą do bitwy, ale wrogom nie udaje się przejąć Bachmutu - powiedział dowódca wschodniej grupy wojsk Ołeksandr Syrski.

11:39

Doniesienia Rosjan, jakoby po ostatnim ataku rakietowym rzekomo trafili w 140 celów Sił Zbrojnych Ukrainy, są nieprawdziwe - podało prasowe Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

11:24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Nowej Zelandii Chrisem Hipkinsem kwestię współpracy obronnej i humanitarnej. Rozmowy dotyczyły też potrzeby zjednoczenia państw regionu Pacyfiku w pomocy na rzecz Ukrainy.