Rosjanie przeprowadzili nad ranem atak rakietowy na jedną z miejscowości obwodu kijowskiego - poinformował szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksij Kułeba, nie wymieniając jej nazwy. Pod ostrzałem znalazło się jeszcze Zaporoże i obwód nikopolski. Pentagon poinformował w piątek o kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 725 mln dolarów. W zestawie znalazło się m.in. ponad 200 pojazdów Humvee (HMMWV), rakiety przeciwradarowe HARM i amunicja do systemów HIMARS. 300 czołgów i 1000 bojowych wozów piechoty znajduje się na szczycie "listy życzeń" uzbrojenia, o które ubiega się Ukraina - podał w piątek portal Politico, powołując się na dokument. Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną. Najważniejsze informacje z 234. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z soboty 15.10.2022 r.

Ukraińscy żołnierze w miejscowości Kamianka w obwodzie charkowskim / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Nad ranem wojska rosyjskie ostrzelały z systemów rakietowych S-300 Zaporoże. Na miasto spadło około 10 rakiet. Wybuchły pożary po atakach używanych przez Rosjan irańskich dronów Shahed-136, ale zostały już ugaszone.

Szef administracji obwodowej Ołeksandr Staruch poinformował, że w wyniku ostrzałów doszło do zniszczeń obiektów infrastruktury energetycznej i przemysłowej. Trwa ustalanie danych o osobach poszkodowanych.

Telegram

"Rosjanie przez całą noc terroryzowali obwód nikopolski" - napisał na serwisie Telegram szef administracji obwodowej Wałentyn Rezniczenko. Jak poinformował, pod ostrzałami z systemów Grad, Uragan i ciężkiej artylerii znalazły się gminy: Nikopol, Marhanec i Czerwonohryhoriwka.

Na Nikopol spadło w nocy 50 pocisków, uszkodzonych jest ponad 10 bloków wielopiętrowych i domów prywatnych, sklepy, biura i samochody - dodał szef obwodu.

Telegram

Rosjanie przeprowadzili nad ranem atak rakietowy na jedną z miejscowości obwodu kijowskiego - poinformował szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksij Kułeba, nie wymieniając jej nazwy.

Kułeba zaznaczył, że według wstępnych danych nie ma ofiar. Zaapelował o pozostanie w schronach oraz niezamieszczanie w sieci zdjęć z miejsca ataku.

Zapowiedziane przez Kreml zawieszenie mobilizacji w Rosji wynika prawdopodobnie z potrzeby odciążenia komisji uzupełnień, tak by mogły się one zająć jesiennym poborem w Rosji - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Od początku br. na Podkarpaciu legalną pracę podjęło 16 tys. 662 obywateli Ukrainy - podał Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Ponad 800 firm chce zatrudniać m.in. obywateli Ukrainy. Poszukiwani są głównie kierowcy, operatorzy koparko-ładowarek i wózków widłowych.

Z wojskowego punktu widzenia Rosja więcej korzyści ma z używania Białorusi jako zaplecza w wojnie przeciwko Ukrainie - ocenia Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie możemy jednak wykluczyć, że czysto psychologicznie Putin chce większego zaangażowania Łukaszenki, by podzielić z kimś odium agresora - dodaje.

Strona ukraińska nie widzi na razie sygnałów o tworzeniu na Białorusi zgrupowania uderzeniowego. Obiektywnie, co podkreślają rozmówcy Polskiej Agencji Prasowej, "nie widać takich działań", a ewentualne przygotowanie potrzebnego zgrupowania musiałoby zająć do kilku miesięcy i nie pozostałoby niezauważone.

Dzień, który minął, piątek 14 października to nasze święto, Dzień Obrońców Ojczyzny, święto naszej patronki Najświętszej Bogurodzicy i Dzień Kozaków - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu w piątek wieczorem. Podkreślił, że Ukraina pamięta o wszystkich swoich obrońcach i i nie zostawi żadnego z nich na pastwę wroga.

Chcę podziękować wszystkim, którzy składali dzisiaj życzenia sobie nawzajem i naszej armii, wszystkim naszym żołnierzom. Chcę podziękować wszystkim, którzy spędzili ten dzień tak jak wiele innych, na polu walki i na służbie - mówił ukraiński prezydent na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Zełenski przekazał ponadto, że podczas piątkowego święta odznaczył żołnierzy medalami, a także odwiedził rannych w szpitalu i podziękował personelowi medycznemu za ratowanie życia ukraińskich obrońców.

Firma Microsoft poinformowała w piątek o wykryciu nowej kampanii cyberataków ransomware przeciwko firmom transportowym i logistycznym w Polsce i na Ukrainie. Eksperci koncernu zauważyli podobieństwa do innych ataków grup powiązanych z rosyjskimi władzami.

Pentagon poinformował w piątek o kolejnej transzy pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 725 mln dolarów. W zestawie znalazło się m.in. ponad 200 pojazdów Humvee (HMMWV), rakiety przeciwradarowe HARM i amunicja do systemów HIMARS.

Ogłoszony pakiet jest już 23. transzą broni przekazanej Ukrainie z zasobów USA. W skład nowego weszły rakiety GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS, 23 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej 155mm, 500 sztuk naprowadzanych satelitarnie pocisków artyleryjskich Excalibur, 5 tys. pocisków RAAM zawierających miny przeciwpancerne, 5 tys. sztuk broni przeciwpancernej, rakiety przeciwradarowe powietrze-ziemia HARM oraz ponad dwieście pojazdów Humvee.

Opiewający na 725 mln dolarów zestaw broni oznacza, że od 24 lutego USA zadeklarowały się dostarczyć Ukrainie broń o łącznej wartości 17,5 mld dol.

Będziemy dalej wspierać naród Ukrainy, który broni swojej wolności i niepodległości z niezwykłą odwagą i nieskończoną determinacją. Zdolności, które dostarczamy, są pieczołowicie skalibrowane, by zrobić jak największą różnicę na polu walki na korzyść Ukrainy - oznajmił sekretarz stanu USA Antony Blinken.

300 czołgów i 1000 bojowych wozów piechoty znajduje się na szczycie "listy życzeń" uzbrojenia, o które ubiega się Ukraina - podał w piątek portal Politico, powołując się na dokument.

Według portalu, USA zamierzają skupić się na dostarczaniu artylerii, zostawiając kwestię obrony powietrznej Europejczykom.

Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną, podała saudyjska państwowa agencja informacyjna SPA, dodając, że książę koronny Mohammed bin Salman zadzwonił w piątek w tej sprawie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Książę koronny wyraził gotowość królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych i wspierania wszystkiego, co przyczynia się do deeskalacji konfliktu, dodała SPA.