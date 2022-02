W czwartym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę od rana kontynuowany był ostrzał ukraińskich miast. Walki toczyły się na ulicach Charkowa, po południu lokalne władze poinformowały o wyparciu Rosjan z miasta. Jak donosi agencja Reutera: prezydent Rosji Władimir Putin postawił w niedzielę w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania. Rozpoczęły się rozmowy Ukrainy z Rosją na białorusko-ukraińskiej granicy. Wbrew wcześniejszym deklaracjom, Białoruś wystrzeliła w kierunku Ukrainy rakiety Iskander. Jedna z nich trafiła w Czernihów. We Lwowie, Kijowie, Połtawie w centralnej Ukrainie, Odessie i Mikołajewie na południu rozległy się wieczorem alarmy przeciwlotnicze - podał portal Hromadske. Z kolei Zachód przygotowuje się do kolejnych sankcji – zarządcy systemu SWIFT ogłosili, że są gotowi do nałożenia ograniczeń na rosyjskie banki. Relacja z najważniejszych wydarzeń z 27.02.2022.

PIERWSZA CZĘŚĆ DZISIEJSZEJ RELACJI

27 LUTEGO 2022. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

- We Lwowie, Kijowie, Połtawie w centralnej Ukrainie, Odessie i Mikołajewie na południu rozległy się wieczorem alarmy przeciwlotnicze,

- Putin nakazał dowództwu wojskowemu postawienie w stan szczególnej gotowości bojowej siły odstraszania nuklearnego,

- "Ukraina jest jednym z nas i chcemy, aby znalazła się w Unii Europejskiej" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen,

- Rozpoczęły się rozmowy między Ukrainą i Rosją na ukraińsko-białoruskiej granicy,

- Ukraińcy przekazali, że od początku inwazji zginęło 4,5 tys. rosyjskich żołnierzy,

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powstanie legionu dla cudzoziemców,

- Z ukraińskich więzień i aresztów zwalniani są byli wojskowi, którzy zgłosili chęć obrony ojczyzny podczas stanu wojennego - poinformował Andrij Syniuk z Prokuratury Generalnej,

- Zarządcy systemu SWIFT ogłosili, że są gotowi do nałożenia sankcji na rosyjskie banki,

- Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poparł wyłącznie rosyjskich banków z systemu SWIFT.

Mapa przybliżająca stan rosyjskiej agresji w Ukrainie

20:55

Sztab generalny ukraińskiej armii opublikował podsumowanie czwartego dnia rosyjskiej inwazji. Informuje, że trwają naloty z terenów Białorusi, a białoruskie jednostki zostały wprowadzone w stan gotowości. Ukraińcy przekazali, że od początku agresji zginęło około 4,5 tys. rosyjskich żołnierzy.

20:52

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss powiedziała w niedzielę, że popiera Brytyjczyków, którzy chcieliby pojechać na Ukrainę i dołączyć tam do międzynarodowych sił zbrojnych walczących z siłami Rosji.

20:50

Mieszkańcy Lwowa przygotowujący koktajle Mołotowa.

20:47

FIFA: mecze Rosji na neutralnym terenie i przy pustych trybunach.

20:46

20:41

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę uszkodzonych zostało kilka elektrowni atomowych, dlatego szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi ostrzegł w niedzielę przed "realnym ryzykiem" awarii jądrowych.

20:39

Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying skrytykowała w niedzielę USA i NATO za dostarczanie broni na Ukrainę i zasugerowała, że to one są odpowiedzialne za trwającą tam wojnę. Swoją opinię zamieściła na Twitterze, który jest w Chinach zablokowany przez władze.

"Jeśli USA i NATO naprawdę zależy na pokoju i Ukraińcach, dlaczego nie mogą po prostu powiedzieć, że nie wezmą Ukrainy do NATO i pozwolić jej być pomostem, a nie polem bitwy?" - napisała Hua.

20:31

"Mamo, proszę, zabierz mnie stąd!" - mówi rosyjski jeniec.

20:25

We Lwowie, jako miejsce schronów, wskazano między innymi parkingi podziemne.

20:21

Ukraina jest jednym z nas i chcemy, aby znalazła się w Unii Europejskiej - powiedziała w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Euronews przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

20:17

20:08

Ukraina zdoła odeprzeć rosyjską agresję - ocenia 70 proc. ankietowanych Ukraińców, jak wynika z sondażu przeprowadzonego 26-27 lutego. 91 proc. respondentów popiera działania prezydenta Wołodomyra Zełenskiego.

20:05

"Kijów jest okrążony, nie ma możliwości ewakuacji" - powiedział mer Kijowa w rozmowie z Associated Press.

20:01

Prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski ogłosił, że Belgia zadeklarowała przekazanie wsparcia militarnego.

19:55

We Lwowie, Kijowie, Połtawie w centralnej Ukrainie, Odessie i Mikołajewie na południu rozległy się wieczorem w niedzielę alarmy przeciwlotnicze - podał portal Hromadske.

Doniesienia o alarmach napłynęły między godz. 19 i 20 czasu lokalnego (godz. 18 i 19 czasu polskiego). Dotyczyły one także obwodów: wołyńskiego, iwanofrankiwskiego i tarnopolskiego, a więc zachodniej Ukrainy.

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie ogłoszono w tym czasie trzykrotnie. Ludzie wzywani są do ukrycia się.

19:47

W Kijowie znowu zawyły syreny.

19:42

W związku z ofensywą Rosji Ankara zastosuje klauzulę Konwencji z Montreux, która pozwoli na ograniczenie ruchu rosyjskich okrętów w cieśninach tureckich, ponieważ na Ukrainie "toczy się wojna" - poinformował w niedzielę minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu.

Na podstawie Konwencji z Montreux z 1936 roku Turcja w czasie wojny, lub gdy jest zagrożona może ograniczać przepływ okrętów w czarnomorskich cieśninach Bosfor i Dardanele - przypomina agencja Reutera.

Dokument ponadto zobowiązuje leżące nad Morzem Czarnym państwa-strony porozumienia m.in. do powiadomienia z 15-dniowym wyprzedzeniem o wysłaniu tam mniejszych okrętów wojennych.

19:39

19:35

W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Władze miasta apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach.

19:29

Zbiórka darów dla Ukraińców na stadionie Wisły Kraków.

19:26

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o zniszczeniu wyrzutni rakietowych Buk w rejonie Żytomierza. Kolumna została trafiona za pomocą tureckiego dronu TB2.

19:22

19:18

Zniszczenia w Czernihowie po uderzeniu rakiety Iskander.

19:15

Rosyjski bank centralny poinformował w niedzielę, że wznowi zakupy złota na wewnętrznym rynku metali szlachetnych. Bank zaprzestał tych zakupów wiosną 2020 roku. Teraz w związku z zachodnimi sankcjami po inwazji na Ukrainę próbuje zapewnić Rosji stabilność finansową - pisze Reuters.

Bank centralny kupował aktywnie złoto od 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję. W 2018 roku kupił rekordową liczbę tego kruszcu - 8,8 mln uncji. W 2019 roku nabył do swoich rezerw tylko 5,1 mln uncji.

19:11

Nawet 7 mln. Ukraińców może być zmuszonych opuścić swoje domy z powodu rosyjskiej agresji.

19:07

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę w oficjalnym komunikacie, że w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie są "zabici i ranni" po stronie rosyjskiej. Nie podało ich liczby.

"Niestety, są zabici i ranni" - oświadczyło ministerstwo w komunikacie. Nie podało żadnych danych, a zapewniło jedynie, że te straty są "wielokrotnie mniejsze" niż po stronie przeciwnej.

19:01

Wesprzemy ukraińskie wojsko sprzętem i pieniędzmi - poinformowała w niedzielę wieczorem premier Szwecji Magdalena Andersson. Rząd w Sztokholmie przekaże Ukrainie m.in. granatniki przeciwpancerne.

"W sytuacji, gdy zagrożony jest cały europejski system bezpieczeństwa, trzeba podejmować nadzwyczajne decyzje" - podkreśliła Andersson. Przypomniała, że "nie jest szwedzka praktyką, aby wysyłać sprzęt wojskowy do miejsc konfliktów".

Ostatni raz Szwecja przekazała broń w 1939 roku Finlandii, gdy kraj ten został zaatakowany przez Związek Radziecki.

18:57

Brytyjski koncern BP poinformował w niedzielę, że po inwazji Rosji na Ukrainę zdecydował się wycofać z posiadanych udziałów w rosyjskim gigancie naftowym Rosnieft.

Dyrektor generalny BP Bernard Looney, który ustąpi z zarządu Rosnieftu, poinformował, że inwazja Rosji na Ukrainę "spowodowała, że musieliśmy gruntownie przemyśleć stosunek BP do Rosnieftu".

"Atak Rosji na Ukrainę to akt agresji, który ma tragiczne konsekwencje w całym regionie" - dodał Looney.

18:52

18:47

18:43

Pomoc humanitarna przygotowana przez mieszkańców Wilna.

18:38

"Na lotnisko w Żytomierzu przeprowadzono atak rakietowy ze strony Białorusi" - poinformowała państwowa ukraińska służba łączności specjalnej i ochrony informacji.

Wcześniej w niedzielę o wystrzeleniu w kierunku Żytomierza rakiet Iskander z południa Białorusi informował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

18:32

Nie przyjmiemy żadnych warunków wstępnych do negocjacji z Rosją. Natomiast jak najbardziej chcemy, żeby to okrucieństwo się zakończyło - powiedział w niedzielę w Brukseli przedstawiciel Ukrainy przy Unii Europejskiej Wsewołod Czencow.

"Ukraina walczy, ale Ukraina już wygrała. Walczymy jako naród, a to jest coś, z czym nie liczyło się przywództwo rosyjskie. To nawet nie chodzi o terytorium, oczywiście też jest ważne, to nie chodzi o nasze miasta, choć kochamy nasze miasta, ale tu chodzi o ludzi. Chodzi o siłę, wytrwałość i ducha walki Ukraińców. A tego zabić się nie da" - podkreślił w niedzielę Czencow.

18:27

"Rosja nie prowadzi wojny tylko przeciwko Ukrainie" - powiedział, wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, zwracając uwagę, że prezydent Władimir Putin wydał rozkaz o postawieniu w stan najwyższej gotowości sił jądrowych.

Wiceprzewodniczący KE zwrócił również uwagę, że rosyjska armia na Ukrainie coraz częściej obiera za cel infrastrukturę cywilną, podczas gdy Ukraińcy "heroicznie się bronią".

18:25

18:12

Zapowiedziane w niedzielę rozmowy ukraińsko-rosyjskie rozpoczną się za kilka godzin, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo zmieniono trasę dojazdu na granicę z Białorusią - poinformował ukraiński deputowany Fedir Wenisławski.

Grupa negocjacyjna potrzebuje więcej czasu na dojazd, niż oczekiwano - wyjaśnił deputowany, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. "Pojechali oni trasą, jaka teraz nie stanowi zagrożenia dla życia i aby nie było znane miejsce ich pobytu" - powiedział Wenisławski.

18:05

Ratujący się przed wojną Ukraińcy na przejściu granicznym w Medyce Jacek Skóra / RMF FM

18:02

Polacy i Ukraińcy na dworcu w Przemyślu.

17:59

Jako prezydent mam obowiązek wykorzystać każdą szansę, nawet najmniejszą, by zakończyć tę wojnę - oświadczył w niedzielę Wołodymyr Zełenski, nawiązując do swojej zgody na rozmowy z Rosją na granicy ukraińsko-białoruskiej.

"Rozmawiałem dzisiaj z Alaksandrem Łukaszenką bardzo długo i bardzo konkretnie" - powiedział Zełenski, który w niedzielę odbył rozmowę telefoniczną z białoruskim politykiem.

"Powiedziałem mu, że nie chcę, by na Ukrainę z Białorusi leciały rakiety, szły wojska" - dodał. Łukaszenka miał go zapewnić, że tego nie będzie.

17:56

Szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Ołeksij Daniłow ostrzegł w niedzielę, że władze nie prowadzą ewakuacji w Buczy pod Kijowem. Według niego strona rosyjska podejmuje próby przedostania się do Kijowa przy pomocy autobusów z cywilami.

Daniłow powiedział, że Rosjanie zbierają autobusy, aby "puścić autobusy przed sobą, by można było przejechać do Kijowa".

Portal Ukraińska Prawda podał, że mieszkańcy Buczy potwierdzili informację na temat autobusów. Ostrzegani są, że za nimi miałby pojechać sprzęt pancerny

17:54

Von der Leyen: będziemy pracować nad uniemożliwieniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach.

17:43

Von der Leyen: zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Również tych prywatnych.

17:42

213 tys. osób wjechało do Polski z Ukrainy od czwartkowego rosyjskiego ataku. W niedzielę do godz. 15 granicę przez granicę polsko-ukraińską przeszło 57 tys. osób - podała Straż Graniczna.

17:39

Kanada zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich linii lotniczych. Decyzja weszła już w życie - poinformował w niedzielę minister transportu Kanady Omar Alghabra.

"Ze skutkiem natychmiastowym kanadyjska przestrzeń powietrzna została zamknięta dla wszystkich rosyjskich przewoźników. Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności za jej niczym niesprowokowany atak na Ukrainę" - napisał na Twitterze Alghabra.

17:37

Szefowa KE: UE po raz pierwszy sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju.

17:23

17:20

Japonia zamraża aktywa prezydenta Rosji Władimira Putina i jego kluczowych urzędników oraz przyłącza się do planów USA i UE dotyczących odebrania niektórym rosyjskim bankom dostępu do systemu SWIFT - oświadczył w niedzielę premier Fumio Kishida.

"Pokażemy, że lekkomyślny akt przemocy ma olbrzymią cenę. Relacje społeczności międzynarodowej z Rosją nie mogą już być takie, jak wcześniej" - powiedział dziennikarzom Kishida, potępiając rosyjską agresję na Ukrainę. Podkreślił, że narusza ona prawo międzynarodowe i suwerenność tego kraju.

17:16

17:11

Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko powiedział w niedzielę, że w ciągu czterech dni inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego, zginęło szesnaścioro dzieci.

"Czwartą dobę, całodobowo operując rannych, ratujemy życie. Operujemy również dzieci. Niestety, 15 dzieci nie udało się uratować" - powiedział Laszko w telewizji Rada.

Oświadczył, że "są to rezultaty tego, co czyni armia rosyjska, której nie można nazwać armią, bo armia nie strzela do lekarzy, dzieci, szkół i przedszkoli".

16:59

Troje dzieci, dwie dziewczynki i chłopiec, urodziły w sobotę i niedzielę w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Ukrainki uciekające przed rosyjską agresją na ich kraj - poinformował rzecznik szpitala Paweł Bugira.

"Pierwszy na świat przyszedł chłopiec. Dzieci i matki czują się dobrze" - powiedział Bugira.

Kobiety do przemyskiego szpitala trafiły po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej.

16:50

Mimo wcześniejszych zapewnień, w czasie rozmów z Białorusi w kierunku Ukrainy zostały wystrzelone rakiety Iskander,

16:46

Z ukraińskich więzień i aresztów zwalniani są byli wojskowi, którzy zgłosili chęć obrony ojczyzny podczas stanu wojennego - poinformował Andrij Syniuk z Prokuratury Generalnej.

16:42

"Stop wojnie! Lepiej walczyć w sporcie" - taki napis w języku angielskim na swoich nartach umieścił skoczek Kamil Stoch, który w niedzielę rywalizuje w Lahti w zawodach Pucharu Świata.

"Bardzo trudno się skupić na tym, co się kocha robić. Nawet jeżeli czuję, że skoki są naprawdę fajne, to trudno jest się uśmiechnąć, cieszyć, wznosić ręce do góry, jeśli za płotem dzieje się taka krzywda" - powiedział Stoch w sobotniej rozmowie z portalem skijumping.pl

16:37

Portugalia zdecydowała o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla Rosji.

16:30

16:27

Na granicy ukraińsko-białoruskiej w rejonie rzeki Prypeć są już delegacje Ukrainy i Rosji. Mają rozmawiać o zakończeniu konfliktu.

Według strony ukraińskiej - negocjacje już się rozpoczęły, Rosjanie mówią natomiast, że trwają dopiero przygotowania.

16:16

Na lotnisku w Hostomlu wojska rosyjskie zniszczyły ukraiński samolot transportowy Mrija An-225, uważany za największy samolot świata - źródła ukraińskie.

16:11

To niebezpieczna retoryka i nieodpowiedzialne zachowanie ze strony Władimira Putina - powiedział przed chwilą szef NATO. Jens Stoltenberg w ten sposób odniósł się do groźby użycia przez Rosję broni atomowej.

W tej sprawie wypowiedziała się amerykańska ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podkreśliła, że to eskalacja konfliktu, która jest nie do zaakceptowania. Tu w USA w tych pierwszych komentarzach podkreśla się też, że Putin uwikłał Rosję w wojnę, która według jego planu miała potrwać krótko, ale Ukraina stawia opór, a rosyjscy żołnierze są sfrustrowani. Rosjanie natomiast zaczynają odczuwać sankcje i międzynarodową izolację. Putin walczy też z antywojennymi manifestacjami w swoim kraju. Teraz więc zaczyna wojnę psychologiczną - podkreśla się w komentarzach. Zaczyna straszyć Rosjan, że NATO zagraża ich bezpieczeństwu - dlatego on musi reagować.

16:06

Od Kolumny zwycięstwa na rondzie nazywanym w Berlinie Wielką Gwiazdą po Alexanderplatz z charakterystyczną wieżą telewizyjną - dziś w stolicy Niemiec odbywa się protest przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę, przeciwko Putinowi i wojnie.



16:04

Miejscowość Bucza w obwodzie kijowskim.

Miejscowość Bucza po ostrzale

16:01

Sumy po ostrzale.

15:57

W piątek w bitwie pod Kijowem zginął piłkarz klubu Karpaty Lwów Witalij Sapyło. 21-latek bronił stolicy Ukrainy przed atakującymi Rosjanami. Był dowódcą czołgu.

Pochodzący z Sokolnik, spod Lwowa, obrońca Karpat występował w tamtejszych drużynach młodzieżowych.

"21-letni mieszkaniec Lwowa był dowódcą czołgu. Bronił stolicę Ukrainy przed rosyjskimi okupantami, którzy za wszelką cenę próbowali zdobyć Kijów" - napisano na profilu kibiców lwowskiego klubu w mediach społecznościowych.

15:48

Wstrząsające wideo z ostrzału Charkowa.

15:45

15:36

Aktualna mapa krajów, które zamknęły przestrzeń powietrzną dla Rosji.

15:31

2 tys. osób brało udział w niedzielnej manifestacji na Rynku Głównym w Krakowie. Tłumy skandowały hasła wolnościowe i potępiające prezydenta Rosji Władimira Putna. Apelowały do NATO, aby chroniło niebo na Ukrainą. Z Rynku tłum skierował się w stronę placu Biskupiego, przed rosyjski konsulat.

"Nawołujemy, żeby NATO zamknęło niebo nad Ukrainą. Konieczne jest, by NATO chroniło niebo ukraińskiej ziemi przed atakami z powietrza, przed atakami Federacji Rosyjskiej" - zaapelowali przez megafon uczestnicy manifestacji najpierw w języku ukraińskim, potem w języku polskim. Jak zauważyli, "nie wiadomo, co może przyjść do głowy" Putinowi. Podziękowali też za wprowadzenie sankcji, które - jak mówili - "krok za krokiem izolują Rosję, zamykają jej dostęp do cywilizowanego świata".

Łańcuch solidarności z Ukrainą "Stand With Ukraine" na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

15:29

Oligarcha Michaił Fridman nazwał wojnę na Ukrainie "tragedią" i wezwał do zakończenia "rozlewu krwi" - wskazał w niedzielę "Financial Times". Fridman jest pierwszym rosyjskim biznesmenem, który opowiada się przeciwko wywołanemu przez Rosję konfliktowi - zwrócił uwagę brytyjski dziennik.

W liście przesłanym w piątek pocztą internetową pracownikom londyńskiej centrali należącej do niego firmy inwestycyjnej LetterOne, do którego dotarł "FT", rosyjski miliarder wyraził przekonanie, że "wojna nigdy nie może być odpowiedzią".

15:26

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oświadsczyła w niedzielę, że rozkaz prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie postawienia w stan najwyższej gotowości bojowej nuklearnej siły odstraszania, to eskalacja konfliktu, która jest nie do zaakceptowania.

15:17

Jak informuje "Ukraińska prawda": Ukraińskie siły zbrojne i antyterroryści unieszkodliwili rosyjską kolumnę oznaczoną literą "V". Mieli nią poruszać się szczególnie niebezpieczni terroryści. Wśród wyposażenia kolumny była m.in. wyrzutnia rakietowa "Buk"- taka, jaką zestrzelono malezyjski samolot nad Ukrainą w lipcu 2014 roku.

15:09

Włochy zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla Rosji. Zakaz lotów obowiązuje od godziny 15 dnia dzisiejszego

15:04

"Dotychczas około 4,5 tys. uchodźców z Ukrainy skorzystało z punktów recepcyjnych w woj. lubelskim, z czego 1,7 tys. osób podczas minionej doby" - przekazała w niedzielę rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.



W woj. lubelskim działa przy granicy już siedem punktów recepcyjnych: w Dorohusku, Dołhobyczowie, Lubyczy Królewskiej, Horodle, Chełmie, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. Uchodźcy z Ukrainy mogą w nich odpocząć, zjeść posiłek, skorzystać z pomocy medycznej, a także jeśli wyrażą wolę - uzyskać skierowanie do jednego z ośrodków dla osób uciekających z Ukrainy i bezpłatny transport do niego.

14:57

Władimir Putin powiedział, że działanie jest konieczne, bo Zachód nie tylko podejmuje decyzje szkodzące rosyjskiej gospodarce, ale też najwyżsi rangą przywódcy NATO pozwalają na agresywne wypowiedzi przeciwko Rosji.

14:51

Setki tysięcy osób protestuje w Berlinie przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę.

14:49

Również Rosjanie sprzeciwiają się agresji na Ukrainę

14:45

Aleksander Łukaszenka i Wołodymyr Zełenski zgodzili się na spotkanie ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na ukraińsko-białoruskiej granicy.

14:39

Reuters: prezydent Rosji Władimir Putin postawił w niedzielę w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania.

14:37

Ukraińskie organy ochrony prawa zatrzymały rosyjskiego dywersanta, który próbował podłożyć ładunek wybuchowy w jednym z kompleksów mieszkalnych Kijowa - poinformował w niedzielę przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Heraszczenko powiedział, że czujny mieszkaniec Kijowa zauważył, iż brodaty mężczyzna zostawił plecak w holu budynku i odszedł. Przybyli na miejsce policjanci i specjaliści ukraińskiego wywiadu znaleźli w środku ładunek wybuchowy.

14:35

14:32

W związku z agresją rosyjską na Ukrainie uruchomiona została strona pomagamukrainie.gov.pl , za pośrednictwem której będzie koordynowana pomoc - przekazało w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

14:30

Rosyjska marynarka wojenna porwała dwa ukraińskie statki z cywilną załogą - podała w niedzielę ukraińska państwowa straż graniczna. Na pokładach jest prawie 50 ludzi.

"Po ogłoszeniu ‘operacji antyterrorystycznej’ w północno-zachodniej części Morza Czarnego okręty rosyjskiej marynarki wojennej porwały kolejne dwa cywilne ukraińskie statki" - napisała straż.

Według straży porwano statki "Afina" i "Pryncesa Nikol". Dzień wcześniej informowano o porwaniu przez te same okręty statku "Sapfir", który wyruszył w stronę Wyspy Węży z misją humanitarną.

14:27

Mamy informację, że służby graniczne Ukrainy zamierzają, wobec kobiet i dzieci, które czekają po ich stronie nad dostanie się do Polski, stosować uproszczone procedury, tak żeby jak najszybciej mogły one przejść granicę - poinformował w niedzielę szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Po stronie ukraińskiej przed przejściami granicznymi z Polską są ogromne kolejki osób próbujących pieszo przekroczyć granicę uciekając przed wojną. Czas ich oczekiwania na granicy z Polską to kilkadziesiąt godzin.

14:24

W stolicy Ukrainy, Kijowie nie ma żadnych oddziałów rosyjskich - ogłosił w niedzielę mer tego miasta Witalij Kliczko. Dodał, że w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji cztery dni temu zginęło 31 osób, w tym 9 cywilów.

"Kijów trwa w swojej obronie. W stolicy nie ma jednostek rosyjskich. Ale nasze siły zbrojne, organy ścigania i obrona terytorialna wciąż wykrywają i neutralizują sabotażystów" - napisał Kliczko w komunikacie na Telegramie.

14:20

Sytuacja jest dramatyczna, bo od samego rana w niedzielę zaczęły się naprawdę bardzo poważne boje ze strony okupanta z Rosji. Niestety Charków z różnych stron jest otoczony - powiedział PAP dyrektor Caritas-Spes-Charków ks. Wojciech Stasiewicz. Dodał, że nie zamierza wracać teraz do Polski.



Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 roku. Jest dyrektorem Caritas-Spes-Charków, wikariuszem w parafii katedralnej w Charkowie.

14:13

W niedzielę sklepy mogą być otwarte w województwach pokarpackim i lubelskim. To w związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski - poinforował Piotr Muller.

Właściciele placówek handlowych nie muszą obawiać się kontroli i kar - zapewnia rzecznik rządu

14:08

Gwardia Narodowa Ukrainy udostępniła informacje nt. oznakowań rosyjskich pojazdów:

"Z" - siły wschodnie,

"Z" w kwadracie - siły z Krymu,

"O" - siły z terenów Białorusi,

"V" - piechota morska,

"X" - Czeczeńcy,

"A" - siły specjalne.