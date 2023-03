Siły ukraińskie zestrzeliły w nocy z wtorku 16 z 21 wysłanych przez Rosję dronów - poinformował rano sztab generalny armii ukraińskiej. W wyniku ataków zginęły trzy osoby. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan w rozmowie z CNN stwierdził, że Federacja Rosyjska nie tylko deportuje ukraińskie dzieci, ale traktuje je jako "łupy wojenne". 20 deputowanych do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zostało zaocznie skazanych za naruszenie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Ukrainy - poinformowała Prokuratura Generalna Ukrainy. Najważniejsze informacje dotyczące 392. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 22.03.2023 r.

Ukraińscy saperzy rozminowują i oczyszczają z pozostałości amunicji wsie obwodu charkowskiego / Viacheslav Ratynskyi / PAP

10:39

Po incydencie z udziałem rosyjskich myśliwcami, w wyniku którego strącony został amerykański dron zwiadowczy, bezzałogowce USA latają nad Morzem Czarnym, ale zmieniły trasy przelotów - podaje CNN.

10:11

Nadchodzące tygodnie będą krytyczne dla przebiegu wojny; spodziewamy się, że prezydent Putin spróbuje przypuścić kolejną ofensywę, być może na wielu odcinkach frontu jednocześnie - powiedział w rozmowie z CNN rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Stany Zjednoczone wspierają przywódców Ukrainy i zapewniły prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że dostanie od władz USA "to, czego potrzebuje, gdziekolwiek zdecyduje się walczyć" - powiedział we wtorek John Kirby. Oznacza to, że Ukraina dostanie więcej broni, pomoc logistyczną i wsparcie wywiadowcze - dodał.



10:07

Skutki nocnych ataków dronów na Ukrainę: