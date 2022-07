Prezydent Ukrainy apeluje o nowe sankcje dla Rosji. Mówi, że „terror to wirus”. Chce też trybunału do osądzenia rosyjskiej agresji. W czwartkowym ataku na centrum Winnicy zginęły co najmniej 23 osoby, w tym troje dzieci. Dziś 142. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.