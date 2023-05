Ukraina ma już minimalną ilość broni, niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy - powiedział szef wywiadu wojskowego tego kraju (HUR) Kyryło Budanow. "Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu. Mamy już minimum broni i innego sprzętu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie" - zaznaczył. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z wojną w Ukrainie znajdziecie w artykule poniżej.

Ukraina użyje wszelkich dostępnych sił i środków, aby wypędzić Rosję z terytoriów ukraińskich - tłumaczył szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow. Jak podkreślił, do pomyślnej operacji potrzebne będą "znaczne dostawy broni i amunicji", a także myśliwców. W kwietniu Budanow mówił, że Ukraina zbliża się do przełomowej bitwy w najnowszej historii, która miała ruszyć wiosną. TU ZNAJDZIESZ ZAPIS Z RELACJI Z WTORKU 24 MAJA