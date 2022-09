Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow ogłosił, że rozważa rezygnację z urzędu. 14 miliardów euro - tyle wynosi wartość majątku rosyjskich oligarchów, zamrożonego dotychczas w krajach UE. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w piątek w wieczornym komunikacie, że siły ukraińskie dokonały ostrzału w rejonie Enerhodaru, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, a także Chersonia na południu Ukrainy, niszcząc uzbrojenie przeciwnika. Na południu Ukrainy trwają walki pozycyjne; ostatniej doby siły ukraińskie zniszczyły ok. 60 sztuk rosyjskiego sprzętu i uderzały w szlaki logistyczne wroga, w tym most pontonowy na Dnieprze – podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Sobota to 192. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ramzan Kadyrow / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA 18:29 Agencja AFP donosi, cytując Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa ponownie została odcięta od głównej linii energetycznej. 18:25 Wojska rosyjskie ostrzelały miejscowość Michałczyna Słoboda w obwodzie czernihowskim. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i sklepy. 18:01 Od 24 lutego, czyli początku inwazji na Ukrainę, Rosja straciła już ponad 1000 czołgów. Co ważne, wszystkie straty są potwierdzone materiałami foto lub wideo. Dla porównania, w trakcie wojny w Osetii Południowej w 2008 roku Rosjanie stracili zaledwie trzy czołgi. 17:39 Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow ogłosił, że rozważa rezygnację z urzędu. 16:44 Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki powiedział w sobotę, że około 40 procent sprzętu bojowego, który dostają nowe oddziały tworzone w Rosji do walk przeciwko Ukrainie, nie działa i wymaga naprawy. 15:48 Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Targu przytoczył słowa kremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, że "Rosja nie jest zainteresowania istnieniem Polski w żadnej formie". Dlatego konieczne jest zwiększenie wydatków na zbrojenia i szkolenie żołnierzy - powiedział Kaczyński. 15:47 Niezależny rosyjski portal Insider podał w sobotę, że prezydent Władimir Putin przyznał pośmiertnie medal "Za Odwagę" Iwanowi Nieparatowowi, który zginął na wojnie przeciw Ukrainie. Nieparatow był skazany na 25 lat za zabójstwo pięciu osób i inne przestępstwa. Zobacz również: Media: Morderca odznaczony przez Putina medalem 15:36 Zobacz również: Tysiące osób pożegnało Michaiła Gorbaczowa. Nie było wśród nich Putina 14:33 Jak donosi Nexta, podczas wystawy amunicji w Czernihowie w północno-wschodniej Ukrainie doszło do eksplozji granatnika. Ze wstępnych informacji wynika, że obrażenia odniosło dwoje dzieci. 14:01 Ośmioletnie dziecko zginęło, a cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranione przez odłamki po rosyjskim ostrzale miejscowości Bereznehuwate w obwodzie mikołajowskim Ukrainy - powiadomiły władze lokalne. Kolejne dwie osoby zostały ranne w wyniku ostrzałów w Mikołajowie. 13:53 14 miliardów euro - tyle wynosi wartość majątku rosyjskich oligarchów, zamrożonego dotychczas w krajach UE. Poinformował o tym w sobotę unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders podczas forum ekonomiczno-politycznego w Cernobbio na północy Włoch. Ujawnił, że Unia ponagla niektóre kraje w tej sprawie. 13:22 Ze strony Finlandii, ani z Rosji, nie ma planów dotyczących zamknięcia rosyjskiej placówki dyplomatycznej na Wyspach Alandzkich - powiedział w sobotę szef MSZ Finlandii Pekka Haavisto. Konsulat na Wyspach od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wzbudza kontrowersje, regularnie odbywają się przed nim protesty. Część komentatorów opisuje go jako relikt zimnej wojny. 12:22 Para należących do ukraińskiej armii dronów Bayraktar TB-2 zniszczyła w ciągu trzech dni rosyjski sprzęt wojskowy wart 26,5 mln dol., w tym osiem czołgów i armatohaubicę Akacja - powiadomił w sobotę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

11:05 Ostatni zbiorowy pochówek ofiar rosyjskiej okupacji w podkijowskiej Buczy odbył się w piątek - powiadomił portal Suspilne. Pochowano 13 ciał, po które nie zgłosili się bliscy - poinformowały lokalne władze. 10:00 Zniszczony system Pancyr w obwodzie chersońskim. 09:50 Od początku rosyjskiej inwazji ukraińska policja odnotowała 22 tys. rosyjskich ataków, w których ucierpiało 24 tys. obiektów cywilnych; zginęło ponad 7 tys. ukraińskich cywilów - podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując wiceministra spraw wewnętrznych Jewhenija Jenina. 09:04 Szeroka ofensywa ukraińska na południu kraju prawdopodobnie zaskoczyła siły rosyjskie, które wobec trwających też walk w Donbasie i okolicach Charkowa muszą zdecydować, gdzie zaangażować ewentualne rezerwy operacyjne - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

08:24 Z niedawnego badania opinii publicznej w Rosji, przeprowadzonego przez niezależne Centrum Lewady, wynika, że większość Rosjan wciąż popiera działania wojskowe na Ukrainie, ale poparcie społeczne dla wojny może się stopniowo zmniejszać - podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swoim najnowszym raporcie. 08:05 Trzy osoby zginęły w piątek w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim Ukrainy - powiadomiły lokalne władze. W nocy Rosjanie ostrzeliwali również obwód dniepropietrowski i Charków. 08:00 Rosyjska delegacja z Siergiejem Ławrowem nie dostała wiz na podróż do Stanów Zjednoczonych na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 07:52 Siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki w rejonie miejscowości Bachmutske, Kodema, Zajcewe, Awdijiwka, Marjinka i Wremiwka w obwodzie donieckim - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym komunikacie w sobotę. 07:50 Moskwa wykorzystuje energię jako narzędzie nacisku na Europę - przekazał w piątek agencji Reutera rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, odnosząc się do informacji rosyjskiego Gazpromu o zawieszeniu na czas nieokreślony dostaw surowca gazociągiem Nord Stream 1.

07:45 Na południu Ukrainy trwają walki pozycyjne; ostatniej doby siły ukraińskie zniszczyły ok. 60 sztuk rosyjskiego sprzętu i uderzały w szlaki logistyczne wroga, w tym most pontonowy na Dnieprze - podała w sobotę agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. 07:41 Papież Franciszek wyraził wolę udania się na Ukrainę; chce tam pojechać w warunkach, które naprawdę mogą pomóc pokojowi; "nic się nie zmieniło" - oświadczył watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI w piątek. Tak odpowiedział na pytanie o szanse na taką podróż. Zobacz również: Kardynał Parolin: Nic się nie zmieniło, papież wyraził wolę udania się na Ukrainę 07:37 Dwóch ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) pozostanie na dłużej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował w piątek na konferencji prasowej w Wiedniu dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

