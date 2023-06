Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji". Szef Grupy Wagnera, oskarżający Moskwę o atak na jego oddziały, oznajmił, że wycofał swoich żołnierzy z Ukrainy i zgromadził ich w Rostowie nad Donem. Zagroził zniszczeniem wszystkiego, co stanie mu na drodze. Rosjanie przeprowadzili w nocy atak rakietowy na Kijów. W wyniku upadku odłamków rakiety na jeden z wieżowców trzy osoby zginęły, a jedenaście zostało rannych - poinformowały miejscowe władze. Sobota jest 486. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 24.06.2023 r.

Rosyjscy żołnierze blokują ulicę w centrum Rostowa nad Donem w południowej Rosji / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

11:16

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał bunt Grupy Wagnera "haniebną zdradą". "Wszystko, co się dzieje, to nóż w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!" - czytamy w komunikacie na jego kanale telegramowym.

10:15

Brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej wyraził przekonanie, że Grupa Wagnera "prawie na pewno" zamierza dotrzeć do Moskwy.

10:09

Władimir Putin nazwał zdrajcami żołnierzy najemniczej Grupy Wagnera, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko Kremlowi i zapewnił, że buntownicy poniosą odpowiedzialność przed prawem i narodem, a Rosja zostanie obroniona - powiadomiły agencje Reutera i AFP za rosyjskimi państwowymi mediami relacjonującymi wystąpienie prezydenta.

Władimir Putin oznajmił, że bunt Grupy Wagnera to "śmiertelne zagrożenie" dla państwa rosyjskiego, dlatego zostaną podjęte "zdecydowanie działania" w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem, gdzie znajduje się obecnie Grupa Wagnera. W ocenie prezydenta Rosji sytuacja w tym mieście jest "trudna".

Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to - oznajmił dyktator.

"Z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy wynika, że przejmuje on pełną kontrolę nad wszystkimi działaniami" - oceniła na Twitterze analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) Anna Maria Dyner.

09:58

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn albo zwariował, albo ma poważne wsparcie wewnątrz reżimu - ocenił Kalev Stoicescu, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ekspert estońskiego think tanku International Centre for Defence and Security (ICDS).

09:51

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu, po raz pierwszy skomentował bunt najemników Grupy Wagnera. Według niego, problemy kraju "zawsze występowały tylko z powodu zdrady elit i wewnętrznego rozłamu".



09:44

Mer Petersburga Aleksandr Biegłow stwierdził, że sytuacja w mieście jest pod kontrolą. "Działania organów ścigania, w tym te w głównej siedzibie Grupy Wagnera, nie wpływają na życie miasta" - przekazał.

09:37

Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji".

09:32

"W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z Premierem i MON, a także z Sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.