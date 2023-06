W nocy Rosjanie ostrzelali Chersoń, Kijów i Krzywy Róg. W ostatnim z miast. Liczba zabitych wzrosła do 10, operacja ratunkowa trwa - poinformował szef lokalnej administracji wojskowej Ołeksandr Wiłkuł. Wojska ukraińskie kontynuowały 12 czerwca operacje kontrofensywne na trzech odcinkach frontu i odniosły pewne zdobycze terytorialne - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Wtorek, 13 czerwca to 475. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony budynek w Krzywym Rogu / NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA 12:06 Liczba zabitych w wyniku rosyjskiego ataku w Krzywym Rogu wzrosła do 10. 11:03 Mieszkańcy wschodniej, okupowanej części obwodu chersońskiego, którzy ucierpieli na skutek powodzi wywołanej przez Rosjan, nie zostali pozostawieni samym sobie; ewakuujemy tych ludzi, ale robimy to w maksymalnie dyskretny sposób - oznajmiła we wtorek rzeczniczka ukraińskich wojsk na południu kraju Natalia Humeniuk. 10:18 Nasze wojska walczą z rosyjskimi okupantami na pięciu-sześciu odcinkach frontu jednocześnie, ale to dopiero początek kontrofensywy; później wybrane zostaną dwa-trzy najbardziej perspektywiczne kierunki, na które Kijów skieruje siły rezerwy - ocenił w poniedziałek wieczorem ukraiński ekspert ds. wojskowości pułkownik Roman Switan. "W przeciwieństwie do kontruderzenia w obwodzie charkowskim jesienią 2022 roku, ukraińskie wojska posuwają się obecnie dosyć wolno, ponieważ Rosjanie zdołali wznieść (w obwodach zaporoskim i donieckim) nawet trzy linie umocnień. Teraz (Ukraińcy) zmuszeni są do wgryzania się w te fortyfikacje, poszukując w nich słabych miejsc, koncentrując tam swoje jednostki, a następnie próbując przebić się na (większą odległość) w głąb (okupowanych terenów)" - wyjaśnił Switan w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem na Telegramie Możem Objasnit'. 10:01 Rosja sprowadza z Iranu większe partie dronów przez Morze Kaspijskie w miejsce wcześniejszych niedużych dostaw drogą lotniczą; Iran pomaga jej w rozpoczęciu własnej produkcji dronów - podaje we wtorek brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. "Jest bardzo prawdopodobne, że Rosja, która wcześniej otrzymywała drogą lotniczą niewielkie dostawy irańskich jednokierunkowych bezzałogowych statków powietrznych (OWA-UAV), zamieniła je teraz większymi dostawami - statkami z Iranu przez Morze Kaspijskie. Międzynarodowy Korytarz Transportowy Północ-Południe nabrał znacznie większego znaczenia od czasu inwazji (na Ukrainę). Pozwala Rosji na dostęp do rynków azjatyckich - w tym na transporty broni - w sposób, który - jak ma ona nadzieję - jest mniej narażony na sankcje międzynarodowe" - głosi komunikat. 09:15 Rosyjskie siły całkowicie utraciły inicjatywę w walkach na kierunku bachmuckim na wschodzie Ukrainy; nasze operacje kontrofensywne w pobliżu Bachmutu wymagają jednak ogromnego wysiłku, ponieważ bardzo trudno jest tam zdobyć nawet metr terenu - oznajmił we wtorek Wołodymyr Nazarenko, żołnierz batalionu Swoboda ukraińskiej Gwardii Narodowej. 08:27 Ilość wody, która stała się nieprzydatna do użycia po wysadzeniu przez Rosjan zapory na Dnieprze, wystarczyłaby do "pojenia całego świata przez dwa dni" - ocenił szef administracji ukraińskiego obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. Takie szacunki dotyczące szkód urzędnik opublikował na Facebooku w poniedziałek. Prokudin poinformował, że wziął udział tego dnia w posiedzeniu komisji parlamentu Ukrainy ds. polityki ekologicznej. 08:09 Wojska ukraińskie kontynuowały 12 czerwca operacje kontrofensywne na trzech odcinkach frontu i odniosły pewne zdobycze terytorialne - ocenia w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Działania te trwają w zachodniej części obwodu zaporoskiego, gdzie według ukraińskiego ministerstwa obrony wyzwolono jedną miejscowość. We wschodniej części obwodu zaporoskiego i zachodniej części obwodu donieckiego w tym samym czasie wyzwolonych zostało sześć miejscowości. W obwodzie donieckim postępy wojsk odnotowano na flankach Bachmutu, gdzie - jak przyznają źródła rosyjskie - Ukraińcy kontynuują kontrataki na pozycje rosyjskie na północ, południowy zachód i północny zachód od miasta. 08:01 W poniedziałkowym ataku rakietowym ukraińskich wojsk na stanowisko dowodzenia wroga w obwodzie zaporoskim zginął rosyjski generał Siergiej Goriaczow, szef sztabu 35. armii ogólnowojskowej agresora - powiadomił w nocy z poniedziałku na wtorek ukraiński portal Obozrevatel za korespondentami wojennymi z Ukrainy i Rosji. O śmierci gen. Goriaczowa informowali w mediach społecznościowych zarówno ukraińscy oficerowie relacjonujący wydarzenia na froncie, m.in. Anatolij Sztefan, jak też prokremlowscy tzw. blogerzy wojskowi - podkreślono na łamach serwisu. 07:20 "3 osoby nie żyją, 25 jest rannych, a nieznana liczba osób znajduje się pod gruzami" - napisał o ataku w Krzywym Rogu doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak. "Takie coś wydarza się każdego dnia. Rosja rażąco niszczy Ukrainę" - dodał. 07:17 "Kolejne rakiety terrorystów. Rosyjscy zabójcy kontynuują wojnę ze zwykłymi ludźmi, miastami i budynkami mieszkalnymi. Niestety są zabici i ranni. Akcja ratunkowa w Krzywym Rogu trwa. Moje kondolencje dla wszystkich, którzy stracili swoich bliskich. Terrorystom nigdy nie zostanie to wybaczone. Zostaną pociągnięcie do odpowiedzialności za każdy wystrzelony pocisk" - napisał o ataku w Krzywym Rogu Wołodymyr Zełenski. Telegram 07:09 W dotkniętej powodzią miejscowości Hoła Prystań w obwodzie chersońskim grabią z domów meble i sprzęt AGD; ładując je na ciężarówki, które oznaczone są jako transport humanitarny - informuje we wtorek Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy. W porannym komunikacie na Facebooku o aktualnej sytuacji na froncie sztab podał, że w obwodzie chersońskim Rosjanie "aktywnie wywożą zrabowane mienie z zalanych powodzią miejscowości". 07:07 AP dotarła do działającego na zajętym przez Rosjan Krymie oddziału partyzanckiego, który przedstawia się jako Krymskie Mewy Bojowe. "Lokalnie paliliśmy samochody i pojazdy wojskowe z raszystowskimi (rosyjskimi) symbolami wojennymi. Były również eksplozje na dużą skalę: Sewastopol, Armiańsk, Jałta, Dżankoj, Symferopol, Eupatoria, Bałakława, Belbek. W większości są to składy wojskowe, lotniska, składy paliw, porty morskie i lokalizacje sprzętu wojskowego rosyjskich sił zbrojnych" - mówią Mewy. Twierdzą, że jest ich prawie tysiąc i nie są jedyną formacją ukraińskiego podziemia na Półwyspie. W ich szeregach znajdują się Ukraińcy i krymscy Tatarzy. Skontaktowaliśmy się z nimi za pośrednictwem zaufanego i sprawdzonego źródła, związanego z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. 06:52 Nie ulega wątpliwości, że uszkodzony w ubiegłym roku Most Krymski, który łączy Półwysep z Rosją, będzie atakowany przez ukraińskie rakiety - ocenił w rozmowie z PAP Andrij Kłymenko analityk Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych i redaktor naczelny portalu BlackSeaNews. Most Krymski ma ogromne znaczenie dla zgrupowania wojsk rosyjskich nie tylko na Krymie, ale i na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Będzie celem uderzeń z użyciem broni, które dają nam zachodni sojusznicy - powiedział. Położony nad Cieśniną Kerczeńską most prowadzi z Krymu na Półwysep Tamański w Rosji. W październiku doszło do wybuchu, w wyniku którego uszkodzona została część samochodowa tej trasy. O ten akt dywersji Rosja oskarżyła ukraińskie służby specjalne. 06:15 Po rosyjskim ataku są zabici i ranni - przekazał Serhij Lisak, gubernator obwodu dniepropietrowskiego, w którym znajduje się Krzywy Róg. 05:46 Deklaracja ze szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 o przyszłym członkostwie Ukrainy w Sojuszu nie uległa zmianie, podobnie jak nasze poparcie dla polityki otwartych drzwi - powiedział w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zapowiedział też, że USA wkrótce ogłoszą kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. 05:37 Burmistrz Charkowa Igor Terekchow poinformował Ukrinform o ataku na Charków wrogich dronów "Shaheed" i uderzeniu w przedsiębiorstwo przemysłowe. 05:35 Do ataku na Kijów wróg użył we wtorek w nocy pocisków manewrujących Kh-101/555, ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie cele powietrzne, poinformowała w Telegramie kijowska administracja wojskowa, donosi Ukrinform. "Do ataku na Kijów wróg użył pocisków manewrujących Kh-101/555, tradycyjnie wystrzeliwanych przez bombowce strategiczne Tu-95MS z regionu Morza Kaspijskiego. Wszystkie cele wroga w przestrzeni powietrznej wokół Kijowa zostały wykryte i pomyślnie zniszczone przez siły obrony powietrznej" - czytamy w komunikacie administracji wojskowej stolicy Ukrainy. Nie otrzymano jeszcze żadnych informacji o ofiarach ani zniszczeniach. 05:15 Rosyjscy najeźdźcy trafili precyzyjnym pociskiem w dom w Krzywym Rogu, są ofiary. Prawdopodobnie pod gruzami wciąż są ludzie, poinformował w Telegramie Ołeksandr Wiłkuł szef administracji wojskowej w Krzywym Rogu, poinformował Ukrinform. "Krzywy Róg. Potwory uderzyły w kilka absolutnie pokojowych obiektów w różnych częściach miasta, w tym w pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Wszystkie służby ratunkowe działają, akcja gaśnicza zakończona, ekipy pogotowia ratunkowego udzielają pomocy, są ofiary w stanie ciężkim, prawdopodobnie pod gruzami są ludzie. Pełna informacja będzie dostępna po zakończeniu akcji ratowniczej" - napisał w Telegramie Ołeksandr Wiłkuł. 05:08 W nocy z poniedziałku na wtorek ogłoszono "alarm lotniczy na dużą skalę", poinformował portal Ukraińska Prawda. Alarm przeciwlotniczy został ogłoszony po godzinie 1:30 czasu lokalnego w południowych regionach Ukrainy. O godzinie 2:46 ogłoszono alarm w Kijowie, następnie w pozostałych regionach Ukrainy z wyjątkiem regionów zachodnich. Podczas alarmu przeciwlotniczego zaleca się ewakuację do schronów przeciwlotniczych, informuje Ukraińska Prawda. Nicole Makarewicz