Zniszczony przez rosyjskie ostrzały dom kultury w niedawno wyzwolonej miejscowości Dergacze / Vladyslav Musiienko / PAP

12:09

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock nie widzi obecnie szans na negocjacje w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Na wszelkie próby dyplomatycznego rozwiązania "jedyną odpowiedzią prezydenta Rosji są kolejne okrucieństwa" - powiedziała w rozmowie z gazetą "Neue Osnabrucker Zeitung".

"Niestety, Putin w swoim piątkowym wystąpieniu bardzo jasno dał do zrozumienia, jaki jest obecny stan jego gotowości do negocjacji" - powiedziała Baerbock. "Jego oferta negocjacyjna jest mniej więcej taka: ‘Okradniemy wasz kraj, podporządkujemy sobie waszych obywateli, a potem możecie to podpisać’". Zdaniem Baerbock to "jest przeciwieństwem pokoju. To jest terror i niewola".

12:04

Siły zbrojne Ukrainy wkroczyły do wsi Dudchany w obwodzie chersońskim. Wideo z sieci społecznościowych. Czekamy na oficjalne informacje.

11:59

Minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi nakazał rosyjskiemu konsulowi w Sapporo opuszczenie kraju do 10 października - podała agencja Kyodo.

Decyzja została podjęta po tym, jak rosyjskie służby FSB poinformowały w zeszłym tygodniu, że zatrzymały japońskiego konsula we Władywostoku. Służby oskarżyły go o szpiegostwo i nakazały opuszczenie kraju. Minister Hayashi stwierdził, że konsul Tatsunori Motoki został poddany "przymusowemu przesłuchaniu" przez FSB. Po zatrzymaniu konsula resort spraw zagranicznych Japonii zażądał od Moskwy formalnych przeprosin i zapowiedział rozważenie innych środków odpowiedzi.

Japonia przyłączyła się do wielu spośród zachodnich sankcji nałożonych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę i wprowadziła ograniczenia dotyczące eksportu do Rosji nowoczesnych technologii. Z tych powodów została uznana przez Moskwę za "nieprzyjazne państwo".

11:52

Wiernie spełniając życzenia Berlina i nie uwzględniając wniosku 15 krajów członkowskich, w tym Polski, o wprowadzenie limitów cenowych na gaz, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ryzykuje, że zostanie uznana za niemiecką marionetkę zarówno przez kolegów z KE, jak i przez państwa Wspólnoty - ocenia brukselski portal Politico.



11:45

Kolejne miejscowości odbite przez Ukraińców z rosyjskiej okupacji.

11:36

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow poinformował o masowych zapytaniach ze strony żołnierzy rosyjskich na temat trafienia do niewoli ukraińskiej. Pytają zarówno żołnierze będący na froncie, jak i dopiero zmobilizowani.

Jusow, którego cytuje portal Ukraińska Prawda, mówił o Rosjanach dzwoniących na specjalną infolinię uruchomioną przez stronę ukraińską na temat sposobów kapitulacji.

W ciągu kilku tygodni odnotowano ponad 2 tys. takich zgłoszeń - powiedział przedstawiciel HUR. Wyjaśnił, że chodzi o okres po udanej kontrofensywie armii ukraińskiej w obwodzie charkowskim i po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą. Mobilizację ogłoszono w Rosji 21 września.

Infolinia, którą uruchomiły władze ukraińskie, służy do udzielania porad, jak prawidłowo skapitulować i dostać się do niewoli. Strona ukraińska zapewnia Rosjan, że jako jeńcy wojenni będą traktowani zgodnie z konwencjami genewskimi.

11:09

Rosyjski miliarder Arkadij Wołoż, który znajduje się na liście sankcyjnej, nadal pozostaje właścicielem budynku w stolicy Holandii o wartości miliona euro, informuje dziennik "NRC". Oligarcha utrzymał nieruchomość dzięki zakupowi za pośrednictwem firmy zarejestrowanej przez Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

Wołoż, który jest założycielem popularnej w Rosji wyszukiwarki Yandex, miał zakupić budynek przy Vossiusstraat za pośrednictwem spółki Paraseven Limited, ustalili reporterzy gazety.

Narodowy koordynator sankcji Stef Blok wskazał w swoim końcowym raporcie z maja br., że nie jest łatwo wytropić Rosjan, którzy chowają się za skomplikowaną strukturą własnościową.

10:52

Rada Federacji, czyli izba wyższa rosyjskiego parlamentu, ratyfikowała traktaty o przyłączeniu do Rosji czterech okupowanych regionów Ukrainy. Wcześniej podobną decyzję zatwierdziła Duma Państwowa.

Zobacz również: Rada Federacji Rosyjskiej ratyfikowała traktaty o aneksji terytoriów ukraińskich

10:47

Okręt podwodny Biełgorod, mający na pokładzie torpedy nuklearne, opuścił bazę. Jak pisze "La Repubblica", nie jest jasne, kiedy to się stało. Wiadomo, że okręt może być pod wodą przez 120 dni i może przeprowadzić pierwsze w historii testy Posejdonów.

10:34

Rosyjska Duma uznała aneksję wschodnich obwodów Ukrainy.

10:28

Ponad 200 tys. Rosjan wjechało do Kazachstanu od 21 września, gdy w Rosji ogłoszono mobilizację na wojnę z Ukrainą, a wyjechało z Kazachstanu 147 tysięcy - powiedział szef MSW Kazachstanu Marat Achmetżanow.

Zapewnił, że od poniedziałku Kazachstan opanował sytuację z kolejkami na granicy z Rosją. Pojawiły się one w pierwszych dniach po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji.



Kazachstan jest jednym z sąsiadujących z Rosją państw, do których Rosjanie zaczęli masowo wjeżdżać po ogłoszeniu mobilizacji na wojnę. Również władze Gruzji, do której także Rosjanie się udają, sugerowały, że uciekający przed mobilizacją nie pozostają w Gruzji, lecz jadą dalej.

10:23

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nie wykluczył, że wojskowi rosyjscy na Białorusi będą próbowali pozbawić Alaksandra Łukaszenkę dowodzenia armią. W ten sposób skomentował kierowanie na Białoruś nowych poborowych z Rosji.

Podolak nawiązał do doniesień, że Białoruś przygotowuje się do zakwaterowania 20 tys. rosyjskich poborowych. "Może dojść do pewnych prób z ich strony - może nawet do wewnętrznego buntu. Jeden ze scenariuszy, który rozpatrujemy jako całkiem poważny, jest taki, że po nasyceniu białoruskich jednostek wojskowych Rosjanie spróbują urządzić bunt i przejąć od Łukaszenki kierowanie żołnierzami" - powiedział doradca.

Zapewnił, że Ukraina kontroluje sytuację na granicy z Białorusią. Wskazał, że Moskwa domaga się od Państwa Związkowego - które tworzą Rosja i Białoruś - "bardziej intensywnego udziału w wojnie".

10:17

"Nuklearny pociąg" Putina przemierza Rosję - piszą "The Times" i "Daily Mail". Jednocześnie wywiad NATO ostrzega, że swoją bazę na Morzu Białym opuścił okręt atomowy Biełgorod, zwany też "okrętem zagłady".

10:09

Do 30 zabitych i 88 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału cywilnej kolumny w Zaporożu.

10:02

Dekret prezydenta Rosji Władimira Putina o rutynowym jesiennym cyklu poboru wskazuje na rosnącą presję w celu wyszkolenia nowego personelu, ale wyzwania administracyjne i logistyczne z tym związane są znaczące - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 30 września Putin podpisał dekret o rutynowym jesiennym cyklu poboru, którego celem jest przeszkolenie 120 tysięcy poborowych. "Poborowi ci zgodnie z prawem nie mogą być rozmieszczani poza granicami Rosji. W przeciwieństwie do osób mobilizowanych w ramach rozkazu o częściowej mobilizacji z 21 września 2022 roku. Cykl poborowy rozpocznie się 1 listopada 2022 r., czyli miesiąc później niż zwykle" - napisano.

09:51

Dzień 24 lutego stał się dla nas wszystkich przypomnieniem, że koszmary pełnoskalowej wojny w Europie nie należą wyłącznie do przeszłości. Agresja na Ukrainę udowodniła moskiewskie ambicje imperialne - mówił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON zwracał również uwagę, że ramię w ramię z Rosją stoi reżim białoruski i wspiera agresję na Ukrainę. Dlatego - jak mówił - na Białoruś powinna być wywierana taka sama presja, jak na Rosję.

09:17

Rekordową liczbę czołgów mieli stracić Rosjanie minionej doby w Ukrainie. Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował o 44 zniszczonych pojazdach rosyjskiej armii. Ukraińcy mieli zniszczyć też 27 transporterów opancerzonych.

Te potężne, jak na jedną dobę, straty Rosjanie mieli ponieść w walkach w obwodzie donieckim. Mowa o okolicach Bachmutu oraz Kramatorska.

Z danych sztabu generalnego wynika też, że w walkach zginęło około 370 Rosjan, a liczba zabitych od początku wojny zbliża się do 61 tysięcy.

09:00

Władze okupacyjne okupowanej części obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy używają dronów, by poszukiwać mieszkańców podlegających mobilizacji na wojnę przeciwko Ukrainie - oświadczył lojalny wobec Kijowa szef władz regionu Serhij Hajdaj.



Władze uznały, że "mężczyzn do przymusowej mobilizacji należy poszukiwać rzetelniej" i właśnie w Chrustalnem do poszukiwań użyto dronów, które oblatywały miasto - wynika z komunikatu Hajdaja.

08:55

Przemówienie Putina, w którym ogłosił on rzekomą aneksję części Ukrainy pokazuje, że mamy do czynienia z faszystowskim przywódcą - mówi w rozmowie z PAP były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Jak dodał, zwiastuje to trudne czasy przed światem i nie wykluczył użycia broni jądrowej przez Putina.

08:42

Nocny ostrzał Charkowa.

08:21

07:49

Rosyjscy strażnicy na granicy Rosji z Łotwą przepuszczają dziennie tylko po kilku Ukraińców, którzy uciekają przez Rosję z okupowanych ukraińskich terytoriów, podczas gdy w kolejce czekają setki osób - pisze portal Delfi. Ludzie śpią pod gołym niebem, na kartonach i paletach.



Autobusy przywożą Ukraińców, uciekających przez Rosję z okupowanych ukraińskich terytoriów, do granicy. Tam pasażerowie muszą wysiąść. Następne autobusy czekają na nich już po łotewskiej stronie. Problemem jest jednak sama kontrola po stronie rosyjskiej, na którą czeka się po kilka dni.



Wolontariusze z organizacji Rubikus, która pomaga Ukraińcom wyjechać z Rosji do Europy, mówią, że w kolejce na granicy zmarły już dwie osoby, w tym 80-letnia kobieta.





07:34

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że dowódcy wojskowi Rosji zadecydowali o przerzuceniu do walk na Ukrainie oddziałów gwardii narodowej (Rosgwardii) rozlokowanych w regionach Syberii oraz rosyjskiego kontyngentu wojskowego w Syrii.



"Zgodnie z naszymi informacjami dowództwo wojskowe sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej podjęło decyzję o przeniesieniu do rejonu prowadzenia działań bojowych wojsk Rosgwardii, bazujących w granicach administracyjnych Syberyjskiego Okręgu Wojskowego, oraz kontyngentu wojsk rosyjskich w Syrii" - oświadczył sztab. Ocena ta znalazła się w porannym raporcie o sytuacji na froncie, opublikowanym na Facebooku.





07:08

Chiny nie chcą się narażać na sankcje, ale zacieśniają współpracę z Rosją w strategicznych sektorach. Putin nie dostał od Xi Jinpinga wszystkiego, co chciał, ale samo spotkanie w Samarkandzie miało stanowić polityczne wsparcie, a sojusz de facto trwa - ocenia w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

"Podpisanie 27 września umowy o rozmieszczeniu rosyjskich stacji systemu geolokalizacji GLONASS w Chinach i chińskich stacji systemu Beidou w Rosji wskazuje, że obydwie strony pogłębiają współpracę w tych sektorach, gdzie nie naraża to Pekinu na dodatkowe sankcje albo ma kluczowe znaczenie strategiczne" - podkreśla Bogusz, który w OSW zajmuje się sprawami chińskimi.

07:00

ISW ocenia, że armia ukraińska w dniach 2-3 października poczyniła postępy. "Oddziały ukraińskie nadal konsolidowały zdobycze naokoło Łymanu i prawdopodobnie poczyniły postępy w kierunku granicy z obwodem ługańskim" - pisze ISW.

Jak wskazuje, źródła rosyjskie z niepokojem omawiają postępy Ukraińców na wschód od Łymanu i sugerują, że oddziały ukraińskie prawdopodobnie zaatakują miasto Kreminna, będące pod kontrolą rosyjską.

06:49

Po północy rakieta uderzyła w przedsiębiorstwo w rejonie chołodnohirskim. Wybuchł pożar, wstępnie - nie było ofiar - szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleh Syniehubov.

06:46

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszej analizie, że Kreml może w dalszym ciągu starać się odsunąć od siebie odpowiedzialność za niepowodzenia armii na wschodzie Ukrainy, dokonując rotacji na stanowiskach dowódców wojskowych.

W ten sposób amerykański ośrodek interpretuje zmianę na stanowisku dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego. Generała pułkownika Aleksandra Żurawlowa zastąpił generał porucznik Roman Bierdnikow.

ISW przypomina w analizie, że jednostki Zachodniego Okręgu Wojskowego "operowały na północnym wschodzie obwodu charkowskiego przez ostatnich kilka miesięcy, jednak bez wyraźnego dowództwa". "(Władimir) Putin może próbować przekierować rosnący gniew z powodu strat rosyjskich w obwodzie charkowskim i Łymanie (mieście zdobytym niedawno przez armię ukraińską, w obwodzie donieckim - red.), mianując nową osobę właśnie w Zachodnim Okręgu Wojskowym" - przypuszczają analitycy.

06:35

Prezydent Rumen Radew uważa, że decyzja o członkostwie Ukrainy w NATO może być podjęta dopiero po wypracowaniu przez Moskwę i Kijów jasnych postanowień dotyczących pokojowego zakończenia wojny, które muszą zostać zaakceptowane i wdrożone przez obie strony, donosi Ukrinform.



"Bułgaria akceptuje deklarację szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku dotyczącą przyszłej akcesji Ukrainy, ale ta deklaracja została przyjęta w zupełnie innych warunkach bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

06:22

Federacja Rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na infrastrukturę krytyczną w Charkowie, w kilku dzielnicach miasta nie było prądu.

06:08

Liczba sprzedanych biletów lotniczych w jedną stronę z Rosji wzrosła o 27 proc. w tygodniu od 21 września, gdy Władimir Putin ogłosił pierwszą mobilizację od czasu II wojny światowej, poinformowała we wtorek kampania ForwardKeys zajmująca się analizami ruch lotniczego.



"Liczby te są dość niezwykłe i korelują z informacjami o nagłym wzrostu sprzedaży biletów" - powiedział Olivier Ponti, wiceprezes ds. analiz ForwardKeys.



Sześćdziesiąt procent biletów zakupionych w tygodniu ogłoszenia mobilizacji miało datę wyjazdu w ciągu najbliższych 15 dni. Firma poinformowała, że średni czas realizacji wyjazdu skrócił się z 34 do 22 dni.





05:45

Moskwa nie ma planu dla społeczeństwa i gospodarki na wypadek wojny i nie ma nikogo do obsadzenia stanowisk tych, którzy uciekli lub zostali wcieleni do wojska, pisze Politico.



Prezydent Rosji Władimir Putin najprawdopodobniej zdoła zmobilizować 300 tys. rezerwistów na wojnę w Ukrainie. Ale od czasu ogłoszenia mobilizacji do Gruzji i Kazachstanu wyjechało już ok. 360 tys. mężczyzn. Mówiąc najprościej, im bardziej Kreml się zmobilizuje, tym więcej mężczyzn będzie próbowało opuścić kraj, a to ma ogromne konsekwencje dla gospodarki.



Mężczyźni, którzy teraz opuszczają Rosję, są w wieku produkcyjnym - ich wyjazd to ogromna strata dla sił zbrojnych.

05:28

Premier Elisabeth Borne ogłosiła przed Zgromadzeniem Narodowym projekt ustawy o pomocy finansowej od końca listopada dla francuskich gospodarstw domowych, które przyjmują ukraińskich uchodźców wojennych.



Premier z zadowoleniem przyjęła przyjęcie we Francji ponad 100 tys. Ukraińców, w tym 19 tys. dzieci w wieku szkolnym.

"Chcę oddać hołd (...) i podziękować wszystkim społecznościom, które się mobilizują, organizują i pozwalają na przyjmowanie i kształcenie ukraińskich uchodźców. Ich zaangażowanie jest cenne i zdecydowane" - powiedziała Borne podczas debaty parlamentarnej na temat sytuacji na Ukrainie i jej reperkusjach we Francji.

05:16

Rosja musi zaprzestać prowadzenia agresywnej wojny i wycofać swoje wojska. Jeśli Ukraina przestanie się bronić, zostanie zniszczona. powiedział wicekanclerz Austrii, lider partii "Zieloni" Werner Kogler w Radzie Narodowej , donosi Ukrinform.



Wicekanclerz Austrii mówił również w swoim przemówieniu o "potwornej agresywnej wojnie ", jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Według niego w takiej sytuacji nie można stać z boku i być neutralnym.



"Kto to obserwuje i nic nie robi, staje się współwinnym masowych morderstw, gwałtów i porwań! Tu nie może być neutralności" - stwierdził.

05:06

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zaapelował na Twitterze, by nie używać słowa "pokój" do maskowania aprobaty dla armii rosyjskiej, która nadal popełnia zbrodnie wojenne na Ukraińcach. Post pojawił się w odpowiedzi na "pokojowe" propozycje Elona Muska.



"Ci, którzy sugerują, by Ukraina zrezygnowała ze swoich obywateli i ziemi - rzekomo po to, by nie skrzywdzić urażonego ego Putina lub ratować Ukrainę przed cierpieniem - nie powinni zakrywać słowem "pokój" słów "Niech Rosjanie zabijają i gwałcą tysiące niewinnych Ukraińcy i zdobywają jeszcze więcej terytoriów", napisał Kuleba.

05:00

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i jego doradca Mychajło Podolak starli się na Twitterze z Elonem Muskiem, gdy amerykański miliarder zaproponował nowe referendum, pod nadzorem ONZ, w sprawie ukraińskich terytoriów, pozostawienie Rosji Krymu i "status neutralny" dla Ukrainy.

Musk zaproponował też osobom śledzącym go na Twitterze, by zagłosowały w sprawie jego planu pokojowego.

Zełenski zareagował na to propozycją, by użytkownicy Twittera odpowiedzieli na pytanie "Którego Elona Muska wolą, tego który popiera Ukrainę, czy tego który popiera Rosję?"

Z kolei Podolak napisał w swoim tweecie, że ma "lepszy plan pokojowy", zgodnie z którym należy "wyzwolić terytoria ukraińskie włącznie z anektowanym Krymem", doprowadzić do demilitaryzacji Rosji i pozbawienia jej broni nuklearnej oraz postawić przed sądem zbrodniarzy wojennych.