Wojska Rosji na Ukrainie mają przerwę operacyjną, ale wciąż prowadzą działania ofensywne na ograniczoną skalę i mogą się szykować do równoległego ataku na Słowiańsk i Kramatorsk w obwodzie donieckim – ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. "Papież Franciszek może przyjechać na Ukrainę każdego dnia, to byłby silny moment inspiracji i wsparcia, pozwoliłby mu lepiej zrozumieć przyczyny wojny" - napisał na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Rząd Kanady zamierza w porozumieniu z Niemcami zatwierdzić decyzję o odstępstwie od reżimu sankcji wobec Rosji i chce przekazać Gazpromowi naprawiane w Kanadzie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w ukraińskim ministerstwie energetyki. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z dnia 08.07.2022.

Zdjęcie ilustracyjne / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

08:18

Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich i działania ofensywne w Donbasie - podał rano sztab generalny armii ukraińskiej. Na zachód od Lisiczańska - w okolicach miejscowości Wierchniokamianske - przeciwnik przeprowadził udany szturm.

Trwają działania bojowe w okolicach miejscowości Weseła Dołyna i w rejonie Spirnego na wschód od Słowiańska.

Siły ukraińskie odparły natomiast szturm w rejonie Bohorodycznego na północ od Słowiańska, zadając przeciwnikowi znaczne straty - podał sztab w komunikacie na Facebooku.

08:16

Sześciu cywilów zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef obwodowych władz Pawło Kyryłenko.

07:34

"Rosjanie przy użyciu artylerii niszczą wsie w obwodzie ługańskim, dążąc do zajęcia całego jego terytorium" - powiadomił Serhij Hajdaj, szef obwodowej administracji wojskowej.

Urzędnik zaznaczył, że ostrzał prowadzony jest ze wszystkich rodzajów ciężkiego uzbrojenia, z artylerii lufowej i rakietowej, niszczone są po kolei wszystkie budynki. Ostrzeliwane są również miejscowości w obwodzie donieckim przy granicy z obwodem ługańskim.

07:23

Wojska rosyjskie ostrzelały też miejscowości na południe od Barwinkowego. Zdaniem ISW sugeruje to, że przygotowują grunt pod ofensywę w kierunku Słowiańska lub Kramatorska. "Siły rosyjskie mogą przygotowywać warunki dla ewentualnego ataku na Kramatorsk, który prowadzony byłby równolegle do podejścia w kierunku Słowiańska" - informuje ISW.

Wojska Rosji mają przerwę operacyjną, która ma na celu regenerację wyczerpanych sił. W czwartek prowadziły jednak ataki lądowe, powietrzne, rakietowe lub artyleryjskie na ograniczoną skalę na wszystkich kierunkach. Siły rosyjskie będą prawdopodobnie ograniczały się do działań ofensywnych na małą skalę, szykując się do bardziej znaczącej ofensywy w najbliższych tygodniach lub miesiącach - ocenił ISW.

07:21

Wojska Rosji na Ukrainie mają przerwę operacyjną, ale wciąż prowadzą działania ofensywne na ograniczoną skalę i mogą się szykować do równoległego ataku na Słowiańsk i Kramatorsk w obwodzie donieckim - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według informacji ukraińskiego sztabu generalnego Rosjanie przeprowadzili w czwartek nieskuteczny szturm na Bohorodyczne, około 20 km od Słowiańska, oraz ostrzeliwali kilka innych miejscowości w pobliżu tego miasta. Przeprowadzili również atak rakietowy bezpośrednio na Kramatorsk.

07:19

Gotowość do podjęcia pracy jest wśród Ukraińców w Polsce większa niż w Czechach i Rumunii. Sprzyja im też otwartość pracodawców, którą może jednak stłamsić spowolnienie gospodarcze - pisze "Rzeczpospolita".

06:52

Nie można dążyć do zakończenia wojny poprzez ustępstwa terytorialne po stronie Ukrainy. Gdyby do tego doszło, tylko by to utwierdziło Putina w przekonaniu o słuszności własnej polityki - mówi w wywiadzie dla "Magazynu Polska Times.pl" wiceminister obrony Marcin Ociepa.

06:49

Dzięki zbiórkom i darowiznom ludzi z całego świata sprowadziłem dotąd dla ukraińskiej armii ponad 30 samochodów. Dziś ponad połowa z nich już nie istnieje - mówi PAP prezenter radiowy i telewizyjny Jurij Rychlik.

05:15

Papież Franciszek może przyjechać na Ukrainę każdego dnia, to byłby silny moment inspiracji i wsparcia, pozwoliłby mu lepiej zrozumieć przyczyny wojny - napisał na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że papież ma na terytorium Ukrainy miliony wiernych i byłby to silny moment inspiracji i wsparcia z jego strony dla walczących Ukraińców.

"Po drugie, Papież zachowuje wielką rolę jako rozjemca w polityce międzynarodowej i myślę, że lepiej zrozumiałby przyczyny tej wojny, widząc cierpienie na własne oczy. Umożliwiłoby to znalezienie dodatkowych sposobów zaangażowania go w zakończenie tej wojny lub rozwiązanie pewnych problemów humanitarnych, wywołanych tą wojną" - podkreślił minister.

05:14

"Demokratyczne zmiany w brytyjskim rządzie nie wpłyną na specjalny sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, a także na poparcie Ukrainy przez zachodnich sojuszników w jej wojnie z Rosją" - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre podczas briefingu w Waszyngtonie.

05:13

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyraził przekonanie, że dymisja premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona nie zmieni polityki Londynu wobec Ukrainy.

"Niewątpliwie podczas tej wojny Boris Johnson pokazał się jako osoba odważna i osoba, która nie boi się podejmować ryzyka. Pamiętamy jego wizytę w Kijowie w kwietniu. Jest kimś takim, kogo bardzo trudno zastąpić. Ale jestem przekonany, że ktokolwiek zostanie premierem Wielkiej Brytanii, polityka i wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pozostaną niezmienione. Będziemy z nimi współpracować, a oni udzielą nam pomocy" - napisał Kułeba na Telegramie.

05:12

Premier Rumunii Nicolae Ciuca powiedział, że po uruchomieniu wczoraj gazowego interkonektora Grecja - Bułgaria jego kraj będzie mógł dostarczać gaz ziemny do Mołdawii i Ukrainy - poinformowała rumuńska telewizja Digi24.

05:10

Rząd Kanady zamierza w porozumieniu z Niemcami zatwierdzić decyzję o odstępstwie od reżimu sankcji wobec Rosji i chce przekazać Gazpromowi naprawiane w Kanadzie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 - poinformował portal "Ukraińska Prawda", powołując się na źródła w ukraińskim ministerstwie energetyki.

Według portalu decyzję tę ma podjąć Kanada na wniosek Niemiec. Formalnym powodem zniesienia sankcji w tym zakresie ma być argument, że przekazanie Gazpromowi turbin da Rosji techniczną możliwość przywrócenia pełnego wolumenu przesyłu gazu do UE.