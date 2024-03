11:32

Think tank podkreślił, że Putin nadal zabiega o osiągnięcie na Ukrainie maksymalistycznych celów, polegających na pełnej kapitulacji państwa, a także dąży do osłabienia i rozbicia NATO. Cele te - jak podkreślił ISW - są z całą pewnością traktowane przez Putina jako "integralna część rosyjskich interesów narodowych".

W ocenie ISW najnowsza operacja informacyjna Kremla polega m.in. na pozorowaniu zainteresowania negocjacjami w celu uzyskania prewencyjnych ustępstw Zachodu dotyczących suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

ISW zwrócił uwagę na fakt, że Putin nie poświęcił większości przemówienia wojnie, tylko planowanej polityce gospodarczej i programom socjalnym, a uczynił tak zapewne dlatego, by osłabić rosnące zaniepokojenie mieszkańców konsekwencjami wojny przeciw Ukrainie dla zwykłych Rosjan. Instytut przypomniał, że wydatki obronne Rosji na ten rok wzrosły do rekordowego poziomu.

"Kreml nie podjął żadnych poważnych działań eskalacyjnych w odpowiedzi na dostarczenie Ukrainie nowych systemów (uzbrojenia) z Zachodu. ISW nadal ocenia, że użycie broni nuklearnej przez Rosję na Ukrainie czy poza jej granicami jest wysoce nieprawdopodobne" - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, nawiązując do orędzia Władimira Putina do narodu.

Według ISW w czwartkowym orędziu Putin "uciekł się do przebrzmiałej retoryki o negocjacjach i pobrzękiwania nuklearną szabelką", prawdopodobnie po to, by zwrócić uwagę Zachodu na swoje przemówienie w celu propagowania operacji informacyjnych Kremla.

"Putin i urzędnicy rosyjscy często odwołują się do groźby nuklearnej, by wzbudzić lęk wśród zachodnich odbiorców i osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy" - zauważył ISW.

Kreml rości sobie prawo do sądzenia obywateli państw NATO i byłych republik sowieckich za czyny popełnione na terytorium tych krajów, jak gdyby podlegali oni prawu rosyjskiemu - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną w najnowszym raporcie.

ISW podkreśla, że rosyjski Komitet Śledczy ogłosił w środę wyrok skazujący obywatela Łotwy za udział w walce przeciw Rosji po stronie armii ukraińskiej w charakterze ochotnika, a także za zbezczeszczenie pomnika sowieckiego na Łotwie.

Według Komitetu Śledczego Łotysz kierował się "polityczną i ideologiczną nienawiścią do Rosji"; sąd skazał go zaocznie na 10 lat więzienia.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych umieściło wcześniej kilkudziesięciu urzędników z państw NATO na liście osób poszukiwanych w Rosji za rzekome złamanie prawa rosyjskiego poza terytorium Federacji Rosyjskiej.

W okolicach cerkwi w Moskwie, w której dziś ma odbyć się nabożeństwo nad trumną lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, pojawiają się pojazdy policyjne - poinformował niezależny rosyjski serwis Mediazona. Na drodze z pobliskiej stacji metra ustawiono metalowe barierki, są problemy z internetem.

Wczoraj serwis The Insider napisał, że obok świątyni zainstalowano antenę służącą do utrzymywania łączności przez struktury siłowe. Media nie wykluczają, że podczas ceremonii może zostać zagłuszony sygnał.

Rosja jest gotowa przekazać stronie ukraińskiej ciała jeńców wojennych, którzy zginęli w katastrofie Ił-76 - poinformowała rosyjska Komisarz Praw Człowieka Tatiana Moskalkowa. Do tragedii doszło 24 stycznia w obwodzie biełgorodzkim.

Łotewska straż graniczna udaremniła epizodyczne próby przedostania się na terytorium Łotwy osób, które najprawdopodobniej były przedstawicielami rosyjskiej armii i służb specjalnych - poinformował szef łotewskiej straży granicznej Guntis Pujats.

Nie obserwujemy zintensyfikowanego ruchu nielegalnych imigrantów na granicy Łotwy i Rosji. Sytuacja jest dosyć spokojna, ale łotewska straż graniczna epizodycznie odnotowuje pojawienie się na granicy obywateli Rosji i Białorusi, którzy "odpowiadają profilowi wojskowego, bojownika" - przekazał Pujats, cytowany przez portal LSM.

"Próbują nielegalnie przedostać się na Łotwę. Zatrzymywaliśmy takie osoby. Przede wszystkim kłamią (na temat celu przedostania się na Łotwę). (...) Nie mówią, że przybywają tu, na przykład, by coś podpalić czy wysadzić w powietrze, ale (ich) profil świadczy co najmniej o byłej przynależności do służb specjalnych" - wyjaśnił. Jak dodał, takie osoby były wydalane z Łotwy.

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. w stanie spoczynku Leon Komornicki uważa, że - jeśli wojska NATO weszłyby na Ukrainę - to Władimir Putin użyłby taktycznej broni jądrowej. "Nie należy mierzyć Rosji zachodnimi kategoriami - podkreślił w rozmowie z PAP.

"Sufler na Wschodzie; ten, który umiał rozmawiać z Putinem" - pisała prasa o odchodzącym prezydencie Finlandii Saulim Niinisto. Przez ponad dekadę prowadził on politykę balansowania między USA a Rosją, ale po ataku na Ukrainę szybko wprowadził Finów do NATO.

Apel władz separatystycznego Naddniestrza do Moskwy z prośbą o "ochronę", to próba wywarcia presji na władze w Kiszyniowie - zgadzają się eksperci Zbigniew Pisarski, Robert Ratajczyk i Marek Menkiszak.

Szefowie finansów największych potęg gospodarczych świata zgromadzeni w Sao Paulo, stolicy finansowej Brazylii, na szczycie G-20 zakończyli w czwartek swoje dwudniowe spotkanie nie osiągając porozumienia w sprawie wspólnej deklaracji końcowej ze względu na różnice stanowisk wobec wojen w Gazie i w Ukrainie.