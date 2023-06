Ukraińska armia informuje o pierwszych wioskach wyzwolonych w ramach kontrofensywy. Chodzi o miejscowości: Nieskuczne, Błahodatne, Makariwka w obwodzie donieckim. Na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie – ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej domaga się większego dostępu do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Agencja twierdzi, że musi sprawdzić znaczące różnice dotyczące poziomu wody w zbiorniku wykorzystywanym do chłodzenia reaktorów elektrowni. W Paryżu spotkają się Emmanuel Macron, Andrzej Duda i Olaf Scholz. Trzej przywódcy omówią niezbędną europejską koordynację pomocy wojskowej, która ma być udzielona Ukrainie. Dziś rozpoczynają się największe ćwiczenia lotnicze w historii NATO – Air Defender 2023. Poniedziałek 12 czerwca to 474. dzień inwazji Rosji na Ukrainę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia po rosyjskim ataku we wsi Tsyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA 08:26 Według ukraińskich sił zbrojnych od 22 lutego 2022 roku na Ukrainie zginęło już 216 180 tys. Rosjan. Tylko ostatniej doby Ukraińcy mieli wyeliminować 540 najeźdźców. 08:06 Wojska ukraińskie wyzwoliły miejscowość Storożewe w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - potwierdziła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar w poniedziałek rano. "Flaga Ukrainy znowu powiewa nad Storożewem i tak będzie z każdą miejscowością, dopóki nie wyzwolimy wszystkich terenów Ukrainy" spod rosyjskiej okupacji - powiadomiła Malar w Telegramie, dziękując 35. samodzielnej brygadzie piechoty morskiej. 08:00 Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że mundurowi z Chersonia otrzymali od Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej "U-Work" samochód Volkswagen T4, drony zwiadowcze, pompy, wykrywacze metalu i wodę pitną. "Otrzymana pomoc pomoże wzmocnić zdolności jednostek garnizonu chersońskiego, które pracują nad likwidacją szkód związanych ze zniszczeniem zapory w Nowej Kachowchce" - przekazano. 07:52 Siłom ukraińskim udało się wyzwolić kilka miejscowości, jednak na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosyjskie źródła próbują umniejszać ukraińskie sukcesy, by nie przyznać, że doszło do przerwania linii obrony. Wojska ukraińskie prowadziły 10 i 11 czerwca operacje kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu i mają zdobycze terytorialne - pisze ISW. Armia Ukrainy prowadziła m.in. działania w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, a geolokacja nagrań wideo i rosyjskie źródła potwierdzają, że udało im się wyzwolić szereg miejscowości w wyniku ataków w rejonie Wełykiej Nowosyłki. Ukraińskie źródła powiadomiły o wyzwoleniu miejscowości Makariwka, Neskuczne, Błahodatne, Storożewe i Nowodariwka. 07:44 Prezydent Andrzej Duda w niedzielę rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim m.in. o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta RP. "Prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas której omówiono ustalenia Szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w Bratysławie oraz aktualny stan przygotowań do lipcowego Szczytu NATO w Wilnie. Prezydent Ukrainy poinformował prezydenta Andrzeja Dudę o sytuacji na froncie w związku z trwającą rosyjską agresją na Ukrainie" - głosi wpis. Kancelaria dodaje, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda udaje się do Paryża na szczyt Trójkąta Weimarskiego. 07:35 Ukraińskie oddziały informują o odbiciu Storożewe. "Flaga państwowa ponownie powiewa nad Storożewe i tak będzie w przypadku każdej wioski, dopóki nie wyzwolimy całej Ukrainy. Dziękujemy 35. oddzielnej brygadzie piechoty morskiej im. Kontradmirała Mychajła Ostrogradskiego" - czytamy w komunikacie wojskowych. 07:15 Sztab ukraińskiej armii twierdzi, że w ciągu ostatniego tygodnia na kierunku Bachmut Rosjanie ponieśli znaczne straty. "Na przykład codziennie ponad 50 okupantów z poważnymi obrażeniami trafia do szpitala wojskowego na terenie wsi Persjaniwka w obwodzie rostowskim" - czytamy w komunikacie sztabu. 06:27 Rosja koncentruje swoje ataki na kierunkach: Łyman, Bachut, Awdijiwka, Marjinka - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie. Według ukraińskiego wojska w ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo uderzyło w sześć miejsc, w których przebywają rosyjskie wojska. Artyleria uderzyła w dwa rosyjskiej punkty kontrolne i stację radiolokacyjną. 05:58 Publiczny nadawca radiowy z Nowej Zelandii wszczął dochodzenie i wysłał na przymusowy urlop jednego z pracowników po tym, jak dziennikarz w swoich artykułach na stronie radia tak redagował informację, by przestawiły kłamliwy obraz wydarzeń na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 05:30 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej domaga się większego dostępu do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Agencja twierdzi, że musi sprawdzić znaczące różnice dotyczące poziomu wody w zbiorniku wykorzystywanym do chłodzenia reaktorów elektrowni. Szef MAEA, który odwiedzi zakład przekazał, że poziom wody w badanym dotychczas miejscu był stabilny przez około dobę w weekend. "Jednak poziom nadal spada w innym miejscu zbiornika. Różnica to ok. 2 m" - przekazał Grossi w oświadczeniu. 05:10 Ukraińska armia przekazała w niedzielę informacje o postępach kontrofensywy. Żołnierze mieli wyzwolić pierwsze miejscowości w ramach kontrataku. Siły wierne Kijowowi opublikowały filmy przedstawiające żołnierzy wywieszających ukraińskie flagi w miejscowości Błahodatne w obwodzie donieckim. Nicole Makarewicz