Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. Według ISW niewykluczone, że Kijów przeprowadzi "częściowe taktycznie wycofanie wojsk" z miasta. Wcześniej dopuszczali to już ukraińscy oficjele. W obwodzie kijowskim uruchomiono alarm przeciwlotniczy. Poniedziałek to 376. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Zdj. ilustracyjne / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA 06:45 Siły ukraińskie prawdopodobnie przeprowadzoną częściowe taktyczne wycofanie wojsk z Bachmutu - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW wskazuje, że siły grupy Wagnera nadal posuwają się naprzód w północno-wschodniej części Bachmutu. Instytut jest jednak przekonany, że obrona ukraińska pozostaje "strategicznie mocna" tak długo, jak pochłania ona uwagę i sprzęt rosyjskiej armii, przy nie ponoszeniu nadmiernych strat przez siły zależne od Kijowa. "Jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie szybko osiągnęły znaczące zdobycze terytorialne w wojnie miejskiej, która jest zwykle korzystna dla tych, co się bronią, i może pozwolić ukraińskim oddziałom na zadawanie znacznych strat nacierającym jednostkom rosyjskim, nawet jeśli ukraińskie wojska będą się aktywnie wycofywać" - podkreślili analitycy. 05:50 Prokremlowski prezenter telewizyjny Władimir Sołowiow odwiedził jednostkę piechoty morskiej rosyjskiej armii w obwodzie donieckim na Ukrainie. Spotkanie zakłócił ostrzał - poinformował sam propagandysta. Myślę, że kontrwywiad wojskowy dowie się, w jaki sposób wróg dowiedział się o naszych ruchach - powiedział. 05:19 Oszuści proponują mieszkańcom okupowanego przez Rosję Mariupola wyjazd do kontrolowanego przez Ukrainę Zaporoża przez Wasylówkę, oczywiście za opłatą. Wyjazd jest jednak zamknięty. "Oszuści biorą pieniądze, a potem znikają" - przekazał doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko. Według niego jedyna droga ucieczki z okupowanego Mariupola wiedzie przez Rosję. 05:10 W obwodzie kijowskim aktywowana została obrona przeciwlotnicza. 05:00 Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział w niedzielę dla CNN, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. O miasto to od miesięcy toczą się ciężkie walki. Siły zbrojne Ukrainy utrzymują kontrolę nad autostradą Bachmut - Kostantynówka, jest ona dość stabilna. Sytuacja wokół Bachmutu i okolic jest bardzo podobna do piekła, podobnie jak na całym froncie wschodnim - powiedział Nazarenko. Trasa Bachmut — Kostantynówka jest ważna dla zaopatrzenia miasta. Porucznik podkreślił, że po stronie ukraińskiej nie doszło do "zmian taktycznych". Wróg szuka słabych punktów, stara się odwrócić uwagę naszych sił, łączy różne metody i taktyki. Ale poniosą porażkę - powiedział Nazarenko, odrzucając jednocześnie założenie, że Ukraińcy mogą opuścić miasto.