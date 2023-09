Siły ukraińskie posuwają się do przodu w zachodniej części obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną, analizując sytuację na froncie. Prokremlowskie władze okupacyjne potwierdziły "taktyczne wycofanie się" wojsk rosyjskich z ważnej miejscowości Robotyne. Jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku dronów na portowe miasto Izmaił na południu Ukrainy - poinformował na Telegramie gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper. Niemiecki rząd poinformował o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on m.in. ponad 10 000 sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Środa jest 560. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 06.09.2023 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z ukraińskimi żołnierzami podczas poniedziałkowej wizyty w obwodzie donieckim / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

09:55

Chociaż przewóz towarów objętych sankcjami do Rosji i na Białoruś jest zabroniony, towary te nadal przekraczają wschodnią granicę Estonii dzięki specjalnym zezwoleniom, które są wydawane firmom - poinformowała estońska telewizja ERR. Dochodzi też do łamania przepisów celnych.

Według ERR, możliwy jest transport niektórych towarów z Estonii przez Rosję do krajów trzecich jako towarów tranzytowych, jednak estoński urząd celny odkrył przypadki, w których produkty te pozostawały w Rosji.

09:47

Na Ukrainę przybył z niezapowiedzianą wizytą sekretarz stanu USA Antony Blinken - poinformował portal Europejska Prawda. Według jego źródeł, szef amerykańskiej dyplomacji znajduje się już w Kijowie. Doniesienia te potwierdziła także stacja telewizyjna ICTV.

09:23

Ukraiński resort gospodarki podał, ze produkt krajowy brutto Ukrainy wzrósł o 2,2 proc. rok do roku w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku. Ministerstwo stwierdziło, że ukraińska gospodarka zaczęła się odradzać po niezwykle trudnym 2022 roku, kiedy Rosjanie rozpoczęli pełnoskalową wojnę.

09:17

Jak pisze w najnowszym raporcie ISW na podstawie nagrań geolokacyjnych, siły ukraińskie posunęły się na zachód i północny-zachód od miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim. Rosjanie twierdzili wcześniej, że kontrolują te tereny. Kolejne materiały potwierdzają obecność sił ukraińskich na południe od tej ważnej miejscowości oraz na północny-zachód od wsi Werbowe.

08:52

Dane, które przekazujemy w Brukseli, uzasadniają postulat przedłużenia obwiązywania ograniczeń dla importu produktów rolnych z Ukrainy po 15 września - poinformował PAP ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś.

Dodał, że w tej chwili jest większe uzasadnienie dla utrzymania tych ograniczeń, niż w kwietniu. Mówię tu o obiektywnych kryteriach, czyli stanie zapełnienia magazynów, cenach i zbiorach, które są na rekordowym poziomie - oświadczył dyplomata.

08:45

Brytyjski resort spraw wewnętrznych poinformował, że Grupa Wagnera ma zostać uznana przez tamtejszy rząd jako organizacja terrorystyczna.



Resort przekazał w komunikacie, że projekt rozporządzenia, który ma zostać przedstawiony parlamentowi, pozwoli zakwalifikować majątek najemników Grupy Wagnera jako własność terrorystów, dzięki czemu będzie można go przejąć.

08:37

14 osób próbowało we wtorek nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską - poinformowała na X (dawniej Twitter) straż graniczna. Byli to migranci między innymi z Indii, Nepalu, Sudanu, Mali oraz z Konga. Trzy z tych osób na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś.

08:30

We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 26,2 tys. osób, a 24,2 tys. wyjechało z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna.

Od 24 lutego 2022 r., czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 15 mln 298 tys. wjazdów do Polski i 13 mln 577 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:23

Na odcinku kupiańskim we wschodniej Ukrainie rosyjskie dowództwo kończy przygotowania oddziałów szturmowych, codziennie ostrzeliwane są pozycje ukraińskie z artylerii i moździerzy. Na kierunku łymanskim trwa rotacja wojsk - tamtejsze oddziały są zastępowane przez siły 25. Armii, sformowane i przerzucone z terytorium Rosji" - poinformował dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski.

Jak dodał, zacięte walki trwają w rejonie Bachmutu, gdzie Rosjanie starają się utrzymać pozycje, lecz są "krok po kroku" wypierane przez siły ukraińskie.

08:15

Wojna w Ukrainie zmusiła rząd Polski do bezprecedensowych inwestycji w cyberbezpieczeństwo - powiedział PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, komentując wpływ wojny przeciwko Ukrainie na stosunek Warszawy do tej dziedziny bezpieczeństwa narodowego.

Nigdy wcześniej polski rząd nie inwestował tyle w cyberbezpieczeństwo, ile inwestuje obecnie. Robimy to na bardzo wielu płaszczyznach - dodał.

08:08

Na Kamczatce od 1 września wstrzymano eksploatację czeskiego samolotu L-410 z powodu braku części zamiennych - pisze rosyjski portal RBC. Dalekowschodnie linie lotnicze Aurora ogłosiły, że zastąpią L-410 innymi typami samolotów z floty.

07:47

Jewgienij Balicki, szef kolaboracyjnych władz obwodu zaporoskiego, przekazał, że siły rosyjskie opuściły miejscowość Robotyne w obwodzie zaporoskim tydzień po tym, jak Ukraińcy ogłosili jej wyzwolenie.

07:24

"Sytuacja na froncie wschodnim pozostaje trudna" - poinformował na Telegramie ukraiński generał Ołeksandr Syrski.

"Głównym zadaniem ukraińskich wojsk jest niedopuszczenie do utraty naszych pozycji w rejonie miast Kupiańsk (obwód charkowski) i Łyman (obwód doniecki), a także pomyślne posunięcie się naprzód i dotarcie do wyznaczonych linii na kierunku bachmuckim" - przekazał dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych.

07:09

Minionej nocy doszło do kolejnego rosyjskiego zmasowanego ataku na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów - powiadomiły ukraińskie siły powietrzne. Celem ataku był obwód odeski i Kijów. Na południu kraju jedna osoba zginęła, są zniszczenia.

"W sumie zaobserwowano 33 cele powietrzne, w tym siedem rakiet typu Ch-101/Ch-555/Ch-55, które zostały odpalone z bombowców strategicznych Tu-95MS z okolic bazy lotniczej Engels oraz jedną rakietę balistyczną Iskander" - powiadomiono w komunikacie sił powietrznych. Oprócz tego Rosjanie zastosowali 25 dronów uderzeniowych Shahed 136/131.

"Zestrzelono 23 cele powietrzne: siedem rakiet manewrujących, jedną balistyczną rakietę Iskander, 15 dronów typu Shahed" - podano w komunikacie.

Telegram

Szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper powiadomił, że w wyniku ataku zginął jeden cywil, a w kilku miejscowościach doszło do zniszczeń i pożarów. Zniszczone zostały elewatory zbożowe, budynki przedsiębiorstw rolniczych i inna infrastruktura. Był to już kolejny zmasowany atak rosyjski na infrastrukturę w obwodzie odeskim, gdzie znajdują się porty ukraińskie.

Nad Kijowem zestrzelono rakiety manewrujące i jedną rakietę balistyczną. "Na chwilę obecną nie ma ofiar i rannych" - powiadomił na Telegramie Serhij Popko, szef miejskiej administracji wojskowej.

07:00

Polskie władze działają pod presją wyborów; wcześniej szły Ukrainie na rękę w kwestii zboża, teraz się nie zgadzają - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i RMF24 Bronisław Komorowski, odnosząc się do zapowiedzi blokady ukraińskiego zboża po 15 września. Były prezydent stwierdził, że "Polska z powodu naszych władz jest w sytuacji niezręcznej". Mówi tylko językiem interesu - dodał.

06:51

Wpuszczenie importu ukraińskiego zboża na rynek UE było jednostronnym i odwoływalnym przywilejem przyznanym Kijowowi, który należy traktować jako gest dobrej woli - mówi w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski, komentując ukraińskie groźby podjęcia działań prawnych skierowanych przeciwko Unii Europejskiej, jeśli ta podtrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża do UE po 15 września.

06:31

Stany Zjednoczone powiadomiły Rosję o zamiarze przeprowadzenia testu nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III. Próba ma się odbyć w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego - poinformował Pentagon.

06:17

Jedna osoba zginęła w rosyjskim ataku dronów na portowe miasto Izmaił na południu Ukrainy - poinformował na Telegramie gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

Podczas trwającego prawie trzy godziny ataku zniszczono kilka obiektów infrastruktury rolniczej i portowej; doszło do kilku pożarów.

06:08

Rosyjski resort obrony poinformował o zestrzeleniu nad obwodem briańskim ukraińskiego drona. Gubernator Aleksandr Bogomaz przekazał na Telegramie, że nikomu nic się nie stało.

06:00

"Komisja Europejska zaczęła procedować pomysł polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego" - przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą unijny dyplomata. Chodzi o propozycję działań po wygaśnięciu za 9 dni unijnego embarga na zboże z Ukrainy.

05:47

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej przedłużyło do 1 grudnia możliwość pracy zdalnej dla pracowników biurowych w Moskwie. To pokłosie niedawnych ataków dronów na stolicę Rosji.

05:33

Prezydent Armenii Wahagn Chaczaturian podjął decyzję o odwołaniu Wiktora Bijagowa ze stanowiska stałego przedstawiciela przy Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Decyzja została podjęta na wniosek premiera Nikola Paszyniana.

05:20

Rada Najwyższa Ukrainy, jednoizbowy ukraiński parlament, ma dziś zatwierdzić kandydaturę Rustema Umerowa na stanowisko ministra obrony. Zastąpi on odwołanego Ołeksija Reznikowa.

05:17

Siły rosyjskie przeprowadziły nad ranem atak powietrzny na Kijów. W stolicy Ukrainy działały systemy obrony powietrznej - poinformowała agencja Reutera.

Wcześniej w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

05:13

Rosyjska śpiewaczka Anna Netrebko złożyła poprawkę do pozwu, wytoczonego przeciwko Metropolitan Opera i jej dyrektorowi generalnemu Peterowi Gelbowi, za rozwiązanie z nią umowy o ustalonych występach. Śpiewaczka odżegnuje się od powiązań z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Netrebko odpiera wielokrotne stwierdzenia Gelba, jakoby była blisko związana z Putinem, czy jego bliskimi sojusznikami. Jak twierdzi, 'nie pokazała czynami ani ideologią, że jest nierozerwalnie związana z Putinem' - podał we wtorek magazyn "OperaWire".

"Nie jest polityczną ani ideologiczną zwolenniczką Putina, nie jest jego wielką zwolenniczką i nie pokazała, że jest politycznym akolitą Putina, ani że jest z Putinem w politycznym lub ideologicznym związku" - wyszczególnia fragmenty poprawki do pozwu "OperaWire".

05:08

Niemiecki rząd poinformował we wtorek o nowym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obejmuje on m.in. ponad 10 000 sztuk pocisków do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, a także most pancerny Beaver.

Ponadto Niemcy przekazują Ukrainie cztery pojazdy straży granicznej, 20 000 okularów ochronnych, 32 ciężarówki Zetros, cztery ciągniki 8x8 HX81 i cztery naczepy. Nowy pakiet zawiera także ponad osiem milionów sztuk amunicji.

30 sierpnia niemiecki rząd poinformował o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej, obejmującego czołgi Leopard 1A5 i system radarowy dozorowania powietrznego TRML-4D.