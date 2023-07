"Wróg zaatakował Kijów z powietrza, drugi raz w ciągu miesiąca" - przekazał w aplikacji Telegram szef kijowskiej administracji wojskowej Serhij Popko. Ukraińska armia miała zestrzelić w nocy wszystkie irańskie drony, których Rosja użyła do ataku na stolicę Ukrainy. Nie ma informacji o ofiarach. Nasza kontrofensywa na południu trwa, lecz najcięższe walki wciąż toczą się na odcinkach kupiańskim, łymańskim, awdijiwskim i marjinskim w obwodzie donieckim; w ciągu ostatniej doby doszło tam do 30 potyczek - poinformował w porannym komunikacie Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. Dziś rozpoczął się szczyt NATO w Wilnie. Agencja Reuters podała, że prezydent USA Joe Biden na Litwie ma się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wtorek, 11 lipca to 503. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziesz w naszej relacji.

07:56

Jewgienij Prigożyn przerzucił w poniedziałek kilkuset najemników ze swojej Grupy Wagnera z Republiki Środkowoafrykańskiej do Rosji - poinformował portal theafricareport.com.

Powołując się na bliżej niesprecyzowane źródła, portal poinformował, że w poniedziałek z lotniska w Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej około 500-600 zdemobilizowanych najemników Grupy Wagnera odleciało trzema samolotami do Moskwy.

Wcześniej 7 lipca portal telewizji Sky News przekazał, że z Bangui wyleciało do Moskwy około 400 wagnerowców, stacjonujących w pobliżu granicy z Kamerunem. Dzień później stacja NBC News informowała o 600 Rosjanach, którzy wylecieli z Bangui do Moskwy.

07:43

Ukraińskie operacje kontrofensywne w rejonie Bachmutu mogą zagrozić rosyjskiej kontroli nad nim, celem jest zapewne powolne okrążenie Rosjan wewnątrz miasta, ale jest zbyt wcześnie, by prognozować wyzwolenie Bachmutu - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank cytuje ukraińską wiceminister obrony Hannę Malar, która powiedziała w poniedziałek, że Ukraińcy przejęli wzgórza w rejonie Bachmutu, co pozwoliło im na uzyskanie kontroli ogniowej nad samym miastem. "Przedstawiciele Ukrainy sygnalizowali ostatnio, że dąży ona do złapania w pułapkę wojsk rosyjskich wewnątrz miasta. Wydaje się, że operacje ukraińskie mają na celu powolne okrążenie oddziałów rosyjskich w Bachmucie i na flankach" - zauważają eksperci.

07:40

Armia ukraińska zajęła w ciągu pięciu tygodni - od początku kontrofensywy 4 czerwca br. - niemal taki obszar, jaki wojska rosyjskie zajęły przez ponad pół roku - szacuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie o sytuacji na froncie.



07:20

Na froncie południowym (kierunki zaporoski i chersoński) Rosjanie koncentrują swoje wysiłki na zapobieganiu dalszemu postępowi wojsk ukraińskich w ramach kontrofensywy. Ostrzelali ponad 20 miejscowości, w tym Nowodariwkę, Lewadne, Małyniwkę, Hulajpole i Orichiw w obwodzie zaporoskim; natomiast w obwodzie chersońskim ostrzelano samo miasto Chersoń, a także Berysław, Kozacke, Lwowske, Antoniwkę oraz Inżenerne. Jednocześnie Ukraińskie Siły Zbrojne kontynuują operacje ofensywne w kierunku Melitopola i Berdiańska - czytamy w komunikacie ukraińskiego sztabu wojskowego.

07:18

Brak jasnego sygnału w sprawie perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO na szczycie w Wilnie będzie ogromnym rozczarowaniem dla ukraińskiego społeczeństwa - oceniła Alona Hetmanczuk dyrektorka kijowskiego ośrodka analitycznego Centrum Nowa Europa.

07:13

NATO Innovation Fund dysponuje 1 mld EUR na technologie o podwójnym zastosowaniu: cywilnym i wojskowym. Polska partycypuje w międzynarodowym przedsięwzięciu — kapitał zainwestował PFR Ventures. Jedno z trzech biur funduszu powstanie Warszawie - informuje "Puls Biznesu".

Redakcja zauważa we wtorkowym wydaniu, że długo zapowiadany NATO Innovation Fund (NIF) o kapitalizacji 1 mld EUR jest gotowy do działalności operacyjnej.

07:02

Nie ma żadnej formy gwarancji, która mogłaby zastąpić członkostwo w NATO i artykuł 5. Ukraińcy o tym doskonale wiedzą - mówił b. dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie i ekspert fundacji Pułaskiego, Robert Pszczel.

W ocenie Pszczela, podczas szczytu NATO w Wilnie nie dojdzie do przełomu dotyczącego akcesji Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na tę chwilę Stany Zjednoczone i wiele innych państw członkowskich nie wyrażają gotowości na wstąpienie Ukrainy do NATO. Przeważającym argumentem przeciw jest fakt, że akcesja oznaczałaby natychmiastowe wciągnięcie Sojuszu w wojnę z Rosją - podkreślił.

06:54

Przed szczytem NATO w Wilnie rozważane były przede wszystkim dwa warianty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - akcesja do NATO lub "model izraelski" polegający na uzbrojeniu sił ukraińskich i stałej pomocy wojskowej państw sojuszu dla Kijowa - podaje magazyn "Foreign Policy".

06:48

W stolicy Litwy rozpocznie się we wtorek dwudniowy szczyt NATO. Rozmowy liderów państw członkowskich Sojuszu i ich partnerów zdominuje temat przyszłości relacji z Ukrainą.

Podczas szczytu NATO w Wilnie spotka się 40 liderów państw Sojuszu oraz jego partnerów. Do stolicy Litwy przybyło 48 delegacji, liczących ok. 2,5 tys. osób. Litewskie władze na przygotowanie miasta - w tym na poprawę infrastruktury - wydały ok. 10 mln euro. Lotnisko w Wilnie będzie zamknięte dla lotów niezwiązanych ze szczytem od wtorkowego południa do godz. 15.00 czasu polskiego w środę.

Bezpieczeństwa szczytu pilnuje łącznie 12 tys. osób, w tym tysiąc żołnierzy z państw sojuszniczych NATO wysłanych w tym celu do litewskiej stolicy. W kraju znajduje się też m.in. 12 amerykańskich rakietowych systemów Patriot wysłanych przez Niemcy; część z nich rozlokowano wokół lotniska i ustawiono w kierunku rosyjskiego Królewca oraz Białorusi.

O godz. 8.00 czasu polskiego szczyt otworzy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

06:30

W Krasnodarze zastrzelono zastępcę szefa miejskiego wydziału ds. mobilizacji Stanisława Rżyckiego. Według mediów mógł być zamieszany w ataki rakietowe na Ukrainę.

06:21

W nocy oprócz Kijowa Rosjanie mieli też zaatakować Odessę. Działała obrona powietrzna - podał kanał Suspline.

06:20

Ukraińska policja pokazała skutki nocnego ataku Rosjan na Kijów.

05:46

Prezydent USA Joe Biden spotka się w środę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Wilnie - poinformowała we wtorek agencja Reuters, powołując się na amerykańskiego oficjela.

W poniedziałek wieczorem Zełenski właściwie potwierdził swój udział w szczycie NATO w Wilnie. "To dla mnie zaszczyt reprezentować takich ludzi i taką Ukrainę!" - powiedział w wieczornym przemówieniu wideo.



05:38

Nie razie nie ma informacji o ofiarach nocnego ataku na Kijów.

05:30

W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów - podaje Reuters powołując się na ukraińskie źródła. Moskwa miała użyć do ataku irańskich dronów.