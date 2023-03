Kanada przekaże Ukrainie kolejne dostawy uzbrojenia, w tym pociski artyleryjskie i rakiety dla obrony przeciwlotniczej. Choć od kilku miesięcy trwa bitwa o Bachmut, miasto jest zrujnowane, to wciąż pozostają w nim ok. 3 tysiące cywilów - przekazał szef donieckich władz obwodowych Pawło Kyryłenko.empo ofensywy rosyjskiej na wschodzie Ukrainy spowolniło; w obwodzie ługańskim operacja ofensywna wojsk rosyjskich mogła już osiągnąć punkt maksymalny - ocenia w czwartek amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według ukraińskich danych od początku inwazji wojska rosyjskie przeprowadziły prawie 5000 ataków rakietowych i 3500 nalotów, odnotowano też 1100 ataków dronów. Czwartek, 16 marca 2023 r. to 386. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Ukraiński saper podczas patrolu we wsi Prochody w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP/EPA 09:17 Premier Polski Mateusz Morawiecki poinformował 14 marca, że Polska może przekazać Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu 4-6 tygodni" - wskazują analitycy ISW w najnowszym raporcie. Jak dodają, Polska jest gotowa to uczynić w ramach koalicji międzynarodowej. Przypominają, że wcześniej minister obrony Słowacji Jaroslav Nad' mówił o wsparciu Bratysławy dla dostarczenia Ukrainie tych maszyn. "Siły Powietrzne Ukrainy operują MiG-ami-29 i będą mogły użyć ich w operacjach kontrofensywnych, jeśli Ukraina otrzyma je z odpowiednim wyprzedzeniem przed swą kolejną kontrofensywą" - zaznaczają eksperci ISW.

09:08 Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński przypomniał, że rok temu Rosjanie zbombardowali Teatr Dramatyczny w Mariupolu, w którym przebywały setki osób. 08:08 Wczoraj rosyjska armia przeprowadziła 88 ataków na Chersoń, wykorzystując 413 pocisków artyleryjskich. Trzy osoby zostały ranne. 07:47 "Z pewnością w Polsce agentów i grup szpiegowskich jest więcej. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że położenie Rzeszowa, lotniska w Jasionce, a więc największego hubu logistycznego NATO, który zabezpiecza działania na Ukrainie, pod względem geograficznym jest bardzo dobre" - w ten sposób informacje RMF FM o rozbiciu siatki rosyjskich szpiegów przez polskie służby skomentował w rozmowie 7 pytań o 7:07 gen. Jan Rajchel. "Rosjanie nie mogą wykonać żadnego rozpoznania radioelektronicznego ze względu na odległości, w jakich potencjalnie mogą znajdować się ich środki. Widocznie rozpoznanie satelitarne też nie działa tak, jak powinno działać, więc to rozpoznanie agenturalne jest podstawowym sposobem działania, jaki wykorzystują. Z pewnością skupili swoją uwagę - być może nie tylko na Rzeszowie - ale na tym" - dodawał gość Tomasza Weryńskiego w Radiu RMF24. Cała rozmowa do posłuchania tutaj: Zobacz również: Rozbita siatka rosyjskich szpiegów. Gen. Rajchel: Z pewnością agentów jest więcej 06:50 W Siłach Zbrojnych Ukrainy służy blisko 60 tys. kobiet, 41 tys. z nich jako żołnierki, ok. 5 tys. jest bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne - informował rząd w Kijowie pod koniec listopada ub.r. Wojskowe realia nie zawsze są dostosowane do potrzeb kobiet, brakuje m.in. odpowiednich mundurów czy kamizelek kuloodpornych; staramy się uzupełnić tę lukę i dostarczamy naszym obrończyniom potrzebny sprzęt - mówi w rozmowie z PAP.PL Ksenia Drahaniuk z fundacji Rodaczki. Ukraiński Front. 06:46 Ukraińskie wojska zestrzeliły komercyjny dron wyprodukowany w Chinach. Chodzi o bezzałogowiec Mugin-5 chińskiego producenta z miasta Xiamen. Niektórzy blogerzy technologiczni nazywają te maszyny "dronami z Alibaby (chińska firma, właściciel AliExpress). Takie maszyny można kupić na chińskich stronach internetowych za około 15 tys. dolarów. 06:34 Analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) twierdzą, że rosyjskie wojska zmniejszyły tempo działań w Ukrainie w porównaniu z poprzednimi tygodniami. 06:14 "Wróg koncentruje swoje siły na kierunkach Łyman, Bachmut, Awdijiwka, Marjinka, Szachtarsk. W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 75 ataków we wskazanych kierunkach" - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:55 Od początku inwazji wojska rosyjskie przeprowadziły na terytorium Ukrainy prawie 5000 ataków rakietowych i 3500 nalotów, odnotowano też 1100 ataków dronów - poinformował w środę podczas spotkania Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa pierwszy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Danyło Kubai. W sumie od początku wojny Federacja Rosyjska przeprowadziła prawie 5000 ataków rakietowych, prawie 3500 nalotów i prawie 1100 ataków dronów. Bez żadnego wojskowego sensu wojska rosyjskie kontynuują strategię bezsensownego niszczenia, obracając całe miasta w ruiny i zabijając niewinnych cywilów - powiedział Kubai, cytowany przez agencję Ukrinform.

05:45 Około 3 tysiące cywilów, w tym 33 dzieci, pozostaje w Bachmucie w obwodzie donieckim na Ukrainie, gdzie od miesięcy toczą się zaciekłe walki - poinformował w czwartek nad ranem szef donieckich władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Kyryłenko wyjaśnił, że cywile, którzy pozostają w Bachmucie, kategorycznie odmawiają ewakuacji. W związku z tym, jak podkreślił, przeprowadzana jest obowiązkowa ewakuacja dzieci i przynajmniej jednego z rodziców. "Ewakuacja obejmuje nie tylko Bachmut, ale całą linię frontu" - wyjaśnił. Przypomniał, że tydzień temu w Awdijiwce było 42 dzieci, a obecnie jest ich tam tylko 13.

05:30 Kanada przekaże Ukrainie kolejne dostawy uzbrojenia, w tym pociski artyleryjskie i rakiety dla obrony przeciwlotniczej - poinformowała w komunikacie w środę minister obrony Anita Anand po spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy. Ukraina otrzyma od Kanady ok. 8 tys. pocisków kalibru 155 mm i 12 rakiet przeciwlotniczych z zapasów kanadyjskiej armii, które mają wesprzeć siły obrony przeciwlotniczej. Kanada przekaże też ponad 1800 sztuk pocisków ćwiczebnych kalibru 105 mm, dla czołgów Leopard 1 przekazywanych Ukrainie przez Danię, Holandię i Niemcy.