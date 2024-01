Siły rosyjskie zajęły wieś Krochmalne, przesuwając się na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, powołując się na zdjęcia geolokacyjne. Ukraina może przystąpić do negocjacji z Rosją tylko wtedy, gdy Federacja Rosyjska poniesie taktyczną porażkę na polu bitwy, dobrowolnie zrezygnuje z broni nuklearnej, a w Rosji rozpoczną się procesy, mające na celu zmianę władz w tym kraju - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Niedziela jest 697. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 21.01.2024 r.

07:30

Siły rosyjskie zajęły wieś Krochmalne, przesuwając się na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie, powołując się na zdjęcia geolokacyjne.

Wcześniej rosyjscy tzw. blogerzy wojskowi, czyli komentatorzy internetowi bliscy Kremlowi, podali, że siły ukraińskie wycofały się z pozycji w pobliżu Krochmalnego.

Z nagrań geolokacyjnych z 20 stycznia wynika, że siły rosyjskie przesunęły się nieco na wschód od Iwaniwki, 20 km na południowy-wschód od Kupiańska. Wcześniejsze nagrania pokazują, że uzyskały również niewielkie zdobycze na wschód od wsi Zołotariwka.

Siły rosyjskie i ukraińskie podały, że trwają walki pozycyjne na północny-wschód od Kupiańska w pobliżu wsi Syńkiwka i Petropawliwka, na południowy-wschód od Kupiańska koło Tabajiwki, na północny-zachód od Swatowego koło wsi Berestowe, a także na zachód, południowy-zachód i południe od Kreminnej.

Są również doniesienia o atakach sił rosyjskich w kierunku Kupiańska i Łymanu.



07:00

Większe wsparcie dla Ukrainy i dla wschodniej flanki NATO, także dla Polski i wzrost znaczenia naszego kraju w UE mogą być efektem wzmocnienia Trójkąta Weimarskiego, do którego dążą obecnie Polska, Francja i Niemcy - uważa ekspert PISM dr Łukasz Jasiński.

W lutym w Paryżu, jak zapowiada MSZ, ma odbyć się posiedzenie szefów dyplomacji w ramach tego formatu; trwają też rozmowy na temat spotkania głów państw.

06:51

Rumunia i Ukraina pracują nad porozumieniem, które będzie dotyczyło współpracy na rzecz bezpieczeństwa i jest negocjowane w duchu deklaracji państw G7 z lipca 2023 roku, jednak nie będzie zawierać gwarancji - ocenia w rozmowie z PAP ekspert ds. bezpieczeństwa Claudiu Degeratu.

To ważny krok w relacjach dwustronnych - ocenia rumuński analityk, komentując ogłoszony przez ministerstwo spraw zagranicznych w Bukareszcie start rozmów o przyszłym porozumieniu obu państw.

06:40

Skala natowskich ćwiczeń Steadfast Defender 2024 oznacza "nieodwołalny powrót" Sojuszu Północnoatlantyckiego do schematów zimnowojennych - powiedział państwowej agencji prasowej RIA Nowosti wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksander Gruszko.

06:31

Ukraina może przystąpić do negocjacji z Rosją tylko wtedy, gdy Federacja Rosyjska poniesie taktyczną porażkę na polu bitwy, dobrowolnie zrezygnuje z broni nuklearnej, a w Rosji rozpoczną się procesy, mające na celu zmianę władz w tym kraju - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

O czym my możemy z nimi rozmawiać teraz, gdy nie ponieśli taktycznych, znaczących porażek na polu walki? Że jesteśmy gotowi dać im czas, aby mogli przygotować się do kolejnego etapu wojny? - mówił polityk, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

Jego zdaniem, Rosja musi ponieść globalną porażkę, czyli nie mieć zdolności do zdominowania globalnych procesów politycznych. Co to jest globalna porażka? Federacja Rosyjska nie będzie już w stanie dominować nie tylko w Europie, ale w ogóle w globalnym procesie politycznym. Federacja Rosyjska nie będzie miała na to środków, nie będzie mogła skorzystać z tego czy innego prawa, na przykład prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nie będzie miała poparcia szeregu innych autorytarnych krajów, bo zostanie uznana za kraj, który przegrał wojnę - wyjaśnił.

Sprecyzował, że potrzebne do tego jest spełnienie trzech warunków. Pierwszy to taktyczna porażka Rosji na Ukrainie. Drugim jest skuteczne działanie sankcji, kiedy europejskie firmy wreszcie opuszczą rynki Federacji Rosyjskiej. A trzeci element to rozpoczęcie w Rosji procesów, które widzieliśmy latem 2023 roku, gdy bunt wzniecił Jewgienij Prigożyn. Potem być może będziemy świadkami istotnego wewnętrznego konfliktu społecznego w Federacji Rosyjskiej - oświadczył doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że koniecznym warunkiem do rozpoczęcia negocjacji jest także dobrowolne zrezygnowanie przez Rosję z broni nuklearnej.

Mychajło Podolak podkreślił, że "dopóki istnieje pion podmiotowy Putina", cel Federacji Rosyjskiej pozostaje ten sam - całkowite zniszczenie Ukrainy, ukraińskiej państwowości i obywateli Ukrainy.