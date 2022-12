Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow powiedział, że walki w Ukrainie znajdują się w martwym punkcie. ISW odnotowało jednak sygnały, że Rosjanie mogą przygotowywać się do decydujących działań (prawdopodobnie o charakterze defensywnym) w obwodzie ługańskim, co sugeruje, że walki na Ukrainie niekoniecznie osiągnęły impas. Rosjanie do ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną użyli dziś 16 dronów irańskiej produkcji. Ponadto siły rosyjskie wystrzeliły pociski kierowane, które trafiły w kilka krytycznych obiektów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał państwa członkowskie NATO do dostarczania Ukrainie większej ilości broni. Najważniejsze wydarzenia związane z 310. dniem wojny w Ukrainie zbieramy dla Was w naszej relacji z 30.12.2022 r.

Budynek mieszkalny zniszczony przez rosyjski atak rakietowy w Kijowie na zdj. z 29 grudnia br. / Vladyslav Musiienko / PAP 10:36 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszym raporcie, że powtarzające się ukraińskie uderzenia na cele wojskowe na terytorium Rosji pokazują nieskuteczność rosyjskiej obrony powietrznej przed dronami. Think tank przewiduje ponadto, że tego typu ataki zaostrzą wewnętrzną krytykę w Rosji. Zobacz również: Ukraina odsłania słabość Rosji uderzeniami na jej terytorium 10:27 Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że spodziewa się złożenia wiosną 2023 roku wizyty w Moskwie przywódcy Chin Xi Jinpinga. Agencja Reutera pisze, że byłby to publiczny pokaz solidarności Pekinu wobec Rosji podczas trwającej pełnoskalowej wojny w Ukrainie. 10:15 Rosjanie często aktywizują się w krajach i okresach, które poprzedzają na przykład wybory parlamentarne. Rok 2023 będzie rokiem wielu wyzwań, również związanych z działaniem dezinformacyjnym ze strony rosyjskiej czy białoruskiej - ocenił w Studiu PAP minister w KPRM, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. 10:01 Szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow powiedział w czwartek w wywiadzie dla BBC, że walki w Ukrainie znajdują się w martwym punkcie, ponieważ zarówno wojskom rosyjskim, jak i ukraińskim brakuje środków lub możliwości, aby przeprowadzić zdecydowane działania. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną odnotował jednak sygnały, że siły rosyjskie mogą przygotowywać się do decydujących działań (prawdopodobnie o charakterze defensywnym) w obwodzie ługańskim, co sugeruje, że walki na Ukrainie niekoniecznie osiągnęły impas. 09:50 Rosjanie wystrzelili dziś 16 dronów irańskiej produkcji, których celem była infrastruktura energetyczna w Ukrainie. Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, drony-kamikadze nadleciały z północy i południowego-wschodu. Siedem bezzałogowców obrało za cel Kijów, z których dwa udało się zestrzelić jeszcze na obrzeżach stolicy, a kolejne cztery nad miastem. Jeden uderzył w budynek administracyjny, powodując pożar. Na szczęście nie było tam ludzi. Kolejne pięć dronów ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła nad Dniepropietrowskiem. Widać je było również m.in. nad Charkowem i Zaporożem. Oprócz tego siły rosyjskie - jak informuje portal Ukraińska Prawda - użyła tego poranka pocisków kierowanych, które uderzyły w kilka obiektów infrastruktury energetycznej. Większość z nich udało się jednak zestrzelić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Nie ma informacji o poszkodowanych cywilach. 09:46 Największy jacht świata jest teraz hausbootem, czyli łodzią mieszkalną. Dzięki trikowi rosyjski oligarcha chce odzyskać, zarekwirowany w ramach sankcji, jacht. Zobacz również: Oligarcha kpi z sankcji: Jacht został hausbootem 09:33 Pojawiają się informacje o aktywnej obronie przeciwlotniczej w Sewastopolu na okupowanym od 2014 roku przez Rosjan Krymie. 09:24 W czwartek z Ukrainy do Polski przyjechało 27,2 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 31 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Straż Graniczna odnotowała 8,789 mln wjazdów do Polski i 6,999 mln wyjazdów na Ukrainę. 09:12 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba pytany, czy sił ukraińskie otrzymają systemy rakietowe ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów, odpowiedział, że "tak, w następnym roku, choć zależy to od sytuacji na polu walki". 09:01 Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał państwa członkowskie NATO do dostarczania Ukrainie większej ilości broni. "Wzywam sojuszników do zrobienia więcej. W interesie nas wszystkich leży upewnienie się, że Ukraina zwycięży, a Putin nie wygra" - powiedział Stoltenberg, cytowany przez niemiecką agencję informacyjną DPA. 08:53 Dostarczona przez Francję wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet M270 MLRS w służbie Sił Zbrojnych Ukrainy. 08:43 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że siły rosyjskie wystrzeliły w czwartek w stronę Ukrainy 69 rakiet różnego typu. Odpalano je z bombowców strategicznych znajdujących się nad obwodem rostowskim, nad Morzem Kaspijskim, z okrętów - także podwodnych - stacjonujących na Morzu Czarnym. Dodatkowo Rosjanie używali pocisków S-300. Ukraińskie siły powietrzne zestrzelić miały 54 rakiety - podkreślana jest duża skuteczność systemów obrony powietrznej, a jednocześnie dowództwo zwraca uwagę, że Ukraina cały czas ma niedobór tego rodzaju uzbrojenia. 08:23 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że w całym kraju udało się zestrzelić 16 dronów-kamikadze Shahed. Chodzi o obwody zaporoski oraz dniepropietrowski, a także o Kijów. W stolicy i okolicach zestrzelono wszystkie 7 dronów, których celem były obiekty infrastrukturalne. Szczątki tych maszyn zestrzelonych nieznacznie uszkodziły dwa budyni mieszkalne. Nie ma ofiar i rannych. 08:02 Rosja jest nadal państwem zasadniczo sowieckim. Odwoływanie się do prawosławia niewiele tu zmienia. Ideologii sowieckiej nie porzucono, ale sobie ją przyswojono - mówi Polskiej Agencji Prasowej historyk prof. Marek Kornat. 100 lat temu, 30 grudnia 1922 roku, powstał Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. 07:51 Ukraińscy żołnierze obsługujący haubice M777 rozkładają nad swoimi stanowiskami ogniowymi siatki, które mają przeciwdziałać rosyjskiej amunicji krążącej. 07:33 Przełamaliśmy administracyjny impas, pozostając w prawie. Działania IPN w sferze dekomunizacji są pozytywnie postrzegane przez Polaków. Wiele samorządów pozytywnie zareagowało też na mój marcowy apel o dekomunizację przestrzeni publicznej - powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. 07:22 Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły w nocy z czwartku na piątek 10 dronów nad obwodem zaporoskim i dniepropietrowskim - poinformowało ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych "Wschód". "W ciągu nocy jednostki sił przeciwlotniczych Wostok we współpracy z obroną przeciwlotniczą wojsk lądowych zniszczyły dziewięć bezzałogowych statków powietrznych Shahed i jeden dron Merlin w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim" - powiadomiono w oświadczeniu na Facebooku. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że nad ranem w Zaporożu słychać było co najmniej trzy eksplozje. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano tej nocy w obwodach kijowskim, kirowogradzkim i czerkaskim. Nad Kijowem strącono pięć dronów. Według informacji przekazanych przez władze, jeden z nich uszkodził budynek administracji. Nie ma informacji o zabitych lub rannych 07:17 Krótko po godz. 2:00 w nocy z czwartku na piątek w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a władze wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba przekazał na Telegramie, że miasto atakowane jest przez drony. "Nocny atak dronów Shahed. Rosja znów wzięła na celownik obiekty naszej infrastruktury. Siły obrony przeciwlotniczej odparły ataki. Wstępnie bez strat" - napisał Kułeba na swoim kanale w Telegramie. Telegram Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych bądź rannych. Kijowska Administracja Wojenna podała, że w przestrzeni powietrznej Kijowa pojawiło się pięć dronów i że wszystkie zostały strącone przez oddziały obrony przeciwlotniczej. Jednocześnie pojawiły się informacje, że jeden z dronów jednak trafił w budynek administracyjny w dzielnicy Hołosijiwskiej, powodując częściowe zniszczenie budynku i uszkodzenia okien w pobliskim budynku mieszkalnym. Na miejscu ataku działają teraz służby ratunkowe. 07:11 Z opublikowanego pod koniec listopada badania instytutu INSA dla "Bild am Sonntag" wynikało, że solidarność z Ukraińcami w Niemczech utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak obecnie zauważalnie spada. O ile na początku wojny 73 proc. osób w Niemczech opowiadało się za przyjęciem uchodźców z Ukrainy, pod koniec roku było to już tylko 58 proc. Z kolei 31 proc. osób było przeciwnych. Do RFN od początku wojny do połowy listopada przybyło ok. miliona Ukraińców. MSW spodziewa się, że podczas zimowych miesięcy może dotrzeć dodatkowe pół miliona kobiet i dzieci z Ukrainy - dodatkowe miejsca noclegowe tworzone są cały czas (np. 10 tys. miejsc w Berlinie, w hangarach dawnego lotniska Tempelhof ). 06:52 Jak wynika z przeprowadzonego śledztwa ekspertów z ramienia ONZ, rosyjscy żołnierze gwałcili i torturowali dzieci w Ukrainie, przeprowadzali "dużą liczbę" egzekucji i popełniali inne zbrodnie wojenne - podał portal stacji NBC News. 06:40 W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze państw bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii - podjęły szereg zmian prawnych umożliwiających usuwanie z przestrzeni publicznej sowieckich pomników, jako symboli okupacji i zniewolenia, i grobów. 06:34 Nagranie przedstawiające zrzut amunicji z bezzałogowca na rosyjski czołg w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim. 06:24 Jewgienij Prigożyn, szef prywatnej firmy wojskowej zwanej jako Grupa Wagnera, został człowiekiem roku wg Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), medialnej organizacji śledzącej przestępczość zorganizowaną i korupcję. 06:04 Pierwsze pakiety "safe winter", czyli odzieży termoaktywnej, śpiworów, czapek czy kurtek, wyruszą dziś z Warszawy na Ukrainę. To dary, które udało się kupić m.in. dzięki Waszemu wsparciu akcji "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę". Razem z generałem Bogusławem Packiem chcemy pomóc tym, którzy nie mogli uciec z Ukrainy przed wojną. To między innymi seniorzy i ich opiekunowie. Zobacz również: "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę". Pierwsze pakiety wyruszą w piątek na Ukrainę 05:22 Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, ukraińskie siły zbrojne mogą znaleźć się także na terytorium Rosji - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla czasopisma "Kyiv Post". Dodał, że Ukraina zareaguje również w przypadku rozpoczęcia działań wojennych z terytorium Białorusi. Zobacz również: Daniłow: Wojska ukraińskie mogą znaleźć się na terytorium Rosji 05:14 Krótko po godzinie 2:00 w nocy z czwartku na piątek w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a władze wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksy Kułeba przekazał na Telegramie, że miasto atakowane jest przez drony. Agencja Reutera poinformowała, powołując się świadka mieszkającego w odległości ok. 20 km na południe od Kijowa, że słychać było odgłosy wybuchów i ognia artylerii przeciwlotniczej. 05:10 Prezydent Joe Biden podpisał w czwartek ustawę budżetową na kolejny rok budżetowy, która przewiduje wydatki w wysokości prawie 1,7 bln dolarów, w tym 45 mld dolarów pomocy gospodarczej i wojskowej dla Ukrainy i sojuszników z NATO. Ustawę uchwaliły wcześniej obie izby Kongresu. 05:05 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w czwartek wieczorem, że Rosjanie mogą dokonać jeszcze w tym roku nowego ataku rakietowego na dużą skalę, aby Ukraińcy powitali Nowy Rok w ciemnościach. Dodał, że jest przekonany, iż nie złamią ducha oporu Ukraińców. Pozostały dwa dni tego roku. Być może wróg będzie znów próbował abyśmy powitali Nowy Rok w ciemnościach. Być może okupanci planują nowe uderzenia na nasze miasta. Ale niezależnie od tego co planują, wiemy o nas jedno: wytrzymamy. Wypędzimy ich. A oni poniosą karę za tę straszliwą wojnę, najcięższą karę - powiedział Wołodymyr Zełenski w relacji portalu Ukrainska Pravda. Zobacz również: Ukraina odsłania słabość Rosji uderzeniami na jej terytorium

Bloomberg: Pentagon rozważa przekazanie Ukrainie wozów bojowych Bradley