Zdj. ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/EPA 05:19 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że hipotetyczne zajęcie przez Rosjan Bachmutu zapewni im "otwartą drogę" do Kramatorska, Słowiańska i innych istotnych osad w obwodzie donieckim. Instytut Studiów nad Wojną ocenia jednak, że Rosjanom mają ograniczone możliwości, by posunąć się dalej. Prawdopodobnie brakuje sił zmechanizowanych, potrzebnych do pokonania dobrze ufortyfikowanych dróg na zachód o Bachmutu. ISW wskazuje też, że Rosja wykorzystywała niewielkie bataliony dostosowane do szturmowania ufortyfikowanych pozycji, które miałyby spore kłopoty poza miastami. 05:10 Podczas inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska zabiły w Kijowie przy użyciu dronów kamikadze około 160 osób, w tym pięcioro dzieci - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w rozmowie z rumuńskim portalem Hotnews. Od początku wojny drony kamikadze zniszczyły w naszym mieście około 800 budynków, z których 417 to budynki mieszkalne - powiedział mer stolicy, w której przed wojną mieszkało 3,8 mln osób. Kliczko wyjaśnił, że po pierwszych sześciu miesiącach wojny ludzie zaczęli wracać do Kijowa, gdzie obecnie żyje 3,6 mln osób, w tym 300 tys. tymczasowych przesiedleńców. 05:08 Kanada wysłała do Polski siedmioro wojskowych ratowników medycznych, będą uczyć ukraińskich żołnierzy zasad pomocy na polu walki - poinformowali we wtorek premier Justin Trudeau i minister obrony Anita Anand. Trudeau mówił o wysłaniu wojskowych instruktorów medycznych podczas wtorkowej konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. W późniejszym komunikacie sprecyzowano, że szkolenia będą prowadzone w Polsce, chodzi o przekazanie umiejętności "niezbędnych do skutecznego ratowania życia na polu walki". Kanadyjski personel medyczny będzie uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez polskich wojskowych. Każda seria szkoleń ma trwać około miesiąca.

05:00 Prezydent USA Joe Biden przeprowadził we wtorek rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, omawiając tematy dalszego wsparcia Ukrainy oraz zagrożenia płynące z Chin - podał Biały Dom. Jak podano w komunikacie, obaj przywódcy rozmawiali na temat wojny na Ukrainie, "w tym o zobowiązaniach, by kontynuować dostarczanie pomocy wojskowej Ukrainie i nakładać koszty na Rosję za jej agresję".



Adam Zygiel